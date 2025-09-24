VIDEO // Șase reținuți, printre care un polițist, după o captură de 1.300.000 țigări fabricate clandestin la Chișinău

13:20

Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet”. Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PDM au beneficiat aproximativ 400 de mii … Articolul VIDEO // Vlad Plahotniuc amintește despre proiectele sale și critică guvernarea PAS: „Am crezut întotdeauna în lucrul bine făcut și mereu am încercat să perfecționez orice proiect pe care l-am început, fie că a fost vorba despre afaceri sau politică” apare prima dată în Punctul pe i.