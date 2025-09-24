Microbuz cu VIN modificat, depistat de polițiștii de frontieră la PTF Criva
Punctul, 24 septembrie 2025 12:10
În cursul săptămânii precedente, la punctul de trecere a frontierei „Criva", polițiștii de frontieră au dejucat planul unui cetățean străin de a introduce ilegal în Republica Moldova un mijloc de transport cu acte neconforme. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 21 de ani, s-a prezentat pentru control la volanul unui microbuz Mercedes-Benz Sprinter, înmatriculat în
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SPIA, anunță o captură de circa 1.300.000 țigări fabricate ilegal în Chișinău, aproape 500.000 lei și șase bănuiți reținuți, dintre care un polițist. Reținerea celor șase a fost precedată de 45 de percheziții. Acestea au fost desfășurate la domiciliile și în mașinile persoanelor vizate, în trei garaje în care
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Urmează ca judecătorul de instrucție să se pronunțe. În ceea ce le privește pe celelalte persoane, acestora de asemenea le-a fost
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui
În cursul săptămânii precedente, pe malul râului Prut, în urma unor măsuri speciale de investigație, polițiștii de frontieră, sub coordonarea Procuraturii raionului Leova, au dejucat o tentativă de contrabandă la frontiera de stat cu România. În cadrul operațiunii au fost depistate peste 50 000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în valoare
Blocului Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 23 septembrie, Programul pentru domeniul Justiției. În cadrul unei conferințe de presă, Mariana Barașianț, candidat la funcția de deputat, a declarat că actualul sistem de justiție este "prizonier al jocurilor de putere, marcat de procese interminabile, decizii la comandă și instituții aflate în conflict". "Cetățeanul este plimbat de la
,,Guvernarea PAS aparent nu înțelege că după 28 septembrie vine și ziua de 29, cu mahmureala de după beția electorală. În agonia lor, cei de la PAS au împins Republica Moldova într-o capcană financiară din care vom ieși foarte greu. Tot așa cum gamblerul beat aruncă ultimii bani la păcănele sperând la „lovitura norocoasă", guvernarea
Grație acțiunilor procesuale a procurorilor din cadrul Procuraturii Edineț, doi bărbați – de 43 și 45 de ani, acuzați de comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii au fost condamnați printr-o sentință recent emisă. Unul din făptuitori a fost condamnat la pedeapsa cu închisoare pe un termen de 16 ani, fiind totodată privat
O nerezidentă intenționa să treacă prin vamă fără a declara suma de peste 62 de mii de dolari americani, însă planurile i-au fost zădărnicite, astfel că nu a mai plecat spre destinație, mijloacele bănești i-au fost ridicate, iar cazul este examinat sub aspect penal. Incidentul a fost înregistrat la postul vamal Aeroport, în timpul controlului
Fețele celor care au guvernat țara în ultimele trei decenii au arătat de ce (nu) sunt în stare, afirmă Alexandr Severin, candidat pe lista Partidului Nostru, primar suspendat al orașului Fălești. „Este momentul unei schimbări reale. A venit timpul ca o echipă nouă – care nu a fost la guvernare, dar este pregătită, curată și
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți, suspectați
Întreg traficul aerian al celui mai mare aeroport danez, din Copenhaga, a fost întrerupt luni seara după ce au fost observate drone, a informat poliţia, citată de AFP. „Aeroportul este în prezent închis, iar acest lucru este urmare a prezenţei a două-trei drone de mari dimensiuni care zboară în jurul zonei aeroportului", a precizat Henrik
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit luni la New York pentru a participa la evenimentele de nivel înalt ale celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, relatează Ukrinform. Marţi după-amiază, preşedintele Ucrainei va lua cuvântul la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU axată pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei iar
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest sens au fost confirmate de către surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Potrivit surselor, acesta ar fi ajuns în
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani anunță trimiterea în judecată a doi bărbați, originari și locuitori ai municipiului Chișinău, pentru comiterea mai multor infracțiuni: șantaj, tâlhărie și huliganism agravat. Potrivit materialelor în cauză, unul din făptuitori, în vârstă de 47 de ani, este acuzat că, în martie 2025, împreună cu complicele său, în vârstă 36 de ani,
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante.În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării.
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, printr-o sentință recent pronunțată, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit acuzării înaintate de procurori,
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger" și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în aceastǎ dimineațǎ, cu peste 250 de percheziții, fiind vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din țarǎ. Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce
Consiliul de Securitate al ONU va organiza luni o reuniune de urgenţă pentru a discuta incursiunile ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei, au declarat duminică oficialii estonieni şi ai ONU, potrivit CNN. Estonia a solicitat reuniunea de urgenţă după ce trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat fără permisiune în spaţiul său aerian deasupra
Preşedintele american Donald Trump a declarat în faţa unei mulţimi de zeci de mii de oameni că îi „urăşte" pe adversarii săi, la o comemorare publică în onoarea lui Charlie Kirk, chiar şi după ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împuşcat mortal soţul în timpul unui eveniment
Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) atenționeazǎ instituțiile publice şi cetǎțenii cu privire la un document pretins semnat de procurorul-şef al PCCOCS, adresat policlinicilor din Chişinǎu, la subiectul unei pretinse "investigǎri penale a unei rǎpiri." Aşa-zisul document a apǎrut în spațiul public, solicitând de la conducǎtorii medicali liste ale persoanelor care urmează
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, relatează AFP. „Avioane poloneze şi aliate operează în spaţiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană terestră şi de
Donald Trump a dezvăluit, vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social, un nou videoclip care arată ceea ce el a prezentat ca fiind un atac american asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite. „Pentagonul a ordonat un atac împotriva unei nave afiliate unei organizaţii teroriste desemnate şi implicate în traficul de droguri", a
În această noapte, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei de stat „Palanca-Maiaki-Udobnoe” au manifestat integritate, denunțând un act de corupere. Incidentul a avut loc pe sensul de intrare în Republica Moldova, când un cetățean ucrainean, în vârstă de 58 de ani, a încercat să ofere mijloace bănești polițistului de frontieră … Articolul Un cetățean ucrainean a încercat să ofere mită unui polițist de frontieră, dar angajatul IGPF a denunțat și documentat cazul apare prima dată în Punctul pe i.
Fragmente suspectate că provin de la o rachetă folosită pentru doborârea unei drone ar fi fost găsite în regiunea estică Lublin, a anunţat poliţia militară poloneză, la mai mult de o săptămână după ce Polonia, sprijinită de avioane NATO, a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, relatează Reuters. Autorităţile au precizat că ramura din … Articolul Resturi de rachetă au fost găsite în estul Poloniei, anunţă poliţia militară apare prima dată în Punctul pe i.
Irina Vlah, lider al Partidului Republica „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic, anunță că a primit răspuns la scrisoarea adresată Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Canadei în Republica Moldova, cu reşedinţa la Bucureşti (România), Gavin Buchan, în care a solicitat să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate … Articolul VIDEO // Irina Vlah, în așteptarea explicațiilor din partea Canadei: PAS intenționat a indus în eroare această țară pentru răzbunare politică apare prima dată în Punctul pe i.
Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești informează că un tânăr în vârstă de 27 de ani, originar din orașul Fălești, a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de omor intenționat asupra unui membru de familie, faptă prevăzută de art. 145 alin. (2) lit. e¹) din Codul penal al Republicii Moldova. Prin sentința pronunțată de Judecătoria Bălți, inculpatul a … Articolul Condamnare pentru crimă în familie: 17 ani de închisoare pentru un tânăr din Fălești apare prima dată în Punctul pe i.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează astăzi percheziții în capitală într-un amplu dosar penal pornit în baza unor bănuieli rezonabile de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează activitățile ilicite ale unui grup de persoane, … Articolul CNA operează percheziții în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost apare prima dată în Punctul pe i.
Polițiștii Inspectoratului Ciocana, în comun cu procurorii, au destructurat activitatea ilegală a unui bărbat din Chișinău, care și-a transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice. La domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat 4 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de ani. Din apartament au fost ridicate dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor, … Articolul VIDEO // Doi bărbați, care și-au transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice – reținuți apare prima dată în Punctul pe i.
Separarea dosarului lui Vlad Plahotniuc de restul inculpaților în cauza penală „Furtul miliardului” arată că procesul este grăbit artificial pentru a-l condamna pe fostul lider al PDM înainte de a fi extrădat. Opinia aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a adăugat că acum asistăm la un proces grăbit, cu reguli „adaptate” și cu … Articolul Separarea lui Plahotniuc de restul inculpaților în dosarul „Furtul Miliardului”, un calcul politic, cu miză electorală, susține Fadei Ngacevschi apare prima dată în Punctul pe i.
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva Republicii Moldova, după ce a epuizat toate căile de atac în justiția națională, ca urmare a excluderii abuzive din alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Conducerea formațiunii … Articolul PLDM cere justiție la CEDO – excluderea din alegeri, semnal de alarmă pentru democrația și pluralismul politic din R.Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
Poliţia britanică a arestat joi trei persoane suspectate de colaborare cu un serviciu de informaţii străin, precizând că ancheta are legătură cu Rusia, relatează Reuters. Cei trei, doi bărbaţi în vârstă de 41 şi 46 de ani şi o femeie de 35 de ani, au fost arestaţi în Essex, la est de Londra, fiind acuzaţi … Articolul Poliţia britanică a arestat trei persoane suspectate de colaborare cu serviciile secrete ruseşti apare prima dată în Punctul pe i.
Astăzi, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS “Fulger” și subdiviziunilor teritoriale, au descins cu 46 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Investigațiile oamenilor … Articolul 46 de percheziții în dosarul privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor apare prima dată în Punctul pe i.
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a venit astăzi cu o nouă adresare către observatorii internaţionali şi naţionali ce monitorizează campania electorală a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025, precizând că adresarea e determinată de un abuz evident al Comisiei Electorale … Articolul Partidul Republican „Inima Moldovei” – către observatorii de la parlamentare: CEC s-a pus mai presus de Constituție apare prima dată în Punctul pe i.
Autoritatea pentru Cetățenie din România analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, președinta Partidului Moldova Mare, potrivit unor surse din cadrul instituției române citate de Euronews. Potrivit sursei citate, dosarul Victoriei Furtuna ar fi în procedură de retragere, dar nu au fost enunțate cauzele care au provocat acest lucru, transmite IPN. Presa română mai scrie că … Articolul Victoria Furtună, la un pas de a rămâne fără cetățenie română apare prima dată în Punctul pe i.
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Investigațiile aflate în derulare au în vizor o schemă infracțională, pusă în aplicare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie … Articolul Detalii despre perchezițiile desfășurate într-un dosar complex care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice apare prima dată în Punctul pe i.
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte. Sportiva a învins-o în finala mica a categoriei de greutate de până la 65 pe ucraineanca Irina Koliadenko, cu scorul de 6-3. Până a intra în posesia medaliei de bronz, Irina Rîngaci le-a mai învins pe Aylah Mayali din … Articolul Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte apare prima dată în Punctul pe i.
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, și polițiștii de Frontieră, anunță o captură de aproape 200000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii. Potrivit oamenilor legii, țigările ar fi urmat să treacă Prutul ilegal spre România, pentru comercializare. Prin urmare, în baza dosarelor penale din ambele state, … Articolul VIDEO // Captură de aproape 200.000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii apare prima dată în Punctul pe i.
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul privind valorificarea mijloacelor destinate drumurilor publice naționale în prima jumătate a anului. De asemenea, au fost examinate redistribuiri de fonduri. Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat că infrastructura drumurilor din Republica Moldova se modernizează continuu. „Sper să creștem în continuare capacitatea … Articolul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul privind valorificarea mijloacelor destinate drumurilor publice naționale apare prima dată în Punctul pe i.
Joi este ultima zi în care partidele politice și blocurile electorale mai pot solicita schimbări în listele de candidați înregistrați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acestea pot retrage un candidat, schimba ordinea în listă sau retrage întreaga listă din cursă, transmite IPN. Și candidații independenți pot să-și retragă candidatura, prin depunerea unei cereri personale … Articolul Joi – ultima zi pentru modificări în listele de candidați la alegerile parlamentare apare prima dată în Punctul pe i.
Adjunctul șefului Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a demisionat din funcție. Informațiile au fost confirmate pentru REALITATEA de către serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție. Potrivit cererii depuse, demisia a fost solicitată din 1 octombrie. Octavian Iachimovschi și-a început activitatea în cadrul Procuraturii Anticorupție în iunie 2011, fiind responsabil de investigațiile mai multor episoade din dosarul … Articolul Adjunctul șefului Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a demisionat din funcție apare prima dată în Punctul pe i.
Rusia vizează în mod deliberat nodurile feroviare-cheie ale Ucrainei în încercarea de a distruge principala arteră de transport a ţării, acuză autorităţile ucrainene, scrie POLITICO. „Inamicul a încercat să dezactiveze substaţiile care alimentează reţeaua feroviară cu un atac masiv cu drone în această noapte”, a declarat viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba într-o postare pe Facebook publicată … Articolul După infrastructura energetică, Rusia a început să ia în vizorul atacurilor sale reţeaua de căi ferate din Ucraina apare prima dată în Punctul pe i.
Guvernul SUA a aprobat proiectul de construire a liniei electrice Strășeni-Gutinaș, o inițiativă în valoare de 130 de milioane de dolari care va oferi oportunități pentru întreprinderile americane, va consolida rețeaua electrică a Moldovei și va spori securitatea ei energetică. Odată finalizat, proiectul va spori independența energetică a Moldovei, asigurând o alimentare fiabilă cu energie … Articolul Guvernul SUA a aprobat proiectul de construire a liniei electrice Strășeni-Gutinaș, o inițiativă în valoare de 130 de milioane de dolari apare prima dată în Punctul pe i.
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, s-a întâlnit cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Șefa Delegației UE a subliniat rolul crucial al Parlamentului în procesul de aderare la Moldovei la UE și sprijinul continuu al UE pentru Republica Moldova pe calea reformelor. Prețuim timpul tău. Abonează-te la:Canalul de Telegram, aici ➞ „Punctul pe i”Canalul de … Articolul Ambasadoarea UE în R.Moldova, Iwona Piorko, s-a întâlnit cu președintele Parlamentului, Igor Grosu apare prima dată în Punctul pe i.
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet”. Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PDM au beneficiat aproximativ 400 de mii … Articolul VIDEO // Vlad Plahotniuc amintește despre proiectele sale și critică guvernarea PAS: „Am crezut întotdeauna în lucrul bine făcut și mereu am încercat să perfecționez orice proiect pe care l-am început, fie că a fost vorba despre afaceri sau politică” apare prima dată în Punctul pe i.
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante. Potrivit investigațiilor preliminare, s-a constatat o bănuială rezonabilă privind activitatea unui … Articolul CNA și Procuratura mun. Bălți desfășoară peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice apare prima dată în Punctul pe i.
Procuratura municipiului Bălți informează că un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de omor intenționat, faptă prevăzută de art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal. Prin hotărârea Judecătoriei Bălți, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 18 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis. Potrivit … Articolul Omor intenționat în urma unui conflict provocat de consumul de alcool – bărbat condamnat la 18 ani de închisoare apare prima dată în Punctul pe i.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție, au reținut un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi pretins de la un învinuit suma de 60 000 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice și că le-ar putea determina să-l scoată de … Articolul Un bărbat a fost reținut de CNA și procurori pentru trafic de influență. Ar fi pretins 60 000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal apare prima dată în Punctul pe i.
Partidul Republican „Inima Moldovei” atrage atenția publicului și a observatorilor asupra faptului că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), „pentru a se menține la putere, are o strategie bazată pe limitarea dreptului de vot al cetățenilor, pe teroarea politică împotriva oponenților, precum și pe intimidarea și dezinformarea cetățenilor, care este o tentativă masivă de a priva … Articolul Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză PAS de intimidarea cetățenilor: Este vorba despre o tentativă masivă de a priva poporul Moldovei de dreptul la alegeri libere și corecte! apare prima dată în Punctul pe i.
