(video) Maia Sandu i-a pus pe toți politicienii în buzunarul Moscovei, nu și pe Renato Usatîi: „Face declarații populiste, dar nu știu de unde se finanțează”

10:40

Un bărbat de 75 de ani din satul Caracui, raionul Hîncești, a fost salvat la timp de pompieri, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale, adâncă de trei metri. Intervenția salvatorilor a durat mai puțin de cinci minute, bărbatul fiind scos la suprafață conștient și preluat de medici pentru investigații, conform reprezentanților IGSU.