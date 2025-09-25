(video) Maia Sandu i-a pus pe toți politicienii în buzunarul Moscovei, nu și pe Renato Usatîi: „Face declarații populiste, dar nu știu de unde se finanțează”
UNIMEDIA, 25 septembrie 2025 22:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, „a pus” mai mulți politicieni în buzunarul Moscovei, dar nu și pe liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Șefa statului a menționat că face declarații populiste de dimineață până seară, dar nu știe de unde se finanțează. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui interviu cu Dorin Galben.
• • •
Acum o oră
22:10
Acum 2 ore
21:40
Apă Canal Chișinău anunță că mâine, 26 septembrie, vor avea loc sistări de apă pe o stradă din sectorul Ciocana al capitalei.
21:20
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc # UNIMEDIA
Donald Trump s-a declarat pregătit să ridice sancțiunile împotriva Turciei, dar i-a cerut lui Recep Tayyip Erdogan să nu mai cumpere petrol din Rusia, relatează AFP, citată de protv.ro.
21:10
Sărbătoare în lumea muzicii. Artistul Anatol Bivol, omagiat astăzi: „Vă dorim sănătate și lumină în suflet” # UNIMEDIA
Artistul Anatol Bivol este omagiat astăzi, 25 septembrie. „La cei 64 de ani, vă dorim sănătate, lumină în suflet și să păstrați acea scânteie care v-a fost mereu alături pe scenă și în viață”, i-a urat Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău.
20:50
Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional, în contextul în care UEFA este pe punctul de a lua o decizie de suspendare # UNIMEDIA
Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News, citată de news.ro.
Acum 4 ore
20:40
Irina Vlah a primit interdicție de intrare în Polonia pentru o perioadă de 5 ani. Care este motivul # UNIMEDIA
Lidera Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a primit interdicție de intrare în Polonia pentru o perioadă de cinci ani. Decizia a fost anunțată de Ministerul Afacerilor Externe polonez, în cadrul unui comunicat de presă.
20:10
Activitatea Partidului „Inima Moldovei” a fost limitată pentru un an de zile prin hotărârea Curții de Apel. Decizia a fost luată astăzi, 25 septembrie. Lidera formațiunii, Irina Vlah”, a calificat hotărârea drept una „vădit motivată politic”.
20:10
Fostul șef de stat, Igor Dodon, i-a urat fostului deputat PD, Vladimir Plahotniuc, „welcome back”, după ce acesta a fost extrădat în Republica Moldova. „Șase ani în urmă a plecat. S-a întors. Vedem ce va urma”, a declarat acesta.
20:00
Sute de generali și amirali americani din toată lumea, convocați de șeful Pentagonului pentru o reuniune urgentă # UNIMEDIA
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a ordonat câtorva sute de generali și amirali din armata SUA să se adune săptămâna viitoare la o bază din Virginia a Corpului de Pușcași Marini, semănând confuzie și alarmă în contextul concedierilor dispuse în acest an de administrația Trump, scrie The Washington Post, care notează că nici măcar generalii de top și echipele lor nu cunosc motivul care a dus la convocarea reuniunii, scrie hotnews.ro.
19:50
19:40
Un TIR cu oi, blocat de cinci zile între vămile Albița și Leușeni. Animalele riscă să fie sacrificate # UNIMEDIA
Situație critică la granița dintre România și Republica Moldova: un transport de ovine este blocat de cinci zile între vămile Albița și Leușeni. Din cauza unor probleme financiare ale importatorului, animalele riscă să fie sacrificate, în ciuda faptului că au trecut deja de controlul veterinar, scrie adevarul.ro.
19:10
Zborul alături de Plahotniuc, descris de un pasager: „În pofida agitației din jur, a rămas calm și s-a concentrat asupra unei cărți de eseuri filosofice” # UNIMEDIA
Cursa aeriană Atena-Chișinău, care l-a transportat acasă pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, a provocat emoții printre oamenii care se aflau în avion. Un pasager care s-a aflat pe o banchetă alăturată, povestește că temutul oligarh era calm, chiar dacă era flancat de mascați, și că tot zborul a citit o carte de eseuri filozofice din care lua notițe.
19:00
SUA au ridicat de la sol mai multe avioane de luptă după ce patru aeronave militare rusești au fost detectate în zona Alaska # UNIMEDIA
Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD) a ridicat mai multe avioane de luptă de la sol, după ce a detectat în largul Alaskăi câteva aeronave militare ruseşti, scrie adevărul.ro.
Acum 6 ore
18:40
Procurorii i-au adus la cunoștință fostului deputat Vladimir Plahotniuc învinuirile din patru dosare penale, aflate în faza de urmărire penală, după ce acesta a fost extrădat în Republica Moldova.
18:40
Val de mesaje de la candidații PAS, după extrădarea lui Plahotniuc în RM:„Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, a fost adus încătușat în fața justiției din Moldova” # UNIMEDIA
Mai mulți candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate pentru alegerile parlamentare din această toamnă au venit cu reacții pe rețelele de socializare după extrădarea fostului deputat Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova.
18:10
17:50
Olesea Stamate propune crearea de întreprinderi raionale pentru procesarea producției agricole și salvarea satelor din Moldova de la depopulare.
17:20
Patronul Igor Surkis a luat decizia, după ce fanii lui Dinamo Kiev au aruncat cu ouă în Vladislav Blănuță # UNIMEDIA
Fotbalistul moldovean Vladislav Blănuță traversează cea mai grea perioadă a carierei, scrie digisport.ro. Transferat recent de Dinamo Kiev de la FCU Craiova, sportivul a provocat un scandal imens în Ucraina, după ce fanii echipei l-au acuzat că a distribuit materiale pro-ruse pe rețelele sociale.
Acum 8 ore
16:30
Şapte din nouă „limite planetare” au fost depăşite pe Terra. „Intrăm în era unor condiţii periculoase” # UNIMEDIA
Nivelul de acidificare a oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosistemele stabile şi durabile, a anunţat miercuri Institutul de Cercetare Climatică din Potsdam (PIK), care monitorizează aceste măsurători. Șapte dintre cele nouă „limite planetare” au fost depăşite, arată datele institutului, scrie digi24.ro.
16:20
(video) Volodimir Zelenski: „Sunt pregătit să plec din funcţie după încheierea războiului” # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă, în emisiunea „The Axios Show”, într-o înregistrare video publicată joi, că este pregătit să plece din funcţie după încheierea războiului cu Rusia, scrie observatornews.ro.
16:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Acesta este valabil pentru 27 și 28 septembrie.
16:10
Iurie Roșca va sta la închisoare 4 ani și nu 6. Curtea de Apel a păstrat condamnarea fostului lider PPCD, dar i-a revăzut termenul # UNIMEDIA
Curtea de Apel Centru a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea ex-vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Instanța superioară a admis apelurile apărării doar în ceea ce privește reducerea duratei pedepsei, micșorând-o de la 6 la 4 ani de închisoare cu executare. „În rest, sentința a fost menținută fără modificări”, precizează Procuratura Anticorupție
15:50
(video) Irina Vlah la Marșul Blocului Patriotic: Avem cele mai murdare alegeri din istoria Republicii Moldova # UNIMEDIA
Irina Vlah, Președinte al Partidului Republican Inima Moldovei, parte a Bloculului Electoral al Patrioților, a participat astăzi la Marșul pentru alegeri libere și corecte, care s-a desășurat de la bulevardul Grigore Vieru pînă la Scuarul Catedralei.
15:50
(foto) „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”. Reacția Maiei Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc în Moldova # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a venit cu prima reacție după aducerea în țară și încarcerarea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, a subliniat șefa statului.
15:20
(video) Momentul în care valurile taifunului Ragasa sparg pereții unui hotel de lux din Hong Kong # UNIMEDIA
Imagini spectaculoase surprind momentul în care taifunul Ragasa a lovit cu forță Hong Kong-ul: valurile uriașe au spart pereții de sticlă ai hotelului de lux Fullerton Ocean Park, aflat chiar pe malul mării. Apa a năvălit în lobby, doborând turiștii la pământ, scrie adevarul.ro.
15:00
Alexandr Berlinschii, PN: Statul va finanța studiile tinerilor talentați peste hotare, cu întoarcerea acestora acasă pentru a construi viitorul Moldovei # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova.
14:50
A treia cale pentru Moldova: Rezultatele sondajelor arată o cerere în creștere pentru noi forțe # UNIMEDIA
Alegeri 2025! Societatea moldovenească își exprimă tot mai des dezamăgirea față de politica alegerii veșnice „între Occident și Orient”. În prim-plan apare cererea pentru partide care pun pe prim plan problemele interne și dezvoltarea țării.
Acum 12 ore
14:40
(foto/video) „Cerem depolitizarea CEC!” Blocul Patriotic, marș în susținerea alegerilor libere și corecte: Vocea oamenilor e mai puternică decât dictatura „galbenă” # UNIMEDIA
Blocul electoral Patriotic a desfășurat astăzi, 25 septembrie, un marș și un miting în sprijinul alegerilor libere și corecte. În fruntea coloanei au mers liderii Blocului – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev, alături de deputați ai Parlamentului. „Cerem depolitizarea CEC!”, „Pentru alegeri libere și corecte!”, „Țara noastră – noi decidem!”, „Moldova are viitor!”, „Credem în Moldova”, ”Jos dictatura!”, au scandat manifestanții.
14:30
Primarița de Orhei: „Excluderea reprezentanților primăriei din birourile electorale este o pregătire pentru falsificări” # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, acuză Comisia Electorală Raională de circumscripție Orhei, instituită de Comisia Electorală Centrală, de încălcarea deschisă a legii, prin excluderea fără temei a reprezentanților desemnați de primărie din birourile electorale ale secțiilor de votare.
14:20
Prețurile se schimbă ușor, mâine, la benzină și motorină, potrivit cifrelor de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
14:00
UNInterviu cu Alexandru Bujorean, lider LOC despre campania „geopolitică”, sperietorile PAS, coaliții și riscul anticipatelor: Votați în bază de conștiință și nu de frici # UNIMEDIA
Copreședintele Ligii Orașelor și Comunelor, primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean a tras linia actualei campanii electorale, la UNInterviu pentru UNIMEDIA și și-a exprimat regretul că aceasta a fost una „geopolitică” și a lăsat în afara atenției adevăratele probleme ale oamenilor. Aflați din UNInterviu ce ne așteaptă după 28 septembrie, ce stă în spatele extrădării lui Plahotniuc, din ce surse se finanțează LOC și cu cine e dispusă să creeze o eventuală coaliție.
13:50
Avocatul Rogac: Drepturile mele și ale lui Plahotniuc, încălcate la Aeroport. Am fost supus unui control „special” și percheziționat, dar și îndepărtat de clientul meu # UNIMEDIA
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, spune că imediat după sosirea fostului lider democrat în Republica Moldova, au „început abuzurile”. Potrivit acestuia, la Aeroportul Internațional Chișinău a fost supus unui control „special” fără explicații, fiind îndepărtat intenționat de clientul său.
13:30
Vladimir Plahotniuc a ajuns la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Fostul lider democrat a fost adus, sub escorta mai multor mașini cu mascați, la o oră jumătate de la aterizare pe Aeroportul Chișinău.
13:30
Decorați post-mortem: Pompierii decedați în accidentul de la Telenești, distinși cu Ordinul „Credință Patriei” de Maia Sandu # UNIMEDIA
Pompierii din cadrul Unității de Salvatori și Pompieri Telenești, decedați pe 9 august într-un accident rutier, în timp ce se aflau în misiune, au fost decoraţi post‑mortem de președinta Maia Sandu.
13:20
Întâlnire Lavrov-Rubio la ONU. Rusia aruncă vina pe Kiev și capitalele europene pentru continuarea războiului # UNIMEDIA
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat miercuri, în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat american Marco Rubio, că statele europene și autoritățile de la Kiev poartă responsabilitatea pentru prelungirea conflictului din Ucraina, potrivit ministerului său, citat de AFP, informează Agerpres, citat de observatornews.ro.
13:10
(video) Primele declarații ale procurorului Alexandru Cernei, după extrădarea lui Plahotniuc: Sunt puse în executare toate cele 4 mandate de arest preventiv # UNIMEDIA
La ieșirea din Aeroportul Internațional Chișinău, procurorul de caz Alexandru Cernei a declarat că Vlad Plahotniuc a fost reținut după extrădarea din Atena, conform procedurii, în prezența avocatului, și repartizat pentru detenție la Penitenciarul nr. 13.
12:50
Nicolas Sarkozy, condamnat în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale: A fost acuzat că a primit milioane de euro de la fostul dictator Muammar Gaddafi # UNIMEDIA
Un tribunal din Paris l-a găsit vinovat pe fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, pentru conspirație criminală, în procesul în care a fost acuzat că a primit ilegal milioane de euro de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi pentru candidatura sa prezidențială de succes din 2007, relatează Reuters și France 24. Decizia vine la câteva zile după moartea unui martor important, potrivit digi24.ro.
12:30
Avocatul Lucian Rogac: Extrădarea lui Vlad Plahotniuc s-a făcut cu încălcarea legislației naționale și internaționale. Procesul a fost televizat și lipsit de bun simț # UNIMEDIA
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, acuză autoritățile de la Chișinău că ar fi transformat extrădarea clientului său într-un „spectacol politic de prost gust”, regizat înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Cu încălcarea legislației naționale și internaționale, extrădarea a fost transformată într-un proces public televizat lipsit de bun-simț, absolut imoral și ilegal”, a scris apărătorul.
12:10
(video) Scandal „verde” în stradă. Maria Olari, stropită pe față cu „zelionkă” de un necunoscut: Avea mască și ochelari # UNIMEDIA
Activista Maria Olari a fost stropită cu verde de briliant în plină stradă de un necunoscut. Aceasta spune că atacatorul era în ochelari și mască. „A venit la mine acasă. Eu mă porneam la ședință”, spune Olari.
11:50
(doc) În plină campanie electorală, Viorel Cernăuțeanu și Dumitru Scurtu au fost decorați de Maia Sandu cu ordinul „Credință Patriei”: Decretul, publicat astăzi # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care mai mulți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Protecție și Pază de Stat au fost distinși cu medalii ordine de stat.
11:40
Cinci dintre cele mai aşteptate filme ale anului, între care noile producţii de regizori cunoscuţi precum Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, dar şi propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediţia 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, care va avea loc între 16 şi 19 octombrie la Cinematograful Cineplex-Loteanu.
11:30
11:20
Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7”: Am văzut în Andrei Năstase un lider care nu se uită doar la granițe sau la politică, ci la oameni și la suferința lor # UNIMEDIA
Interviu cu Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7”, consilier în comunitatea locală din regiunea Mikolaiv, Ucraina, oferit pentru coment.md.
11:20
(video) Înconjurat de zeci de mascați Fulger, că nici nu se vedea, Plahotniuc a fost scos din Aeroport și băgat în dubiță # UNIMEDIA
Încercuit de zeci de mascați Fulger, Vlad Plahotniuc a fost scos din Aeroportul Internațional Chișinău și băgat direct în dubiță. Fostul lider democrat era atât de strâns păzit, încât abia a putut fi zărit printre cagule și veste antiglonț.
11:10
10:40
Salvat din adâncuri: Un bărbat de 75 de ani, scos de pompieri dintr-o fântână de trei metri, la Hîncești # UNIMEDIA
Un bărbat de 75 de ani din satul Caracui, raionul Hîncești, a fost salvat la timp de pompieri, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale, adâncă de trei metri. Intervenția salvatorilor a durat mai puțin de cinci minute, bărbatul fiind scos la suprafață conștient și preluat de medici pentru investigații, conform reprezentanților IGSU.
10:20
(video) Donald Trump acuză „triplu sabotaj” la ONU și cere anchetă imediată: „Ceea ce s-a întâmplat la Națiunile Unite este o rușine” # UNIMEDIA
Președinte american Donald Trump a cerut miercuri Organizației Națiunilor Unite (ONU) să deschidă o anchetă „imediată” după ce susține că a fost victima unui „triplu sabotaj” în timpul participării sale la Adunarea Generală, scrie adevarul.ro.
10:00
Avionul din Atena, cu care este escortat Vlad Plahotniuc la Chișinău, a aterizat la Aeroportul „Eugen Doga”, la ora 09:29.
09:50
09:50
(video) Vlad Plahotniuc a ajuns în RM: Momentul în care ex-liderul democrat e scos din avion, pe ușa din spate # UNIMEDIA
Vladimir Plahotniuc a revenit astăzi la Chișinău, fiind adus din Grecia sub escorta mascaților. Fostul lider democrat a fost scos din avion pe ușa din spate.
