(video) Vlad Plahotniuc a ajuns la Penitenciarul 13: Fostul lider democrat, escortat sub pază strictă
UNIMEDIA, 25 septembrie 2025 11:30
Vladimir Plahotniuc a ajuns la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Fostul lider democrat a fost adus, sub escorta mai multor mașini cu mascați, la o oră jumătate de la aterizare pe Aeroportul Chișinău.
• • •
Acum 10 minute
11:40
Cinci dintre cele mai aşteptate filme ale anului, între care noile producţii de regizori cunoscuţi precum Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, dar şi propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediţia 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, care va avea loc între 16 şi 19 octombrie la Cinematograful Cineplex-Loteanu.
Acum 30 minute
11:30
11:20
Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7”: Am văzut în Andrei Năstase un lider care nu se uită doar la granițe sau la politică, ci la oameni și la suferința lor # UNIMEDIA
Interviu cu Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7”, consilier în comunitatea locală din regiunea Mikolaiv, Ucraina, oferit pentru coment.md.
11:20
Acum o oră
11:10
Acum 2 ore
10:40
Salvat din adâncuri: Un bărbat de 75 de ani, scos de pompieri dintr-o fântână de trei metri, la Hîncești # UNIMEDIA
Un bărbat de 75 de ani din satul Caracui, raionul Hîncești, a fost salvat la timp de pompieri, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale, adâncă de trei metri. Intervenția salvatorilor a durat mai puțin de cinci minute, bărbatul fiind scos la suprafață conștient și preluat de medici pentru investigații, conform reprezentanților IGSU.
10:20
(video) Donald Trump acuză „triplu sabotaj” la ONU și cere anchetă imediată: „Ceea ce s-a întâmplat la Națiunile Unite este o rușine” # UNIMEDIA
Președinte american Donald Trump a cerut miercuri Organizației Națiunilor Unite (ONU) să deschidă o anchetă „imediată” după ce susține că a fost victima unui „triplu sabotaj” în timpul participării sale la Adunarea Generală, scrie adevarul.ro.
10:00
09:50
09:50
Acum 4 ore
09:40
09:40
(foto) Rihanna, mamă de fetiță: Vedeta a născut al treilea copil. Cât de adorabilă e micuța și ce nume special a primit # UNIMEDIA
Rihanna a devenit, oficial, mămică de fată! Artista de 37 de ani a adus pe lume cel de-al treilea copil al său cu A$AP Rocky (36), iar vestea i-a umplut pe fani de emoție și bucurie. Micuța s-a născut pe 13 septembrie, într-un spital din Los Angeles, iar pe 24 septembrie Rihanna a împărtășit momentul cu lumea întreagă, scrie protv.ro.
09:30
09:20
Drone necunoscute au survolat mai multe aeroporturi din Danemarca, la câteva zile după un incident similar: Unul dintre ele a fost închis temporar # UNIMEDIA
Drone de origine necunoscută au fost identificate, în noaptea de miercuri spre joi, deasupra a patru aeroporturi din Danemarca, determinând autoritățile să închidă temporar unul dintre ele, scrie adevarul.ro.
09:10
Orașul se trezește. Unii se grăbesc la birou, alții duc copiii la grădiniță, alții visează să scape de trafic și să ajungă în afara orașului. Fiecare are ritmul și traseul său. Dar, din ce în ce mai des, alegem mașinile nu doar în funcție de preț și caracteristici. Căutăm aliați. Aliați cu care ne simțim confortabil și în siguranță.
09:10
11 învinuiți în dosarul participării la instruiri în Serbia, pentru a crea dezordini în RM, plasați în arest preventiv # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS au obținut plasarea în arest preventiv a 11 învinuiți în dosarul participării la instruiri în Serbia şi cooptarea sportivilor pentru implicare directă în Moldova, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova.
09:00
Pe 25 septembrie, Harold Godwinson a învins vikingii la Stamford Bridge și cruciații au fost înfrânți la Nicopole.
08:50
(video) Patric Hanganu, declarații surprinzătoare la un an de la scandalul public cu Svetlana Nichitina: „Îmi pare rău că am stricat relația cu mama copilului meu” # UNIMEDIA
Interpretul Patric Hanganu face declarații surprinzătoare la un de la scandalul public cu fosta sa iubita, Svetlana Nichitina, atunci când a fost la un monolog cu Dorin Galben. Artistul a mărturisit pe rețele că îi pare rău pentru multe lucruri pe care le-a spus și că cel mai bine e ca problemele să nu fie discutate în mod public.
08:40
Tensiuni diplomatice între Tbilisi și Berlin: Ambasadorul Germaniei, convocat de autoritățile georgiene și acuzat că promovează o „agendă radicală” # UNIMEDIA
Ministerul de Externe al Georgiei l-a convocat miercuri pe ambasadorul Germaniei, acuzându-l că ar fi implicat în încercări de promovare a unei „agende radicale” în țară înaintea alegerilor locale de luna viitoare, considerate extrem de importante, notează Reuters, potrivit hotnews.ro.
08:30
Scorpionii se confruntă cu schimbări bruște, iar Gemenii s-ar putea simți neliniștiți: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce cu sine provocări și oportunități neașteptate. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va naviga prin aceste ape tulburi.
08:20
Vederea unui bărbat a fost restabilită de medici prin extragerea dintelui și implantarea lui în ochi, în Canada: Ce implică procedura # UNIMEDIA
Un bărbat din Columbia Britanică, Canada, a fost supus uneia dintre primele intervenții chirurgicale de tip „dinte-în-ochi” efectuate vreodată în această țară. Potrivit Live Science, doar câteva sute de persoane din întreaga lume au beneficiat de această procedură rară, scrie libertatea.ro.
08:10
08:10
(video) Nicușor Dan îndeamnă moldovenii din România să voteze la alegerile parlamentare: „Va fi un moment crucial” # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, îi îndeamnă pe toți moldovenii din România să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că scrutinul din 28 septembrie reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor Republicii Moldova.
08:00
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Acum 6 ore
07:40
Un nou virus, cu o rată de mortalitate de până la 70%, ar putea amenința umanitatea: Ce este „boala X” # UNIMEDIA
Experții Organizației Mondiale a Sănătății și-au exprimat îngrijorarea că pandemia Covid-19 a fost doar un preludiu al unei epidemii mult mai mortale care ar putea izbucni în viitor, scrie adevarul.ro.
07:30
Scandalul „kiss cam affair” de la concertul Coldplay ia o altă turnură: Soțul directoarei HR, surprinse în brațele șefului, era și el la concert, cu altă femeie # UNIMEDIA
Soțul directoarei HR implicate în scandalul „kiss cam affair” de la concertul trupei Coldplay se afla și el la spectacol, cu o parteneră, potrivit The Times și The Independent. Cei doi erau, de fapt, separați dinaintea incidentului, scrie presa română.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant înnorată, cu condiții meteorologice relativ stabile pe parcursul întregii zile.
07:10
„Te iubesc de aici până la stele”. Primul mesaj al Adrianei Ochișanu, după ce s-a aflat că fiul ei e internat în stare gravă: Să nu uiți cât de prețios ești # UNIMEDIA
Interpreta de muzică populară, Adriana Ochișanu, a transmis un mesaj copleșitor pe rețelele sociale, în care își exprimă dragostea necondiționată față de fiul său, Cristi, care a fost spitalizat în stare gravă. „În fiecare bătaie a inimii mele, se află rugăciunea, speranța și dorința ca tu să fii fericit, să iubeşti cu aceeași măsură, să crești frumos, să-ți urmezi visurile şi să nu uiți niciodată cât de prețios ești”, a scris artista.
Acum 24 ore
22:20
Marcel Spatari, candidatul cu numărul 5 pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a declarat la UNInterviu electoral pentru UNIMEDIA că după alegeri, el intenționează să-și exercite mandatul de deputat pentru a se implica direct în implementarea directivelor europene și a înțelege cum funcționează procesul legislativ din interior.
22:00
Doliu în lumea teatrului din Republica Moldova. Actrița Nina Doni s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Vestea tristă a fost făcută de reprezentanții de la Teatru Republican „Luceafărul”.
21:50
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că mâine, 26 august, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electric.
21:40
(doc) Lista elevilor și studenților care vor fi premiați cu bursa Președintelui, aprobată: Cine sunt norocoșii și ce sumă vor ridica # UNIMEDIA
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri.
21:20
Știai că poți vota și cu pașaportul expirat? Iată actele în baza cărora poți participa la alegeri # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că, în conformitate cu prevederile cadrului legal, toți cetățenii cu drept de vot, atât din țară, cât și cei de peste hotare, vor putea vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în baza unuia dintre următoarele acte de identitate.
21:10
Igor Krasnov, artizanul dosarelor care i-au vizat pe opozanții lui Putin, numit șef al Curții Supreme a Rusiei # UNIMEDIA
Igor Krasnov, fost procuror general, cunoscut pentru rolul său esențial în reprimarea disidenței de către Kremlin, a fost numit președinte al Curții Supreme a Rusiei, a confirmat Consiliul Federației Ruse într-un comunicat publicat joi, scrie digi24.ro.
21:00
„Un simbol al rafinamentului și un reper în cultura muzicală”: Interpreta Nina Crulicovschi este omagiată astăzi. Câți ani împlinește artista # UNIMEDIA
Direcția Cultură și Patrimoniu Cultural adresează cele mai calde felicitări uneia dintre cele mai îndrăgite și emblematice voci ale muzicii ușoare din Republica Moldova – Nina Crulicovschi, Artista Poporului și Maestră în Artă.
20:50
Cei mai buni participanți la Marea Dictare Națională, premiați: Câți din cei peste 2000 au obținut nota 10 # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova informează că din cei peste 2000 de participanți la Marea Dictare Națională, 18 participanți au luat nota maximă „10”, iar 120 au obținut nota „9”. Persoanele care au obținut aceste rezultate au fost premiate astăzi într-un eveniment festiv.
20:30
20:00
UNInterviu cu Marcel Spatari - va rămâne sau nu în fotoliul de deputat, inechitatea socială, familia din diasporă și donații partidului: „Să cântărim votul, turul II nu va fi” # UNIMEDIA
Marcel Spatari, candidatul cu numărul 5 pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2028, este invitatul la UNInterviu electoral pentru UNIMEDIA. Aflați declarații în exclusivitate despre motivele revenirii sale în politică, ce va face cu mandatul de deputat, unde îi este familia, din ce surse trăiește acum Marcel Spatari, dar și ce mesaj le transmite alegătorilor, cu doar câteva zile înainte de ziua votului.
19:50
DIICOT a deschis un dosar penal în cazul amenințărilor de la școlile din București: Un adolescent de 17 ani, audiat pentru terorism # UNIMEDIA
DIICOT a confirmat că a deschis un dosar penal după ce mai multe școli și spitale din România au primit mesaje de amenințare prin e-mail, inclusiv în cursul zilei de miercuri, 24 septembrie, scrie presa română.
19:40
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient # UNIMEDIA
Europa nu-şi poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, a spus miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul pe care l-a susţinut la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP, citat de digi24.ro.
19:20
Ultima oră! Nepotul lui Nicolae Botgros, internat la spital, în stare gravă, după o supradoză de droguri # UNIMEDIA
Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros se află internat în stare gravă la spital, după ce ar fi consumat substanțe interzise.
19:00
Partidul „Inima Moldovei” a desfășurat ședința CNP: Au discutat situația politică din țară, dar și au exclus un grup de membri # UNIMEDIA
Partidul Politic Inima Moldovei a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic. În comunicatul de presă al formațiunii se spune că la ședință au fost abordate chestiuni ce ţin de situaţia politică din Republica Moldova, dar şi subiecte de ordin intern ale formaţiunii.
18:50
Reguli mai stricte pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova: Cânt intră în vigoare noua lege # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice informează că noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Ca urmare, noile prevederi legislative vor intra în vigoare la data de 24 decembrie 2025.
18:30
Un mort și mai mulți răniți, într-un atac armat la Serviciul de Imigrări din Dallas. Autorul, un lunetist, s-a sinucis: Mesajul transmis de JD Vance # UNIMEDIA
Un lunetist a ucis cel puțin un migrant și a rănit până la patru persoane, într-un atac armat la o unitate a Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) din Dallas, apoi s-a sinucis, potrivit poliției, scrie adevărul.ro.
18:10
Atenție, consumatori: Un lot de hrișcă, retras din vânzare. Ce au depistat inspectorii ANSA # UNIMEDIA
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor anunță despre rechemarea din comerț a unui loc de hrișcă.
18:00
Nicolae Pascaru: „Nu ne confruntăm cu o competiție a ideilor, ci cu un linșaj informațional” # UNIMEDIA
Vicepreședintele partidului Alianța „MOLDOVENII”, Nicolae Pascaru, a adresat un mesaj în care a condamnat ferm „standardele duble” din activitatea mass-mediei și „atacurile manipulative” care marchează campania parlamentară.
17:50
(video) „Это группа Evrazia”: Poliția a descins la o tipografie clandestină din capitală, unde erau redactate ziare cu „mesaje denigratoare și instigatoare la ură” # UNIMEDIA
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu „caracter ilegal și conținut instigator”.
17:50
O statuie de trei metri înălţime reprezentându-i pe preşedintele american Donald Trump şi pe miliardarul defunct Jeffrey Epstein - mână în mână - a fost instalată marţi dimineaţa, în mod discret, în faţa Capitoliului, la Washington, scrie observatornews.ro.
