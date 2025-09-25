Vin înghețurile peste Moldova: Meteorologii au emis Cod Galben pentru acest weekend
UNIMEDIA, 25 septembrie 2025 16:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Acesta este valabil pentru 27 și 28 septembrie.
Acum 5 minute
16:30
Şapte din nouă „limite planetare” au fost depăşite pe Terra. „Intrăm în era unor condiţii periculoase” # UNIMEDIA
Nivelul de acidificare a oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosistemele stabile şi durabile, a anunţat miercuri Institutul de Cercetare Climatică din Potsdam (PIK), care monitorizează aceste măsurători. Șapte dintre cele nouă „limite planetare” au fost depăşite, arată datele institutului, scrie digi24.ro.
Acum 10 minute
16:20
(video) Volodimir Zelenski: „Sunt pregătit să plec din funcţie după încheierea războiului” # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă, în emisiunea „The Axios Show”, într-o înregistrare video publicată joi, că este pregătit să plece din funcţie după încheierea războiului cu Rusia, scrie observatornews.ro.
Acum 30 minute
16:10
16:10
Iurie Roșca va sta la închisoare 4 ani și nu 6. Curtea de Apel a păstrat condamnarea fostului lider PPCD, dar i-a revăzut termenul # UNIMEDIA
Curtea de Apel Centru a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea ex-vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Instanța superioară a admis apelurile apărării doar în ceea ce privește reducerea duratei pedepsei, micșorând-o de la 6 la 4 ani de închisoare cu executare. „În rest, sentința a fost menținută fără modificări”, precizează Procuratura Anticorupție
Acum o oră
15:50
(video) Irina Vlah la Marșul Blocului Patriotic: Avem cele mai murdare alegeri din istoria Republicii Moldova # UNIMEDIA
Irina Vlah, Președinte al Partidului Republican Inima Moldovei, parte a Bloculului Electoral al Patrioților, a participat astăzi la Marșul pentru alegeri libere și corecte, care s-a desășurat de la bulevardul Grigore Vieru pînă la Scuarul Catedralei.
15:50
(foto) „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”. Reacția Maiei Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc în Moldova # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a venit cu prima reacție după aducerea în țară și încarcerarea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, a subliniat șefa statului.
Acum 2 ore
15:20
(video) Momentul în care valurile taifunului Ragasa sparg pereții unui hotel de lux din Hong Kong # UNIMEDIA
Imagini spectaculoase surprind momentul în care taifunul Ragasa a lovit cu forță Hong Kong-ul: valurile uriașe au spart pereții de sticlă ai hotelului de lux Fullerton Ocean Park, aflat chiar pe malul mării. Apa a năvălit în lobby, doborând turiștii la pământ, scrie adevarul.ro.
15:00
Alexandr Berlinschii, PN: Statul va finanța studiile tinerilor talentați peste hotare, cu întoarcerea acestora acasă pentru a construi viitorul Moldovei # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova.
14:50
A treia cale pentru Moldova: Rezultatele sondajelor arată o cerere în creștere pentru noi forțe # UNIMEDIA
Alegeri 2025! Societatea moldovenească își exprimă tot mai des dezamăgirea față de politica alegerii veșnice „între Occident și Orient”. În prim-plan apare cererea pentru partide care pun pe prim plan problemele interne și dezvoltarea țării.
14:40
(foto/video) „Cerem depolitizarea CEC!” Blocul Patriotic, marș în susținerea alegerilor libere și corecte: Vocea oamenilor e mai puternică decât dictatura „galbenă” # UNIMEDIA
Blocul electoral Patriotic a desfășurat astăzi, 25 septembrie, un marș și un miting în sprijinul alegerilor libere și corecte. În fruntea coloanei au mers liderii Blocului – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev, alături de deputați ai Parlamentului. „Cerem depolitizarea CEC!”, „Pentru alegeri libere și corecte!”, „Țara noastră – noi decidem!”, „Moldova are viitor!”, „Credem în Moldova”, ”Jos dictatura!”, au scandat manifestanții.
Acum 4 ore
14:30
Primarița de Orhei: „Excluderea reprezentanților primăriei din birourile electorale este o pregătire pentru falsificări” # UNIMEDIA
Alegeri 2025. Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, acuză Comisia Electorală Raională de circumscripție Orhei, instituită de Comisia Electorală Centrală, de încălcarea deschisă a legii, prin excluderea fără temei a reprezentanților desemnați de primărie din birourile electorale ale secțiilor de votare.
14:20
Prețurile se schimbă ușor, mâine, la benzină și motorină, potrivit cifrelor de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
14:00
UNInterviu cu Alexandru Bujorean, lider LOC despre campania „geopolitică”, sperietorile PAS, coaliții și riscul anticipatelor: Votați în bază de conștiință și nu de frici # UNIMEDIA
Copreședintele Ligii Orașelor și Comunelor, primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean a tras linia actualei campanii electorale, la UNInterviu pentru UNIMEDIA și și-a exprimat regretul că aceasta a fost una „geopolitică” și a lăsat în afara atenției adevăratele probleme ale oamenilor. Aflați din UNInterviu ce ne așteaptă după 28 septembrie, ce stă în spatele extrădării lui Plahotniuc, din ce surse se finanțează LOC și cu cine e dispusă să creeze o eventuală coaliție.
13:50
Avocatul Rogac: Drepturile mele și ale lui Plahotniuc, încălcate la Aeroport. Am fost supus unui control „special” și percheziționat, dar și îndepărtat de clientul meu # UNIMEDIA
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, spune că imediat după sosirea fostului lider democrat în Republica Moldova, au „început abuzurile”. Potrivit acestuia, la Aeroportul Internațional Chișinău a fost supus unui control „special” fără explicații, fiind îndepărtat intenționat de clientul său.
13:30
(video) Vlad Plahotniuc, încarcerat în Penitenciarul 13: Fostul lider democrat a fost escortat de la Aeroport sub pază strictă # UNIMEDIA
Vladimir Plahotniuc a ajuns la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Fostul lider democrat a fost adus, sub escorta mai multor mașini cu mascați, la o oră jumătate de la aterizare pe Aeroportul Chișinău.
13:30
Decorați post-mortem: Pompierii decedați în accidentul de la Telenești, distinși cu Ordinul „Credință Patriei” de Maia Sandu # UNIMEDIA
Pompierii din cadrul Unității de Salvatori și Pompieri Telenești, decedați pe 9 august într-un accident rutier, în timp ce se aflau în misiune, au fost decoraţi post‑mortem de președinta Maia Sandu.
13:20
Întâlnire Lavrov-Rubio la ONU. Rusia aruncă vina pe Kiev și capitalele europene pentru continuarea războiului # UNIMEDIA
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat miercuri, în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat american Marco Rubio, că statele europene și autoritățile de la Kiev poartă responsabilitatea pentru prelungirea conflictului din Ucraina, potrivit ministerului său, citat de AFP, informează Agerpres, citat de observatornews.ro.
13:10
(video) Primele declarații ale procurorului Alexandru Cernei, după extrădarea lui Plahotniuc: Sunt puse în executare toate cele 4 mandate de arest preventiv # UNIMEDIA
La ieșirea din Aeroportul Internațional Chișinău, procurorul de caz Alexandru Cernei a declarat că Vlad Plahotniuc a fost reținut după extrădarea din Atena, conform procedurii, în prezența avocatului, și repartizat pentru detenție la Penitenciarul nr. 13.
12:50
Nicolas Sarkozy, condamnat în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale: A fost acuzat că a primit milioane de euro de la fostul dictator Muammar Gaddafi # UNIMEDIA
Un tribunal din Paris l-a găsit vinovat pe fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, pentru conspirație criminală, în procesul în care a fost acuzat că a primit ilegal milioane de euro de la fostul dictator libian Muammar Gaddafi pentru candidatura sa prezidențială de succes din 2007, relatează Reuters și France 24. Decizia vine la câteva zile după moartea unui martor important, potrivit digi24.ro.
Acum 6 ore
12:30
Avocatul Lucian Rogac: Extrădarea lui Vlad Plahotniuc s-a făcut cu încălcarea legislației naționale și internaționale. Procesul a fost televizat și lipsit de bun simț # UNIMEDIA
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, acuză autoritățile de la Chișinău că ar fi transformat extrădarea clientului său într-un „spectacol politic de prost gust”, regizat înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Cu încălcarea legislației naționale și internaționale, extrădarea a fost transformată într-un proces public televizat lipsit de bun-simț, absolut imoral și ilegal”, a scris apărătorul.
12:10
(video) Scandal „verde” în stradă. Maria Olari, stropită pe față cu „zelionkă” de un necunoscut: Avea mască și ochelari # UNIMEDIA
Activista Maria Olari a fost stropită cu verde de briliant în plină stradă de un necunoscut. Aceasta spune că atacatorul era în ochelari și mască. „A venit la mine acasă. Eu mă porneam la ședință”, spune Olari.
11:50
(doc) În plină campanie electorală, Viorel Cernăuțeanu și Dumitru Scurtu au fost decorați de Maia Sandu cu ordinul „Credință Patriei”: Decretul, publicat astăzi # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care mai mulți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Protecție și Pază de Stat au fost distinși cu medalii ordine de stat.
11:40
Cinci dintre cele mai aşteptate filme ale anului, între care noile producţii de regizori cunoscuţi precum Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, dar şi propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediţia 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, care va avea loc între 16 şi 19 octombrie la Cinematograful Cineplex-Loteanu.
11:30
(video) Vlad Plahotniuc a ajuns la Penitenciarul 13: Fostul lider democrat, escortat sub pază strictă # UNIMEDIA
Vladimir Plahotniuc a ajuns la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Fostul lider democrat a fost adus, sub escorta mai multor mașini cu mascați, la o oră jumătate de la aterizare pe Aeroportul Chișinău.
11:20
Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7”: Am văzut în Andrei Năstase un lider care nu se uită doar la granițe sau la politică, ci la oameni și la suferința lor # UNIMEDIA
Interviu cu Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7”, consilier în comunitatea locală din regiunea Mikolaiv, Ucraina, oferit pentru coment.md.
11:20
(video) Înconjurat de zeci de mascați Fulger, că nici nu se vedea, Plahotniuc a fost scos din Aeroport și băgat în dubiță # UNIMEDIA
Încercuit de zeci de mascați Fulger, Vlad Plahotniuc a fost scos din Aeroportul Internațional Chișinău și băgat direct în dubiță. Fostul lider democrat era atât de strâns păzit, încât abia a putut fi zărit printre cagule și veste antiglonț.
11:10
(live) Vlad Plahotniuc a ajuns la Penitenciarul 13: Fostul lider democrat, sub pază strictă, escortat de la Aeroport # UNIMEDIA
Vladimir Plahotniuc a ajuns la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Fostul lider democrat a fost adus, sub escortă, a mai multor mașini cu mascați.
10:40
Salvat din adâncuri: Un bărbat de 75 de ani, scos de pompieri dintr-o fântână de trei metri, la Hîncești # UNIMEDIA
Un bărbat de 75 de ani din satul Caracui, raionul Hîncești, a fost salvat la timp de pompieri, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale, adâncă de trei metri. Intervenția salvatorilor a durat mai puțin de cinci minute, bărbatul fiind scos la suprafață conștient și preluat de medici pentru investigații, conform reprezentanților IGSU.
Acum 8 ore
10:20
(video) Donald Trump acuză „triplu sabotaj” la ONU și cere anchetă imediată: „Ceea ce s-a întâmplat la Națiunile Unite este o rușine” # UNIMEDIA
Președinte american Donald Trump a cerut miercuri Organizației Națiunilor Unite (ONU) să deschidă o anchetă „imediată” după ce susține că a fost victima unui „triplu sabotaj” în timpul participării sale la Adunarea Generală, scrie adevarul.ro.
10:00
(video) Ultima oră! Avionul din Atena, cu care a fost escortat Plahotniuc, a aterizat la Chișinău # UNIMEDIA
Avionul din Atena, cu care este escortat Vlad Plahotniuc la Chișinău, a aterizat la Aeroportul „Eugen Doga”, la ora 09:29.
09:50
(live) Avionul din Atena, cu care a fost escortat Plahotniuc la Chișinău, a aterizat: Avocatul ex-liderului democrat a coborât # UNIMEDIA
Avionul din Atena, cu care este escortat Vlad Plahotniuc la Chișinău, a aterizat la Aeroportul „Eugen Doga”, la ora 09:29.
09:50
(video) Vlad Plahotniuc a ajuns în RM: Momentul în care ex-liderul democrat e scos din avion, pe ușa din spate # UNIMEDIA
Vladimir Plahotniuc a revenit astăzi la Chișinău, fiind adus din Grecia sub escorta mascaților. Fostul lider democrat a fost scos din avion pe ușa din spate.
09:40
(live) Suspans la Aeroport: Avionul din Atena, cu care este escortat Plahotniuc la Chișinău, a aterizat # UNIMEDIA
Avionul din Atena, cu care este escortat Vlad Plahotniuc la Chișinău, a aterizat la Aeroportul „Eugen Doga”, la ora 09:29.
09:40
(foto) Rihanna, mamă de fetiță: Vedeta a născut al treilea copil. Cât de adorabilă e micuța și ce nume special a primit # UNIMEDIA
Rihanna a devenit, oficial, mămică de fată! Artista de 37 de ani a adus pe lume cel de-al treilea copil al său cu A$AP Rocky (36), iar vestea i-a umplut pe fani de emoție și bucurie. Micuța s-a născut pe 13 septembrie, într-un spital din Los Angeles, iar pe 24 septembrie Rihanna a împărtășit momentul cu lumea întreagă, scrie protv.ro.
09:30
(live) Suspans la Aeroport: Avionul cu care este escortat Plahotniuc la Chișinău a aterizat # UNIMEDIA
Avionul din Atena, cu care este escortat Vlad Plahotniuc la Chișinău, aterizează în scurt timp.
09:20
Drone necunoscute au survolat mai multe aeroporturi din Danemarca, la câteva zile după un incident similar: Unul dintre ele a fost închis temporar # UNIMEDIA
Drone de origine necunoscută au fost identificate, în noaptea de miercuri spre joi, deasupra a patru aeroporturi din Danemarca, determinând autoritățile să închidă temporar unul dintre ele, scrie adevarul.ro.
09:10
Orașul se trezește. Unii se grăbesc la birou, alții duc copiii la grădiniță, alții visează să scape de trafic și să ajungă în afara orașului. Fiecare are ritmul și traseul său. Dar, din ce în ce mai des, alegem mașinile nu doar în funcție de preț și caracteristici. Căutăm aliați. Aliați cu care ne simțim confortabil și în siguranță.
09:10
11 învinuiți în dosarul participării la instruiri în Serbia, pentru a crea dezordini în RM, plasați în arest preventiv # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS au obținut plasarea în arest preventiv a 11 învinuiți în dosarul participării la instruiri în Serbia şi cooptarea sportivilor pentru implicare directă în Moldova, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova.
09:00
Pe 25 septembrie, Harold Godwinson a învins vikingii la Stamford Bridge și cruciații au fost înfrânți la Nicopole.
08:50
(video) Patric Hanganu, declarații surprinzătoare la un an de la scandalul public cu Svetlana Nichitina: „Îmi pare rău că am stricat relația cu mama copilului meu” # UNIMEDIA
Interpretul Patric Hanganu face declarații surprinzătoare la un de la scandalul public cu fosta sa iubita, Svetlana Nichitina, atunci când a fost la un monolog cu Dorin Galben. Artistul a mărturisit pe rețele că îi pare rău pentru multe lucruri pe care le-a spus și că cel mai bine e ca problemele să nu fie discutate în mod public.
08:40
Tensiuni diplomatice între Tbilisi și Berlin: Ambasadorul Germaniei, convocat de autoritățile georgiene și acuzat că promovează o „agendă radicală” # UNIMEDIA
Ministerul de Externe al Georgiei l-a convocat miercuri pe ambasadorul Germaniei, acuzându-l că ar fi implicat în încercări de promovare a unei „agende radicale” în țară înaintea alegerilor locale de luna viitoare, considerate extrem de importante, notează Reuters, potrivit hotnews.ro.
Acum 12 ore
08:30
Scorpionii se confruntă cu schimbări bruște, iar Gemenii s-ar putea simți neliniștiți: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce cu sine provocări și oportunități neașteptate. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va naviga prin aceste ape tulburi.
08:20
Vederea unui bărbat a fost restabilită de medici prin extragerea dintelui și implantarea lui în ochi, în Canada: Ce implică procedura # UNIMEDIA
Un bărbat din Columbia Britanică, Canada, a fost supus uneia dintre primele intervenții chirurgicale de tip „dinte-în-ochi” efectuate vreodată în această țară. Potrivit Live Science, doar câteva sute de persoane din întreaga lume au beneficiat de această procedură rară, scrie libertatea.ro.
08:10
(foto) Înconjurat de mascați și cu cartea-n mână: Vladimir Plahotniuc, urcat în avion, la Atena, de unde a fost extrădat # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, este extrădat din Grecia în această dimineață. Oligarhul a fost urcat în avion, la Atena, în urmă cu puțin timp și va ateriza la Chișinău la ora 9.30.
08:10
(video) Nicușor Dan îndeamnă moldovenii din România să voteze la alegerile parlamentare: „Va fi un moment crucial” # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, îi îndeamnă pe toți moldovenii din România să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că scrutinul din 28 septembrie reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor Republicii Moldova.
08:00
(foto) Înconjurat de mascați, citește o carte: Vladimir Plahotniuc, urcat în avion, la Atena, de unde a fost extrădat # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, este extrădat din Grecia în această dimineață. Oligarhul a fost urcat în avion, la Atena, în urmă cu puțin timp și va ateriza la Chișinău la ora 9.30.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
(foto) Înconjurat de mascați, citește o carte: Vladimir Plahotniuc a fost urcat în avion, la Atena # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, este extrădat din Grecia în această dimineață. Oligarhul a fost urcat în avion, la Atena, în urmă cu puțin timp și va ateriza la Chișinău la ora 9.30.
07:40
Un nou virus, cu o rată de mortalitate de până la 70%, ar putea amenința umanitatea: Ce este „boala X” # UNIMEDIA
Experții Organizației Mondiale a Sănătății și-au exprimat îngrijorarea că pandemia Covid-19 a fost doar un preludiu al unei epidemii mult mai mortale care ar putea izbucni în viitor, scrie adevarul.ro.
07:30
Scandalul „kiss cam affair” de la concertul Coldplay ia o altă turnură: Soțul directoarei HR, surprinse în brațele șefului, era și el la concert, cu altă femeie # UNIMEDIA
Soțul directoarei HR implicate în scandalul „kiss cam affair” de la concertul trupei Coldplay se afla și el la spectacol, cu o parteneră, potrivit The Times și The Independent. Cei doi erau, de fapt, separați dinaintea incidentului, scrie presa română.
