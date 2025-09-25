Vin înghețurile peste Moldova: Meteorologii au emis Cod Galben pentru acest weekend

09:10

Orașul se trezește. Unii se grăbesc la birou, alții duc copiii la grădiniță, alții visează să scape de trafic și să ajungă în afara orașului. Fiecare are ritmul și traseul său. Dar, din ce în ce mai des, alegem mașinile nu doar în funcție de preț și caracteristici. Căutăm aliați. Aliați cu care ne simțim confortabil și în siguranță.