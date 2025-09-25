Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional, în contextul în care UEFA este pe punctul de a lua o decizie de suspendare

09:40

Rihanna a devenit, oficial, mămică de fată! Artista de 37 de ani a adus pe lume cel de-al treilea copil al său cu A$AP Rocky (36), iar vestea i-a umplut pe fani de emoție și bucurie. Micuța s-a născut pe 13 septembrie, într-un spital din Los Angeles, iar pe 24 septembrie Rihanna a împărtășit momentul cu lumea întreagă, scrie protv.ro.