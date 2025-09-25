CEC a decis relocarea unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului
Sinteza, 25 septembrie 2025 19:20
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a garanta siguranța alegătorilor și a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului. Decizia a fost luată […]
• • •
Acum 30 minute
19:20
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a garanta siguranța alegătorilor și a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului. Decizia a fost luată […]
19:20
Republica Moldova și Elveția au semnat Acordul pentru combaterea corupției și recuperarea bunurilor infracționale # Sinteza
Capacitățile instituțiilor din țara noastră în lupta cu corupția, îndeosebi în domeniul recuperării bunurilor obținute ilegal și transformarea acestora în resurse pentru dezvoltarea țării, vor fi consolidate. Ministerul Justiției și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat astăzi Acordul pentru lansarea primei faze a Proiectului „Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale […]
19:10
Irina Vlah reacționează dur după decizia Curții de Apel privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”: ”Este o decizie vădit motivată politic” # Sinteza
Curtea de Apel Centru a decis, la solicitarea Ministerului Justiției, să limiteze activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei”. Hotărârea a fost pronunțată cu puțin timp în urmă, însă deocamdată nu este clar ce impact va avea asupra statutului formațiunii în cadrul Blocului Electoral Patriotic. Într-o reacție publicată pe rețelele de socializare, lidera formațiunii, Irina Vlah, a […]
19:10
CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția opiniei publice asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC. Linkul publicat duce către o pagină clonată a site-ului CEC, cu […]
Acum 2 ore
18:10
Andrei Năstase critică ipocrizia politicienilor după revenirea lui Plahotniuc: ”Acum toți vor privi cu groază spre acest om care le cunoaște toate secretele” # Sinteza
Candidatul independent Andrei Năstase a reacționat la revenirea în țară a oligarhului Vladimir Plahotniuc, amintind de lupta sa din ultimul deceniu și criticând dur pe cei care „trag leul mort de coadă”. „Vladimir Plahotniuc a fost adus acasă. După ani de fugă, după arestarea în Grecia și extrădare, un capitol se închide și unul, fără […]
18:00
CEC a pregătit stickere pentru alegătorii care participă la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală anunță că, și la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, alegătorii care se vor prezenta la urnele de vot vor avea parte de o experiență electorală însoțită de un simbol aparte al implicării civice: stickerele personalizate cu mesajul „Am VOTAT”. Acțiunea are menirea de a transforma momentul votului într-o experiență memorabilă, de a consolida sentimentul […]
18:00
Lidera Moldova Mare cere un audit complet al creditelor și schemelor financiare: „Adevărul despre ajutorul Europei trebuie aflat” # Sinteza
Lidera Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un apel dur în cadrul emisiunii Gonța Media, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, cerând un „audit total și fără precedent” asupra creditelor acordate de-a lungul anilor și a schemelor financiare din sectorul energetic. „Astăzi nu mai avem nevoie de lozinci noi și frumoase. Este critic necesar […]
17:50
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, pus sub acuzare pentru spălare de bani, escrocherie și conducerea unei organizații criminale # Sinteza
Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Republica Elenă și predat astăzi organelor de drept din Republica Moldova, în urma deciziilor autorităților elene privind solicitările de extrădare transmise de Procuratura Generală la 24 iulie și 8 august 2025. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție i-au adus acestuia la cunoștință învinuirile în […]
17:40
Polonia se alătură Canadei și Lituaniei. Irina Vlah primește interdicție de intrare pentru cinci ani # Sinteza
Autoritățile din Polonia au decis, 25 septembrie, să impună sancțiuni naționale împotriva Irinei Vlah, cetățeană a Republicii Moldova. Fosta guvernatoare a Găgăuziei i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul polonez pentru o perioadă de cinci ani. Ea este acuzată de influențarea alegerilor parlamentare din Moldova în favoarea Rusiei, transmite Mediafax. Decizia a fost luată în urma solicitării ministrului […]
Acum 6 ore
15:30
Volodimir Zelenski a spus când este dispus să se retragă din funcția de președinte al Ucrainei. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a acordat un interviu, pentru Axios, la New York, în care a spus, printre altele, că este dispus să nu mai fie președinte după terminarea războiului cu Rusia. Întrebat dacă ar accepta să facă alegeri […]
15:30
VIDEO// Maia Sandu: ”Am avut semnale că, dacă ajung la putere, Dodon și Plahotniuc mă vor pune la închisoare pentru că le stau în gât” # Sinteza
Președintele Maia Sandu consideră că, odată revenit acasă, Vlad Plahotniuc va încerca să schimbe puterea politică actuală, de aceea, spune ea, acesta este un test pentru justiția moldovenească. Pe de altă parte, ea nu crede că fostul lider democrat „s-a lăsat prins”, după cum se spune, și nici că ar fi atașat ideologic de Rusia, […]
15:20
Ministerul Educației colaborează cu Austria pentru implementarea Euroguidance, Europass și EQF în Republica Moldova # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării implementează instrumentele europene Euroguidance, Europass și EQF (Cadrul European al Calificărilor) pentru a adapta Cadrul Național al Calificărilor la standardele Uniunii Europene. În acest sens, MEC a avut o ședință online cu Agenția Austriacă pentru Educație și Internaționalizare (OeAD). Discuțiile au vizat schimbul de bune practici și implementarea acestor instrumente în […]
15:20
Doi lideri ai fostului Partid Șor condamnați la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală din partea unui grup criminal organizat # Sinteza
La data de 25 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare […]
15:20
Ministra Sănătății a participat la deschiderea Expoziției internaționale „MoldMedizin & MoldDent”, ediția a XXVIII-a # Sinteza
În perioada 25-27 septembrie, la Centrul internațional de expoziții „Moldexpo”,are loc Expoziția internațională specializată „MoldMedizin & MoldDent”, ediția a XXVIII-a. În acest an participă peste 50 de companii din Republica Moldova, România, dar și din alte state, 30 dintre care participă prima dată. Expoziția acoperă un spectru larg de produse și servicii medicale: echipamente și […]
15:20
La Institutul Mamei și Copilului, a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN) # Sinteza
Astăzi, 25 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului, a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN) – un pas esențial în modernizarea infrastructurii medicale și în dezvoltarea imagisticii medicale avansate în Republica Moldova. Aparatul de RMN de 1,5 Tesla – primul dintr-o instituție pediatrică din țară – costă 25,6 milioane de lei și a fost […]
Acum 8 ore
13:30
Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc denunță abuzuri la aterizarea în Moldova: „Am fost percheziționat și îndepărtat intenționat de clientul meu” # Sinteza
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, acuză autoritățile Republicii Moldova de încălcări grave ale drepturilor sale și ale clientului pe care îl reprezintă. „Imediat cum am aterizat în Moldova au început și abuzurile. Poliția de Frontieră de la Aeroportul din Chișinău mi-a periclitat trecerea și, fără să mi se explice motivele, pentru prima dată în […]
13:20
VIDEO// Vovan și Lexus i-au făcut o farsă lui Oazu Nantoi, iar acesta ”și-a deschis sufletul”: ”Nu am spus-o public, dar nu găsesc limbă comună cu Maia Sandu” # Sinteza
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Oazu Nantoi, a fost ținta unui prank pus la cale de cunoscuții „trolli telefonici” ruși Vovan și Lexus. Crezând că discută cu fostul campion de șah Garry Kasparov, parlamentarul a făcut o serie de declarații controversate, printre care și faptul că „nu a reușit să găsească limbă comună cu Maia […]
13:10
VIDEO// Usatîi vrea limită de vârstă pentru deputați: ”După 65 de ani politicienii trebuie să meargă la crescut curcani și boboci, nu în Parlament” # Sinteza
Renato Usatîi a declarat, în cadrul unei emisiuni, că în Republica Moldova este necesară stabilirea unei limite de vârstă pentru deputați, reducerea numărului de mandate și eliminarea imunității parlamentare. „Specialiștii ies la pensie la 63 de ani, însă un deputat poate candida și la 82. Credeți-mă, după o anumită vârstă, omul nici nu mai ține […]
13:00
VIDEO// Renato Usatîi îl atacă subtil pe Ion Sturza: ”Fără GPS nu găsește drumul acasă, dar ne dă lecții de politică” # Sinteza
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a lansat critici la adresa fostului premier Ion Sturza, într-o emisiune, susținând că acesta nu ar mai avea credibilitate și că reprezintă un exemplu clar pentru necesitatea introducerii unei limite de vârstă în politică. Usatîi l-a numit pe Sturza „un moșneag bludnic”, afirmând că „nu s-a priceput nici când a […]
12:20
VIDEO// Gabriel Călin, lider UCSM: ”Votați echipa lui Călin, dacă vreți să scăpați de ce s-a întâmplat până acum în Moldova” # Sinteza
Pe final de campanie electorală, Uniunea Creștin Socială din Republica Moldova (UCSM) transmite un mesaj către alegători, criticând apelurile de a susține „candidații cu șanse” și partidele care au guvernat până acum. „Acum, pe final de campanie, o să vedeți tot mai multe îndemnuri să votați cu cei care au șansă, trimițându-vă iară spre cei […]
12:20
CNA și procurorii au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice # Sinteza
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. În cadrul investigațiilor, au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri și […]
12:00
Polițiștii de frontieră Constanța au descoperit țigări de contrabandă de 100.000 lei într-un camion din Republica Moldova # Sinteza
Poliţiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit aproximativ 60.000 de ţigarete nedeclarate, estimate la o valoare de 100.000 de lei, ascunse în cabina unui camion înmatriculat în Republica Moldova condus de către un cetățean moldovean. În ziua de 23.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă, județul Constanța, […]
12:00
Avocatul Lucian Rogac: ”PAS a transformat extrădarea lui Vlad Plahotniuc într-un spectacol de prost gust și o folosește ca instrument electoral” # Sinteza
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că procesul de extrădare al fostului lider democrat a fost transformat într-un „spectacol politic de prost gust”, regizat de actuala guvernare în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Așa cum am menționat anterior, IGP, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare a lui […]
12:00
VIDEO// Ion Ceban: ”Guvernarea PAS folosește cazul Plahotniuc pentru a distrage atenția de la problemele reale” # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău și cap de listă al Blocului Alternativa, Ion Ceban, a criticat guvernarea pentru modul în care gestionează agenda publică în plină campanie electorală. Acesta afirmă că subiectul Vlad Plahotniuc este folosit pentru a distrage atenția cetățenilor de la dificultățile reale cu care se confruntă societatea. „Astăzi va fi totul despre Plahotniuc și […]
11:50
Un bărbat de 75 de ani a fost salvat de IGSU dintr-o fântână de acumulare a apelor pluviale la Hîncești # Sinteza
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24. Potrivit […]
11:50
CNAM va aloca peste 250 de mii de lei pentru încă un lot de vaccin contra hepatitei B la adulți # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 250 de mii de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru procurarea unui alt lot de vaccin împotriva hepatitei virale B la adulți. Este vorba despre 4.800 de doze de vaccin ce vor fi utilizate pentru imunizarea contra hepatitei virale B a persoanelor din grupurile […]
11:50
Un cetățean moldovean, în vârstă de 45 ani, riscă să fie sancționat pentru încălcarea legislației vamale, după ce a introdus fraudulos în țară piese și componente pentru diverse mărci auto. Cazul a fost documentat de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, după ce unitatea de transport de model Mercedes Sprinter, condusă de bărbat, a fost stopată […]
11:40
Funcționarii publici din Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova au realizat un schimb de bune practici cu colegii lor din Grecia, România, Austria și Elveția # Sinteza
Funcționarii publici din Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova au realizat un schimb de bune practici cu colegii lor din Grecia, România, Austria și Elveția. Scopul activităților desfășurate a fost consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului Republicii Moldova, lucru facilitat prin transferul de bune practici și sprijin tehnic oferit de țările partenere. Atelierele au vizat, în mod special, […]
11:40
Experți și parteneri internaționali participă la Platforma de dialog „Arhitectura educației viitorului – Soluții pentru Rețeaua Școlilor Model” # Sinteza
Arhitecți, urbaniști, ingineri, reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor internaționale de dezvoltare s-au reunit astăzi, 24 septembrie 2025, în cadrul Platformei de dialog „Arhitectura educației viitorului – Soluții pentru Rețeaua Școlilor Model”. Evenimentul s-a desfășurat la Facultatea de Urbanism și Arhitectură a UTM și a avut drept scop – identificarea soluțiilor moderne, durabile și […]
11:40
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani al Partidului Șor, judecat pentru complicitate la finanțarea ilegală. Riscă până la 5 ani de pușcărie # Sinteza
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor”, fiindu-i incriminată complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, infracțiune prevăzută la (art. 181/2 alin. (5) din Codul penal). […]
Acum 12 ore
11:30
VIDEO// Maria Olari a fost stropită cu verde de briliant, în timp ce pleca la o ședință: ”Asta se întâmplă în Republica Moldova” # Sinteza
O nouă agresiune a avut loc în această dimineață în Republica Moldova, vizând-o pe activista pro-PAS, Maria Olari. Potrivit relatărilor sale, aceasta a fost stropită cu verde de briliant de către o persoană mascată și purtând ochelari, care a așteptat-o în fața casei. „Iată așa am fost rochit de cu zilioncă dimineață. Am chemat poliția, […]
Ieri
15:20
Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor beneficia de servicii de chimioterapie la Spitalul Raional Florești # Sinteza
Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Florești. Această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de domiciliu, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău, transmite libertv.md. Astfel, la Spitalul Raional Florești va fi organizată și […]
14:00
VIDEO// Victoria Furtună: „Am descoperit echipament de spionaj în sediul partidului Moldova Mare” # Sinteza
Un nou scandal politic zguduie scena din Republica Moldova. Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a anunțat că în sediul formațiunii a fost descoperit echipament de spionaj ascuns. Potrivit acesteia, incidentul ar reprezenta o dovadă clară a abuzurilor actualei guvernări conduse de Maia Sandu. „Așa arată democrația europeană a regimului Sandu: supraveghere totală, intimidare și […]
10:30
Vlad Filat: „„Bugetul Plus”,prezentat de guvernarea PAS ca o mare realizare politică, este o iluzie periculoasă, construită pe împrumuturi” # Sinteza
Fostul premier, Vlad Filat, lansează un avertisment dur la adresa guvernării PAS, pe care o acuză că îngroapă Republica Moldova în datorii fără precedent. „Bugetul Plus”, prezentat ca o mare realizare politică, ar fi în realitate doar o iluzie periculoasă, construită pe împrumuturi care vor sufoca economia în următorii ani, transmite timpul.md. Deficitul bugetar a […]
10:20
SINTEZA.ORG va monitoriza alegerile parlamentare. Mai mulți jurnaliști vor fi delegați la secțiile de vot din străinătate # Sinteza
SINTEZA.ORG informează că, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare în Republica Moldova, la data de 28 septembrie 2025, la secțiile de votare din străinătate vor fi delegați corespondenți independenți pentru a asigura o reflectare obiectivă și imparțială a procesului electoral. Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova, inclusiv: Hotărârea Comisiei Electorale Centrale […]
23 septembrie 2025
21:30
Inspectorii ANSA și specialiștii Laboratorului Produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar, au participat la un atelier de lucru # Sinteza
În perioada 2-4 și 22 septembrie 2025, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și specialiștii Laboratorului Produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar, din cadrul IP „Centru Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor” au participat la un atelier de lucru, desfășurat în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacității de control și testare în domeniul […]
21:20
Lidera Moldova Mare, Victoria Furtună, despre sesizarea PSDE la CEC: „Nu există temei pentru excluderea noastră” # Sinteza
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, că va pleda în Parlament pentru eliminarea finanțării partidelor politice din bugetul de stat. „Chiar recent am aflat că pentru partidele care sunt la guvernare, numai pentru anul 2025, s-au cheltuit 65 de milioane de lei din […]
21:20
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1 miliard de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 15-19 septembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1 miliard de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Compania aeriană FLYONE anunță extinderea rețelei de zboruri pentru sezonul estival 2026, adăugând cinci noi destinații internaționale cu plecare de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Noile rute vor lega capitala Republicii Moldova de: Malaga, Spania Geneva, Elveția Tașkent, Uzbekistan Bodrum, Turcia Heraklion, Grecia (Creta) În plus, vara 2026 aduce o creștere semnificativă a […]
14:40
VIDEO// Polițiști surprinși noaptea rupând pliantele opoziției. Ion Ceban: „Îmi pare nespus de rău că polițiștii sunt nevoiți să îndeplinească indicații stupide și murdare” # Sinteza
Un incident controversat a avut loc în noaptea trecută, atunci când doi polițiști au fost surprinși rupând pliantele electorale ale Blocului Alternativa de pe un panou special amenajat pentru materiale electorale, transmite libertv.md. Potrivit imaginilor video făcute publice de Ion Ceban, polițiștii au fost întrebați direct de ce distrug afișele, dacă acestea erau lipite într-un […]
14:30
Parlamentul a organizat evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii în cadrul Săptămânii deschiderii parlamentare # Sinteza
Parlamentul a organizat, pentru al optulea an consecutiv, Săptămâna deschiderii parlamentare – o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii. În perioada 13–20 septembrie 2025, la activitățile desfășurate au participat numeroși vizitatori, deputați și funcționari ai Secretariatului Parlamentului, transmite alerta.md. Săptămâna deschiderii parlamentare a debutat sâmbătă, 13 septembrie, cu Festivalul-concurs de muzică […]
14:20
Ofițerii de patrulare ai Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat și sancționat un șofer care a încălcat Regulamentul circulației rutiere pe strada Ciuflea din Chișinău, în data de 11 septembrie. Persoana vizată este un bărbat de 33 de ani, locuitor al capitalei, aflat la volanul unui automobil de marca Volvo. Acesta a fost tras […]
14:20
La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a dispus aplicarea amenzii în valoare de câte 150 000 de lei pentru fiecare dintre inculpați și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de […]
14:00
La Adunarea Generală a ONU de la New York, șase state au anunțat că recunosc oficial Palestina ca stat. Printre acestea se numără Marea Britanie, Canada, Australia, Portugalia și Franța, care au declarat că susțin soluția celor două state ca bază pentru pace în Orientul Mijlociu, transmite alerta.md. În prezent, peste trei sferturi dintre statele […]
13:50
Precizări privind eliberarea actelor de identitate cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, duminică, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale Agenției vor activa conform unui program special: 07:00 – 21:00. La solicitarea cetățenilor cu vârsta de peste 18 ani, care în ziua scrutinului nu vor deține acte de identitate necesare pentru […]
12:50
Grație acțiunilor procesuale a procurorilor din cadrul Procuraturii Edineț, doi bărbați – de 43 și 45 de ani, acuzați de comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii au fost condamnați printr-o sentință recent emisă. Unul din făptuitori a fost condamnat la pedeapsa cu închisoare pe un termen de 16 ani, fiind totodată privat […]
22 septembrie 2025
16:30
Radiație în sectorul Rîșcani al capitalei. În după amiaza zilei de 22 septembrie 2025 echipe specializate CBRN din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice au intervenit pe strada Sfântul Andrei nr. 20, în sectorul Rîșcani al capitalei, după ce la Serviciul […]
16:30
VIDEO// Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” # Sinteza
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj video pe rețelele de socializare adresat cetățenilor, transmite radiochisinau.md. Diplomata a menționat că a preluat mandatul la Chișinău „într-un moment crucial al istoriei noastre comune”, subliniind că este aici pentru a construi o relație de încredere și că va vizita „fiecare colț al […]
15:30
VIDEO// Victoria Furtună, despre sancțiunile Ucrainei: „Regimul își cheamă prietenii împotriva noastră” # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a reacționat la decizia autorităților de la Kiev de a o include pe lista celor 11 politicieni și activiști moldoveni sancționați pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”. „Regimul aflat la putere își cheamă «prietenii» în ajutor, încercând să-i asmuțească împotriva celor incomozi. Ieri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a introdus sancțiuni împotriva […]
15:20
Două tentative de introducere ilicită a produselor de tutun, contracarate în cadrul postului Vamal Otaci # Sinteza
Pe sensul de intrare în țară a postului vamal Otaci, la pista de pietoni, pentru control s-au prezentat două femei, care au comunicat că nu dețin bunuri pasibile declarării. Totuși, comportamentul acestora a stârnit unele suspiciuni, fapt pentru care a fost dispus un control fizic amănunțit, efectuat în comun cu inspectorul Centrului chinologic. Urmare a […]
