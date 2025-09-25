CEC a decis relocarea unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului

15:30

Volodimir Zelenski a spus când este dispus să se retragă din funcția de președinte al Ucrainei. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a acordat un interviu, pentru Axios, la New York, în care a spus, printre altele, că este dispus să nu mai fie președinte după terminarea războiului cu Rusia. Întrebat dacă ar accepta să facă alegeri […]