VIDEO// Renato Usatîi îl atacă subtil pe Ion Sturza: ”Fără GPS nu găsește drumul acasă, dar ne dă lecții de politică”
Sinteza, 25 septembrie 2025 13:00
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a lansat critici la adresa fostului premier Ion Sturza, într-o emisiune, susținând că acesta nu ar mai avea credibilitate și că reprezintă un exemplu clar pentru necesitatea introducerii unei limite de vârstă în politică. Usatîi l-a numit pe Sturza „un moșneag bludnic”, afirmând că „nu s-a priceput nici când a […]
Alte ştiri de Sinteza
Acum 5 minute
13:20
VIDEO// Vovan și Lexus i-au făcut o farsă lui Oazu Nantoi, iar acesta ”și-a deschis sufletul”: ”Nu am spus-o public, dar nu găsesc limbă comună cu Maia Sandu” # Sinteza
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Oazu Nantoi, a fost ținta unui prank pus la cale de cunoscuții „trolli telefonici” ruși Vovan și Lexus. Crezând că discută cu fostul campion de șah Garry Kasparov, parlamentarul a făcut o serie de declarații controversate, printre care și faptul că „nu a reușit să găsească limbă comună cu Maia […]
Acum 15 minute
13:10
VIDEO// Usatîi vrea limită de vârstă pentru deputați: ”După 65 de ani politicienii trebuie să meargă la crescut curcani și boboci, nu în Parlament” # Sinteza
Renato Usatîi a declarat, în cadrul unei emisiuni, că în Republica Moldova este necesară stabilirea unei limite de vârstă pentru deputați, reducerea numărului de mandate și eliminarea imunității parlamentare. „Specialiștii ies la pensie la 63 de ani, însă un deputat poate candida și la 82. Credeți-mă, după o anumită vârstă, omul nici nu mai ține […]
Acum 30 minute
13:00
Acum 2 ore
12:20
VIDEO// Gabriel Călin, lider UCSM: ”Votați echipa lui Călin, dacă vreți să scăpați de ce s-a întâmplat până acum în Moldova” # Sinteza
Pe final de campanie electorală, Uniunea Creștin Socială din Republica Moldova (UCSM) transmite un mesaj către alegători, criticând apelurile de a susține „candidații cu șanse” și partidele care au guvernat până acum. „Acum, pe final de campanie, o să vedeți tot mai multe îndemnuri să votați cu cei care au șansă, trimițându-vă iară spre cei […]
12:20
CNA și procurorii au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice # Sinteza
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. În cadrul investigațiilor, au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri și […]
12:00
Polițiștii de frontieră Constanța au descoperit țigări de contrabandă de 100.000 lei într-un camion din Republica Moldova # Sinteza
Poliţiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit aproximativ 60.000 de ţigarete nedeclarate, estimate la o valoare de 100.000 de lei, ascunse în cabina unui camion înmatriculat în Republica Moldova condus de către un cetățean moldovean. În ziua de 23.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă, județul Constanța, […]
12:00
Avocatul Lucian Rogac: ”PAS a transformat extrădarea lui Vlad Plahotniuc într-un spectacol de prost gust și o folosește ca instrument electoral” # Sinteza
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că procesul de extrădare al fostului lider democrat a fost transformat într-un „spectacol politic de prost gust”, regizat de actuala guvernare în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Așa cum am menționat anterior, IGP, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare a lui […]
12:00
VIDEO// Ion Ceban: ”Guvernarea PAS folosește cazul Plahotniuc pentru a distrage atenția de la problemele reale” # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău și cap de listă al Blocului Alternativa, Ion Ceban, a criticat guvernarea pentru modul în care gestionează agenda publică în plină campanie electorală. Acesta afirmă că subiectul Vlad Plahotniuc este folosit pentru a distrage atenția cetățenilor de la dificultățile reale cu care se confruntă societatea. „Astăzi va fi totul despre Plahotniuc și […]
11:50
Un bărbat de 75 de ani a fost salvat de IGSU dintr-o fântână de acumulare a apelor pluviale la Hîncești # Sinteza
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24. Potrivit […]
11:50
CNAM va aloca peste 250 de mii de lei pentru încă un lot de vaccin contra hepatitei B la adulți # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 250 de mii de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru procurarea unui alt lot de vaccin împotriva hepatitei virale B la adulți. Este vorba despre 4.800 de doze de vaccin ce vor fi utilizate pentru imunizarea contra hepatitei virale B a persoanelor din grupurile […]
11:50
Un cetățean moldovean, în vârstă de 45 ani, riscă să fie sancționat pentru încălcarea legislației vamale, după ce a introdus fraudulos în țară piese și componente pentru diverse mărci auto. Cazul a fost documentat de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, după ce unitatea de transport de model Mercedes Sprinter, condusă de bărbat, a fost stopată […]
11:40
Funcționarii publici din Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova au realizat un schimb de bune practici cu colegii lor din Grecia, România, Austria și Elveția # Sinteza
Funcționarii publici din Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova au realizat un schimb de bune practici cu colegii lor din Grecia, România, Austria și Elveția. Scopul activităților desfășurate a fost consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului Republicii Moldova, lucru facilitat prin transferul de bune practici și sprijin tehnic oferit de țările partenere. Atelierele au vizat, în mod special, […]
11:40
Experți și parteneri internaționali participă la Platforma de dialog „Arhitectura educației viitorului – Soluții pentru Rețeaua Școlilor Model” # Sinteza
Arhitecți, urbaniști, ingineri, reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor internaționale de dezvoltare s-au reunit astăzi, 24 septembrie 2025, în cadrul Platformei de dialog „Arhitectura educației viitorului – Soluții pentru Rețeaua Școlilor Model”. Evenimentul s-a desfășurat la Facultatea de Urbanism și Arhitectură a UTM și a avut drept scop – identificarea soluțiilor moderne, durabile și […]
11:40
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani al Partidului Șor, judecat pentru complicitate la finanțarea ilegală. Riscă până la 5 ani de pușcărie # Sinteza
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor”, fiindu-i incriminată complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, infracțiune prevăzută la (art. 181/2 alin. (5) din Codul penal). […]
11:30
VIDEO// Maria Olari a fost stropită cu verde de briliant, în timp ce pleca la o ședință: ”Asta se întâmplă în Republica Moldova” # Sinteza
O nouă agresiune a avut loc în această dimineață în Republica Moldova, vizând-o pe activista pro-PAS, Maria Olari. Potrivit relatărilor sale, aceasta a fost stropită cu verde de briliant de către o persoană mascată și purtând ochelari, care a așteptat-o în fața casei. „Iată așa am fost rochit de cu zilioncă dimineață. Am chemat poliția, […]
Acum 24 ore
15:20
Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor beneficia de servicii de chimioterapie la Spitalul Raional Florești # Sinteza
Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Florești. Această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de domiciliu, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău, transmite libertv.md. Astfel, la Spitalul Raional Florești va fi organizată și […]
14:00
VIDEO// Victoria Furtună: „Am descoperit echipament de spionaj în sediul partidului Moldova Mare” # Sinteza
Un nou scandal politic zguduie scena din Republica Moldova. Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a anunțat că în sediul formațiunii a fost descoperit echipament de spionaj ascuns. Potrivit acesteia, incidentul ar reprezenta o dovadă clară a abuzurilor actualei guvernări conduse de Maia Sandu. „Așa arată democrația europeană a regimului Sandu: supraveghere totală, intimidare și […]
Ieri
10:30
Vlad Filat: „„Bugetul Plus”,prezentat de guvernarea PAS ca o mare realizare politică, este o iluzie periculoasă, construită pe împrumuturi” # Sinteza
Fostul premier, Vlad Filat, lansează un avertisment dur la adresa guvernării PAS, pe care o acuză că îngroapă Republica Moldova în datorii fără precedent. „Bugetul Plus”, prezentat ca o mare realizare politică, ar fi în realitate doar o iluzie periculoasă, construită pe împrumuturi care vor sufoca economia în următorii ani, transmite timpul.md. Deficitul bugetar a […]
10:20
SINTEZA.ORG va monitoriza alegerile parlamentare. Mai mulți jurnaliști vor fi delegați la secțiile de vot din străinătate # Sinteza
SINTEZA.ORG informează că, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare în Republica Moldova, la data de 28 septembrie 2025, la secțiile de votare din străinătate vor fi delegați corespondenți independenți pentru a asigura o reflectare obiectivă și imparțială a procesului electoral. Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova, inclusiv: Hotărârea Comisiei Electorale Centrale […]
23 septembrie 2025
21:30
Inspectorii ANSA și specialiștii Laboratorului Produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar, au participat la un atelier de lucru # Sinteza
În perioada 2-4 și 22 septembrie 2025, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și specialiștii Laboratorului Produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar, din cadrul IP „Centru Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor” au participat la un atelier de lucru, desfășurat în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacității de control și testare în domeniul […]
21:20
Lidera Moldova Mare, Victoria Furtună, despre sesizarea PSDE la CEC: „Nu există temei pentru excluderea noastră” # Sinteza
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, că va pleda în Parlament pentru eliminarea finanțării partidelor politice din bugetul de stat. „Chiar recent am aflat că pentru partidele care sunt la guvernare, numai pentru anul 2025, s-au cheltuit 65 de milioane de lei din […]
21:20
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1 miliard de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 15-19 septembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1 miliard de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal […]
16:50
Compania aeriană FLYONE anunță extinderea rețelei de zboruri pentru sezonul estival 2026, adăugând cinci noi destinații internaționale cu plecare de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Noile rute vor lega capitala Republicii Moldova de: Malaga, Spania Geneva, Elveția Tașkent, Uzbekistan Bodrum, Turcia Heraklion, Grecia (Creta) În plus, vara 2026 aduce o creștere semnificativă a […]
14:40
VIDEO// Polițiști surprinși noaptea rupând pliantele opoziției. Ion Ceban: „Îmi pare nespus de rău că polițiștii sunt nevoiți să îndeplinească indicații stupide și murdare” # Sinteza
Un incident controversat a avut loc în noaptea trecută, atunci când doi polițiști au fost surprinși rupând pliantele electorale ale Blocului Alternativa de pe un panou special amenajat pentru materiale electorale, transmite libertv.md. Potrivit imaginilor video făcute publice de Ion Ceban, polițiștii au fost întrebați direct de ce distrug afișele, dacă acestea erau lipite într-un […]
14:30
Parlamentul a organizat evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii în cadrul Săptămânii deschiderii parlamentare # Sinteza
Parlamentul a organizat, pentru al optulea an consecutiv, Săptămâna deschiderii parlamentare – o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii. În perioada 13–20 septembrie 2025, la activitățile desfășurate au participat numeroși vizitatori, deputați și funcționari ai Secretariatului Parlamentului, transmite alerta.md. Săptămâna deschiderii parlamentare a debutat sâmbătă, 13 septembrie, cu Festivalul-concurs de muzică […]
14:20
Ofițerii de patrulare ai Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat și sancționat un șofer care a încălcat Regulamentul circulației rutiere pe strada Ciuflea din Chișinău, în data de 11 septembrie. Persoana vizată este un bărbat de 33 de ani, locuitor al capitalei, aflat la volanul unui automobil de marca Volvo. Acesta a fost tras […]
14:20
La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a dispus aplicarea amenzii în valoare de câte 150 000 de lei pentru fiecare dintre inculpați și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de […]
14:00
La Adunarea Generală a ONU de la New York, șase state au anunțat că recunosc oficial Palestina ca stat. Printre acestea se numără Marea Britanie, Canada, Australia, Portugalia și Franța, care au declarat că susțin soluția celor două state ca bază pentru pace în Orientul Mijlociu, transmite alerta.md. În prezent, peste trei sferturi dintre statele […]
13:50
Precizări privind eliberarea actelor de identitate cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, duminică, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale Agenției vor activa conform unui program special: 07:00 – 21:00. La solicitarea cetățenilor cu vârsta de peste 18 ani, care în ziua scrutinului nu vor deține acte de identitate necesare pentru […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Grație acțiunilor procesuale a procurorilor din cadrul Procuraturii Edineț, doi bărbați – de 43 și 45 de ani, acuzați de comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii au fost condamnați printr-o sentință recent emisă. Unul din făptuitori a fost condamnat la pedeapsa cu închisoare pe un termen de 16 ani, fiind totodată privat […]
22 septembrie 2025
16:30
Radiație în sectorul Rîșcani al capitalei. În după amiaza zilei de 22 septembrie 2025 echipe specializate CBRN din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice au intervenit pe strada Sfântul Andrei nr. 20, în sectorul Rîșcani al capitalei, după ce la Serviciul […]
16:30
VIDEO// Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” # Sinteza
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj video pe rețelele de socializare adresat cetățenilor, transmite radiochisinau.md. Diplomata a menționat că a preluat mandatul la Chișinău „într-un moment crucial al istoriei noastre comune”, subliniind că este aici pentru a construi o relație de încredere și că va vizita „fiecare colț al […]
15:30
VIDEO// Victoria Furtună, despre sancțiunile Ucrainei: „Regimul își cheamă prietenii împotriva noastră” # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a reacționat la decizia autorităților de la Kiev de a o include pe lista celor 11 politicieni și activiști moldoveni sancționați pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”. „Regimul aflat la putere își cheamă «prietenii» în ajutor, încercând să-i asmuțească împotriva celor incomozi. Ieri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a introdus sancțiuni împotriva […]
15:20
Două tentative de introducere ilicită a produselor de tutun, contracarate în cadrul postului Vamal Otaci # Sinteza
Pe sensul de intrare în țară a postului vamal Otaci, la pista de pietoni, pentru control s-au prezentat două femei, care au comunicat că nu dețin bunuri pasibile declarării. Totuși, comportamentul acestora a stârnit unele suspiciuni, fapt pentru care a fost dispus un control fizic amănunțit, efectuat în comun cu inspectorul Centrului chinologic. Urmare a […]
15:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Adresarea șefei statului va putea fi urmărită pe postul public de televiziune Moldova 1, posturile de televiziune naționale și regionale, ascultat la Radio Moldova și vizionat pe paginile oficiale de pe Facebook […]
15:00
Urmează o săptămână cu potențial exploziv pentru scena politică din România, scrie spotmedia.ro. Curtea Constituţională va decide miercuri soarta legii pensiilor speciale pentru magistrați, iar premierul Ilie Bolojan a lăsat de înțeles că o decizie negativă va duce la demisia sa. Reforma administrației locale, plafonarea prețurilor la alimente și disputa pe alegerile din București completează o […]
14:00
Doi bărbați din Chișinău, trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani anunță trimiterea în judecată a doi bărbați, originari și locuitori ai municipiului Chișinău, pentru comiterea mai multor infracțiuni: șantaj, tâlhărie și huliganism agravat. Potrivit materialelor în cauză, unul din făptuitori, în vârstă de 47 de ani, este acuzat că, în martie 2025, împreună cu complicele său, în vârstă 36 de ani, […]
13:50
Candidații Blocului Electoral Patriotic s-au întâlnit cu diaspora din Italia, Marea Britanie și Franța # Sinteza
Olga Cebotari și Grigore Novac, candidați ai Blocului Electoral Patriotic, au avut o serie de întrevederi cu moldovenii din mai multe țări europene. Vizitele au inclus orașele Roma, Padova și Como (Italia), Londra (Marea Britanie) și Paris (Franța). Pe parcursul acestor discuții, socialiștii au prezentat prioritățile BEP pentru diaspora, principalele obiective ale programului electoral și […]
11:50
Președinta CA a ținut un discurs la Conferința CoE privind combaterea dezinformării prin construirea rezilienței democratice # Sinteza
Sub auspiciile Președinției malteze a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CoE), săptămâna trecută la Kalkara s-a desfășurat conferința „Edificarea Rezilienței Democratice în fața Dezinformării”. Evenimentul a reunit autori de politici, reprezentanți ai autorităților de reglementare, ai societății civile, jurnaliști, membri ai comunității academice și ai celei tehnologice, care au dezbătut impactul dezinformării asupra democrației […]
10:50
Medicul Mihail Pautov trage un semnal de alarmă asupra efectelor nocive ale rețelelor sociale, comparându-le cu o „păcănea digitală”, transmite timpul.md. Potrivit acestuia, scrollul infinit oferă o recompensă rapidă și ieftină de dopamină, care sabotează capacitatea de concentrare și afectează starea generală de bine. Fenomenul nu este doar un obicei nesănătos, ci un mecanism psihologic […]
10:50
Naș de botez condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Sinteza
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, printr-o sentință recent pronunțată, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit acuzării înaintate de procurori, […]
10:30
În perioada 25-30 septembrie, va fi limitat accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău # Sinteza
Ca urmare a deciziei Grupului de management a riscurilor, vă informăm că, în perioada 25 septembrie 2025, începând cu ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, vor fi instituite măsuri privind accesul limitat în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, anunță Poliția de Frontieră. „Accesul în terminal este permis doar pasagerilor care […]
19 septembrie 2025
14:00
Aroganță diplomatică sau dispreț față de propriul popor? Ambasadorul Victor Chirilă jignește moldovenii rămași acasă # Sinteza
Ultima declarație a ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a stârnit revoltă și indignare. Într-un discurs desprins parcă din manualul disprețului față de cetățenii simpli, diplomatul a sugerat că moldovenii care au rămas în țară ar fi „proști/ needucați”, lăsând să se înțeleagă că adevărata valoare a națiunii s-ar afla doar în diaspora. Acesta a […]
14:00
Judecătoarea Marina Rusu, atac la ambasadorul Chirilă: „Cei rămași acasă cum sunt? Nu este doar o opinie, ci un verdict.” # Sinteza
Judecătoarea Marina Rusu critică dur afirmațiile ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, care a declarat că „în diasporă se află cea mai educată parte a societății noastre”, transmite timpul.md. Într-o postare publică, magistrata susține că un astfel de discurs, venit din partea unui diplomat, este discriminatoriu, încalcă principiile constituționale și alimentează diviziuni între cetățenii. […]
14:00
PLDM cere justiție la CEDO: Excluderea din alegeri este un semnal de alarmă pentru democrația și pluralismul politic din Republica Moldova # Sinteza
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva Republicii Moldova, după ce a epuizat toate căile de atac în justiția națională, ca urmare a excluderii abuzive din alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Conducerea formațiunii […]
13:50
Un accident rutier urmat de descarcerare s-a produs în dimineața zilei de 17 septembrie, la ieșirea din localitatea Valea Mare, raionul Ungheni. În jurul orei 09:30, serviciul unic 112 a fost alertat cu privire la un impact violent soldat cu victime. Potrivit datelor preliminare, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui automobil, […]
18 septembrie 2025
17:40
Maia Sandu la Forumul Internațional: „Numai prin colaborare putem să atragem mai multe investiții și să transformăm granițele în punți de dezvoltare” # Sinteza
Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” care a adunat la Chișinău peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, peste 50 de primari și președinți de consilii județene din România, precum și de delegații ale autorităților regionale și locale din Ucraina și Polonia. În mesajul său, Maia Sandu a […]
17:20
Victoria Furtună, despre posibila retragere a cetățeniei române: „O minciună și o manipulare” # Sinteza
Autoritatea pentru Cetățenie din România ar analiza posibilitatea retragerii cetățeniei române a Victoriei Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”. Potrivit Euronews România, care citează surse proprii, dosarul se află în verificări, însă motivele pentru care ar putea fi aplicată această măsură nu sunt cunoscute. Legea 21/1991 prevede mai multe situații în care cetățenia română poate fi […]
17:20
Domnica Manole: „Implicarea în politică nu este un impediment pentru a ajunge judecător la Curtea Constituțională” # Sinteza
Deținerea a două mandate consecutive de către magistrații Curții Constituționale și implicarea viitorilor judecători ai instanței în activități politice până la depunerea jurământului nu contravin Legii Supreme. Despre acest lucru a anunțat președintele CC, Domnica Manole, care face referire la decizia Înaltei Curți de miercuri, 17 septembrie, prin care a fost declarată inadmisibilă sesizarea deputatului […]
17:10
Liderul PSRM, Igor Dodon, acuză Bloomberg de ingerință politică într-o scrisoare deschisă către redacția agenției # Sinteza
Fostul președinte al Republicii Moldova și actual lider al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a transmis o scrisoare deschisă redactorului-șef al agenției internaționale Bloomberg, John Micklethwait, în care acuză publicația de implicare în campania electorală din Republica Moldova, transmite alerta.md. În mesajul său, Dodon critică afirmațiile jurnalistului Bloomberg, Alberto Nardelli, pe care le consideră „false” și […]
