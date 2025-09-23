Șofer sancționat pentru comportament agresiv pe strada Ciuflea din Chișinău
Sinteza, 23 septembrie 2025 14:20
Ofițerii de patrulare ai Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat și sancționat un șofer care a încălcat Regulamentul circulației rutiere pe strada Ciuflea din Chișinău, în data de 11 septembrie. Persoana vizată este un bărbat de 33 de ani, locuitor al capitalei, aflat la volanul unui automobil de marca Volvo. Acesta a fost tras […]
Acum 10 minute
14:30
Parlamentul a organizat evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii în cadrul Săptămânii deschiderii parlamentare # Sinteza
Parlamentul a organizat, pentru al optulea an consecutiv, Săptămâna deschiderii parlamentare – o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii. În perioada 13–20 septembrie 2025, la activitățile desfășurate au participat numeroși vizitatori, deputați și funcționari ai Secretariatului Parlamentului, transmite alerta.md. Săptămâna deschiderii parlamentare a debutat sâmbătă, 13 septembrie, cu Festivalul-concurs de muzică […]
Acum 30 minute
14:20
14:20
La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a dispus aplicarea amenzii în valoare de câte 150 000 de lei pentru fiecare dintre inculpați și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de […]
Acum o oră
14:00
La Adunarea Generală a ONU de la New York, șase state au anunțat că recunosc oficial Palestina ca stat. Printre acestea se numără Marea Britanie, Canada, Australia, Portugalia și Franța, care au declarat că susțin soluția celor două state ca bază pentru pace în Orientul Mijlociu, transmite alerta.md. În prezent, peste trei sferturi dintre statele […]
13:50
Precizări privind eliberarea actelor de identitate cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, duminică, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, subdiviziunile teritoriale ale Agenției vor activa conform unui program special: 07:00 – 21:00. La solicitarea cetățenilor cu vârsta de peste 18 ani, care în ziua scrutinului nu vor deține acte de identitate necesare pentru […]
Acum 2 ore
12:50
Grație acțiunilor procesuale a procurorilor din cadrul Procuraturii Edineț, doi bărbați – de 43 și 45 de ani, acuzați de comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii au fost condamnați printr-o sentință recent emisă. Unul din făptuitori a fost condamnat la pedeapsa cu închisoare pe un termen de 16 ani, fiind totodată privat […]
Acum 24 ore
16:30
Radiație în sectorul Rîșcani al capitalei. În după amiaza zilei de 22 septembrie 2025 echipe specializate CBRN din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice au intervenit pe strada Sfântul Andrei nr. 20, în sectorul Rîșcani al capitalei, după ce la Serviciul […]
16:30
VIDEO// Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune, iar Uniunea Europeană vă este alături” # Sinteza
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj video pe rețelele de socializare adresat cetățenilor, transmite radiochisinau.md. Diplomata a menționat că a preluat mandatul la Chișinău „într-un moment crucial al istoriei noastre comune”, subliniind că este aici pentru a construi o relație de încredere și că va vizita „fiecare colț al […]
15:30
VIDEO// Victoria Furtună, despre sancțiunile Ucrainei: „Regimul își cheamă prietenii împotriva noastră” # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a reacționat la decizia autorităților de la Kiev de a o include pe lista celor 11 politicieni și activiști moldoveni sancționați pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse”. „Regimul aflat la putere își cheamă «prietenii» în ajutor, încercând să-i asmuțească împotriva celor incomozi. Ieri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a introdus sancțiuni împotriva […]
15:20
Două tentative de introducere ilicită a produselor de tutun, contracarate în cadrul postului Vamal Otaci # Sinteza
Pe sensul de intrare în țară a postului vamal Otaci, la pista de pietoni, pentru control s-au prezentat două femei, care au comunicat că nu dețin bunuri pasibile declarării. Totuși, comportamentul acestora a stârnit unele suspiciuni, fapt pentru care a fost dispus un control fizic amănunțit, efectuat în comun cu inspectorul Centrului chinologic. Urmare a […]
15:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Adresarea șefei statului va putea fi urmărită pe postul public de televiziune Moldova 1, posturile de televiziune naționale și regionale, ascultat la Radio Moldova și vizionat pe paginile oficiale de pe Facebook […]
15:00
Urmează o săptămână cu potențial exploziv pentru scena politică din România, scrie spotmedia.ro. Curtea Constituţională va decide miercuri soarta legii pensiilor speciale pentru magistrați, iar premierul Ilie Bolojan a lăsat de înțeles că o decizie negativă va duce la demisia sa. Reforma administrației locale, plafonarea prețurilor la alimente și disputa pe alegerile din București completează o […]
Ieri
14:00
Doi bărbați din Chișinău, trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani anunță trimiterea în judecată a doi bărbați, originari și locuitori ai municipiului Chișinău, pentru comiterea mai multor infracțiuni: șantaj, tâlhărie și huliganism agravat. Potrivit materialelor în cauză, unul din făptuitori, în vârstă de 47 de ani, este acuzat că, în martie 2025, împreună cu complicele său, în vârstă 36 de ani, […]
13:50
Candidații Blocului Electoral Patriotic s-au întâlnit cu diaspora din Italia, Marea Britanie și Franța # Sinteza
Olga Cebotari și Grigore Novac, candidați ai Blocului Electoral Patriotic, au avut o serie de întrevederi cu moldovenii din mai multe țări europene. Vizitele au inclus orașele Roma, Padova și Como (Italia), Londra (Marea Britanie) și Paris (Franța). Pe parcursul acestor discuții, socialiștii au prezentat prioritățile BEP pentru diaspora, principalele obiective ale programului electoral și […]
11:50
Președinta CA a ținut un discurs la Conferința CoE privind combaterea dezinformării prin construirea rezilienței democratice # Sinteza
Sub auspiciile Președinției malteze a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CoE), săptămâna trecută la Kalkara s-a desfășurat conferința „Edificarea Rezilienței Democratice în fața Dezinformării”. Evenimentul a reunit autori de politici, reprezentanți ai autorităților de reglementare, ai societății civile, jurnaliști, membri ai comunității academice și ai celei tehnologice, care au dezbătut impactul dezinformării asupra democrației […]
10:50
Medicul Mihail Pautov trage un semnal de alarmă asupra efectelor nocive ale rețelelor sociale, comparându-le cu o „păcănea digitală”, transmite timpul.md. Potrivit acestuia, scrollul infinit oferă o recompensă rapidă și ieftină de dopamină, care sabotează capacitatea de concentrare și afectează starea generală de bine. Fenomenul nu este doar un obicei nesănătos, ci un mecanism psihologic […]
10:50
Naș de botez condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Sinteza
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, printr-o sentință recent pronunțată, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit acuzării înaintate de procurori, […]
10:30
În perioada 25-30 septembrie, va fi limitat accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău # Sinteza
Ca urmare a deciziei Grupului de management a riscurilor, vă informăm că, în perioada 25 septembrie 2025, începând cu ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, vor fi instituite măsuri privind accesul limitat în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, anunță Poliția de Frontieră. „Accesul în terminal este permis doar pasagerilor care […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Aroganță diplomatică sau dispreț față de propriul popor? Ambasadorul Victor Chirilă jignește moldovenii rămași acasă # Sinteza
Ultima declarație a ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a stârnit revoltă și indignare. Într-un discurs desprins parcă din manualul disprețului față de cetățenii simpli, diplomatul a sugerat că moldovenii care au rămas în țară ar fi „proști/ needucați”, lăsând să se înțeleagă că adevărata valoare a națiunii s-ar afla doar în diaspora. Acesta a […]
14:00
Judecătoarea Marina Rusu, atac la ambasadorul Chirilă: „Cei rămași acasă cum sunt? Nu este doar o opinie, ci un verdict.” # Sinteza
Judecătoarea Marina Rusu critică dur afirmațiile ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, care a declarat că „în diasporă se află cea mai educată parte a societății noastre”, transmite timpul.md. Într-o postare publică, magistrata susține că un astfel de discurs, venit din partea unui diplomat, este discriminatoriu, încalcă principiile constituționale și alimentează diviziuni între cetățenii. […]
14:00
PLDM cere justiție la CEDO: Excluderea din alegeri este un semnal de alarmă pentru democrația și pluralismul politic din Republica Moldova # Sinteza
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva Republicii Moldova, după ce a epuizat toate căile de atac în justiția națională, ca urmare a excluderii abuzive din alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Conducerea formațiunii […]
13:50
Un accident rutier urmat de descarcerare s-a produs în dimineața zilei de 17 septembrie, la ieșirea din localitatea Valea Mare, raionul Ungheni. În jurul orei 09:30, serviciul unic 112 a fost alertat cu privire la un impact violent soldat cu victime. Potrivit datelor preliminare, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui automobil, […]
18 septembrie 2025
17:40
Maia Sandu la Forumul Internațional: „Numai prin colaborare putem să atragem mai multe investiții și să transformăm granițele în punți de dezvoltare” # Sinteza
Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” care a adunat la Chișinău peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, peste 50 de primari și președinți de consilii județene din România, precum și de delegații ale autorităților regionale și locale din Ucraina și Polonia. În mesajul său, Maia Sandu a […]
17:20
Victoria Furtună, despre posibila retragere a cetățeniei române: „O minciună și o manipulare” # Sinteza
Autoritatea pentru Cetățenie din România ar analiza posibilitatea retragerii cetățeniei române a Victoriei Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”. Potrivit Euronews România, care citează surse proprii, dosarul se află în verificări, însă motivele pentru care ar putea fi aplicată această măsură nu sunt cunoscute. Legea 21/1991 prevede mai multe situații în care cetățenia română poate fi […]
17:20
Domnica Manole: „Implicarea în politică nu este un impediment pentru a ajunge judecător la Curtea Constituțională” # Sinteza
Deținerea a două mandate consecutive de către magistrații Curții Constituționale și implicarea viitorilor judecători ai instanței în activități politice până la depunerea jurământului nu contravin Legii Supreme. Despre acest lucru a anunțat președintele CC, Domnica Manole, care face referire la decizia Înaltei Curți de miercuri, 17 septembrie, prin care a fost declarată inadmisibilă sesizarea deputatului […]
17:10
Liderul PSRM, Igor Dodon, acuză Bloomberg de ingerință politică într-o scrisoare deschisă către redacția agenției # Sinteza
Fostul președinte al Republicii Moldova și actual lider al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a transmis o scrisoare deschisă redactorului-șef al agenției internaționale Bloomberg, John Micklethwait, în care acuză publicația de implicare în campania electorală din Republica Moldova, transmite alerta.md. În mesajul său, Dodon critică afirmațiile jurnalistului Bloomberg, Alberto Nardelli, pe care le consideră „false” și […]
17:00
Emmanuel Macron va prezenta „dovezi științifice” în instanță pentru a demonstra că soția sa, Brigitte Macron, este femeie # Sinteza
Președintele Franței, Emmanuel Macron, intenționează să aducă în fața instanței „dovezi științifice” care să demonstreze că soția sa, Brigitte Macron, este femeie, în contextul unui proces declanșat împotriva activistei de dreapta Candace Owens. Aceasta a afirmat public că Prima Doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat, acuzație pe care familia prezidențială o consideră defăimătoare și […]
15:40
CEC a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba […]
17 septembrie 2025
17:40
Salvatorii desfășoară activități de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în gospodăriile cetățenilor, în perioada fermentării vinului # Sinteza
Perioada fermentării vinului de casă este asociată cu un risc sporit de intoxicații cu dioxid de carbon. În scopul prevenirii situațiilor care pot duce la cazuri tragice, salvatorii și pompierii din întreaga țară desfășoară vizite în gospodăriile populației pentru a reaminti regulile esențiale de securitate în timpul procesului de producere a vinului. Astăzi, 17 septembrie […]
17:30
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a transmis un mesaj de recunoștință către autoritățile moldovene, după extrădarea reușită a unui cetățean american căutat de justiția din SUA, transmite libertv.md. Potrivit comunicatului, săptămâna trecută, Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției și Poliția de Frontieră au colaborat pentru a asigura predarea unui cetățean american urmărit penal pentru […]
17:20
Un bărbat în vârstă de 61 de ani, din Chișinău, a fost reținut de poliție pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea mai multor furturi în troleibuzele din oraș. Potrivit autorităților, suspectul opera mai ales pe rutele nr. 22 și nr. 8. El profita de aglomerația care apare când pasagerii coboară și sustrăgea portofelele […]
17:20
Lidera Moldova Mare: „Un deputat costă statul 700.000 lei pe an. Jumătate dintre ei ar trebui eliminați” # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat în cadrul întâlnirilor cu alegătorii că formațiunea sa propune reducerea numărului de deputați din Parlament la jumătate. Potrivit acesteia, o astfel de reformă ar aduce economii substanțiale la buget și ar contribui la responsabilizarea clasei politice. „Deputații nu trebuie să trăiască pe banii contribuabililor. Trebuie să muncească […]
17:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că 18 septembrie 2025 este ultima zi în care pot fi solicitate schimbări în listele de candidați înregistrate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Conform prevederilor legislației electorale, partidele politice și blocurile electorale au dreptul să solicite, cel târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor, efectuarea următoarelor modificări […]
16:50
Igor Grosu: „Vor fi lansate capturi de ecran false, fabricate de propaganda rusă împreună cu rețeaua Șor” # Sinteza
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat într-un clip video că în următoarele zile ar urma să apară în spațiul public „pretinse capturi de ecran” false, fabricate de propaganda rusă în colaborare cu rețeaua criminală Șor, transmite libertv.md. „Propaganda rusă le desenează acum împreună cu rețeaua criminală Șor. Ca să dea o percepție […]
16:30
Noi detalii în cazul morții lui Anatol Fedoruța: scaun improvizat, funii și obiecte lăsate la locul tragediei ridică semne de întrebare # Sinteza
Detalii șocante continuă să apară în dosarul lui Anatol Fedoruța. În pădurea unde a fost găsit cadavrul, anchetatorii au lăsat pe loc un scaun improvizat din crengi, fixate cu cleme de plastic negre, transmite alerta.md. Avocatul Vladislav Ciobanu-Nițuleac susține că obiectul reprezintă un corp delict, care ar putea păstra urme biologice esențiale pentru investigație. „Aceste […]
15:50
Festivalul Etniilor 2025, ediția a XXIV-a – tradiții, gastronomie și curți etnice în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” # Sinteza
Primăria municipiului Chișinău anunță că duminică, 21 septembrie 2025, între orele 10:00–17:00, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, va avea loc cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor, desfășurat sub genericul „Unitate prin diversitate”, transmite libertv.md. Evenimentul, considerat o sărbătoare a multiculturalismului și toleranței interetnice, va aduce în fața publicului tradițiile, porturile, dansurile […]
15:20
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, lansează un avertisment tranșant privind riscurile manipulării procesului electoral din Moldova. În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, acesta subliniază că democrația nu poate fi sacrificată în numele unei stabilități autoritare, transmite alerta.md. Potrivit lui Nagacevschi, orice tentativă de a controla electoral scena politică prin metode abuzive – […]
16 septembrie 2025
13:40
Uniunea Europeană a decis să amâne momentul în care va anunța, în mod oficial, noul său pachet de sancțiuni vizând Rusia, a declarat pentru Bloomberg un diplomat european, după ce președintele SUA, Donald Trump a cerut măsuri mai stricte din partea europenilor, ca o condiție pentru ca SUA să adopte propriile sale sancțiuni. Comisia Europeană, […]
13:40
Peste 20 de milioane de lei, ridicate într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice în urma perchezițiilor din Chișinău # Sinteza
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău anunță efectuarea mai multor percheziții în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Potrivit datelor preliminare, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi fost implicate într-un plan infracțional coordonat, în perioada premergătoare […]
13:30
Irina Vlah, fostă bașcană a Găgăuziei, declarată indezirabilă în Lituania până în 2030. Motivul – legăturile cu Federația Rusă # Sinteza
Lituania a interzis, începând cu 16 septembrie 2025, intrarea pe teritoriul său a Irinei Vlah, fostă bașcană a UTA Găgăuzia. Decizia a fost luată pe motivul legăturilor acesteia cu Federația Rusă și al sprijinului activ acordat ingerinței ilegale a Moscovei în procesele politice din Republica Moldova, transmite MOLDPRES. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Vilnius, […]
13:30
Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra, trimiși în judecată pentru tentativă de schimbare a ordinii constituționale # Sinteza
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale). În același dosar a fost trimis în judecată Horațiu Potra – tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii […]
13:20
Andrei Năstase: ”Voi fi vocea oamenilor în Parlament și un factor de echilibru pentru Republica Moldova” # Sinteza
Candidatul independent Andrei Năstase susține că Republica Moldova are nevoie de echilibru și înțelepciune pentru a depăși crizele actuale și pentru a deveni o țară stabilă, capabilă să atragă investiții și să-și țină cetățenii acasă. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a declarat că este gata să reprezinte oamenii în Parlament ca „factor de echilibru”, […]
13:10
Secretarul de stat american, Marco Rubio cere revocarea vizelor pentru străinii care se bucură de uciderea lui Charlie Kirk # Sinteza
Marco Rubio, secretarul de stat american, și-ar dori revocarea vizelor pentru străinii care se bucură de uciderea lui Charlie Kirk. SUA ar trebui să revoce vizele străinilor care se bucură de uciderea unei figuri politice precum Charlie Kirk, a declarat secretarul de stat Marco Rubio într-un interviu acordat Fox News, citat de Breitbart. „Dacă invităm pe […]
13:10
Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore după ce a sustras bani din două cutii ale milei dintr-o mănăstire # Sinteza
Un bărbat din Iași a fost reținut după ce a sustras bani din două cutii ale milei aflate la Mănăstirea Piatra Craiului din județul Cluj. Un bărbat de 34 de ani din județul Iași a fost reținut de polițiști după ce a furat bani din două cutii ale milei din incinta Mănăstirii Piatra Craiului, situată […]
12:40
Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în perioada de 8 luni ale anului 2025, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 34093,9 mil. lei sau 70,3% din planul anual prevăzut. Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 18186,0 mil. […]
12:40
Serviciul Fiscal de Stat raportează 843,8 milioane lei încasări în ultima săptămână și restituiri TVA de 74 milioane lei # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 08-12 septembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 843,8 milioane lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de Stat […]
12:40
Peste 14.600 solicitări de urgență medicală au fost înregistrate în perioada 8–14 septembrie 2025 # Sinteza
În perioada 8-14 septembrie curent, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 14608 solicitări, inclusiv 2162 la copii. Din numărul total de solicitări 448 au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital 5978 pacienți, dintre care 1318 copii au fost transportați la […]
12:40
Moldova marchează Ziua Ozonului 2025 și anunță reducerea cu 80% a consumului de HFC până în 2045 # Sinteza
Astăzi, Republica Moldova se alătură comunității internaționale pentru a marca Ziua Mondială pentru Protecția Stratului de Ozon. Această zi este dedicată creșterii conștientizării asupra importanței stratului de ozon, acel scut natural ce ne protejează viața pe Pământ de radiațiile ultraviolete dăunătoare. Totodată, anul acesta marcăm 40 de ani de la adoptarea Convenției de la Viena […]
12:30
Consiliul Audiovizualului este avocatul JurnalTV? Petiția lui Alexei Paniș în privința emisiunii ”Ora de ras” – respinsă # Sinteza
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au respins în ședința de azi petiția depusă de Alexei Paniș, reprezentantul Blocului electoral „Alternativa”, în care susținea că, în cadrul programului de satiră „Ora de ras” de la „Jurnal TV” au fost prezentate segmente critice și denigratoare față de blocul electoral și liderii acestuia. Controlul CA a fost efectuat pentru […]
12:30
Pericol excepțional de incendii de vegetație în Moldova. Recomandările Serviciului Hidrometeorologic și IGSU # Sinteza
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 16–22 septembrie 2025 pe teritoriul Republicii Moldova se va menține pericol excepțional de incendiu de vegetație naturală (Cod galben). În acest context, îndemânăm cetățenii să respecte cu strictețe regulile antiincendiare și să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere: In condiții de vânt puternic, arderea se poate răspândi […]
