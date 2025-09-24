Vlad Filat: „„Bugetul Plus”,prezentat de guvernarea PAS ca o mare realizare politică, este o iluzie periculoasă, construită pe împrumuturi”

13:40

Uniunea Europeană a decis să amâne momentul în care va anunța, în mod oficial, noul său pachet de sancțiuni vizând Rusia, a declarat pentru Bloomberg un diplomat european, după ce președintele SUA, Donald Trump a cerut măsuri mai stricte din partea europenilor, ca o condiție pentru ca SUA să adopte propriile sale sancțiuni. Comisia Europeană, […]