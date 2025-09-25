Cum poți salva fructele ofilite și să reduci risipa alimentară

12:20

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că pensia de urmaș se acordă în cazul decesului unei persoane care beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii de dizabilitate. Beneficiari ai pensiei de urmaș: Copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile [...]