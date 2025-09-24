Dai în chirie un apartament? Iată ce taxe trebuie să plătești și în cât timp trebuie să înregistrezi contractul
ZdGust, 24 septembrie 2025 10:30
Persoanele fizice care dau în chirie locuințe, inclusiv prin platformele Booking și Airbnb, sunt obligate să înregistreze contractele de transmitere în posesie și/sau folosință a imobilelor la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în termen de 7 zile de la încheierea contractului. În plus, acestea trebuie să achite un impozit lunar de 7% (rezidenți) sau 12% [...]
• • •
Acum 30 minute
10:30
Acum 2 ore
09:50
Cum poți adăuga brânza de vaci în meniul tău pentru a-l face mai sățios și sănătos: recomandările nutriționiștilor # ZdGust
Brânza de vaci poate fi folosită aproape în orice preparat culinar, de la paste până la smoothie-uri, pentru a adăuga un plus de proteine, potrivit eatingwell.com. Brânza de vaci este un aliment versatil, având 24 de grame de proteine într-o singură cană. Nutriționiștii o recomandă în parfait-uri cu fructe, boluri cu legume, omlete, sosuri de [...]
Acum 24 ore
17:30
Trei idei de preparate rapide pentru cină, cu o simplă conservă de fasole: de la salată mexicană la o tocăniță ușor de gătit # ZdGust
Dacă ai în cămară o conservă de fasole și nu știi ce să gătești pentru cină, ai la îndemână soluții delicioase, rapide și hrănitoare. Fasolea este o sursă excelentă de proteine vegetale și fibre, iar cu câteva ingrediente simple poți pregăti preparate savuroase, scrie G4Food. Cu o simplă conservă de fasole, poți transforma cina într-o [...]
16:40
În zilele de 26, 27 și 28 septembrie, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la trei spectacole de excepție – comedii clasice și o dramă emoționantă – puse în scenă cu pasiune și talent. „Revizorul” de Nikolai Gogol – 26 septembrie, ora 18:30 Regia: Petru Vutcărău #comedie 15+ „Revizorul” spune povestea unui orășel de provincie [...]
16:10
(VIDEO) Macron îl sună pe Trump de pe trotuar: „Ghici ce? Aștept în stradă pentru că totul e blocat” # ZdGust
Emmanuel Macron a avut parte de o scenă neobișnuită la New York. După ce a susținut un discurs la sediul ONU, în care Franța și-a reafirmat sprijinul pentru recunoașterea statului Palestina, președintele francez a fost nevoit să aștepte pe străzile din Manhattan. Motivul? Poliția locală i-a explicat că traficul fusese blocat pentru trecerea coloanei oficiale [...]
15:50
Trump leagă Tylenolul (paracetamolul) de autism. Comunitatea medicală: „Declarații periculoase și iresponsabile” # ZdGust
Președintele american Donald Trump a afirmat luni, 23 septembrie, că medicii din SUA vor fi îndrumați să nu mai prescrie analgezicul Tylenol femeilor însărcinate, invocând o presupusă, dar contestată, legătură între acest medicament și autism, transmite BBC. Trump a susținut că administrarea de Tylenol (substanța activă paracetamol) – „nu este bună” și că femeile însărcinate [...]
13:40
Expunerea la soare stimulează sinteza vitaminei D în piele, un proces esențial pentru sănătatea organismului. Această vitamină liposolubilă ajută la absorbția și stocarea calciului și fosforului, contribuind astfel la întărirea oaselor. În plus, vitamina D are roluri importante în reducerea inflamației, combaterea infecțiilor și îmbunătățirea stării de spirit, scrie Health. De cât soare avem nevoie? [...]
12:40
Știai că poți prepara maia fără drojdie de bere folosind, în schimb, strugurii, mai ales acum când se culeg viile? # ZdGust
Dacă ești pasionat de pâinea cu maia naturală, fără drojdie de bere, acum e momentul să prepari una. Fermenții pe care îi conțin strugurii sunt baza ideală pentru a crea o masă de maia pe care o putem folosi la aluaturi dospite, scrie G4Food. Acel strat albicios de pe bobul de strugure conține o microfloră [...]
11:20
Îngrijirea orhideelor pas cu pas: ce ghiveci alegi, cât de des le uzi și cum să le menții sănătoase # ZdGust
Câtă apă trebuie să primească o orhidee, unde este cel mai bun loc din casă și chiar are nevoie de hrană specială? Deși multă lume crede că sunt greu de îngrijit, orhideele sunt surprinzător de ușoare! Cu puțină atenție, îți pot înfrumuseța casa luni întregi, chiar ani. Descoperă câteva sfaturi ca să le păstrezi în [...]
Ieri
10:20
Deși majoritatea oamenilor nu merg la medic pentru durerile de cap, acestea sunt cel mai frecvent simptom cu care pacienții se adresează unui neurolog. Medicul neurolog Olga Gavriliuc explică ce tipuri de dureri de cap există, care sunt cauzele și cum pot fi tratate. Teama de tumori cerebrale, anevrisme sau alte boli grave apare adesea [...]
09:40
Începutul zilei este esențial pentru randamentul fizic și mental al celor mici. Totuși, multe familii cad încă în capcana micului dejun rapid și plin de zahăr, crezând că un bol de cereale este suficient pentru ca cei mici să aibă energie la școală. Nutriționistul Pablo Ojeda, a abordat acest subiect oferind recomandări clare despre cum ar trebui să [...]
22 septembrie 2025
17:20
Când luăm antibiotice, ne întrebăm adesea dacă este sigur să consumăm alcool – însă, de fapt, există multe alte alimente și băuturi pe care ar trebui să avem grijă când și dacă le consumăm atunci când luăm medicamente, potrivit bbc.co.uk. Există atât de multe moduri în care ceea ce mâncăm poate influența efectul medicamentelor, încât [...]
15:50
Aeroportul Internaţional Fiumicino din Roma oferă servicii de lux pentru câini: preia animalele direct din terminal. Iniţiativa urmează un model similar de la Frankfurt şi oferă camere cu podele încălzite, grădini private şi servicii de lux precum aromaterapie şi apeluri video cu animalele, transmite MediaFax. Dog Relais oferă camere cu podele cu temperatură controlată şi [...]
14:40
Taxa pentru vizitatorii de o zi în Veneția revine în 2026: Când vor trebui turiștii să plătească? # ZdGust
Consiliul din Veneția a confirmat că taxa pentru vizitatorii de o zi, introdusă în vara anului 2024, va fi reintrodusă și în 2026. Anul viitor, numărul de zile în care această taxă va fi aplicată va crește la 60, comparativ cu 54 în 2025, relatează Euronews. În 2026, vizitatorii de o zi vor fi nevoiți [...]
13:30
Etichetele produselor joacă un rol esențial în protecția consumatorilor, oferind informații relevante care permit luarea unor decizii de cumpărare informate și responsabile. Fie că este vorba despre alimente sau produse nealimentare, eticheta ne ajută să înțelegem ce cumpărăm – de la compoziție și origine până la instrucțiuni de utilizare și termen de valabilitate. Pentru ca [...]
12:40
Cu toții ajungem să avem mâncare rămasă pe care nu vrem să o aruncăm (și, de fapt, resturile bogate în amidon reîncălzite pot fi chiar mai sănătoase), dar, pe de altă parte, ne temem de toxiinfecții alimentare. Aproximativ un milion de oameni pe an se îmbolnăvesc din cauza alimentelor contaminate – aproximativ jumătate din cauza [...]
11:50
Somnul insuficient nu doar că favorizează apariția unor afecțiuni cronice precum diabetul de tip 2, bolile de inimă, accidentul vascular cerebral și hipertensiunea, ci afectează și metabolismul, greutatea, memoria, atenția, nivelul de stres și sănătatea mintală, notează publicația Food Institute. Mai mult decât atât, calitatea somnului este la fel de importantă ca durata lui. Semnele unui [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Apa chiar te poate ajuta să slăbești, dar numai în situația în care înlocuiește băuturile cu zahăr din dietă. Altfel, rezultatele sunt modeste, potrivit studiilor, realizate la Harvard Medical School și Academia de Nutriție și Dietetică din SUA, transmite HotNews. Deși 26,3% dintre persoanele care încearcă să slăbească declară, potrivit statisticilor, că beau mai multă apă [...]
09:50
Când vine vorba de depozitarea alimentelor, frigiderul nu este întotdeauna soluția ideală. Mai mult decât atât, temperaturile scăzute pot afecta calitatea și gustul anumitor produse. Specialiștii atrag atenția că păstrarea corectă a alimentelor este esențială pentru a le menține prospețimea și savoarea. Următoarele produse să fie depozitate la temperatura camerei și nu în frigider: Merele [...]
09:20
Chiar dacă dormi opt ore, lipsa unor faze esențiale ale somnului te poate lăsa epuizat, iritabil și vulnerabil la boli. Olga Gavriliuc, medic neurolog, atenționează că somnul nu este doar odihnă, ci un proces complex prin care creierul se repară, sortează și se regenerează. Arhitectura somnului Pe parcursul nopții, omul trece prin cicluri de aproximativ [...]
21 septembrie 2025
13:50
Pisica Egipteană Mau, o raritate absolută în lumea felinelor. Cât costă, cum se îngrijește și de ce este specială # ZdGust
Activă, elegantă și surprinzător de năzdrăvană, pisica Egipteană Mau este considerată una dintre cele mai vechi și fascinante rase de pisici din lume. Cu aspect regal și o personalitate aparte, această felină se remarcă prin inteligență, grație și longevitate, fiind un companion ideal pentru familiile iubitoare de animale. Numele său, „Mau”, înseamnă pur și simplu [...]
11:50
Tigăile și oalele din oțel inoxidabil, ceramică, fontă și titan sunt cele mai bune alternative la alte opțiuni care folosesc teflon, scrie MediaFax. Ani la rând, teflonul a fost regele incontestabil al bucătăriilor. Nimeni nu-i contesta practicitatea: nimic nu se lipea și era ușor de curățat. Problema nu este atât materialul în sine, cât compușii chimici utilizați în fabricarea [...]
11:00
Interviu cu Diana COROPCEANU, doctor în științe medicale, medic neurolog-pediatru, despre boala Alzheimer, simptome, diagnostic, tratament, dar și sfaturi utile pentru îngrijitorii persoanelor ce suferă de Alzheimer Ziua mondială pentru combaterea maladiei Alzheimer – 21 septembrie – fiind lansată de către Federaţia Internaţională pentru Alzheimer (Alzheimer Disease International – ADI), în 1994, cu sprijinul Organizaţiei [...]
20 septembrie 2025
17:20
Când vine toamna, în zonele cu tradiție viticolă din Italia desertul automat devine clasica focaccia dulce cu struguri, de sezon. Rețetele pot fi ușor diferite, în funcție de zonă, la fel și numele – în Toscana se numește schiacciata, prin alte părți pan di uva. Însă, caracterul preparatului rămâne același: este un desert extrem de gustos și mult [...]
15:40
Opt din zece europeni au în organism cel puțin două pesticide, iar la copii, concentrațiile sunt și mai mari, potrivit unui studiu amplu realizat între 2014 și 2021 în cinci țări europene de către Inițiativa Europeană de Biomonitorizare Umană (HBM4EU). Cercetătorii au găsit în total 46 de pesticide diferite și metaboliții lor în probele analizate. [...]
14:20
Constructorii care lucrează la Sagrada Familia din Barcelona se pregătesc să ridice imensul turn central al bisericii. Astfel, Sagrada Familia va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa, transmite MediaFax. Directorul general al complexului, Xavier Martínez, a declarat joi că „turnul va fi terminat la sfârșitul acestui an sau la începutul anului 2026”. „Acesta [...]
11:50
Ziua Mondială a Salubrizării este un prilej pentru implicarea în activități de curățenie și creștere a conștientizării că fiecare dintre noi are un impact asupra mediului, anunță Ministerul Mediului. Ziua Mondială a Salubrizării, marcată anual în a treia sâmbătă a lunii septembrie, este una dintre cele mai ample mișcări civice la nivel global. Cetățenii sunt [...]
09:50
Brioșele cu ciocolată și conținut ridicat de proteine sunt alegerea ideală pentru diminețile de toamnă. Brânza de vaci, ouăle, laptele și nucile completează aportul nutritiv de proteine din fiecare îmbucătură, scrie EatingWell. Se adaugă făină integrală și banane – care, pe lângă faptul că reduc cantitatea de zahăr adăugat din rețetă, echilibrează și dulceața oferită [...]
19 septembrie 2025
17:30
Cercetătorii de la Universitatea din Plymouth avertizează că mii de particule minuscule de plastic „nocive” se pot ascunde în rădăcinile legumelor consumate de oameni, transmite MediaFax. Studiul revoluționar, publicat în revista Environmental Research și citat în The Independent, a demonstrat că nanoplasticele cu diametrul de doar o milionime de centimetru pot pătrunde prin rădăcinile plantelor [...]
16:20
Cățeii la locul de muncă, noua terapie anti-burnout. Ce se întâmplă când angajații își petrec pauza de prânz în compania animalelor # ZdGust
Pentru mulți angajați de birou, pauza de prânz înseamnă un sandviș rapid și câteva minute de scroll pe rețelele sociale. Însă, la Birmingham Business Park din Solihull, rutina a fost înlocuită de o activitate mult mai relaxantă: sesiuni de terapie cu căței. În locul ecranelor și al tastelor, oamenii au parte de 20 de minute de [...]
14:40
Începând cu 20 septembrie, vizitatorii vor putea din nou să urce în vârful turnurilor Catedralei Notre-Dame din Paris, complet restaurate după incendiul care a devastat clădirea în 2019, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres, transmite G4Media. Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să urce vineri, 19 septembrie, pe acoperişul monumentului pentru a sărbători această [...]
13:30
O companie din R. Moldova produce desertul japonez mochi, transformat într-un produs cu zeci de arome și exportat deja în mai multe țări europene, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Fondată în 2015, la Chișinău, MOTI este prima fabrică de mochi din R. Moldova, creată din dorința de a aduce un produs inedit. Primele testări [...]
12:20
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că pensia de urmaș se acordă în cazul decesului unei persoane care beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii de dizabilitate. Beneficiari ai pensiei de urmaș: Copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile [...]
11:10
Copiii de până la 5 ani pot beneficia gratuit de servicii specializate de intervenție timpurie într-o instituție medicală publică # ZdGust
La Chișinău a fost deschis primul Centru de intervenție timpurie în copilărie într-o instituție medicală publică, unde copiii de până la 5 ani pot beneficia gratuit de servicii specializate pentru depistarea și recuperarea timpurie a dificultăților de dezvoltare, anunță Ministerul Sănătății. Serviciile sunt acoperite de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și includ evaluarea [...]
10:10
Pe 18 septembrie 2025 a fost semnat Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Franceză. Odată cu intrarea în vigoare a Acordului și a Aranjamentului Administrativ, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) va putea acorda și transfera către Franța pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș și [...]
18 septembrie 2025
18:20
Nu sunt mochi autentici (de aceea îi și punem între ghilimele), dar senzația este atât de apropiată încât merită să îi încerci. Cu doar câteva foi de orez și înghețata ta preferată, influencerii Manel García și Hannah Buschmann, de la Addicted to Hummus, te învață să creezi un desert răcoritor, distractiv și gata în câteva minute, [...]
17:10
Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale privind recunoașterea și preschimbarea permiselor de conducere cu mai multe țări. Un avantaj important al acestor acorduri este faptul că cetățenii moldoveni pot converti permisul de conducere în țara de reședință fără a fi nevoiți să susțină un examen teoretic sau practic. Țările cu care Republica Moldova are încheiate [...]
16:40
În anul de studii 2025/2026, 167 de elevi au ales să urmeze noile programe în domeniul energiei regenerabile lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Treizeci de elevi s-au înmatriculat la specialitatea „Tehnician pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile”, iar ceilalți au ales meseria conexă „Electrician în construcții – [...]
16:10
Planificarea meselor: de ce este important ce mănânci, dar și când mănânci. Recomandările nutriționistei # ZdGust
Viața agitată, jobul solicitant și programul copiilor fac ca mesele să fie adesea „pe fugă” sau la ore aleatorii. Este perfect normal să nu mâncăm la aceeași oră zi de zi. Totuși, ora mesei influențează digestia, energia, calitatea somnului și chiar greutatea corporală, adică o mare parte din starea noastră de bine de peste zi, [...]
14:30
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) publică lunar topul celor mai bine plătite locuri de muncă vacante, în baza declarațiilor făcute de angajatori. Lista este destinată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și reflectă cele mai atractive oferte salariale din Republica Moldova. Pe primul loc în clasament se află COVOARE UNGHENI [...]
14:20
Săptămâna Europeană a Sportului în R. Moldova: care este agenda evenimentelor și tematica ediției # ZdGust
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, în R. Moldova va fi organizată Săptămâna Europeană a Sportului, o inițiativă anuală a Comisiei Europene care promovează mișcarea, sportul și un stil de viață sănătos, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Anul 2025 marchează 10 ani de la inițierea programului. Tema ediției din 2025 este „Sport [...]
13:10
Cinci titluri de carte în limba română vor fi distribuite în Centrele Educaționale din peste zece țări, prin intermediul noii campanii lansate de Biroul relații cu diaspora – „Citim românește, oriunde am fi”. Campania are ca scop încurajarea lecturii în limba română în rândul copiilor moldoveni din afara țării, dar și consolidarea legăturii acestora cu [...]
12:00
Octombrie este considerat sezon de mijloc în multe regiuni din Europa – o perioadă ideală pentru călătorii care vor să evite aglomerația și prețurile ridicate din timpul verii, bucurându-se totodată de vreme blândă, evenimente culturale și peisaje autumnale spectaculoase. Atracțiile turistice populare, de obicei copleșite de vizitatori în lunile de vârf, sunt mult mai liniștite [...]
10:30
Pe măsură ce temperaturile scad și toamna devine o realitate, o abundență de legume de sezon, delicioase și nutritive, ajung la maturitate. Asta înseamnă, potrivit today.com, că e timpul să ne luăm la revedere de la produsele proaspete de vară, cum ar fi roșiile și porumbul dulce, și să întâmpinăm recolta de toamnă, care aduce o [...]
10:20
Cunoscutul regizor român Radu Jude, unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi cineaşti ai momentului, va fi celebrat în secţiunea FOCUS la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. Ediţia 11 a evenimentului va avea loc între 16 şi 19 octombrie la Cineplex ”Loteanu”, iar intrarea, ca şi până acum, va fi liberă, cu rezervarea prealabilă a [...]
17 septembrie 2025
18:00
Somnul de calitate este o parte esențială a oricărei rutine de exerciții fizice sau programe de antrenament. Acesta ajută mușchii să se refacă, reduce durerile musculare și pregătește corpul pentru următorul antrenament. Deși stretching-ul, hidratarea și nutriția susțin repararea și recuperarea musculară, somnul este unul dintre cele mai puternice — și adesea neglijate — instrumente [...]
17:10
Hai la spectacol: Teatrul Național „Eugène Ionesco” te invită la „Tartuffe” și „Chirița în provincie” # ZdGust
Teatrul Național „Eugène Ionesco” găzduiește joi, 18 septembrie, ora 17:00, în cadrul Festivalului Internațional Reuniune 2025, spectacolul „Tartuffe” după Molière, prezentat de Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți. „Tartuffe” aduce în atenția publicului povestea unui om viclean care, sub masca credinței, reușește să intre în casa unui burghez înstărit, Orgon. Încercările familiei de a demasca [...]
15:50
De la piesă sport la element de bază în garderoba urban-chic, hanoracul a depășit de mult statutul de ținută pentru sală sau weekend. În combinație cu o fustă midi, poate crea un mix surprinzător între confort și eleganță, perfect pentru zilele aglomerate în care vrei să arăți bine fără să sacrifici lejeritatea. Dacă nu știi [...]
15:20
Maria din „Tunul de lemn”: Veronica Grigoraș – cum arată astăzi și cum a primit legendarul rol # ZdGust
Acum 38 de ani avea loc premiera legendarului film „Tunul de lemn”, regizat de Vasile Brescanu. Rolul principal, cel al Mariei, a fost interpretat de actrița Veronica Grigoraș, care la acea vreme avea doar 25 de ani. Pelicula a intrat ulterior în fondul de aur al cinematografiei moldovenești. Stabilită cu traiul din 1999 în Ungaria, [...]
14:00
Micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei, dar alegerea potrivită poate fi mai complicată decât pare. Multe dintre cele mai populare mărci de cereale conțin mult zahăr, foarte puțină proteină și o mulțime de aditivi. Unele nici măcar nu oferă suficiente fibre, deși acestea sunt esențiale pentru a transforma cerealele într-o opțiune [...]
