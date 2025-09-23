Trump leagă Tylenolul (paracetamolul) de autism. Comunitatea medicală: „Declarații periculoase și iresponsabile”

18:00

Vinul poate avea efecte negative atât pe termen scurt, cât și pe termen lung asupra sănătății inimii. Efectele consumului moderat de vin sunt incerte, însă consumul excesiv crește riscul bolilor cardiovasculare, potrivit eatingwell.com. Băut ocazional, un pahar de vin ar putea aduce unele beneficii, dar dacă nu consumi deja alcool, nu este necesar să începi. Mesajele [...]