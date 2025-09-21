Pisica Egipteană Mau, o raritate absolută în lumea felinelor. Cât costă, cum se îngrijește și de ce este specială

15:40

Într-o lume în care cafeaua este considerată „combustibilul” zilnic pentru mulți dintre noi, creșterea interesului pentru alternativele mai sănătoase și mai puțin stimulante este tot mai vizibilă. Fie că încercați să reduceți consumul de cofeină, fie că vreți să renunțați complet la cafea, opțiunile sunt variate și surprinzător de delicioase. În loc să vă mulțumiți [...]