Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, la RFI: Tot ce controlează acum Plahotniuc este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție

Mai sunt doar două săptămâni până când alegerile parlamentare din Republica Moldova ne vor spune ce drum alege Chișinăul. Cel care duce la Bruxelles ori cel spre Moscova? Interesant este că marea bătălie electorală se dă pe teren virtual, în online. Acolo, rețeaua de troli ruși încearcă să-i convingă pe cetățenii moldoveni să refuze oferta UE. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari a monitorizat rețeaua și ne spune în „Cronica lui Vitalie” ce a descoperit.