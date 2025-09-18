O viață pe scena Teatrului Național din Bălți. Interviu cu Ion Marcoci, artist al poporului
Interviul realizat de Ecaterina Tanasiiciuc cu Ion Marcoci, supranumit „Artist al Poporului”, conturează portretul unui actor care și-a dedicat întreaga viață teatrului din Bălți, devenind una dintre figurile emblematice ale scenei moldovenești. Acest interviu relevă parcursul profesional al lui Ion Marcoci și misiunea culturală a teatrului din Bălți: aceea de a păstra limba, identitatea și de a forma generații de spectatori cultivați.
