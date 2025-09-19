Republica Moldova, o analiză economică

12:50

În acest week-end, reprezentanți ai diasporei din Republica Moldova și-au dat întâlnire la Potsdam, în Germania, unde au organizat un Summit al Moldovenilor Activi din Diasporă. Timp de două zile, reprezentanții diasporei din mai multe state, precum și membri ai societății civile din Republica Moldova au discutat despre cum se poate ajunge la o mai bună mobilizare pentru actualele alegeri, dar și despre cum experiența diasporei poate impulsiona starea de lucruri din țară. La summit a participat și președinta Maia Sandu.