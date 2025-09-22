Maia Sandu: Suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Să nu admitem predarea țării intereselor străine

14:40

Primul documentar despre R.Moldova va fi lansat pe 24 septembrie, pe Netflix, cea mai mare rețea de televiziune online din lume. Producția video ”Flavours of Moldova”, în traducere ”Aromele Moldovei”, a fost realizată de aceiași producători care au creat și ”Flavours of Romania”.”Tot ce are Moldova mai gustos, mai frumos, mai drag nouă și ce putem oferi oaspeților noștri se va regăsi în aceste trei episoade. Ne dorim să devină și un instrument de promovare a micilor antreprenori, a celor care creează locuri de muncă în Moldova, care investesc”, spune în interviul Moldova Zoom, inițiatoarea proiectului documentar, Diana Lazăr, în prezent consiliera ministrului Economiei din R.Moldova.