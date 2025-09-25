Sorin Ioniță, la Moldova 1: Extrădarea lui Plahotniuc este „victoria guvernării” R. Moldova și urmează „testul justiției”

07:40

Vladimir Plahotniuc, fost politician și om de afaceri, una dintre cele mai controversate și influente figuri din istoria recentă a Republicii Moldova, se întoarce acasă după șase ani și trei luni de la fuga sa din țară. Acesta este extrădat joi, 25 septembrie, din Grecia și adus în cătușe la Chișinău, unde este cercetat penal inclusiv pentru spălare de bani, escrocherie și crearea unei organizații criminale. Fostul lider democrat, aflat în lista de sancțiuni internaționale, a fost reținut pe 22 iulie 2025 pe aeroportul din Atena, în timp ce încerca să plece spre Dubai, fiind însoțit de fostul deputat democrat Constantin Țuțu.