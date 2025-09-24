Dosarul taberelor militare din Serbia: 11 dintre 74 de persoane au fost reținute

10:40

Candidații prezenți la dezbaterile electorale de marți, 23 septembrie, organizate de Moldova 1, au respins mesajul Serviciului de Informații Externe de la Moscova, potrivit căruia Rusia nu s-ar amesteca în alegerile din Republica Moldova, în schimb Uniunea Europeană și NATO s-ar pregăti să „ocupe” statul nostru. Ei au calificat acest comunicat al spionajului rus drept un scenariu fals, menit să inducă populației ideea unei posibile intervenții occidentale, în timp ce adevărata ingerință vine chiar din partea Rusiei.