Remiză la Orhei! Milsami a scăpat printre degete victoria în meciul cu Petrocub Hîncești
Moldova1, 24 septembrie 2025 21:10
Milsami Orhei a jucat pe teren propriu cu Petrocub Hîncești în meciul-restanță din cadrul etapei a 4-a a primei divizii a fotbalului moldovenesc.
Acum o oră
21:10
Acum 2 ore
20:40
O groapă uriașă, de înălțimea a 16 etaje, a apărut în centrul Bangkokului, lângă un spital, după ploile torențiale și fisurarea unei conducte. Pacienții și locuitorii din apartamentele aflate în apropiere au fost evacuați. Incidentul a provocat perturbări semnificative ale traficului și blocaje în regiune.
20:10
Zelenski, de la tribuna ONU: „Europa nu-și poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei” # Moldova1
20:00
Unsprezece din cele 74 de persoane care au participat la taberele militare din Serbia, plasate în arest preventiv # Moldova1
Unsprezece dintre cele 74 de persoane care au participat la taberele militare din Serbia, organizate în scopul organizării dezordinilor în masă, au fost plasate în arest preventiv. Măsura a fost dispusă de magistrații Judecătoriei Ciocana. Celelalte persoane sunt cercetate în stare de libertate.
19:50
Acum 4 ore
19:00
17:50
ANALIZĂ // Mai multă mobilizare politică decât programe de guvernare: platformele electorale ale concurenților cu șanse reale de a accede în Parlament, analizate de ADEPT # Moldova1
Platformele electorale prezentate de principalele partide pentru alegerile parlamentare din 2025 sunt utilizate, mai degrabă, ca instrumente de mobilizare politică decât ca programe realiste de guvernare. Aceasta este concluzia generală a unei analize realizate de Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT), prezentate public miercuri, 24 septembrie. Potrivit experților, multe dintre promisiunile electorale, în special cele privind majorările salariilor, a pensiilor sau proiectele de amploare, depășesc posibilitățile bugetului de stat.
17:50
Ziare cu mesaje denigratoare, descoperite la o tipografie clandestină din Chișinău. Trei persoane au fost reținute # Moldova1
Polițiștii și angajații Serviciului Informații și Securitate au descins la o tipografie clandestină din capitală, unde erau tipărite ziare cu mesaje denigratoare și instigatoare la ură. Tipografia activa într-o încăpere din Chișinău și era echipată cu sisteme de securitate și limitare a accesului.
Acum 6 ore
17:20
ANALIZĂ // Mai mult mobilizare politică decât programe de guvernare: platformele electorale ale concurenților cu șanse reale de a accede în Parlament, analizate de ADEPT # Moldova1
17:20
Racing Club de Avellaneda s-a calificat în semifinalele turneului Copa Libertadores după o pauză de 28 de ani. În manșa a doua a sferturilor de finală formația din Buenos Aires a învins pe Velez Sarsfield, la fel o echipă din capitala Argentinei, cu 1:0, scor similar cu cel din primul meci.
17:10
Expert: Rusia sabotează alegerile din R. Moldova prin propagandă, corupție și atacuri cibernetice # Moldova1
Republica Moldova se confruntă cu o campanie coordonată de destabilizare electorală, orchestrată de Federația Rusă prin instrumente sofisticate de influență externă, avertizează politologul Laurențiu Pleșca. Într-un interviu acordat postului public Moldova 1, expertul a analizat tacticile utilizate pentru a submina alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că, dincolo de competiția politică internă, țara este vizată de un asalt hibrid, care urmărește erodarea încrederii publice în alegeri, democrație și statul de drept.
16:50
ELECTORALA 2025 // Patru concurenți electorali ar accede în Parlament, potrivit unui sondaj iData # Moldova1
Două partide politice și două blocuri electorale ar accede în Parlament, potrivit unui sondaj iData, realizat în perioada 7-19 septembrie. Cele mai multe voturi în scrutinul parlamentar le-ar acumula Blocul Electoral „Patriotic”.
16:50
Opinii: Rusia intervine flagrant în procesul electoral din R. Moldova și încearcă să-l influențeze prin toate mijloacele # Moldova1
Moscova folosește toate instrumentele - de la cumpărarea de voturi și propagandă online până la finanțarea protestelor - pentru a destabiliza situația din Republica Moldova și a submina calea europeană a țării, susțin experții în probleme de securitate și politici publice. Aceștia au confirmat, la Radio Moldova, gravitatea situației descrise pe 24 septembrie de premierul Dorin Recean, care a acuzat public Federația Rusă că a pus la cale o operațiune complexă de corupere, manipulare și intimidare, cu scopul de a schimba rezultatul scrutinului.
16:30
16:30
Tinerii, îndemnați să voteze: „Sunt viitorul țării și trebuie să-și exercite dreptul constituțional” # Moldova1
Tinerii sunt viitorul țării și trebuie să-și exercite dreptul constituțional în mod obligatoriu - este mesajul transmis de Tatiana Rusnac, profesoară la Colegiul „Nicolae Botgros” din Soroca.
16:30
Se împlinesc cinci ani de când Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” a fost mistuită de flăcări. De atunci, colectivele artistice și-au mutat repetițiile și concertele la Palatul Republicii, dar nu și-au pierdut credința că Templul Muzicii va renaște. Între timp, unii dintre ei revin la vechea Filarmonică, unde, în fiecare zi răsună muzica clasică din ruine, semn că spiritul Filarmonicii nu a ars niciodată.
16:20
Ambasadorul R. Moldova, convocat la MAE rus: Moscova, supărată pe autoritățile de la Chișinău că nu ar fi acreditat observatori ruși la parlamentare # Moldova1
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat, pe 24 septembrie, la Ministerul rus al Afacerilor Externe. Diplomatului i-a fost înmânată o notă de protest din partea Moscovei, după ce autoritățile de la Chișinău ar fi refuzat să acrediteze reprezentanți ruși în calitate de observatori la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
16:20
Consumatorii din R. Moldova sunt atenționați să nu consume hrișca ce are inscripția „ORA” pe ambalaj și data fabricării/ preambalării: 24.07.2025/ 04.08.2025. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea de pe piață a acestui lot contaminat cu pesticide.
16:10
Tenismena româncă Sorana Cîrstea a început cu dreptul prestigiosul turneu WTA de la Beijing, în capitala Chinei. În runda inaugurală ea a învins-o pe Caroline Dolehide din Statele Unite ale Americii cu 6-2, 6-3 și s-a calificat în turul 2.
16:00
ELECTORALA 2025 // „Sunt comunicări directe”: Chișinăul are încredere că votul diasporei în statele europene se va desfășura în siguranță # Moldova1
Autoritățile R. Moldova colaborează cu cele din statele membre ale Uniunii Europene pentru a asigura desfășurarea în siguranță a procesului electoral la secțiile de votare destinate diasporei. Premierul Dorin Recean susține că fiecare stat a primit deja din partea Chișinăului „profilul de risc” privind tentativele de corupere electorală coordonate de Moscova.
15:50
Linia electrică de 400 kV Strășeni–Gutinaș, care urmează să fie finalizată până în anul 2032, va definitiva inițiativele anunțate de autorități de conectare la rețeaua energetică europeană, pentru a consolida independența energetică a Republicii Moldova. Invitată la emisiunea „Spațiul Public”, de la Radio Moldova, secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a afirmat că această linie, Strășeni–Gutinaș, va permite Republicii Moldova să devină și exportator de energie.
Acum 8 ore
15:40
Rusia majorează TVA pentru a finanța războiul din Ucraina, după declarațiile lui Donald Trump despre slăbirea Moscovei # Moldova1
După declarațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora războiul prelungit a slăbit Rusia atât militar, cât și economic, iar Ucraina ar putea recâștiga întreg teritoriul cu sprijinul NATO și UE, Ministerul Finanțelor de la Moscova a anunțat o nouă măsură fiscală: majorarea taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20 la 22 la sută, începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura este prevăzută în proiectul de buget pentru 2026 și perioada anilor 2027 – 2028, publicat miercuri, 24 septembrie.
15:20
Fostul șef adjunct de la SIS, acuzat că a vândut secrete KGB-ului, rămâne după gratii în România # Moldova1
Fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Bălan, suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, rămâne în arest preventiv până pe 10 octombrie peste Prut. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție i-au respins, pe 24 septembrie, lui Alexandru Bălan contestația la măsura arestării, decisă în 10 septembrie de Curtea de Apel București.
15:00
ELECTORALA 2025 // Istoricul Octavian Țîcu: Să descurajăm „putinismul” printr-o prezență masivă la vot # Moldova1
România și Republica Moldova sunt în prima linie a atacurilor Rusiei și puterilor revanșiste „ahtiate să demoleze civilizația occidentală”, afirmă istoricul Octavian Țîcu, subliniind că „democrația este sub asediu în toată Europa”. În contextul scrutinului parlamentar de duminică, istoricul încurajează o prezență masivă la vot și o mobilizare totală, chiar din primele ore, pentru a descuraja „putinismul”.
15:00
Îmbină utilul cu plăcutul. Trei dintre componentele echipei de fotbal feminin a clubului Zimbru Chișinău au și alte pasiuni pe lângă antrenamente # Moldova1
Portărița de 27 de ani Cristina Costico activează la una dintre spălătoriile auto din capitală. Jucătoarea de 27 de ani își începe programamul la ora 8 dimineața și îl încheie la ora 21.
14:50
BEP, protest în fața Guvernului: „Zilnic vedem sperietori cu războiul. După data de 29, în R. Moldova trebuie să fie pace” # Moldova1
Reprezentanții Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor Inima și Viitorul Moldovei (BEP) solicită, cu patru zile înaintea alegerilor parlamentare, demisia actualei guvernări. Reprezentanți ai acestei entități politice au organizat pe 24 septembrie, în fața Guvernului, o acțiune „în susținerea păcii”, dar împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).
14:50
Cinci persoane vor ajunge pe banca acuzaților fiind învinuite de coruperea alegătorilor. Potrivit Procuraturii Generale, acestea ar fi oferit produse alimentare cu scopul de a determina alegătorii să bifeze opțiunea „NU” la referendumul pentru integrare europeană din toamna anului trecut.
14:20
Fiecare leu public va atrage trei lei capital privat: Guvernul aprobă un nou mecanism de sprijin pentru afaceri locale și start-upuri tehnologice # Moldova1
Republica Moldova face încă un pas important pentru dezvoltarea afacerilor, prin implementarea unui nou instrument financiar – un „fond de fonduri”, care va fi gestionat de Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului (ODA). Inițiativa a fost susținută în ședința de miercuri, 24 septembrie, a Guvernului. Viceprim-ministra Doina Nistor, ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, a explicat că acest mecanism modern, folosit cu succes în țări ca Polonia, Estonia sau Franța, va atrage capital privat și instituțional pentru a investi în afacerile locale.
14:20
Dezbateri electorale: CUB, „Respect Moldova”, AUR și „Moldova Mare”, invitați la Radio Moldova # Moldova1
O nouă rundă de dezbateri va fi organizată miercuri, 24 septembrie, la Radio Moldova. De această dată au fost invitați reprezentanții Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), ai Mișcării „Respect Moldova”, ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și ai Partidului „Moldova Mare”.
14:10
Dezbateri electorale: CUB, „Respect Moldova”, AUR și „Moldova Mare”, invitați la Moldova 1 # Moldova1
14:10
Un bărbat de 86 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână. Tragedia a avut loc în noaptea zilei de 24 septembrie, în satul Japca din raionul Florești
14:00
Dezbateri electorale la Moldova 1: CUB, „Respect Moldova”, AUR și „Moldova Mare”, în platoul postul public de televiziune # Moldova1
14:00
ELECTORALA 2025 // CEC: În ziua alegerilor parlamentare nu va fi organizat niciun exit-poll # Moldova1
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 nu vor fi organizate exit-polluri, adică sondaje realizate la ieșirea de la urne. Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat și a respins singura solicitare depusă pe 22 septembrie, cea a companiei „Date Inteligente” SRL, privind autorizarea efectuării unui exit-poll în ziua scrutinului.
13:50
Guvernul aprobă facilități fiscale și vamale pentru importul de gaze și energie electrică # Moldova1
Importurile de gaze naturale și energie electrică în cadrul Proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova” vor fi scutite de TVA, accize și taxe vamale. Măsura a fost aprobată de Guvern, în ședința din 24 septembrie, și are ca scop asigurarea unei aprovizionări stabile cu energie pentru toți consumatorii din țară, înaintea sezonului rece 2025-2026.
13:50
Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice din Florești vor putea face chimioterapie la spitalul raional # Moldova1
Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice din Florești vor putea, începând cu 24 septembrie, să facă chimioterapie la spitalul raional, fără să mai fie nevoie să vină la Chișinău, cum a fost până acum. Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice, anunță Ministerul Sănătății.
Acum 12 ore
13:20
Fiecare leu public va atrage 3 lei capital privat: Guvernul aprobă un nou mecanism de sprijin pentru afaceri locale și startup-uri tehnologice # Moldova1
13:00
Bunurile finanțate prin Fondul de eficiență energetică vor fi transmise gratuit. Procedura a fost stabilită de Guvern # Moldova1
Bunurile și lucrurile finanțate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise gratuit beneficiarilor. Aceștia, la rândul lor, își vor asuma să utilizeze aceste bunuri cu responsabilitate și să le întrețină în stare bună. Procedura de transmitere este prevăzută de un regulament aprobat în ședința de miercuri, 24 septembrie, a Guvernului.
13:00
VIDEO // Descinderi la o tipografie din capitală: oamenii legii au depistat buletine de vot cu ștampila „Votat” în dreptul blocului „Alternatva” # Moldova1
Oamenii legii au ridicat 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „Votat” în dreptul Blocului electoral „Alternativa”, care participă la alegerile parlamentare. Buletinele au fost găsite la o tipografie din Chișinău.
12:50
Singura vulnerabilitate energetică a R. Moldova în fața Kremlinului: premierul Recean promite rezolvarea problemei până la sfârșitul anului # Moldova1
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul rece atât cu rezerve de gaze naturale, cât și cu energie electrică, însă rămâne expusă unei singure vulnerabilități în fața Kremlinului – linia electrică Isaccea–Vulcănești–Chișinău, care traversează regiunea transnistreană. Premierul Dorin Recean a recunoscut, într-o conferință de presă susținută pe 24 septembrie, că această linie de înaltă tensiune poate fi deconectată oricând, fie la presiunea Moscovei, fie la indicațiile directe ale acesteia.
12:30
AC Milan s-a calificat cu destulă ușurință în optimile de finală ale Cupei Italiei. Într-un meci disputat pe stadionul San Siro din capitala provinciei Lombardia, „rosso-nerri” au învins clar pe Unione Sportiva Lecce cu 3:0.
12:20
Vremea se răcește în toată țara, începând de joi, 25 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura aerului va scădea ziua până la plus 14 - 18 grade Celsius.
12:10
Real Madrid este de neoprit în actuala ediție de campionat al primei divizii spaniole de fotbal. Echipa antrenată de Xabi Alonso a obținut a șasea victorie consecutivă în La Liga. De această dată, Realul a învins în deplasare pe FC Levante cu scorul de 4:1.
12:10
Premierul Dorin Recean susține că R. Moldova „este asediată în acest moment de Federația Rusă”: „Vom împiedica planul rusesc de ocupație” # Moldova1
Federația Rusă încearcă să submineze procesul electoral din 28 septembrie prin acțiuni subversive și planuri de destabilizare cu scopul de a prelua puterea de la Chișinău. Declarația a fost făcută miercuri, 24 septembrie, de premierul Dorin Recean, oficialul subliniind că „statul Republica Moldova rezistă și că autoritățile vor împiedica planul rusesc de ocupație”.
11:50
Plahotniuc, adus „fără tratamente speciale” în R. Moldova. Recean: „Va fi adus în cătușe să răspundă în fața justiției” # Moldova1
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a fugit acum mai bine șase ani din R. Moldova, va fi adus joi, 25 septembrie, la Chișinău „fără tratamente speciale”, susține premierul Dorin Recean.
11:30
Noi atacuri rusești asupra Ucrainei: cel puțin șapte civili au fost uciși, peste 40 - răniți # Moldova1
Atacurile rusești în regiunile ucrainene au ucis cel puțin șapte civili și au rănit alți peste 40 în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale, citate de The Kyiv Independent.
11:20
Director pe cinci ani la BNS, șef nou la SPCSB și doi noi consuli generali, numiți de Guvern # Moldova1
Biroul Național de Statistică (BNS) și Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) au șefi numiți de Guvern pentru o perioadă de cinci ani.
11:10
Ministra Justiției confirmă: Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat la Chișinău joi, 25 septembrie # Moldova1
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova joi, 25 septembrie, a anunțat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Oficiala a subliniat că oligarhul va fi plasat în Penitenciarul 13, într-o celulă separată.
11:10
Poliția, pregătită să asigure ordinea la alegerile parlamentare: peste 580 de percheziții desfășurate în ultimele săptămâni # Moldova1
Oamenii legii au efectuat, începând cu data de 1 august curent, peste 580 de percheziții pentru prevenirea corupției electorale și a destabilizărilor, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, înaintea ședinței Guvernului. Doar în ziua de luni, 22 septembrie, au avut loc circa 250 de percheziții, vizând peste 100 de persoane.
11:00
Guvernul a aprobat candidații care vor primi burse de merit. Statul le va oferi până la 3.860 de lei lunar # Moldova1
Cincisprezece elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista candidaților a fost aprobată miercuri, 24 septembrie, de Cabinetul de miniștri.
11:00
Ministra Justiției confirmă: Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat la Chișinău joi, 25 septembrie # Moldova1
