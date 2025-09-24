Remiză la Orhei! Milsami a scăpat printre degete victoria în meciul cu Petrocub Hîncești

16:30

Se împlinesc cinci ani de când Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” a fost mistuită de flăcări. De atunci, colectivele artistice și-au mutat repetițiile și concertele la Palatul Republicii, dar nu și-au pierdut credința că Templul Muzicii va renaște. Între timp, unii dintre ei revin la vechea Filarmonică, unde, în fiecare zi răsună muzica clasică din ruine, semn că spiritul Filarmonicii nu a ars niciodată.