Fostul „stăpân al Moldovei”, adus în cătușe la Chișinău: extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, în presa internațională
Moldova1, 25 septembrie 2025 14:40
Extrădarea în Republica Moldova a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, are ecouri și în presa internațională. Media străină relatează despre revenirea, pe 25 septembrie, în țară a lui Plahotniuc, care este prezentat ca fiind unul dintre cei mai bogați oameni din R. Moldova și unul dintre principalii suspecți în așa-numitul „furt al secolului”.
• • •
Acum 10 minute
14:50
Doi tineri reținuți pentru vânzarea de euro falși: Poliția anunță o captură de 10.000 de euro # Moldova1
Vindeau euro falși, bancnote de 50 și 100 de euro, pentru a obține 25% din valoarea nominală. Doi bărbați au fost reținuți de ofițerii de urmărire penală și mascații de la „Fulger” în urma unei capturi de 10.000 de euro falși. Suma de bani era ascunsă lângă o instituție administrativă din Ialoveni, iar unul dintre bănuiți, un tânăr de 24 de ani, ar face parte dintr-un grup infracțional coordonat de un cetățean al Moldovei care se află în afara țării.
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:20
Investigație // Profesori din Găgăuzia, la forumuri „Evrazia” și cu bani primiți din Rusia # Moldova1
Trei directoare de școli din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație de la Comrat dețin carduri ale băncii rusești Promsviazibank și au participat la forumuri pedagogice organizate la Sankt-Petersburg de Asociația „Evrazia”, structură fondată cu implicarea oligarhului fugar Ilan Șor. Dezvăluirile apar într-o investigație realizată de Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md.
14:20
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere FILIT a început joi, 25 septembrie, la Chișinău. Conferința de deschidere FILIT Chișinău – CHILL Edition a adunat pe aceeași scenă personalități marcante din domeniul cultural, diplomatic și instituțional, care au subliniat importanța literaturii și a dialogului intercultural.
14:20
Acum 2 ore
13:50
Moldova 1 organizează joi, 24 septembrie, cea de-a cincea rundă de dezbateri electorale, începând cu ora 19:00. De această dată, în platou sunt invitați reprezentanții Partidului Democrația Acasă (DA), ai Partidului Social Democrat European (PSDE), ai Blocului electoral „Împreună” și cei ai Ligii Orașelor și Comunelor (LOC).
13:30
13:20
13:20
13:20
Șapte persoane sunt vizate într-un dosar intentat pe fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțarea ilegală a partidelor politice. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din Bălți, au anunțat joi, 25 septembrie, acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni.
13:10
Echipamente medicale de ultimă generație, prezentate la „MoldMedizin & MoldDent 2025” # Moldova1
Peste 50 de companii din țară și de peste hotare prezintă echipamente medicale de ultimă generație, produse farmaceutice, tehnologii dentare și soluții pentru un stil de viață sănătos la expoziția „MoldMedizin & MoldDent 2025”. Evenimentul se desfășoară la Centrul internațional de expoziții „Moldexpo” din capitală, în perioada 25-27 septembrie. Programul include, de asemenea, conferințe științifice, workshopuri și demonstrații practice.
13:10
ELECTORALA 2025 // Curtea Constituțională a respins sesizarea Partidului „Inima Moldovei”: Cauza privind limitarea activității formațiunii, reluată la Curtea de Apel Centru # Moldova1
Curtea de Apel Centru va relua examinarea cererii Ministerului Justiției, care a solicitat limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”. Curtea Constituțională a declarat joi, 25 septembrie, inadmisibilă sesizarea formațiunii conduse de Irina Vlah privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea partidelor politice. Decizia este definitivă, nu poate fi atacată și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.
Acum 4 ore
12:50
AS Roma a pășit cu dreptul în noua ediție a Ligii Europei. „I Giallo-rossi” au învins pe Olympique Nizza în deplasare cu 2-1. Și formațiile Sporting Braga și Dinamo Zagreb au obținut victorii frumoase.
12:40
12:30
12:30
12:20
La Edineț, RAM Impact a adus din nou laolaltă voci curajoase, idei puternice și energie creativă, într-un eveniment realizat cu sprijinul StoryCrafters.Tineri implicați, creatori de conținut și lideri de opinie au transformat o zi obișnuită într-un spațiu al conexiunii și al schimbului autentic.
12:10
12:10
Rusia înăsprește pedepsele pentru dezertare și absență neautorizată în rândul foștilor deținuți trimiși pe front, pentru a-i menține în luptă. Guvernul rus a propus modificarea Codului Penal în vederea introducerii unor pedepse mai dure pentru cei recrutați din colonii și izolatoare.
12:00
11:30
11:00
11:00
Acum 6 ore
10:40
10:20
Vladimir Plahotniuc, extrădat în R. Moldova. Fostul lider democrat a fost dus la Penitenciarul nr.13 # Moldova1
Aeronava la bordul căreia se află fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia, a aterizat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Oligarhul a fost escortat în Republica Moldova după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din țară. Pista aeroportului a fost păzită de numeroase echipaje de poliție, iar momentul a fost urmărit de zeci de jurnaliști și transmis în direct la Moldova 1, în cadrul unei Ediții speciale.
10:20
Moldoveanca Elena Iovu: de la bariera lingvistică la integrare deplină și promovarea vinurilor moldovenești în Japonia # Moldova1
Elena Iovu cucerește Japonia cu vinurile moldovenești Din studentă bursieră a Guvernului japonez, tânăra a devenit un veritabil ambasador al culturii vinului moldovenesc în Țara Soarelui Răsare. Este stabilită de 14 ani în Japonia. Adaptarea nu a fost ușoară la început, mai ales din cauza barierelor lingvistice, însă studiile și experiența profesională au ajutat-o să se integreze și să stabilească legături solide cu diaspora moldovenească.
10:10
The plane carrying Vladimir Plahotniuc, the former leader of the Democratic Party and a controversial political figure, landed in the Moldovan capital, Chișinău, after being extradited from Greece.
10:00
09:50
09:50
09:40
09:40
La Edineț, RAM Impact a adus din nou laolaltă voci curajoase, idei puternice și energie creativă, într-un eveniment realizat cu sprijinul StoryCrafters.Tineri implicați, creatori de conținut și lideri de opinie au transformat o zi obișnuită într-un spațiu al conexiunii și al schimbului autentic.
09:40
09:20
09:20
09:10
09:10
Acum 8 ore
08:50
Prima cale ferată electrificată cu ecartament european va fi construită în Republica Moldova, pe segmentul Chișinău–Ungheni # Moldova1
Republica Moldova va avea prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe ruta Chișinău–Ungheni. Proiectul este considerat unul strategic, menit să conecteze direct țara la rețeaua modernă de transport feroviar a Uniunii Europene și să aducă beneficii majore în ceea ce privește mobilitatea cetățenilor, siguranța călătoriilor și dezvoltarea economică.
08:40
08:10
08:00
Super-taifunul Ragasa lovește sudul Chinei după ce a făcut 17 victime în Taiwan și a paralizat Hong Kongul # Moldova1
Cel mai puternic ciclon tropical din lume din acest an, super-taifunul Ragasa, a atins miercuri orașul Yangjiang din sudul Chinei, după ce a ucis 17 oameni în Taiwan și a provocat haos în Hong Kong. Ragasa, care s-a format săptămâna trecută în Pacificul de Vest și a atins luni intensitatea maximă de categoria 5, cu rafale de peste 260 km/h, se deplasează acum spre Maoming, unul dintre cele mai mari centre petroliere ale Chinei, aflat în provincia Guangdong, notează Reuters.
07:40
Portretul oligarhului fugar: Vladimir Plahotniuc revine în cătușe, după șase ani și trei luni de la fuga din R. Moldova # Moldova1
Vladimir Plahotniuc, fost politician și om de afaceri, una dintre cele mai controversate și influente figuri din istoria recentă a Republicii Moldova, se întoarce acasă după șase ani și trei luni de la fuga sa din țară. Acesta este extrădat joi, 25 septembrie, din Grecia și adus în cătușe la Chișinău, unde este cercetat penal inclusiv pentru spălare de bani, escrocherie și crearea unei organizații criminale. Fostul lider democrat, aflat în lista de sancțiuni internaționale, a fost reținut pe 22 iulie 2025 pe aeroportul din Atena, în timp ce încerca să plece spre Dubai, fiind însoțit de fostul deputat democrat Constantin Țuțu.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Ce este tratatul de denuclearizare START a cărui prelungire e propusă de Putin # Moldova1
Vladimir Putin a declarat luni că este dispus să mențină voluntar limitele asupra armelor nucleare strategice desfășurate, stabilite în ultimul tratat de control al armelor dintre principalele două puteri nucleare, odată ce acesta expiră anul viitor, dacă SUA vor face același lucru. Noul acord START din 2010, care expiră în februarie 2026, limitează teoretic arsenalele nucleare ale celor două mari puteri. Mulți experți se tem că expirarea acordului ar putea declanșa o cursă a înarmărilor, deoarece ambele părți își intensifică fabricarea și desfășurarea de arme strategice.
07:00
Accesul în Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău va fi limitat de astăzi, 25 septembrie, până pe 30 septembrie. În terminal vor putea intra doar pasagerii care dețin bilete și acte necesare pentru călătorie.
Acum 24 ore
21:10
Milsami Orhei a jucat pe teren propriu cu Petrocub Hîncești în meciul-restanță din cadrul etapei a 4-a a primei divizii a fotbalului moldovenesc.
20:40
O groapă uriașă, de înălțimea a 16 etaje, a apărut în centrul Bangkokului, lângă un spital, după ploile torențiale și fisurarea unei conducte. Pacienții și locuitorii din apartamentele aflate în apropiere au fost evacuați. Incidentul a provocat perturbări semnificative ale traficului și blocaje în regiune.
20:10
20:00
19:50
19:00
