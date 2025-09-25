Nepotul lui Nicolae Botgros, între viață și moarte după o supradoză de droguri
EA.md, 25 septembrie 2025 08:10
Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, este internat în stare gravă la spital, după ce ar fi consumat substanțe interzise. Potrivit surselor UNIMEDIA, tânărul a fost diagnosticat cu ciroză pancreatică și se află în comă. Până în acest moment, familia nu a venit cu declarații oficiale.
• • •
Un fermier din Soroca a fost pus în dificultate după ce Igor Dodon a postat un video lângă un morman de mere, afirmând că roada a fost abandonată pentru că „nu are cine s-o cumpere". După filmare, localnicii au început să vină și să ia merele gratuit. Proprietarul livezii a dezmințit declarațiile, explicând că […]
07:10
Carolina Romanciuc, tânăra mamă din Tighina care susține că a ajuns din confuzie într-un dosar penal și a stat după gratii 3 luni, doar pentru că ar semăna cu adevărata suspectă, este în pragul disperării. „Cinci luni de bătaie de joc, 3 luni după gratii, 2 sub control judiciar, fără să-mi văd copilul, pentru ce? […]
07:10
Ion Ceban, după discursul Maiei Sandu: „Aplauze pentru regie și scenografie, nu pentru mesaj"
Ion Ceban, liderul Blocului Alternativa, a lansat critici dure la adresa discursului susținut de președinta Maia Sandu luni seara, pe care l-a catalogat drept unul dezbinător și lipsit de speranță. „A ieșit într-o vestimentație neagră, tragic de tot, ca în cele mai sumbre drame, cu o voce care prevestea, nu știu, sfârșitul lumii. Nu, eu […]
07:10
Partidul Acțiune și Solidaritate a depus miercuri raportul financiar la Comisia Electorală Centrală pentru campania electorală în curs. Conform documentului, publicat de jurnalistul Dmitri Cîrîcu, partidul de guvernare a strâns 15 milioane de lei, majoritatea provenind din alocațiile de la bugetul de stat. „Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a declarat la Comisia Electorală Centrală […]
07:10
SIE Moscova avertizează: Europa ar pregăti ocuparea Moldovei, cu intervenție militară după alegeri!
Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse anunță că, potrivit informațiilor SVR, oficialii europeni de la Bruxelles intenționează să mențină Moldova pe calea politicii lor „rusofobe". În comunicatul Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova se precizează că acest obiectiv ar putea fi urmărit „cu orice preț", inclusiv prin trupe militare și […]
07:10
Percheziții masive în România înainte de alegerile parlamentare: Victoria Furtună, în vizorul autorităților
Polițiștii din din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți in Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este și fosta procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtună, scrie presa română. Surse judiciare susțin […]
07:10
Un bărbat de 56 de ani, din raionul Drochia, a fost reţinut pentru că ar fi urcat în stare de ebrietate avansată la volan şi a refuzat să treacă testul alcoolscopic. Incidentul a avut loc luni noapte, atunci când un echipaj de poliţie a vazut maşina lui care se deplasa haotic, scrie TVR Moldova. Potrivit […]
07:10
Până la 1 noiembrie 2025, Moldovagaz, întreprinderea moldo-rusă, trebuie să procure și să stocheze peste 57 de milioane de metri cubi de gaze, suficient pentru a acoperi 15% din necesitățile regiunii transnistrene, potrivit unei decizii a ANRE. La costul actual de pe bursele externe, crearea unor astfel de stocuri ar necesita cheltuieli de 20-23 […]
07:10
Un ciclon venit din Groenlanda se apropie de Moldova. Începând din noaptea de joi, 25 septembrie, sunt așteptate ploi slabe, iar între 26 și 28 septembrie temperaturile vor scădea până la -2°C, aducând înghețuri locale. De joi, 25 septembrie, până duminică, 28 septembrie, maximele diurne vor scădea semnificativ și vor oscila între +14 și […]
07:10
Averea Alternativei: un lider trăiește din 2.800 de lei pe lună, altul încasează sute de mii din cumetrii și aniversări!
Ion Ceban, liderul listei Blocului Electoral „Alternativa", a câștigat aproape 20.000 de euro la cumetrie; Alexandr Stoianoglo, pe locul doi, a raportat venituri de circa 700.000 de lei în 2024; Ion Chicu a declarat venituri de 540.000 de lei, datorii de 840.000 de lei și o donație de 150.000 de lei; iar Marc Tkaciuk, al […]
07:10
După patru ani la putere, a reușit PAS să-și îndeplinească promisiunile electorale? Înaintea alegerilor parlamentare, răspunsul rămâne neclar și disputat. Totuși, experții experții Watchdog.MD au analizat punct cu punct programul PAS, pentru a vedea ce promisiuni au fost îndeplinite și care au rămas doar pe hârtie. Rezultatul este unul mediu: gradul de realizare a promisiunilor PAS […]
07:00
Sora lui Emilian Crețu, influencera Nina Crețu, fosta iubită a lui Renato Usatîi, a donat aproape 100.000 lei Partidului Nostru! ZdG scrie că Nina Crețu a donat 96 de mii de lei în campania electorală pentru Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, la începutul lunii septembrie 2025. Jurnaliștii acestei instituții de presă au încercat […]
Când un bărbat iubește cu adevărat acest lucru îl vei simți, asta pentru că, comportamentul lui nu va lăsa loc pentru dubii. Va avea grijă să-ți amintească în fiecare zi și cel mai important, nu prin vorbe ci prin fapte! Un bărbat care iubește cu adevărat va face tot posibilul pentru a te vedea fericită. […]
11:50
Muzica readuce la viață ruinele antice Festivalul Phaselis transformă situl arheologic din Antalya într-o scenă de concert de talie mondială
În perioada 22-27 septembrie, unul dintre cele mai spectaculoase situri arheologice de pe coasta Mediteranei devine gazda unei experiențe muzicale unice. Ajuns la ediția cu numărul 15, Festivalul Phaselis aduce muzica clasică, jazzul și sonoritățile tradiționale în inima fostei cetăți liciene, printre ruine străvechi și ceruri înstelate. Aflat în zona Kemer-Tekirova din Antalya, festivalul propune […]
Reducere pentru copil? Un lanț hotelier din Polonia oferă recompense cuplurilor care își măresc familia chiar în camerele lor!
Polonia găsește o metodă inedită de a combate criza demografică: un grup hotelier oferă beneficii cuplurilor care concep copii în camerele sale. Grupul Arche, care deține 23 de hoteluri și numeroase clădiri în țară, și-a lansat un program de stimulente care include „evenimente speciale gratuite", precum botezul, pentru cei care pot demonstra că micuțul a […]
07:20
(video) „Șefu', ce faceți?" — Polițist surprins în timp ce dezlipește pliante ale Blocului Alternativa
Polițist prins în flagrant: dezlipea pliante electorale ale Blocului ALTERNATIVA — imaginile au fost distribuite de Ion Ceban pe rețelele sociale. „Îmi pare nespus de rău că polițiștii sunt nevoiți să îndeplinească indicații stupide și murdare la ora 03:00", a scris acesta. „Îmi pare rău că se recurge la tot felul de ilegalități în […]
07:20
„Iată familia mea" — Scandal electoral: PAS prezintă un candidat Alternativa drept fiul unei pretore și apoi șterge filmulețul
Scandal pe rețelele sociale: PAS Chișinău a publicat un filmuleț în care susținea că Anton Școlnic, candidat pe lista Blocului Alternativa la parlamentare, ar fi fiul pretorei Sinigla Școlnic. Videoclipul a fost ulterior șters, scrie UNIMEDIA. Consilierul municipal Ion Bulgac a condamnat materialul, calificându-l drept „defăimător". La scurt timp, Anton Școlnic a reacționat public, postând […]
07:20
Șarpe surprins în parcul Dendrariu din Chișinău — imaginile au devenit virale pe rețelele sociale. „Dă-te la o parte", a avertizat autorul imaginilor video în timp ce filma reptila.
07:20
Scandal în direct pe ajutorul de 1000 de lei: Ivanov întreabă revoltat, „În 4 ani de vremuri bune, de ce tocmai acum?!"
Scandal în direct între Serghei Ivanov și Dan Perciun pe tema ajutorului de 1000 de lei pentru elevi: Ivanov întreabă revoltat „De ce acum, și nu 500 sau 2.000 de lei?!", iar Perciun îl acuză pe Usatîi că, pe vremea când era primar la Bălți, „nu a făcut nimic, în afară de drumuri stricate". […]
07:20
(Video) Olesea Stamate anunță: „Voi iniția revizuirea plafonului pentru achizițiile în numerar"
Alegeri 2025! Candidatul independent la funcția de deputat, Olesea Stamate, anunță un nou angajament important: revizuirea legii privind plafonarea achizițiilor în numerar. Stamate subliniază că fiecare lege trebuie analizată cu atenție și adaptată contextului național, astfel încât să răspundă realităților economice și sociale ale Moldovei. „Avem cetățeni care muncesc de ani buni peste hotare […]
07:20
Maia Sandu avertizează moldovenii înainte de alegeri: „Dacă Rusia preia controlul Moldovei, consecințele vor fi imediate și periculoase"
Maia Sandu, mesaj dur înainte de alegeri: „Moldova nu e de vânzare pentru 3 arginți" — președinta avertizează întreaga societate înainte de scrutinul din 28 septembrie. „Dragi moldoveni de acasă și din toată lumea, Mi-ați oferit responsabilitatea să fiu garantul suveranității, independenței și integr
07:20
Avocatul fostului deputat Constantin Țuțu, Ion Negura, a declarat că clientul său se află în continuare în Grecia, unde are interdicție de a părăsi țara. Potrivit acestuia, Țuțu și-a procurat un bilet de avion spre Chișinău pentru data de 16 octombrie, „anticipând că până atunci situația va fi clarificată”, potrivit moldova1.md. Avocatul a precizat că […] Articolul Când ar putea reveni Țuțu în Moldova? Avocatul său: „Și-a luat bilet pentru octombrie” apare prima dată în ea.md.
07:20
Interpol Atena cere Moldovei să furnizeze de urgență detalii despre călătoria escortei lui Plahotniuc # EA.md
Grecia deblochează extrădarea lui Plahotniuc: Interpol Atena cere Poliției moldovenești să trimită urgent planul de călătorie al escortei care îl va aduce la Chișinău. La o zi după ce au suspendat procesul de extrădare, autoritățile din Grecia și-au anunțat colegii de la Chișinău că au revocat decizia. Procuratura Generală a R. Moldova spune că […] Articolul Interpol Atena cere Moldovei să furnizeze de urgență detalii despre călătoria escortei lui Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
07:20
Ciocana se îmbogățește artistic: Nouă sculptură inaugurată pe aleea din bd. Mircea cel Bătrân # EA.md
O sculptură reprezentând un copil în palmă a fost inaugurată pe aleea din bd. Mircea cel Bătrân, sectorul Ciocana, potrivit Noi.md. Monumentul a fost realizat la inițiativa Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și susținut de Primăria Municipiului Chișinău, Pretura Ciocana. Sculptura simbolizează iubirea și protecția copilului și trebuie să aducă aminte adulților despre responsabilitatea pe […] Articolul Ciocana se îmbogățește artistic: Nouă sculptură inaugurată pe aleea din bd. Mircea cel Bătrân apare prima dată în ea.md.
07:10
„Nu se va întâmpla niciodată acest lucru” – Adriana Ochișanu, categorică de a mai evolua alături de fostul socru și soț # EA.md
Adriana Ochișanu, tranșantă: „Nu voi mai urca niciodată pe scenă alături de Orchestra Lăutarii și familia Botgros” — după ani de speculații și întrebări din partea publicului, interpreta a pus punct zvonurilor și a declarat că, indiferent de circumstanțe, nu își va împărți scena cu artiștii conduși de fostul ei socru. În cadrul emisiunii […] Articolul „Nu se va întâmpla niciodată acest lucru” – Adriana Ochișanu, categorică de a mai evolua alături de fostul socru și soț apare prima dată în ea.md.
07:10
Încă un interpret părăsește țara! Ion Paladi – vrea să se mute peste hotare! Care este motivul # EA.md
Ion Paladi, gata să-și mute traiul în România: „Cel mai mare sacrificiu este timpul pierdut cu familia” — renumitul interpret de muzică populară din Moldova, foarte solicitat la petrecerile și evenimentele de peste Prut, a dezvăluit într-un interviu pentru ProTV că se gândește serios să-și stabilească viața în România. Deși familia sa a început să […] Articolul Încă un interpret părăsește țara! Ion Paladi – vrea să se mute peste hotare! Care este motivul apare prima dată în ea.md.
Weekend plin de emoție și râs la Teatrul Național Eugene Ionesco: Revizorul, Visul unei nopți de vară și Oscar și Tanti Roz! # EA.md
Weekend teatral la Ionesco: râs, magie și emoție! Vineri – „Revizorul”, comedie clasică despre frică și corupție. Sâmbătă – „Visul unei nopți de vară”, iubire și magie în pădurea lui Shakespeare. Duminică – „Oscar și Tanti Roz”, o poveste emoționantă despre prețuirea fiecărei clipe. Revizorul Vineri, 26 septembrie, ora 18.30 „Revizorul” de Nikolai Gogol Regia: […] Articolul Weekend plin de emoție și râs la Teatrul Național Eugene Ionesco: Revizorul, Visul unei nopți de vară și Oscar și Tanti Roz! apare prima dată în ea.md.
09:40
(Video/foto) „Dragele mele s**i, lepădături, răpănoase, toate o să ajungeți la judecată!”: Proces după proces: Svetlana Sainsus nu iartă acuzațiile de pe rețelele sociale # EA.md
Svetlana Sainsus, cofondatoarea fundației de caritate „Caritate.md”, a intrat din nou în conflict cu un grup de „experți în a bârfi”, bloggerii și influencerii de la noi. Femeia s-a adresat la avocați pentru a face dreptate și a-și apăra bunul nume. Svetlana a menționat pe Instagram că a găsit pe Telegram un grup în care […] Articolul (Video/foto) „Dragele mele s**i, lepădături, răpănoase, toate o să ajungeți la judecată!”: Proces după proces: Svetlana Sainsus nu iartă acuzațiile de pe rețelele sociale apare prima dată în ea.md.
BBC: Rusia, prinsă finanțând o rețea de dezinformare în Moldova – Kremlinul încearcă să influențeze alegerile! # EA.md
O reţea secretă de propagandă pro-Kremlin, finanţată din Rusia, a fost infiltrată de un reporter sub acoperire al BBC, care a scos la iveală un mecanism sofisticat de dezinformare menit să submineze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, scrie news.ro. Investigaţia arată cum persoane recrutate în reţea au primit bani pentru a […] Articolul BBC: Rusia, prinsă finanțând o rețea de dezinformare în Moldova – Kremlinul încearcă să influențeze alegerile! apare prima dată în ea.md.
07:20
(video) „Măi, evroboy, evropațani”: Igor Dodon surprins lângă un morman de mere abandonate la marginea livezii! # EA.md
Igor Dodon a filmat un morman de mere abandonate la marginea unei livezi, susținând că oamenii nu știu ce să facă cu ele. „În Rusia nu pot fi duse, magazinele sunt pline de marfă străină, iar oamenii aruncă roada pe câmp. PAS ne sperie cu războiul. Evroboy, adică evropațanii ca Grosu, de ce nu vin […] Articolul (video) „Măi, evroboy, evropațani”: Igor Dodon surprins lângă un morman de mere abandonate la marginea livezii! apare prima dată în ea.md.
07:20
(video) „Rușine guvernării”: Maia Sandu, pusă față în față cu întrebări incomode la Festivalul Etniilor – tatăl ei, orb, amendat după ce a primit ajutor # EA.md
Vizita Maiei Sandu la Festivalul Etniilor a degenerat într-un scandal: femei din Găgăuzia au întrebat-o de ce bătrânii care au primit ajutoare sociale de la autoritățile autonome au fost ulterior amendați de organele de drept, scrie UNIMEDIA. „Pentru că țara nu se vinde, nu era ajutor social, nu vă vindeți votul și totul va fi […] Articolul (video) „Rușine guvernării”: Maia Sandu, pusă față în față cu întrebări incomode la Festivalul Etniilor – tatăl ei, orb, amendat după ce a primit ajutor apare prima dată în ea.md.
07:10
Cursuri de beauty ilegale fac ravagii în Chișinău: elevele plătesc scump pentru diplome de nimic! # EA.md
În R. Moldova, peisajul cursurilor de beauty este plin de oferte tentante, dar multe dintre ele nu sunt acreditate legal. Aceasta nu e doar o problemă de imagine — este o vulnerabilitate reală pentru cei care investesc timp și bani, sperând la o carieră stabilă, scrie Ziarul de Gardă. Cursurile neacreditate pot părea o soluție […] Articolul Cursuri de beauty ilegale fac ravagii în Chișinău: elevele plătesc scump pentru diplome de nimic! apare prima dată în ea.md.
07:10
Moldova, pe locul 6 în lume la rata divorțurilor! Peste 9.500 de cupluri s-au despărțit doar în 2024, iar un sfert dintre aceste căsnicii au durat mai puțin de cinci ani. Avocata Violeta Gașițoi explică într-un interviu că principalele motive care duc la destrămarea familiilor rămân aceleași: violența domestică, infidelitatea partenerului și imixtiunea soacrei în […] Articolul De ce se destramă căsniciile în Moldova: soacre, amante și certuri, prin ochii unei avocate apare prima dată în ea.md.
07:10
Avocatul lui Plahotniuc, transportat de urgență cu ambulanța din sala de judecată – procesul pe „Frauda Bancară” amânat iarăși! # EA.md
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în „Frauda Bancară” a fost din nou amânată. Motivul: cu doar zece minute înainte de începutul ședinței, avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, a fost preluat de ambulanță și transportat la Institutul de Medicină Urgentă, scrie zdg.md. […] Articolul Avocatul lui Plahotniuc, transportat de urgență cu ambulanța din sala de judecată – procesul pe „Frauda Bancară” amânat iarăși! apare prima dată în ea.md.
07:10
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens, scrie Europa Liberă. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Pe 22 septembrie, magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție cu privire la anunțarea în […] Articolul Constantin Țuțu, dat oficial în căutare! apare prima dată în ea.md.
07:10
Crimă șocantă la Drochia: o bătrână găsită moartă în propria casă, cu urme de violență. Principalul suspect – preot # EA.md
Crimă la Drochia: o femeie de 86 de ani găsită moartă în casă, cu urme de violență – bărbatul care locuia cu ea, reținut. „La data de 20 septembrie, în jurul orei 17:45, serviciul de urgență 112 a sesizat poliția din Drochia despre decesul unei femei de 86 de ani din satul Șalvirii Vechi, […] Articolul Crimă șocantă la Drochia: o bătrână găsită moartă în propria casă, cu urme de violență. Principalul suspect – preot apare prima dată în ea.md.
07:10
Limuzinele liderilor mondiali: ce se ascunde în mașinile lui Trump, Putin, Xi Jinping și Modi? # EA.md
Termenul de „mașină oficială” atinge apogeul atunci vine vorba despre mașinile prezidențiale. Aceste limuzine sunt folosite de șefii de stat în timpul ceremoniilor oficiale și, prin urmare, au o valoare simbolică semnificativă, scrie adevarul.ro. Valoarea, însă, vine întotdeauna cu o semnificație practică și mai mare: protejarea siguranței ocupanților de orice fel de atac. Din acest […] Articolul Limuzinele liderilor mondiali: ce se ascunde în mașinile lui Trump, Putin, Xi Jinping și Modi? apare prima dată în ea.md.
07:10
Șoc în Moldova: două surori violate de nașul de botez – bărbatul condamnat refuză să-și recunoască vina! # EA.md
Condamnare șocantă în Moldova: un bărbat de 56 de ani primește 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual asupra finei și surorii acesteia. Totul a ieșit la iveală după ce copilele și-au povestit părinților drama. „Potrivit acuzării înaintate de procurori, inculpatul, în toamna anului 2019, fiind rugat de părinții unei minore de 9 ani […] Articolul Șoc în Moldova: două surori violate de nașul de botez – bărbatul condamnat refuză să-și recunoască vina! apare prima dată în ea.md.
07:10
Aeroportul Chișinău, sub stricte măsuri de securitate înainte de alegeri: accesul va fi restricționat începând cu 25 septembrie. Iată cât vor ține restricțiile! # EA.md
Poliția de Frontieră informează că, în urma deciziei Grupului de Management al Riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00, până pe 30 septembrie 2025, ora 23:59, accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău va fi limitat. „Accesul în terminal este permis doar pasagerilor care dețin bilet și documente de călătorie, precum […] Articolul Aeroportul Chișinău, sub stricte măsuri de securitate înainte de alegeri: accesul va fi restricționat începând cu 25 septembrie. Iată cât vor ține restricțiile! apare prima dată în ea.md.
07:10
Tragedie la Rezina: un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața după ce ATV-ul său a intrat pe contrasens și s-a izbit de o mașină într-o curbă # EA.md
Tragedie la Rezina: un adolescent de 16 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea fără permis a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașină. „La data de 21 septembrie, în jurul orei 14:10, pe traseul L/206 din raionul Rezina, s-a produs un accident rutier grav, cu implicarea unui […] Articolul Tragedie la Rezina: un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața după ce ATV-ul său a intrat pe contrasens și s-a izbit de o mașină într-o curbă apare prima dată în ea.md.
07:10
Șoc la o școală din Rezina: fată hărțuită fizic și psihic de un coleg, forțată să își schimbe școala! # EA.md
Un exemplu de eșec al statului în lupta împotriva violenței în școli este cazul unei fete de la Rezina, agresată în permanență de un coleg, nu doar psihologic, dar și fizic. Aceasta era mereu lovită și umilită, însă intervențiile organelor statului s-au soldat cu… nimic, scrie UNIMEDIA. Poliția și procuratura au ridicat din umeri – […] Articolul Șoc la o școală din Rezina: fată hărțuită fizic și psihic de un coleg, forțată să își schimbe școala! apare prima dată în ea.md.
Dacă visezi la propria ta vie sau vrei să adaugi câteva rânduri de viță în grădină, Pepiniera Barber îți oferă cele mai bune plante de struguri de masă. De la soiuri timpurii la cele târzii, cu sau fără sâmburi, poți alege exact ce se potrivește grădinii tale. Plantele sunt cultivate cu grijă și experiență, pentru […] Articolul Vânzare de plante de viță de vie: cum să alegi soiurile perfecte pentru grădina ta apare prima dată în ea.md.
16:10
Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație un loc special: Castel MIMI. Trenul Literaturii pornește din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00. Pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic. Destinația finală a călătoriei este Castel […] Articolul Trenul Literaturii și „Literatura la Castel” – experiențe unice în Săptămâna FILIT Chișinău apare prima dată în ea.md.
15:20
Centrul Maternal „În Brațele Mamei” a împlinit 14 ani de activitate – 14 ani de muncă neobosită, de vieți schimbate și de copii care au rămas alături de mamele lor. Pentru a marca acest moment deosebit, pe 20 septembrie, la Oliva Verde, am organizat Șezătoarea Zânelor Bune – Ediția de Toamnă, o seară în care […] Articolul O seară de bunătate și tradiție pentru „În Brațele Mamei” apare prima dată în ea.md.
13:00
(Video) Tragedie la Telecentru: un pieton, strivit pe trecere de o mașină, deși traversa regulamentar! # EA.md
Accident pe strada Miorița din Chișinău: un pieton, lovit de mașină pe trecerea de pietoni. Poliția a intervenit la fața locului, însă starea victimei rămâne, deocamdată, necunoscută, scrie UNIMEDIA. Articolul (Video) Tragedie la Telecentru: un pieton, strivit pe trecere de o mașină, deși traversa regulamentar! apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul președinte Igor Dodon a anunțat că îl va acționa în instanță pe liderul PAS, Igor Grosu, cerând dezmințirea declarațiilor privind presupusa datorie a regiunii transnistrene, folosind aceleași canale prin care informația a fost inițial răspândită. Disputa a pornit după ce Grosu a postat pe rețelele sociale că „Dodon i-ar fi promis lui Putin că […] Articolul Dodon atacă în instanță: Grosu, acuzat de declarații false și defăimare apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul premier Ion Sturza, în emisiunea „Cabinetul din umbră”: la Chișinău ar acționa deja provocatori specializați în destabilizare, unii veniți chiar din stânga Nistrului. Întrebat la ce provocări ne-am mai putea aștepta pe ultima sută de metri a actualei campanii electorale, înainte de alegerile din 28 septembrie, Ion Sturza a menționat că pericolul influențării […] Articolul Sturza avertizează: Chișinăul găzduiește deja experți în destabilizare apare prima dată în ea.md.
07:20
De la operă la rock: Cristina Bleandură, actrița din Moldova care a electrizat scena de la Vocea României # EA.md
Cristina Bleandură este actriță la Teatrul de Revistă din Galați. Vine din Republica Moldova, unde a studiat oboi și pian. Viața ei este plină de povești interesante și a ajuns să facă muzică pentru că se îmbina perfect cu actoria. Între timp a început să cânte și la evenimente, scrie protv.ro. Cine este Cristina Bleandură […] Articolul De la operă la rock: Cristina Bleandură, actrița din Moldova care a electrizat scena de la Vocea României apare prima dată în ea.md.
07:20
Două loturi de cuișoare, aparținând unor mărci diferite, au fost retrase de pe piață de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce testele de laborator au evidențiat prezența unui nivel neconform de clorpirifos, o substanță folosită în tratamentele fitosanitare. „Pentru multe detalii cum pot primi înapoi contravaloarea produsului consumatorii pot apela la magazinele de […] Articolul Alertă pe piață! Un condiment popular, retras de urgență după descoperirea specialiștilor apare prima dată în ea.md.
