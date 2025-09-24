Maia Sandu avertizează moldovenii înainte de alegeri: „Dacă Rusia preia controlul Moldovei, consecințele vor fi imediate și periculoase”

08:00

Divorțul poate fi un moment dureros, dar și o oportunitate de reflecție. Multe femei descoperă, după despărțire, că regretele lor nu sunt întotdeauna legate de partener, ci de propriile alegeri și experiențe. 1. Regretul de a nu fi avut curajul să se afirme Unele femei își dau seama că și-au neglijat dorințele sau ambițiile pentru […] Articolul Femeile divorțate și regretele lor ascunse: ce gândesc cu adevărat apare prima dată în ea.md.