(Video/foto) „Dragele mele s**i, lepădături, răpănoase, toate o să ajungeți la judecată!”: Proces după proces: Svetlana Sainsus nu iartă acuzațiile de pe rețelele sociale

07:10

Tragedie la Rezina: un adolescent de 16 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea fără permis a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașină. „La data de 21 septembrie, în jurul orei 14:10, pe traseul L/206 din raionul Rezina, s-a produs un accident rutier grav, cu implicarea unui […]