Reducere pentru copil? Un lanț hotelier din Polonia oferă recompense cuplurilor care își măresc familia chiar în camerele lor!
EA.md, 24 septembrie 2025 07:20
Polonia găsește o metodă inedită de a combate criza demografică: un grup hotelier oferă beneficii cuplurilor care concep copii în camerele sale. Grupul Arche, care deține 23 de hoteluri și numeroase clădiri în țară, și-a lansat un program de stimulente care include „evenimente speciale gratuite", precum botezul, pentru cei care pot demonstra că micuțul a […]
Acum 30 minute
07:20
07:20
(video) „Șefu’, ce faceți?” — Polițist surprins în timp ce dezlipește pliante ale Blocului Alternativa # EA.md
Polițist prins în flagrant: dezlipea pliante electorale ale Blocului ALTERNATIVA — imaginile au fost distribuite de Ion Ceban pe rețelele sociale. „Îmi pare nespus de rău că polițiștii sunt nevoiți să îndeplinească indicații stupide și murdare la ora 03:00", a scris acesta. „Îmi pare rău că se recurge la tot felul de ilegalități în […]
07:20
„Iată familia mea” — Scandal electoral: PAS prezintă un candidat Alternativa drept fiul unei pretore și apoi șterge filmulețul # EA.md
Scandal pe rețelele sociale: PAS Chișinău a publicat un filmuleț în care susținea că Anton Școlnic, candidat pe lista Blocului Alternativa la parlamentare, ar fi fiul pretorei Sinigla Școlnic. Videoclipul a fost ulterior șters, scrie UNIMEDIA. Consilierul municipal Ion Bulgac a condamnat materialul, calificându-l drept „defăimător". La scurt timp, Anton Școlnic a reacționat public, postând […]
07:20
Șarpe surprins în parcul Dendrariu din Chișinău — imaginile au devenit virale pe rețelele sociale. „Dă-te la o parte", a avertizat autorul imaginilor video în timp ce filma reptila.
07:20
Scandal în direct pe ajutorul de 1000 de lei: Ivanov întreabă revoltat, „În 4 ani de vremuri bune, de ce tocmai acum?!” # EA.md
Scandal în direct între Serghei Ivanov și Dan Perciun pe tema ajutorului de 1000 de lei pentru elevi: Ivanov întreabă revoltat „De ce acum, și nu 500 sau 2.000 de lei?!", iar Perciun îl acuză pe Usatîi că, pe vremea când era primar la Bălți, „nu a făcut nimic, în afară de drumuri stricate". […]
07:20
(Video) Olesea Stamate anunță: „Voi iniția revizuirea plafonului pentru achizițiile în numerar” # EA.md
Alegeri 2025! Candidatul independent la funcția de deputat, Olesea Stamate, anunță un nou angajament important: revizuirea legii privind plafonarea achizițiilor în numerar. Stamate subliniază că fiecare lege trebuie analizată cu atenție și adaptată contextului național, astfel încât să răspundă realităților economice și sociale ale Moldovei. „Avem cetățeni care muncesc de ani buni peste hotare […]
07:20
Maia Sandu avertizează moldovenii înainte de alegeri: „Dacă Rusia preia controlul Moldovei, consecințele vor fi imediate și periculoase” # EA.md
Maia Sandu, mesaj dur înainte de alegeri: „Moldova nu e de vânzare pentru 3 arginți" — președinta avertizează întreaga societate înainte de scrutinul din 28 septembrie. „Dragi moldoveni de acasă și din toată lumea, Mi-ați oferit responsabilitatea să fiu garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Azi, cu toată seriozitatea, vă spun […]
07:20
Avocatul fostului deputat Constantin Țuțu, Ion Negura, a declarat că clientul său se află în continuare în Grecia, unde are interdicție de a părăsi țara. Potrivit acestuia, Țuțu și-a procurat un bilet de avion spre Chișinău pentru data de 16 octombrie, „anticipând că până atunci situația va fi clarificată", potrivit moldova1.md. Avocatul a precizat că […]
07:20
Interpol Atena cere Moldovei să furnizeze de urgență detalii despre călătoria escortei lui Plahotniuc # EA.md
Grecia deblochează extrădarea lui Plahotniuc: Interpol Atena cere Poliției moldovenești să trimită urgent planul de călătorie al escortei care îl va aduce la Chișinău. La o zi după ce au suspendat procesul de extrădare, autoritățile din Grecia și-au anunțat colegii de la Chișinău că au revocat decizia. Procuratura Generală a R. Moldova spune că […]
07:20
Ciocana se îmbogățește artistic: Nouă sculptură inaugurată pe aleea din bd. Mircea cel Bătrân # EA.md
O sculptură reprezentând un copil în palmă a fost inaugurată pe aleea din bd. Mircea cel Bătrân, sectorul Ciocana, potrivit Noi.md. Monumentul a fost realizat la inițiativa Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și susținut de Primăria Municipiului Chișinău, Pretura Ciocana. Sculptura simbolizează iubirea și protecția copilului și trebuie să aducă aminte adulților despre responsabilitatea pe […]
Acum o oră
07:10
„Nu se va întâmpla niciodată acest lucru” – Adriana Ochișanu, categorică de a mai evolua alături de fostul socru și soț # EA.md
Adriana Ochișanu, tranșantă: „Nu voi mai urca niciodată pe scenă alături de Orchestra Lăutarii și familia Botgros" — după ani de speculații și întrebări din partea publicului, interpreta a pus punct zvonurilor și a declarat că, indiferent de circumstanțe, nu își va împărți scena cu artiștii conduși de fostul ei socru. În cadrul emisiunii […]
07:10
Încă un interpret părăsește țara! Ion Paladi – vrea să se mute peste hotare! Care este motivul # EA.md
Ion Paladi, gata să-și mute traiul în România: „Cel mai mare sacrificiu este timpul pierdut cu familia" — renumitul interpret de muzică populară din Moldova, foarte solicitat la petrecerile și evenimentele de peste Prut, a dezvăluit într-un interviu pentru ProTV că se gândește serios să-și stabilească viața în România. Deși familia sa a început să […]
Acum 24 ore
12:10
Weekend plin de emoție și râs la Teatrul Național Eugene Ionesco: Revizorul, Visul unei nopți de vară și Oscar și Tanti Roz! # EA.md
Weekend teatral la Ionesco: râs, magie și emoție! Vineri – „Revizorul", comedie clasică despre frică și corupție. Sâmbătă – „Visul unei nopți de vară", iubire și magie în pădurea lui Shakespeare. Duminică – „Oscar și Tanti Roz", o poveste emoționantă despre prețuirea fiecărei clipe. Revizorul Vineri, 26 septembrie, ora 18.30 „Revizorul" de Nikolai Gogol Regia: […]
09:40
(Video/foto) „Dragele mele s**i, lepădături, răpănoase, toate o să ajungeți la judecată!”: Proces după proces: Svetlana Sainsus nu iartă acuzațiile de pe rețelele sociale # EA.md
Svetlana Sainsus, cofondatoarea fundației de caritate „Caritate.md", a intrat din nou în conflict cu un grup de „experți în a bârfi", bloggerii și influencerii de la noi. Femeia s-a adresat la avocați pentru a face dreptate și a-și apăra bunul nume. Svetlana a menționat pe Instagram că a găsit pe Telegram un grup în care […]
Ieri
07:20
BBC: Rusia, prinsă finanțând o rețea de dezinformare în Moldova – Kremlinul încearcă să influențeze alegerile! # EA.md
O reţea secretă de propagandă pro-Kremlin, finanţată din Rusia, a fost infiltrată de un reporter sub acoperire al BBC, care a scos la iveală un mecanism sofisticat de dezinformare menit să submineze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, scrie news.ro. Investigaţia arată cum persoane recrutate în reţea au primit bani pentru a […]
07:20
(video) „Măi, evroboy, evropațani”: Igor Dodon surprins lângă un morman de mere abandonate la marginea livezii! # EA.md
Igor Dodon a filmat un morman de mere abandonate la marginea unei livezi, susținând că oamenii nu știu ce să facă cu ele. „În Rusia nu pot fi duse, magazinele sunt pline de marfă străină, iar oamenii aruncă roada pe câmp. PAS ne sperie cu războiul. Evroboy, adică evropațanii ca Grosu, de ce nu vin […]
07:20
(video) „Rușine guvernării”: Maia Sandu, pusă față în față cu întrebări incomode la Festivalul Etniilor – tatăl ei, orb, amendat după ce a primit ajutor # EA.md
Vizita Maiei Sandu la Festivalul Etniilor a degenerat într-un scandal: femei din Găgăuzia au întrebat-o de ce bătrânii care au primit ajutoare sociale de la autoritățile autonome au fost ulterior amendați de organele de drept, scrie UNIMEDIA. „Pentru că țara nu se vinde, nu era ajutor social, nu vă vindeți votul și totul va fi […]
07:10
Cursuri de beauty ilegale fac ravagii în Chișinău: elevele plătesc scump pentru diplome de nimic! # EA.md
În R. Moldova, peisajul cursurilor de beauty este plin de oferte tentante, dar multe dintre ele nu sunt acreditate legal. Aceasta nu e doar o problemă de imagine — este o vulnerabilitate reală pentru cei care investesc timp și bani, sperând la o carieră stabilă, scrie Ziarul de Gardă. Cursurile neacreditate pot părea o soluție […]
07:10
Moldova, pe locul 6 în lume la rata divorțurilor! Peste 9.500 de cupluri s-au despărțit doar în 2024, iar un sfert dintre aceste căsnicii au durat mai puțin de cinci ani. Avocata Violeta Gașițoi explică într-un interviu că principalele motive care duc la destrămarea familiilor rămân aceleași: violența domestică, infidelitatea partenerului și imixtiunea soacrei în […]
07:10
Avocatul lui Plahotniuc, transportat de urgență cu ambulanța din sala de judecată – procesul pe „Frauda Bancară” amânat iarăși! # EA.md
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în „Frauda Bancară" a fost din nou amânată. Motivul: cu doar zece minute înainte de începutul ședinței, avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, a fost preluat de ambulanță și transportat la Institutul de Medicină Urgentă, scrie zdg.md. […]
07:10
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens, scrie Europa Liberă. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Pe 22 septembrie, magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție cu privire la anunțarea în […]
07:10
Crimă șocantă la Drochia: o bătrână găsită moartă în propria casă, cu urme de violență. Principalul suspect – preot # EA.md
Crimă la Drochia: o femeie de 86 de ani găsită moartă în casă, cu urme de violență – bărbatul care locuia cu ea, reținut. „La data de 20 septembrie, în jurul orei 17:45, serviciul de urgență 112 a sesizat poliția din Drochia despre decesul unei femei de 86 de ani din satul Șalvirii Vechi, […]
07:10
Limuzinele liderilor mondiali: ce se ascunde în mașinile lui Trump, Putin, Xi Jinping și Modi? # EA.md
Termenul de „mașină oficială" atinge apogeul atunci vine vorba despre mașinile prezidențiale. Aceste limuzine sunt folosite de șefii de stat în timpul ceremoniilor oficiale și, prin urmare, au o valoare simbolică semnificativă, scrie adevarul.ro. Valoarea, însă, vine întotdeauna cu o semnificație practică și mai mare: protejarea siguranței ocupanților de orice fel de atac. Din acest […]
07:10
Șoc în Moldova: două surori violate de nașul de botez – bărbatul condamnat refuză să-și recunoască vina! # EA.md
Condamnare șocantă în Moldova: un bărbat de 56 de ani primește 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual asupra finei și surorii acesteia. Totul a ieșit la iveală după ce copilele și-au povestit părinților drama. „Potrivit acuzării înaintate de procurori, inculpatul, în toamna anului 2019, fiind rugat de părinții unei minore de 9 ani […]
07:10
Aeroportul Chișinău, sub stricte măsuri de securitate înainte de alegeri: accesul va fi restricționat începând cu 25 septembrie. Iată cât vor ține restricțiile! # EA.md
Poliția de Frontieră informează că, în urma deciziei Grupului de Management al Riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00, până pe 30 septembrie 2025, ora 23:59, accesul în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău va fi limitat. „Accesul în terminal este permis doar pasagerilor care dețin bilet și documente de călătorie, precum […]
07:10
Tragedie la Rezina: un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața după ce ATV-ul său a intrat pe contrasens și s-a izbit de o mașină într-o curbă # EA.md
Tragedie la Rezina: un adolescent de 16 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea fără permis a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașină. „La data de 21 septembrie, în jurul orei 14:10, pe traseul L/206 din raionul Rezina, s-a produs un accident rutier grav, cu implicarea unui […]
07:10
Șoc la o școală din Rezina: fată hărțuită fizic și psihic de un coleg, forțată să își schimbe școala! # EA.md
Un exemplu de eșec al statului în lupta împotriva violenței în școli este cazul unei fete de la Rezina, agresată în permanență de un coleg, nu doar psihologic, dar și fizic. Aceasta era mereu lovită și umilită, însă intervențiile organelor statului s-au soldat cu… nimic, scrie UNIMEDIA. Poliția și procuratura au ridicat din umeri – […]
22 septembrie 2025
20:00
Dacă visezi la propria ta vie sau vrei să adaugi câteva rânduri de viță în grădină, Pepiniera Barber îți oferă cele mai bune plante de struguri de masă. De la soiuri timpurii la cele târzii, cu sau fără sâmburi, poți alege exact ce se potrivește grădinii tale. Plantele sunt cultivate cu grijă și experiență, pentru […]
16:10
Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație un loc
15:20
Centrul Maternal „În Brațele Mamei” a împlinit 14 ani de activitate – 14 ani de muncă neobosită, de vieți schimbate și de copii care au rămas alături de mamele lor. Pentru a marca acest moment deosebit, pe 20 septembrie, la Oliva Verde, am organizat Șezătoarea Zânelor Bune – Ediția de Toamnă, o seară în care […] Articolul O seară de bunătate și tradiție pentru „În Brațele Mamei” apare prima dată în ea.md.
13:00
(Video) Tragedie la Telecentru: un pieton, strivit pe trecere de o mașină, deși traversa regulamentar! # EA.md
Accident pe strada Miorița din Chișinău: un pieton, lovit de mașină pe trecerea de pietoni. Poliția a intervenit la fața locului, însă starea victimei rămâne, deocamdată, necunoscută, scrie UNIMEDIA. Articolul (Video) Tragedie la Telecentru: un pieton, strivit pe trecere de o mașină, deși traversa regulamentar! apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Fostul președinte Igor Dodon a anunțat că îl va acționa în instanță pe liderul PAS, Igor Grosu, cerând dezmințirea declarațiilor privind presupusa datorie a regiunii transnistrene, folosind aceleași canale prin care informația a fost inițial răspândită. Disputa a pornit după ce Grosu a postat pe rețelele sociale că „Dodon i-ar fi promis lui Putin că […] Articolul Dodon atacă în instanță: Grosu, acuzat de declarații false și defăimare apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul premier Ion Sturza, în emisiunea „Cabinetul din umbră”: la Chișinău ar acționa deja provocatori specializați în destabilizare, unii veniți chiar din stânga Nistrului. Întrebat la ce provocări ne-am mai putea aștepta pe ultima sută de metri a actualei campanii electorale, înainte de alegerile din 28 septembrie, Ion Sturza a menționat că pericolul influențării […] Articolul Sturza avertizează: Chișinăul găzduiește deja experți în destabilizare apare prima dată în ea.md.
07:20
De la operă la rock: Cristina Bleandură, actrița din Moldova care a electrizat scena de la Vocea României # EA.md
Cristina Bleandură este actriță la Teatrul de Revistă din Galați. Vine din Republica Moldova, unde a studiat oboi și pian. Viața ei este plină de povești interesante și a ajuns să facă muzică pentru că se îmbina perfect cu actoria. Între timp a început să cânte și la evenimente, scrie protv.ro. Cine este Cristina Bleandură […] Articolul De la operă la rock: Cristina Bleandură, actrița din Moldova care a electrizat scena de la Vocea României apare prima dată în ea.md.
07:20
Două loturi de cuișoare, aparținând unor mărci diferite, au fost retrase de pe piață de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce testele de laborator au evidențiat prezența unui nivel neconform de clorpirifos, o substanță folosită în tratamentele fitosanitare. „Pentru multe detalii cum pot primi înapoi contravaloarea produsului consumatorii pot apela la magazinele de […] Articolul Alertă pe piață! Un condiment popular, retras de urgență după descoperirea specialiștilor apare prima dată în ea.md.
07:20
La Chișinău, locatarii unui bloc de 20 de etaje de pe strada Independenței sunt revoltați după ce pe acoperiș și la etajul tehnic a fost improvizată o veritabilă fermă de struți, relatează UNIMEDIA. Locatarii sunt profund nemulțumiți de prezența păsărilor, care fac mult zgomot și lasă un miros insuportabil. „Păsările fac foarte mult zgomot, […] Articolul Struți pe acoperișul unui bloc din capitală: Vecinii, revoltați de situația bizară apare prima dată în ea.md.
07:20
Scandal la Step Soci: Medicul de pe ambulanță, acuzat că a furat lanțul de aur al antrenorului de judo și l-ar fi schimbat pe un cazan nou # EA.md
Un medic care a acordat ajutor la accidentul rutier de lângă Step-Soci, produs pe 11 septembrie, a fost reținut, fiind bănuit că ar fi furat lanțul de aur al antrenorului de judo Radu Malcic, decedat în urma tragediei. Sesizarea a fost făcută de tatăl victimei, scrie UNIMEDIA. „În baza probelor acumulate s-a constatat că medicul […] Articolul Scandal la Step Soci: Medicul de pe ambulanță, acuzat că a furat lanțul de aur al antrenorului de judo și l-ar fi schimbat pe un cazan nou apare prima dată în ea.md.
07:10
FLYONE anunță orarul de zboruri 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent # EA.md
Compania aeriană FLYONE a deschis vânzările pentru sezonul de vară 2026, odată cu publicarea noului orar de zbor, oferind pasagerilor acces la peste 40 de destinații: 32 rute regulate, 7 destinații charter și 5 rute noi: Malaga (Spania), Geneva (Elveția), Tashkent (Uzbekistan), Bodrum (Turcia) și Heraklion (Grecia, Creta). Programul aduce și mai multe zboruri zilnice […] Articolul FLYONE anunță orarul de zboruri 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent apare prima dată în ea.md.
07:10
Scandal după declarația lui Chirilă: „Diaspora e cea mai educată parte a moldovenilor” – magistrată: „Nu e doar o opinie, e un verdict” # EA.md
Judecătoarea Marina Rusu critică dur declarațiile ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, care afirmase că „în diasporă se află cea mai educată parte a societății noastre”, transmite UNIMEDIA. Într-o postare publică, magistrata susține că un astfel de discurs, venind din partea unui diplomat, este discriminatoriu, încalcă principiile constituționale și alimentează diviziuni între cetățeni. „Inevitabil […] Articolul Scandal după declarația lui Chirilă: „Diaspora e cea mai educată parte a moldovenilor” – magistrată: „Nu e doar o opinie, e un verdict” apare prima dată în ea.md.
07:10
Scandal la Prada: Brandul de lux provoacă controverse cu pantofi asemănători opincilor tradiționale # EA.md
Casa de modă Prada a lansat o pereche de pantofi care a iscat un adevărat val de controverse în mediul online. Și asta pentru că, pe lângă prețul uriaș, perechea de încălțăminte seamănă izbitor cu opincile tradiționale românești, scrie unica.ro. Prada a lansat o nouă controversă odată cu lansarea celei mai noi pereche de pantofi […] Articolul Scandal la Prada: Brandul de lux provoacă controverse cu pantofi asemănători opincilor tradiționale apare prima dată în ea.md.
07:10
(Foto) Nunta care a stârnit valuri online: Mirii cu tatuaje și piercinguri și invitații lor spectaculoși # EA.md
O nuntă oficiată într-o biserică ortodoxă a devenit virală pe TikTok, după ce mirii și invitații au ieșit în evidență prin modul inedit în care au combinat ritualurile religioase cu un stil vestimentar neconvențional, scrie protv.ro. Imaginile îi arată pe miri în timpul ritualului de cununie, ținând lumânările aprinse și purtând coroanele specifice slujbei ortodoxe. […] Articolul (Foto) Nunta care a stârnit valuri online: Mirii cu tatuaje și piercinguri și invitații lor spectaculoși apare prima dată în ea.md.
07:10
SMS-uri scandaloase în campania electorală: După amenințări cu moartea, cetățenii primesc bani pentru „votul pro-PAS” # EA.md
Campania electorală din Republica Moldova este marcată de o nouă provocare – de data aceasta alegătorilor li se promit bani pentru un „vot pro-PAS” la alegeri. După mesaje cu amenințări cu moartea, trimise inclusiv redactorului-șef al redacției UNIMEDIA, aceasta a primit un SMS care cheamă „Moldova” să ridice remunerații în schimbul sprijunului electoral oferit partidului. […] Articolul SMS-uri scandaloase în campania electorală: După amenințări cu moartea, cetățenii primesc bani pentru „votul pro-PAS” apare prima dată în ea.md.
07:10
Un ciclon polar masiv se formează deasupra Polului Nord, iar meteorologii avertizează că acesta ar putea provoca o iarnă severă, afectând Europa, Canada și Statele Unite. Potrivit unei analize a specialiștilor de la Severe Weather, în regiunile polare, în partea superioară a atmosferei, numită stratosferă, începe să scadă presiunea și temperatura, acesta fiind semn […] Articolul Alertă globală: Ciclon polar anunță o iarnă grea în întreaga lume apare prima dată în ea.md.
21 septembrie 2025
18:40
Emilian Crețu, „capturat” de mascații Fulger într-un filmuleț viral – totul, pentru campania „Nu-ți vinde votul, că vei pierde totul”! „Cei care v-ați bucurat, prea devreme. Totul e bine, Prosecco este rece”, a comentat ulterior Emilian Crețu. Imaginile sunt parte a campaniei „Nu-ți vinde votul, că vei pierde totul” și urmează să fie incluse, cel […] Articolul (Video) Emilian Crețu, capturat de mascații Fulger! Ce s-a întâmplat , de fapt apare prima dată în ea.md.
09:50
Cântărețul Patric Hanganu a anunțat anul trecut de ziua sa, cu mult entuziasm, că a început să-și construiască propria casă – o locuință la sol, planificată pentru o familie mare, cu o priveliște care-ți taie respirația. Drumul spre realizarea visului s-a adeverit anevoios și scump, Hanganu a ajuns să-și vândă și mașina ca să acopere […] Articolul Patric Hanganu a băgat o avere în vila sa, dar nici nu vrea să trăiască acolo apare prima dată în ea.md.
08:00
(video) Flăcări devastatoare într-o parcare din capitală: BMW, Range Rover și alte două mașini, făcute scrum # EA.md
În urma unui incendiu izbucnit într-o parcare din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău, patru mașini au fost distruse complet, iar o a cincea a suferit pagube parțiale. „Vineri noaptea, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările care au cuprins mai multe autovehicule într-o parcare de tip […] Articolul (video) Flăcări devastatoare într-o parcare din capitală: BMW, Range Rover și alte două mașini, făcute scrum apare prima dată în ea.md.
08:00
Iarna, părul tinde să fie mai fragil și creșterea lui poate încetini. Din fericire, există câteva trucuri simple care te ajută să menții firul sănătos și să stimulezi creșterea rapidă chiar și în sezonul rece. 1. Masajul scalpului Masează-ți scalpul câteva minute zilnic pentru a stimula circulația sanguină și a hrăni rădăcinile părului. 2. Alimentație […] Articolul Cum să-ți accelerezi creșterea părului iarna: trucuri simple și eficiente apare prima dată în ea.md.
08:00
Divorțul poate fi un moment dureros, dar și o oportunitate de reflecție. Multe femei descoperă, după despărțire, că regretele lor nu sunt întotdeauna legate de partener, ci de propriile alegeri și experiențe. 1. Regretul de a nu fi avut curajul să se afirme Unele femei își dau seama că și-au neglijat dorințele sau ambițiile pentru […] Articolul Femeile divorțate și regretele lor ascunse: ce gândesc cu adevărat apare prima dată în ea.md.
08:00
Ouăle de prepeliță sunt adesea considerate un superaliment datorită conținutului bogat în proteine, vitamine și minerale. Mulți le consumă pentru a-și întări sistemul imunitar sau pentru a-și îmbunătăți starea generală de sănătate. Însă, există o întrebare des întâlnită: pot afecta ficatul? Beneficiile ouălor de prepeliță Ouăle de prepeliță conțin vitamine precum A, B1, B2, B6, […] Articolul Ouăle de prepeliță afectează ficatul? Mit sau realitate apare prima dată în ea.md.
08:00
Persoanele cu diabet trebuie să fie atente la consumul de zahăr, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțe la gustul dulce. Există numeroase alternative naturale, care oferă dulceață fără a provoca creșteri bruște ale glicemiei. 1. Stevia Un îndulcitor natural derivat din frunza de stevia, fără calorii și fără impact major asupra nivelului de […] Articolul Îndulcitori naturali pentru diabetici: cum să înlocuiești zahărul fără riscuri apare prima dată în ea.md.
