ELECTORALA 2025 // Patru concurenți electorali ar accede în Parlament, potrivit unui sondaj iData
Moldova1, 24 septembrie 2025 16:50
Două partide politice și două blocuri electorale ar accede în Parlament, potrivit unui sondaj iData, realizat în perioada 7-19 septembrie. Cele mai multe voturi în scrutinul parlamentar le-ar acumula Blocul Electoral „Patriotic”.
Opinii: Rusia intervine flagrant în procesul electoral din R. Moldova și încearcă să-l influențeze prin toate mijloacele # Moldova1
Moscova folosește toate instrumentele - de la cumpărarea de voturi și propagandă online până la finanțarea protestelor - pentru a destabiliza situația din Republica Moldova și a submina calea europeană a țării, susțin experții în probleme de securitate și politici publice. Aceștia au confirmat, la Radio Moldova, gravitatea situației descrise pe 24 septembrie de premierul Dorin Recean, care a acuzat public Federația Rusă că a pus la cale o operațiune complexă de corupere, manipulare și intimidare, cu scopul de a schimba rezultatul scrutinului.
Tinerii, îndemnați să voteze: „Sunt viitorul țării și trebuie să-și exercite dreptul constituțional” # Moldova1
Tinerii sunt viitorul țării și trebuie să-și exercite dreptul constituțional în mod obligatoriu - este mesajul transmis de Tatiana Rusnac, profesoară la Colegiul „Nicolae Botgros” din Soroca.
Se împlinesc cinci ani de când Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” a fost mistuită de flăcări. De atunci, colectivele artistice și-au mutat repetițiile și concertele la Palatul Republicii, dar nu și-au pierdut credința că Templul Muzicii va renaște. Între timp, unii dintre ei revin la vechea Filarmonică, unde, în fiecare zi răsună muzica clasică din ruine, semn că spiritul Filarmonicii nu a ars niciodată.
Ambasadorul R. Moldova, convocat la MAE rus: Moscova, supărată pe autoritățile de la Chișinău că nu ar fi acreditat observatori ruși la parlamentare # Moldova1
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat, pe 24 septembrie, la Ministerul rus al Afacerilor Externe. Diplomatului i-a fost înmânată o notă de protest din partea Moscovei, după ce autoritățile de la Chișinău ar fi refuzat să acrediteze reprezentanți ruși în calitate de observatori la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Consumatorii din R. Moldova sunt atenționați să nu consume hrișca ce are inscripția „ORA” pe ambalaj și data fabricării/ preambalării: 24.07.2025/ 04.08.2025. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea de pe piață a acestui lot contaminat cu pesticide.
Tenismena româncă Sorana Cîrstea a început cu dreptul prestigiosul turneu WTA de la Beijing, în capitala Chinei. În runda inaugurală ea a învins-o pe Caroline Dolehide din Statele Unite ale Americii cu 6-2, 6-3 și s-a calificat în turul 2.
ELECTORALA 2025 // „Sunt comunicări directe”: Chișinăul are încredere că votul diasporei în statele europene se va desfășura în siguranță # Moldova1
Autoritățile R. Moldova colaborează cu cele din statele membre ale Uniunii Europene pentru a asigura desfășurarea în siguranță a procesului electoral la secțiile de votare destinate diasporei. Premierul Dorin Recean susține că fiecare stat a primit deja din partea Chișinăului „profilul de risc” privind tentativele de corupere electorală coordonate de Moscova.
Linia electrică de 400 kV Strășeni–Gutinaș, care urmează să fie finalizată până în anul 2032, va definitiva inițiativele anunțate de autorități de conectare la rețeaua energetică europeană, pentru a consolida independența energetică a Republicii Moldova. Invitată la emisiunea „Spațiul Public”, de la Radio Moldova, secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a afirmat că această linie, Strășeni–Gutinaș, va permite Republicii Moldova să devină și exportator de energie.
Rusia majorează TVA pentru a finanța războiul din Ucraina, după declarațiile lui Donald Trump despre slăbirea Moscovei # Moldova1
După declarațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora războiul prelungit a slăbit Rusia atât militar, cât și economic, iar Ucraina ar putea recâștiga întreg teritoriul cu sprijinul NATO și UE, Ministerul Finanțelor de la Moscova a anunțat o nouă măsură fiscală: majorarea taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20 la 22 la sută, începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura este prevăzută în proiectul de buget pentru 2026 și perioada anilor 2027 – 2028, publicat miercuri, 24 septembrie.
Fostul șef adjunct de la SIS, acuzat că a vândut secrete KGB-ului, rămâne după gratii în România # Moldova1
Fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Bălan, suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, rămâne în arest preventiv până pe 10 octombrie peste Prut. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție i-au respins, pe 24 septembrie, lui Alexandru Bălan contestația la măsura arestării, decisă în 10 septembrie de Curtea de Apel București.
ELECTORALA 2025 // Istoricul Octavian Țîcu: Să descurajăm „putinismul” printr-o prezență masivă la vot # Moldova1
România și Republica Moldova sunt în prima linie a atacurilor Rusiei și puterilor revanșiste „ahtiate să demoleze civilizația occidentală”, afirmă istoricul Octavian Țîcu, subliniind că „democrația este sub asediu în toată Europa”. În contextul scrutinului parlamentar de duminică, istoricul încurajează o prezență masivă la vot și o mobilizare totală, chiar din primele ore, pentru a descuraja „putinismul”.
Îmbină utilul cu plăcutul. Trei dintre componentele echipei de fotbal feminin a clubului Zimbru Chișinău au și alte pasiuni pe lângă antrenamente # Moldova1
Portărița de 27 de ani Cristina Costico activează la una dintre spălătoriile auto din capitală. Jucătoarea de 27 de ani își începe programamul la ora 8 dimineața și îl încheie la ora 21.
BEP, protest în fața Guvernului: „Zilnic vedem sperietori cu războiul. După data de 29, în R. Moldova trebuie să fie pace” # Moldova1
Reprezentanții Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor Inima și Viitorul Moldovei (BEP) solicită, cu patru zile înaintea alegerilor parlamentare, demisia actualei guvernări. Reprezentanți ai acestei entități politice au organizat pe 24 septembrie, în fața Guvernului, o acțiune „în susținerea păcii”, dar împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).
Cinci persoane vor ajunge pe banca acuzaților fiind învinuite de coruperea alegătorilor. Potrivit Procuraturii Generale, acestea ar fi oferit produse alimentare cu scopul de a determina alegătorii să bifeze opțiunea „NU” la referendumul pentru integrare europeană din toamna anului trecut.
Fiecare leu public va atrage trei lei capital privat: Guvernul aprobă un nou mecanism de sprijin pentru afaceri locale și start-upuri tehnologice # Moldova1
Republica Moldova face încă un pas important pentru dezvoltarea afacerilor, prin implementarea unui nou instrument financiar – un „fond de fonduri”, care va fi gestionat de Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului (ODA). Inițiativa a fost susținută în ședința de miercuri, 24 septembrie, a Guvernului. Viceprim-ministra Doina Nistor, ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, a explicat că acest mecanism modern, folosit cu succes în țări ca Polonia, Estonia sau Franța, va atrage capital privat și instituțional pentru a investi în afacerile locale.
Dezbateri electorale: CUB, „Respect Moldova”, AUR și „Moldova Mare”, invitați la Radio Moldova # Moldova1
O nouă rundă de dezbateri va fi organizată miercuri, 24 septembrie, la Radio Moldova. De această dată au fost invitați reprezentanții Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), ai Mișcării „Respect Moldova”, ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și ai Partidului „Moldova Mare”.
Dezbateri electorale: CUB, „Respect Moldova”, AUR și „Moldova Mare”, invitați la Moldova 1 # Moldova1
O nouă rundă de dezbateri electorale va avea loc miercuri, 24 septembrie, la Moldova 1. De această dată au fost invitați reprezentanții Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), ai Mișcării „Respect Moldova”, ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și ai Partidului „Moldova Mare”.
Un bărbat de 86 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână. Tragedia a avut loc în noaptea zilei de 24 septembrie, în satul Japca din raionul Florești
Dezbateri electorale la Moldova 1: CUB, „Respect Moldova”, AUR și „Moldova Mare”, în platoul postul public de televiziune # Moldova1
O nouă rundă de dezbateri electorale va avea loc miercuri, 24 septembrie, la Moldova 1. De această dată au fost invitați reprezentanții Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), ai Mișcării „Respect Moldova”, ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și ai Partidului „Moldova Mare”.
ELECTORALA 2025 // CEC: În ziua alegerilor parlamentare nu va fi organizat niciun exit-poll # Moldova1
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 nu vor fi organizate exit-polluri, adică sondaje realizate la ieșirea de la urne. Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat și a respins singura solicitare depusă pe 22 septembrie, cea a companiei „Date Inteligente” SRL, privind autorizarea efectuării unui exit-poll în ziua scrutinului.
Guvernul aprobă facilități fiscale și vamale pentru importul de gaze și energie electrică # Moldova1
Importurile de gaze naturale și energie electrică în cadrul Proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova” vor fi scutite de TVA, accize și taxe vamale. Măsura a fost aprobată de Guvern, în ședința din 24 septembrie, și are ca scop asigurarea unei aprovizionări stabile cu energie pentru toți consumatorii din țară, înaintea sezonului rece 2025-2026.
Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice din Florești vor putea face chimioterapie la spitalul raional # Moldova1
Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice din Florești vor putea, începând cu 24 septembrie, să facă chimioterapie la spitalul raional, fără să mai fie nevoie să vină la Chișinău, cum a fost până acum. Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice, anunță Ministerul Sănătății.
Fiecare leu public va atrage 3 lei capital privat: Guvernul aprobă un nou mecanism de sprijin pentru afaceri locale și startup-uri tehnologice # Moldova1
Republica Moldova face încă un pas important pentru dezvoltarea afacerilor, prin implementarea unui nou instrument financiar – un „fond de fonduri”, care va fi gestionat de Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului (ODA). Inițiativa a fost susținută în ședința de miercuri, 24 septembrie, a Guvernului. Viceprim-ministra Doina Nistor, ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, a explicat că acest mecanism modern, folosit cu succes în țări ca Polonia, Estonia sau Franța, va atrage capital privat și instituțional pentru a investi în afacerile locale.
Bunurile finanțate prin Fondul de eficiență energetică vor fi transmise gratuit. Procedura a fost stabilită de Guvern # Moldova1
Bunurile și lucrurile finanțate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise gratuit beneficiarilor. Aceștia, la rândul lor, își vor asuma să utilizeze aceste bunuri cu responsabilitate și să le întrețină în stare bună. Procedura de transmitere este prevăzută de un regulament aprobat în ședința de miercuri, 24 septembrie, a Guvernului.
VIDEO // Descinderi la o tipografie din capitală: oamenii legii au depistat buletine de vot cu ștampila „Votat” în dreptul blocului „Alternatva” # Moldova1
Oamenii legii au ridicat 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „Votat” în dreptul Blocului electoral „Alternativa”, care participă la alegerile parlamentare. Buletinele au fost găsite la o tipografie din Chișinău.
Singura vulnerabilitate energetică a R. Moldova în fața Kremlinului: premierul Recean promite rezolvarea problemei până la sfârșitul anului # Moldova1
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul rece atât cu rezerve de gaze naturale, cât și cu energie electrică, însă rămâne expusă unei singure vulnerabilități în fața Kremlinului – linia electrică Isaccea–Vulcănești–Chișinău, care traversează regiunea transnistreană. Premierul Dorin Recean a recunoscut, într-o conferință de presă susținută pe 24 septembrie, că această linie de înaltă tensiune poate fi deconectată oricând, fie la presiunea Moscovei, fie la indicațiile directe ale acesteia.
AC Milan s-a calificat cu destulă ușurință în optimile de finală ale Cupei Italiei. Într-un meci disputat pe stadionul San Siro din capitala provinciei Lombardia, „rosso-nerri” au învins clar pe Unione Sportiva Lecce cu 3:0.
Vremea se răcește în toată țara, începând de joi, 25 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura aerului va scădea ziua până la plus 14 - 18 grade Celsius.
Real Madrid este de neoprit în actuala ediție de campionat al primei divizii spaniole de fotbal. Echipa antrenată de Xabi Alonso a obținut a șasea victorie consecutivă în La Liga. De această dată, Realul a învins în deplasare pe FC Levante cu scorul de 4:1.
Premierul Dorin Recean susține că R. Moldova „este asediată în acest moment de Federația Rusă”: „Vom împiedica planul rusesc de ocupație” # Moldova1
Federația Rusă încearcă să submineze procesul electoral din 28 septembrie prin acțiuni subversive și planuri de destabilizare cu scopul de a prelua puterea de la Chișinău. Declarația a fost făcută miercuri, 24 septembrie, de premierul Dorin Recean, oficialul subliniind că „statul Republica Moldova rezistă și că autoritățile vor împiedica planul rusesc de ocupație”.
Plahotniuc, adus „fără tratamente speciale” în R. Moldova. Recean: „Va fi adus în cătușe să răspundă în fața justiției” # Moldova1
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a fugit acum mai bine șase ani din R. Moldova, va fi adus joi, 25 septembrie, la Chișinău „fără tratamente speciale”, susține premierul Dorin Recean.
Noi atacuri rusești asupra Ucrainei: cel puțin șapte civili au fost uciși, peste 40 - răniți # Moldova1
Atacurile rusești în regiunile ucrainene au ucis cel puțin șapte civili și au rănit alți peste 40 în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale, citate de The Kyiv Independent.
Director pe cinci ani la BNS, șef nou la SPCSB și doi noi consuli generali, numiți de Guvern # Moldova1
Biroul Național de Statistică (BNS) și Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) au șefi numiți de Guvern pentru o perioadă de cinci ani.
Ministra Justiției confirmă: Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat la Chișinău joi, 25 septembrie # Moldova1
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova joi, 25 septembrie, a anunțat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Oficiala a subliniat că oligarhul va fi plasat în Penitenciarul 13, într-o celulă separată.
Poliția, pregătită să asigure ordinea la alegerile parlamentare: peste 580 de percheziții desfășurate în ultimele săptămâni # Moldova1
Oamenii legii au efectuat, începând cu data de 1 august curent, peste 580 de percheziții pentru prevenirea corupției electorale și a destabilizărilor, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, înaintea ședinței Guvernului. Doar în ziua de luni, 22 septembrie, au avut loc circa 250 de percheziții, vizând peste 100 de persoane.
Guvernul a aprobat candidații care vor primi burse de merit. Statul le va oferi până la 3.860 de lei lunar # Moldova1
Cincisprezece elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista candidaților a fost aprobată miercuri, 24 septembrie, de Cabinetul de miniștri.
Ministra Justiției confirmă: Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat la Chișinău joi, 25 septembrie # Moldova1
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova joi, 25 septembrie, a anunțat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Oficiala a subliniat că oligarhul va fi plasat în Penitenciarul 13, într-o celulă separată.
DEZBATERI electorale la Moldova 1: Reprezentanții PL, ALDE și NOI au respins scenariul fals lansat de serviciile ruse despre alegerile din R. Moldova # Moldova1
Candidații prezenți la dezbaterile electorale de marți, 23 septembrie, organizate de Moldova 1, au respins mesajul Serviciului de Informații Externe de la Moscova, potrivit căruia Rusia nu s-ar amesteca în alegerile din Republica Moldova, în schimb Uniunea Europeană și NATO s-ar pregăti să „ocupe” statul nostru. Ei au calificat acest comunicat al spionajului rus drept un scenariu fals, menit să inducă populației ideea unei posibile intervenții occidentale, în timp ce adevărata ingerință vine chiar din partea Rusiei.
Peste 20 de tone de semințe de floarea-soarelui au fost la un pas de a fi mistuite de flăcări, după ce camionul care le transporta a luat foc în mers. Incidentul s-a produs marți seara, 23 septembrie, pe șoseaua Cahul–Taraclia.
DEZBATERI // Participanții au respins scenariul fals lansat de serviciile ruse despre alegerile din Republica Moldova # Moldova1
Candidații prezenți la dezbaterile electorale de marți, 23 septembrie, organizate de Moldova 1, au respins mesajul Serviciului de Informații Externe de la Moscova, care susține că Rusia nu s-ar amesteca în alegerile din Republica Moldova și aruncă vina pe Uniunea Europeană și NATO. Ei au calificat comunicatul drept un scenariu fals, menit să inducă populației ideea unei posibile intervenții occidentale, în timp ce adevărata ingerință vine chiar din partea Rusiei.
The 'Maria Bieșu' International Opera and Ballet Festival will, for the first time, include a scientific and cultural conference to mark the 90th anniversary of the late prima donna's birth.
Percheziții de amploare la Chișinău, peste un milion de țigări ridicate de PCCOCS și SPIA # Moldova1
Peste un milion de țigări și jumătate de milion de lei au fost ridicați de procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), în urma a 45 de percheziții soldate cu reținerea a șase persoane. Descinderile au vizat domiciliile și automobilele suspecților, mai multe garaje în care era păstrată marfa, dar și un depozit dintr-o piață angro din Chișinău.
Dosarul „taberelor din Serbia”: 12 persoane riscă arest preventiv, iar alte câteva sunt cercetate în libertate # Moldova1
Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au depus demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele a 12 persoane reținute în dosarul privind participarea la taberele militare din Serbia, acuzate de pregătirea dezordinilor în masă în Republica Moldova. Decizia urmează a fi luată de judecătorul de instrucție.
Printre cei care dau formă și culoare noțiunii de autentic și ecologic se numără antreprenoarea Svetlana Nițoreanu, care deține o livadă de alun eco. Fermiera a plantat în anul 2015 o livadă de alun, în sistem ecologic, în satul Grigorievca, raionul Căușeni. A cules prima roadă patru ani mai târziu și a avut răbdare cu această cultură, a povestit antreprenoarea în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
ELECTORALA 2025 // Alegeri parlamentare: elevii și studenții pot vota în localitatea unde își fac studiile # Moldova1
Autoritățile electorale încurajează tinerii din R. Moldova să-și exercite dreptul de vot, chiar dacă în ziua scrutinului nu se vor afla la domiciliu. Elevii și studenții cu drept de vot pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie în localitatea unde își fac studiile, chiar dacă aceasta diferă de cea de domiciliu sau reședință temporară.
ELECTORALA 2025 // Congresmeni americani: Putin nu trebuie lăsat să influențeze alegerile din R. Moldova # Moldova1
În calitate de copreședinți ai grupului parlamentar din Republica Moldova, congresmenii americani Mike Lawler și Deborah Ross, au transmis un mesaj de avertizare înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie. „Vladimir Putin nu trebuie să fie lăsat să influențeze în mod nejustificat rezultatele alegerilor prin operațiuni de influență”, au scris parlamentarii pe rețeaua X.
Putin, „tigru de hârtie”: Zelenski salută „schimbarea de atitudine” a președintelui Trump față de Ucraina # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat marți satisfacția față „schimbarea de atitudine” a omologului său american Donald Trump în ceea ce privește războiul din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul este capabil să câștige împotriva Moscovei.
Alune eco din Căușeni: Povestea Svetlanei Nițoreanu, antreprenoarea care a transformat răbdarea în recoltă # Moldova1
Printre cei care dau formă și culoare noțiunii de autentic și ecologic se numără antreprenoarea Svetlana Nițoreanu, care deține o livadă de alun crescută în sistem eco. Fermiera a plantat în anul 2015 o livadă de alun în sistem ecologic, în satul Grigorievca, raionul Căușeni. A cules prima roadă patru ani mai târziu și a avut răbdare cu această cultură, a povestit antreprenoarea în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
