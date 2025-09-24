Premierul Dorin Recean susține că R. Moldova „este asediată în acest moment de Federația Rusă”: „Vom împiedica planul rusesc de ocupație”
Moldova1, 24 septembrie 2025 12:10
Federația Rusă încearcă să submineze procesul electoral din 28 septembrie prin acțiuni subversive și planuri de destabilizare cu scopul de a prelua puterea de la Chișinău. Declarația a fost făcută miercuri, 24 septembrie, de premierul Dorin Recean, oficialul subliniind că „statul Republica Moldova rezistă și că autoritățile vor împiedica planul rusesc de ocupație”.
• • •
Vremea se răcește în toată țara, începând de joi, 25 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura aerului va scădea ziua până la plus 14 - 18 grade Celsius.
Real Madrid este de neoprit în actuala ediție de campionat al primei divizii spaniole de fotbal. Echipa antrenată de Xabi Alonso a obținut a șasea victorie consecutivă în La Liga. De această dată, Realul a învins în deplasare pe FC Levante cu scorul de 4:1.
Plahotniuc, adus „fără tratamente speciale” în R. Moldova. Recean: „Va fi adus în cătușe să răspundă în fața justiției” # Moldova1
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, care a fugit acum mai bine șase ani din R. Moldova, va fi adus joi, 25 septembrie, la Chișinău „fără tratamente speciale”, susține premierul Dorin Recean.
Noi atacuri rusești asupra Ucrainei: cel puțin șapte civili au fost uciși, peste 40 - răniți # Moldova1
Atacurile rusești în regiunile ucrainene au ucis cel puțin șapte civili și au rănit alți peste 40 în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale, citate de The Kyiv Independent.
Director pe cinci ani la BNS, șef nou la SPCSB și doi noi consuli generali, numiți de Guvern # Moldova1
Biroul Național de Statistică (BNS) și Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) au șefi numiți de Guvern pentru o perioadă de cinci ani.
Ministra Justiției confirmă: Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat la Chișinău joi, 25 septembrie # Moldova1
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova joi, 25 septembrie, a anunțat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Oficiala a subliniat că oligarhul va fi plasat în Penitenciarul 13, într-o celulă separată.
Poliția, pregătită să asigure ordinea la alegerile parlamentare: peste 580 de percheziții desfășurate în ultimele săptămâni # Moldova1
Oamenii legii au efectuat, începând cu data de 1 august curent, peste 580 de percheziții pentru prevenirea corupției electorale și a destabilizărilor, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, înaintea ședinței Guvernului. Doar în ziua de luni, 22 septembrie, au avut loc circa 250 de percheziții, vizând peste 100 de persoane.
Guvernul a aprobat candidații care vor primi burse de merit. Statul le va oferi până la 3.860 de lei lunar # Moldova1
Cincisprezece elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista candidaților a fost aprobată miercuri, 24 septembrie, de Cabinetul de miniștri.
DEZBATERI electorale la Moldova 1: Reprezentanții PL, ALDE și NOI au respins scenariul fals lansat de serviciile ruse despre alegerile din R. Moldova # Moldova1
Candidații prezenți la dezbaterile electorale de marți, 23 septembrie, organizate de Moldova 1, au respins mesajul Serviciului de Informații Externe de la Moscova, potrivit căruia Rusia nu s-ar amesteca în alegerile din Republica Moldova, în schimb Uniunea Europeană și NATO s-ar pregăti să „ocupe” statul nostru. Ei au calificat acest comunicat al spionajului rus drept un scenariu fals, menit să inducă populației ideea unei posibile intervenții occidentale, în timp ce adevărata ingerință vine chiar din partea Rusiei.
Peste 20 de tone de semințe de floarea-soarelui au fost la un pas de a fi mistuite de flăcări, după ce camionul care le transporta a luat foc în mers. Incidentul s-a produs marți seara, 23 septembrie, pe șoseaua Cahul–Taraclia.
DEZBATERI // Participanții au respins scenariul fals lansat de serviciile ruse despre alegerile din Republica Moldova # Moldova1
Candidații prezenți la dezbaterile electorale de marți, 23 septembrie, organizate de Moldova 1, au respins mesajul Serviciului de Informații Externe de la Moscova, care susține că Rusia nu s-ar amesteca în alegerile din Republica Moldova și aruncă vina pe Uniunea Europeană și NATO. Ei au calificat comunicatul drept un scenariu fals, menit să inducă populației ideea unei posibile intervenții occidentale, în timp ce adevărata ingerință vine chiar din partea Rusiei.
The 'Maria Bieșu' International Opera and Ballet Festival will, for the first time, include a scientific and cultural conference to mark the 90th anniversary of the late prima donna's birth.
Percheziții de amploare la Chișinău, peste un milion de țigări ridicate de PCCOCS și SPIA # Moldova1
Peste un milion de țigări și jumătate de milion de lei au fost ridicați de procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), în urma a 45 de percheziții soldate cu reținerea a șase persoane. Descinderile au vizat domiciliile și automobilele suspecților, mai multe garaje în care era păstrată marfa, dar și un depozit dintr-o piață angro din Chișinău.
Dosarul „taberelor din Serbia”: 12 persoane riscă arest preventiv, iar alte câteva sunt cercetate în libertate # Moldova1
Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au depus demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele a 12 persoane reținute în dosarul privind participarea la taberele militare din Serbia, acuzate de pregătirea dezordinilor în masă în Republica Moldova. Decizia urmează a fi luată de judecătorul de instrucție.
Printre cei care dau formă și culoare noțiunii de autentic și ecologic se numără antreprenoarea Svetlana Nițoreanu, care deține o livadă de alun eco. Fermiera a plantat în anul 2015 o livadă de alun, în sistem ecologic, în satul Grigorievca, raionul Căușeni. A cules prima roadă patru ani mai târziu și a avut răbdare cu această cultură, a povestit antreprenoarea în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
ELECTORALA 2025 // Alegeri parlamentare: elevii și studenții pot vota în localitatea unde își fac studiile # Moldova1
Autoritățile electorale încurajează tinerii din R. Moldova să-și exercite dreptul de vot, chiar dacă în ziua scrutinului nu se vor afla la domiciliu. Elevii și studenții cu drept de vot pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie în localitatea unde își fac studiile, chiar dacă aceasta diferă de cea de domiciliu sau reședință temporară.
ELECTORALA 2025 // Congresmeni americani: Putin nu trebuie lăsat să influențeze alegerile din R. Moldova # Moldova1
În calitate de copreședinți ai grupului parlamentar din Republica Moldova, congresmenii americani Mike Lawler și Deborah Ross, au transmis un mesaj de avertizare înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie. „Vladimir Putin nu trebuie să fie lăsat să influențeze în mod nejustificat rezultatele alegerilor prin operațiuni de influență”, au scris parlamentarii pe rețeaua X.
Putin, „tigru de hârtie”: Zelenski salută „schimbarea de atitudine” a președintelui Trump față de Ucraina # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat marți satisfacția față „schimbarea de atitudine” a omologului său american Donald Trump în ceea ce privește războiul din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul este capabil să câștige împotriva Moscovei.
Alune eco din Căușeni: Povestea Svetlanei Nițoreanu, antreprenoarea care a transformat răbdarea în recoltă # Moldova1
Printre cei care dau formă și culoare noțiunii de autentic și ecologic se numără antreprenoarea Svetlana Nițoreanu, care deține o livadă de alun crescută în sistem eco. Fermiera a plantat în anul 2015 o livadă de alun în sistem ecologic, în satul Grigorievca, raionul Căușeni. A cules prima roadă patru ani mai târziu și a avut răbdare cu această cultură, a povestit antreprenoarea în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
De la stres la cooperare: transformăm temele pentru acasă în experiențe pozitive pentru copii și părinți # Moldova1
Ziua de școală nu se încheie odată cu sunetul clopoțelului. Temele pentru acasă sunt încă o provocare pentru elevi. Atunci când sunt prea multe, prea grele sau prea lungi, devin surasolicitante. Oboseala îi face pe copii mai irascibili, iar tensiunile sunt resimțite și de părinți. Psihologul Viorica Bucșa, invitată la emisiunea „Bună Dimineața”, de la Moldova 1, ne spune ce este de făcut pentru a transforma temele pentru acasă într-o experiență mai puțin stresantă.
Băncile rusești de top au început să anuleze activ limitele stabilite anterior pe cardurile de credit. Despre aceasta scrie The Moscow Times, cu referire la numeroase plângeri depuse de cetățeni publicate de Izvestia. Cel mai des, clienții se plâng de acțiunile VTB, Poșta Bank și Renaissance Bank.
G7 condamnă incursiunile aeriene ale Rusiei în spațiul NATO și avertizează asupra riscurilor pentru securitatea internațională # Moldova1
Miniștrii de externe ai țărilor „Grupului celor șapte” („marea șapte”, G7) au condamnat recentele încălcări de către Rusia a spațiului aerian al țărilor europene NATO, scrie DW.
Parchetul General al României a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a deputatei Diana Șoșoacă, pentru a putea fi cercetată penal într-un dosar care reunește mai multe cauze. Este vorba de negarea Holocaustului, promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime de război, precum și a unor idei sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, dar și pentru că, în urmă cu patru ani, Diana Șoșoacă și soțul ei ar fi sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni.
Ucraina are șanse reale să își recâștige întreg teritoriul, dacă beneficiază de sprijin militar și financiar din partea Uniunii Europene și NATO, a declarat președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, pe rețeaua sa socială. Liderul de la Casa Albă a remarcat că războiul prelungit a slăbit Rusia, atât pe plan militar, cât și economic, iar actualul context ar putea fi favorabil Kievului.
Gala Marii Dictări Naționale: au fost premiați 18 participanți care au luat nota „10” și alți 120 care au obținut nota „9” # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării a premiat marți seara cei mai buni cunoscători ai limbii române, în cadrul Galei de premiere a ediției a treia a Marii Dictări Naționale. Evenimentul a onorat cei 18 participanți care au scris dictarea fără nicio greșeală, obținând nota „10”, precum și alți 120 care au fost evaluați cu nota „9”.
Mihai Ghimpu, the leader of the Liberal Party (PL), is encouraging voters to support either the Liberal Party or the Action and Solidarity Party (PAS) in the parliamentary elections scheduled for September 28. He emphasizes that this vote is essential for maintaining the European trajectory of the Republic of Moldova. Ghimpu made this appeal during the electoral debates held on Tuesday evening, September 23, and organized by Moldova 1 TV.
„Maria Bieșu. Scrieri de altă dată” – carte lansată la conferința aniversară a Festivalului # Moldova1
Pentru prima dată, Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” are în program și o conferință științifică-culturală, consacrată aniversării de 90 de ani de la nașterea regretatei primadone. Conferința a avut loc marți la Academia de Științe a Moldovei, unde a fost organizată și lansarea unei noi cărți: „Maria Bieșu. Scrieri de altă dată, viața în roluri și imagini” de Aurelian Dănilă.
ELECTORALA 2025 // Partidul „Democrația Acasă” și AUR, avertizate de CEC: două candidate cu semne de întrebare și termen de 24 de ore pentru modificarea listei # Moldova1
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a primit avertismente din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC) și are la dispoziție 24 de ore pentru a modifica lista de candidați la alegerile parlamentare. În caz contrar, formațiunea riscă excluderea din cursa electorală. Decizia vine după ce autoritatea electorală centrală a constatat marți, 23 septembrie, că două candidate de pe lista „Democrația Acasă” figurează simultan în structurile de conducere ale Partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR) din R. Moldova. Și AUR s-a ales cu avertisment din partea autorității electorale centrale.
Soarta activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, nu va mai fi decisă de Curtea de Apel Centru. Instanța a suspendat examinarea solicitării Ministerului Justiției, care a cerut limitarea activității formațiunii. Dosarul a fost trimis către Curtea Constituțională, după ce avocații partidului au cerut verificarea constituționalității unor articole din Legea partidelor politice.
Mihai Ghimpu, îndemn pentru alegători, lansat la dezbaterile electorale de la Moldova 1: „Votați PL, votați PAS!” # Moldova1
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, îndeamnă alegătorii să voteze la scrutinul parlamentar din 28 septembrie cu Partidul Liberal (PL) sau cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pentru a păstra cursul european al Republicii Moldova. Îndemnul a fost făcut marți-seară, 23 septembrie, la dezbaterile electorale organizate de postul public de televiziune Moldova 1.
Într-un discurs de aproape o oră, de peste trei ori mai lung decât timpul alocat, președintele american Donald Trump a lansat un atac dur asupra imigrației din Europa, proiectelor de energie curată și eficienței Organizației Națiunilor Unite, scrie portalul caleaeuropeana.ro, cu referire la relatările The Guardian și Deutsche Welle.
Comisia Electorală Centrală denunță un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali.
Polonia deschide frontiera cu Belarus după încheierea exercițiilor militare ruso-belaruse, anunță Donald Tusk # Moldova1
Polonia își va redeschide trecerile de frontieră cu Belarus în noaptea de joi, 25 septembrie, a anunțat premierul polonez Donald Tusk. Potrivit oficialului de la Varșovia, decizia are raționamente economice și se bazează pe încheierea exercițiilor militare comune ruso-belaruse, care reduc amenințarea pentru Polonia.
Expert: Serviciile de spionaj de la Moscova finanțează destabilizarea din R. Moldova prin metode de tip terorist # Moldova1
Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă hibridă de amploare, orchestratǎ de Kremlin. De la atacuri cibernetice și manipulare informațională, până la tentative de corupere a votului și pregătiri pentru proteste violente, întreaga campanie are un scop clar: deturnarea voinței cetățenilor în scrutinul din 28 septembrie, susține expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, care avertizează că serviciile speciale ruse folosesc metode similare cu cele ale organizațiilor teroriste pentru a finanța acțiuni de destabilizare în regiunea est-europeană.
Nicio instituție din R. Moldova nu a interzis difuzarea filmului artistic de producție sovietică „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” („Иван Васильевич меняет профессию”), așa cum pretinde o informație falsă distribuită în presa din Federația Rusă.
Republica Moldova s-a alăturat declarației pentru protecția personalului umanitar, prin care este reafirmat angajamentul statului față de dreptul internațional și activitatea umanitară sigură. Documentul a fost semnat la New York de către reprezentantul permanent al țării noastre pe lângă ONU, Gheorghe Leucă.
Un bărbat de 39 de ani și o adolescentă au fost exploatați prin muncă, timp de mai bine de un an, la o fermă din raionul Edineț. Victimele au fost forțate să muncească în condiții grele și nu au fost remunerate pentru efortul lor.
Sentință într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor: cinci ani de închisoare și 5.2 milioane de lei confiscați de stat # Moldova1
Cinci ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis și 5.2 milioane de lei confiscați în folosul statului – este decizia pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unui figurant într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor.
ELECTORALA 2025 // Partidul „Democrația Acasă”, avertizat de CEC: două candidate cu semne de întrebare și termen de 24 de ore pentru modificarea listei # Moldova1
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC) și are la dispoziție 24 de ore pentru a modifica lista de candidați la alegerile parlamentare. În caz contrar, formațiunea riscă excluderea din cursa electorală. Decizia vine după ce CEC a constatat marți, 23 septembrie, că două candidate de pe lista „Democrația Acasă” figurează simultan în structurile de conducere ale Partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR).
ELECTORALA 2025 // Avertismentul președintei Maia Sandu privind pericolul deturnării viitorului european al R. Moldova, comentat pe larg în presa internațională # Moldova1
Mesajul președintei Maia Sandu privind ingerințele Kremlinului la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost preluat la scară largă de presa internațională, care a evidențiat atât seriozitatea avertismentului, cât și importanța crucială a scrutinului pentru direcția de dezvoltare a țării.
Oamenii de știință critică declarațiile lui Trump: acesta a asociat fără dovezi autismul cu paracetamolul # Moldova1
Nu există dovezi clare privind o legătură între apariția autismului și administrarea paracetamolului, afirmă experți în domeniul farmacologiei, citați de Tagesschau. Compania Kenvue, producătorul medicamentului Tylenol pe bază de paracetamol, a respins categoric existența unei astfel de conexiuni și a subliniat că afirmațiile președintelui SUA, Donald Trump, nu au fundament științific, relatează DW.
CC: Interdicția absolută privind audierea coacuzaților în calitate de martori este neconstituțională # Moldova1
Interdicția privind audierea coacuzaților în calitate de martori, chiar dacă aceștia își dau acordul expres, a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională (CC). Judecătorii au stabilit marți, 23 septembrie, că această prevedere din Codul de procedură penală încalcă dreptul la apărare și accesul liber la justiție.
