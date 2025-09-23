ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 23.09.2025, ora 19:00
Vocea Basarabiei, 23 septembrie 2025 21:40
• • •
Participanții care au obținut cele mai bune rezultate la Marea Dictare Națională au fost premiați marți, 23 septembrie, în cadrul unui eveniment festiv, organizat de Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău. Astfel, din cei peste 2000 de participanți la Marea Dictare Națională, 18 persoane au obținut note de „10” și alte 120 s-au ales […] Articolul Marea Dictare Națională: Peste 2000 de participanți și 138 de premianți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți că țara sa își va redeschide săptămâna aceasta granița cu Belarus, după ce fusese închisă la începutul lunii septembrie ca răspuns la exercițiile militare comune dintre Rusia și Belarus. Exercițiile militare Zapad-2025, desfășurate în perioada 12-16 septembrie, au stârnit îngrijorare în Polonia și în statele baltice, toate țări […] Articolul Polonia își redeschide granița cu Belarus apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Curtea de Apel Centru suspendă examinarea cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidul politic „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Se întâmplă după ce, reprezentații formațiunii au solicitat verificarea constituționalității unor prevederi din Legea partidelor politice, iar magistrații au dat curs acestui demers, transmite IPN. Potrivit deciziei instanței de apel, până când Curtea Constituțională […] Articolul Procesul privind limitarea activității partidului Irinei Vlah, suspendat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Centrul Național de Epileptologie a fost inaugurat miercuri, 23 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, după un amplu proces de reconstrucție. Lucrările, care au vizat o suprafață totală de aproximativ 400 de metri pătrați, au fost finanțate de Ministerului Sănătății și Institutul de Medicină Urgentă, cu o investiție totală de 39 de milioane […] Articolul (FOTO) Centrul Național de Epileptologie din Chișinău, renovat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Diplomați din peste 20 de țări au descoperit obiective turistice din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Ambasadori acreditați în Republica Moldova, reprezentând peste 20 de state, au participat marți, 23 septembrie, alături de membri ai Guvernului de la Chișinău, la un tur informativ organizat de Oficiul Național al Turismului. Astfel, diplomații au descoperit mai multe obiective turistice din Republica Moldova. Printre acestea se numără Mănăstirea Căpriana, orașul Călărași, Centrul de Experiențe […] Articolul (FOTO) Diplomați din peste 20 de țări au descoperit obiective turistice din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ambasadori acreditați în Republica Moldova, reprezentând peste 20 de state, au participat marți, 23 septembrie, alături de membri ai Guvernului de la Chișinău, la un tur informativ organizat de Oficiul Național al Turismului. Astfel, diplomații au descoperit mai multe obiective turistice din Republica Moldova. Printre acestea se numără Mănăstirea Căpriana, orașul Călărași, Centrul de Experiențe […] Articolul (FOTO) Peste 20 de ambasadori descoperă obiective turistice din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Potrivit sursei citate, conform procedurilor, Vladimir Plahotniuc urmează a fi condus la Penitenciarul numărul 13, întrucât anterior pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare. […] Articolul Confirmat: Plahotniuc va fi adus la Chișinău peste două zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Electorală Centrală (CEC) denunță un nou fals care circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali. „Această informație este complet falsă și reprezintă o încercare de a submina încrederea cetățenilor în […] Articolul CEC dezminte un nou fals apărut în mediul online apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova s-a alăturat Declarației pentru protecția personalului umanitar, reconfirmând angajamentul față de respectarea dreptului internațional umanitar. Documentul a fost semnat de reprezentantul permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația Națiunilor Unite (ONU), Gheorghe Leucă. Declarația a fost elaborată de un grup de țări, printre care se numără: Australia, Brazilia, Columbia, Indonezia, Japonia, Iordania, Sierra […] Articolul R. Moldova se alătură demersului global pentru siguranța personalului umanitar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministrul Energiei de la Chișinău: România ne-a fost partener de încredere și sprijin constant în momentele dificile # Vocea Basarabiei
România de-a lungul anilor ne-a fost un partener de încredere și un sprijin constant în momentele dificile. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, în cadrul Simpozionul Român al Energiei, care se desfășoară săptămâna aceasta la București. Oficialul a subliniat în discursul său, la deschiderea evenimentului, sprijinul pe care România l-a […] Articolul Ministrul Energiei de la Chișinău: România ne-a fost partener de încredere și sprijin constant în momentele dificile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Secretarul general al NATO: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment Rusiei, declarând că Alianța este „pregătită și dispusă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”. El a subliniat că provocările Moscovei sunt „iresponsabile” și „inacceptabile” și nu vor împiedica sprijinul pentru Ucraina, relatează The Guardian. Rutte a afirmat că NATO rămâne ferm angajată în apărarea […] Articolul Secretarul general al NATO: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat joi, 25 septembrie, în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de avocatul său, Lucian Rogac, într-o postare publicată pe rețelele de socializare. În acest context, apărătorul fostului lider al Partidului Democrat a cerut autorităților de la Chișinău „să nu transforme în show procesul extrădării”. „Ținând cont de ultimele […] Articolul Când va fi adus Vladimir Plahotniuc în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare, în penitenciar de tip semiînchis, pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șansa”. O decizie în acest sens a fost marți, 23 septembrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, cele aproximativ 5,2 milioane de lei, care se află la păstrare la […] Articolul Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la 5 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat marți, 23 septembrie, o serie de percheziții la cetățeni proveniți din Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România, scrie știripesurse.ro. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este fosta procuroare şi candidată la funcția de deputat la alegerile parlamentare, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor. […] Articolul Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) O femeie cu cetățenie rusă, prinsă cu peste 62.000 de dolari nedeclarați pe Aeroportul din Chișinău # Vocea Basarabiei
O cetățeană a Federației Ruse a încercat să treacă frontiera Republicii Moldova fără a declara o sumă de peste 62 000 de dolari. Incidentul a avut loc la postul vamal al Aeroportului din Chișinău. Potrivit Serviciului Vamal, femeia, care urma să zboare pe ruta Chișinău–Istanbul, a ales culoarul verde „nimic de declarat” și a spus […] Articolul (VIDEO) O femeie cu cetățenie rusă, prinsă cu peste 62.000 de dolari nedeclarați pe Aeroportul din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Actualul primar al capitalei, Ion Ceban, a fost omul-cheie în comunicarea dintre PSRM și PDM înaintea alegerilor parlamentare din 2019. Drept dovadă, o serie de conversații audio dintre liderul MAN, pe atunci președintele fracțiunii PSRM în CMC, și mâna dreaptă a lui Plahotniuc, Serghei Iaralov, au fost publicate luni, 22 septembrie, pe un canal de […] Articolul (AUDIO) Ion Ceban ar fi fost omul-cheie în relația PSRM–PDM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Oligarhul fugar Ilan Șor i-a asigurat președintelui Kârgâzstanului, Sadâr Japarov, un avion de lux Gulfstream G450, printr-o rețea de persoane interpuse. Documente interne ale „grupului Șor”, ajunse în posesia jurnaliștilor de la IPN, arată că schema a fost mascată sub forma unui contract de închiriere-cumpărare, prin intermediul unor intermediari turci. Tranzacția Potrivit IPN, pe 19 […] Articolul Șor a închiriat un avion de lux pentru președintele din Kârgâzstan apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fost președinte al R. Moldova, apel la unitate și responsabilitate în contextul alegerilor parlamentare # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a lansat miercuri un apel public în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. El a subliniat că Republica Moldova se află în fața unei alegeri importante: fie continuă pe calea europeană, fie riscă să rămână izolată de lumea civilizată. „Astăzi vorbesc nu doar ca șef al statului, […] Articolul Fost președinte al R. Moldova, apel la unitate și responsabilitate în contextul alegerilor parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a transmis un avertisment ferm Federației Ruse în cadrul unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, desfășurată luni, 22 septembrie, la New York. Declarațiile oficialului polonez vin în urma unui incident grav petrecut pe 19 septembrie, când trei avioane militare rusești au pătruns timp de […] Articolul Avertisment dur al Poloniei către Moscova după o nouă încălcare a spațiului NATO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice (ASP) vor lucra conform unui program special duminică, 28 septembrie, în ziua alegerilor parlamentare. Astfel, cetățenii care nu au acte de identitate vor putea obține gratuit cărți de identitate provizorii pentru a putea vota. Secțiile instituției vor activa intervalul orelor 07:00 – 21:00. „La solicitarea cetățenilor cu vârsta de […] Articolul Agenția Servicii Publice, regim special de lucru în ziua alegerilor parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Marta Kos: R. Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a aderării la UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a demonstrat încă o dată că este bine pregătită pentru următoarea etapă a aderării la UE. Declarații în acest sens au fost făcute de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Oficialul european a felicitat, prin intermediul unui mesaj video, cetățenii și autoritățile din Republica Moldova cu ocazia finalizării procesului screening bilateral cu UE. […] Articolul (VIDEO) Marta Kos: R. Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a aderării la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: Peste 800.000 de lei ridicați și o persoană reținută # Vocea Basarabiei
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul CNA, în urma unei investigații de amploare privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au efectuat în această dimineață peste 30 […] Articolul (FOTO) Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: Peste 800.000 de lei ridicați și o persoană reținută apare prima dată în Vocea Basarabiei.
În seara de 28 septembrie vom cunoaște deznodământul unei bătălii cruciale. Mica dar tenacea Republică Moldova, aflată la periferia geopolitică a Europei democratice, dar în același timp în regiunea centrală, fierbinte, a războiului lui Putin împotriva Occidentului, încearcă să supraviețuiască și să-și mențină deschisă fereastra istorică de oportunitate pentru integrarea în Uniunea Europeană, transmite IPN. […] Articolul 28 Septembrie: Ultima Șansă pentru Viitorul European al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Peste 50 de companii din țară și din străinătate participă la „MoldMedizin & MoldDent” 2025 # Vocea Basarabiei
În perioada 25-27 septembrie, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” din Chișinău are loc ediția din acest an a expoziției „MoldMedizin & MoldDent”, la care participă 50 de companii din Republica Moldova, România și alte țări. Vizitatorii pot descoperi cele mai noi produse, echipamente și tehnologii pentru domeniul sănătății, inclusiv consumabile medicale, preparate farmaceutice, tehnică […] Articolul Peste 50 de companii din țară și din străinătate participă la „MoldMedizin & MoldDent” 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O nouă ediție a emisiunii „Realitatea românească”, difuzată la Vocea Basarabiei, a adus în fața publicului nu doar portretul scriitorului consacrat pe plan internațional, ci și al omului care privește literatura ca pe o formă de libertate și de adevăr. Invitatul ediției a fost Mircea Cărtărescu – poet, prozator, eseist, critic literar și publicist, una […] Articolul Mircea Cărtărescu: „Citesc pe scriitorii din Moldova, admir pe mulți dintre ei” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Barajul lacului de acumulare din Râșcani, reconstruit după 50 de ani cu sprijinul Uniunii Europene # Vocea Basarabiei
Barajul lacului de acumulare din orașul Râșcani a fost complet reconstruit pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol. Lucrările, în valoare de peste 2,9 milioane de lei, au fost finanțate în mare parte de Uniunea Europeană și realizate cu sprijinul Solidarity Fund PL. Finalizarea proiectului a fost marcată printr-o competiție de pescuit, […] Articolul Barajul lacului de acumulare din Râșcani, reconstruit după 50 de ani cu sprijinul Uniunii Europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul STIRI cu Maria Filimon din 22.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Expert: În R. Moldova există democrație, iar alegerile nu sunt „desenate” ca în Rusia # Vocea Basarabiei
În Republica Moldova există democrație, iar rezultatele scrutinelor „nu sunt desenate” așa cum se întâmplă în Rusia, Belarus sau alte state autoritare. Declarații în acest sens au fost făcute de Angela Colațchi, doctor în sociologie la Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul emisiunii Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei. Profesorul universitar a explicat, în cadrul […] Articolul Expert: În R. Moldova există democrație, iar alegerile nu sunt „desenate” ca în Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Culturii al R. Moldova, pași privind reconstrucția Filarmonicii Naționale # Vocea Basarabiei
Ministrul Culturii al Republicii Moldova, Sergiu Prodan, s-a întâlnit recent cu arhitectul Thorsten Kock, reprezentant al biroului german, care a câștigat concursul internațional de soluții pentru reconstrucția Filarmonicii din Chișinău. Părțile au abordat, în cadrul discuției, perspectivele avansării proiectului și pașii concreți pentru implementare. „Filarmonica nu este doar o clădire, ci un reper identitar și […] Articolul Ministerul Culturii al R. Moldova, pași privind reconstrucția Filarmonicii Naționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Manifestațiile desfășurate luni în Italia împotriva ofensivei militare israeliene în Fâșia Gaza au degenerat în confruntări între protestatari și poliție la Milano și în alte orașe, în timp ce zeci de mii de persoane au mărșăluit la Roma, iar porturi italiene au fost blocate de lucrătorii acestora, transmite Agerpres. Demonstrațiile au făcut parte dintr-o grevă […] Articolul Proteste în Italia împotriva războiului din Gaza apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia au lansat luni, 22 septembrie, un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale a Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova. Proiectul presupune consolidarea capacităților instituției în domeniul securității cibernetice și modernizarea infrastructurii de gestionare a crizelor. Astfel, cu sprijinul celor opt țări nordice și baltice, va fi […] Articolul Opt țări își unesc eforturile pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova a încheiat procesul de screening bilateral pentru aderarea la UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a încheiat, la Bruxelles, procesul de screening bilateral, care a început în iulie anul trecut. Astfel, timp de 15 luni, experții au analizat legislația Republicii Moldova în raport cu cea a Uniunii Europene. Ultimul capitol discutat a fost cel care se referă la prevederile financiare și bugetare. În acest context, viceprim-ministra pentru Integrare […] Articolul Republica Moldova a încheiat procesul de screening bilateral pentru aderarea la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru a discuta încălcarea spaţiului aerian al acestei ţări de către Rusia, a declarat luni agenţiei France Presse un oficial al alianţei. Estonia a convocat reprezentanţii aliaţilor la consultări conform Articolului 4 din Tratatul NATO, după ce avioane […] Articolul NATO, discuții privind încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Moldelectrica, în calitate de operator al sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, anunță lansarea Pieței Serviciilor de Sistem și a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare. Acestea au fost dezvoltate ca urmare a modificărilor operate la Regulile pieței energiei electrice și a cadrului normativ aprobat de ANRE, marcând o etapă importantă în procesul […] Articolul Un nou pas spre modernizarea sectorului energetic din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele R. Moldova, apel către cetățeni: „Să nu admitem predarea țării intereselor străine” # Vocea Basarabiei
Suveranitatea, independența, integritatea și viitorul european al Republicii Moldova sunt în pericol. Avertismentul vine de la Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care a îndemnat cetățenii să participe duminică la alegerile parlamentare și să nu admită predarea țării intereselor străine. Potrivit șefei statului, Kremlinul crede că „noi toți suntem de vânzare”, dar Republica Moldova este casa […] Articolul Președintele R. Moldova, apel către cetățeni: „Să nu admitem predarea țării intereselor străine” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Zeci de persoane, reținute într-un dosar privind tentativele de destabilizare a R. Moldova # Vocea Basarabiei
74 de persoane au fost reținute luni, 22 septembrie, în urma celor 250 de percheziții efectuate de organele de drept într-o cauză penală pornită pentru intenții de organizare a dezordinilor și destabilizărilor în Republica Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de Viorel Furtună, șeful PCCOCS. El a precizat că instituția pe care […] Articolul Zeci de persoane, reținute într-un dosar privind tentativele de destabilizare a R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un bloc politic se retrage din cursa electorală. Pe cine va susține la alegerile parlamentare # Vocea Basarabiei
Blocul Unirea Națiunii (BUN) se retrage din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În acest sens, părțile au semnat luni, 22 septembrie, un acord de colaborare politică între cele două formațiuni. Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat în cadrul unui briefing comun că […] Articolul Un bloc politic se retrage din cursa electorală. Pe cine va susține la alegerile parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Ambasadoarea UE la Chișinău, mesaj pentru cetățenii R. Moldova: „Uniunea Europeană vă este alături” # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova va face parte din Uniunea Europeană, iar noi suntem aici pentru a vă ajuta”. Declarația a fost făcute de Iwona Piórko, noua ambasadoare UE la Chișinău. Ea s-a adresat cetățenilor Republicii Moldova prin intermediul unui mesaj video, subliniind că „Uniunea Europeană vă este alături”. „De la venirea mea, acum două săptămâni, am simțit […] Articolul (VIDEO) Ambasadoarea UE la Chișinău, mesaj pentru cetățenii R. Moldova: „Uniunea Europeană vă este alături” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest sens au fost confirmate de către surse IPN, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Potrivit sursei citate, acesta ar fi ajuns în stânga […] Articolul Constantin Țuțu, surprins în regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
„Republica Moldova va face parte din Uniunea Europeană, iar noi suntem aici pentru a vă ajuta”. Declarația a fost făcute de Iwona Piórko, noua ambasadoare UE la Chișinău. Ea s-a adresat cetățenilor Republicii Moldova prin intermediul unui mesaj video, subliniind că „Uniunea Europeană vă este alături”. „De la venirea mea, acum două săptămâni, am simțit […] Articolul Ambasadoarea UE la Chișinău, mesaj pentru cetățenii R. Moldova: „Uniunea Europeană vă este alături” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Constantin Țuțu, reținut în iulie pe Aeroportul din Atena, a fost anunțat în căutare. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN. Pe 16 septembrie în cadrul unei ședințe în dosarul de îmbogățire ilicită a fostului parlamentar, procurorii au solicitat arest preventiv și […] Articolul Oficial: Constantin Țuțu, anunțat în căutare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Investigația „Cinci luni sub acoperire: rețeaua Moscovei – acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală”, realizată de jurnaliștii de la NordNews, va fi difuzată astăzi, 22 septembrie, începând cu ora 21:00, în direct, la Vocea Basarabiei Radio și TV. Timp de cinci luni, reporterii NordNews s-au infiltrat într-o rețea de influență coordonată prin intermediul ONG-ului […] Articolul Investigația NordNews despre rețeaua Moscovei, în direct la Vocea Basarabiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Noi percheziții într-un dosar de corupere electorală în R. Moldova: O persoană, reținută # Vocea Basarabiei
O persoană a fost reținută după ce, luni dimineața, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat percheziții la Chișinău, la Orhei, dar și în sudul Republicii Moldova. Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. Potrivit CNA, investigațiile vizează un […] Articolul (FOTO) Noi percheziții într-un dosar de corupere electorală în R. Moldova: O persoană, reținută apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat campania „7 moduri de a recunoaște dezinformarea” înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În acest sens, autoritatea electorală va oferi în următoarele zile „sfaturi simple și practice pentru identificarea și combaterea dezinformării”. „În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, informațiile false circulă tot mai intens. Pentru ca fiecare alegător […] Articolul CEC dă startul unei campanii împotriva dezinformării electorale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
România nu a blocat extrădarea din Grecia a lui Vladimir Plahotniuc. Declarația fost făcută de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean. Oficialul a explicat pentru presa de peste Prut că România a ajutat întotdeauna Republica Moldova. „Ca să fie foarte clar, România nu a blocat nimic, ba din contra, România întotdeauna ne-a ajutat, inclusiv pe dimensiunea […] Articolul Premierul Republicii Moldova: România nu a blocat extrădarea lui Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Măsuri speciale de acces la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău în perioada 25–30 septembrie # Vocea Basarabiei
Poliția de Frontieră anunță introducerea unor măsuri speciale de acces la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în perioada 25–30 septembrie 2025, în urma unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor. Începând cu 25 septembrie, ora 00:00, și până pe 30 septembrie, ora 23:59, accesul în terminal va fi permis exclusiv pasagerilor care […] Articolul Măsuri speciale de acces la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău în perioada 25–30 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
