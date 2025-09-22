Opt țări își unesc eforturile pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova
22 septembrie 2025
Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia au lansat luni, 22 septembrie, un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale a Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova. Proiectul presupune consolidarea capacităților instituției în domeniul securității cibernetice și modernizarea infrastructurii de gestionare a crizelor. Astfel, cu sprijinul celor opt țări nordice și baltice, va fi
Manifestațiile desfășurate luni în Italia împotriva ofensivei militare israeliene în Fâșia Gaza au degenerat în confruntări între protestatari și poliție la Milano și în alte orașe, în timp ce zeci de mii de persoane au mărșăluit la Roma, iar porturi italiene au fost blocate de lucrătorii acestora, transmite Agerpres. Demonstrațiile au făcut parte dintr-o grevă
Republica Moldova a încheiat, la Bruxelles, procesul de screening bilateral, care a început în iulie anul trecut. Astfel, timp de 15 luni, experții au analizat legislația Republicii Moldova în raport cu cea a Uniunii Europene. Ultimul capitol discutat a fost cel care se referă la prevederile financiare și bugetare. În acest context, viceprim-ministra pentru Integrare
Ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru a discuta încălcarea spaţiului aerian al acestei ţări de către Rusia, a declarat luni agenţiei France Presse un oficial al alianţei. Estonia a convocat reprezentanţii aliaţilor la consultări conform Articolului 4 din Tratatul NATO, după ce avioane
Moldelectrica, în calitate de operator al sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, anunță lansarea Pieței Serviciilor de Sistem și a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare. Acestea au fost dezvoltate ca urmare a modificărilor operate la Regulile pieței energiei electrice și a cadrului normativ aprobat de ANRE, marcând o etapă importantă în procesul
Suveranitatea, independența, integritatea și viitorul european al Republicii Moldova sunt în pericol. Avertismentul vine de la Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care a îndemnat cetățenii să participe duminică la alegerile parlamentare și să nu admită predarea țării intereselor străine. Potrivit șefei statului, Kremlinul crede că „noi toți suntem de vânzare", dar Republica Moldova este casa
74 de persoane au fost reținute luni, 22 septembrie, în urma celor 250 de percheziții efectuate de organele de drept într-o cauză penală pornită pentru intenții de organizare a dezordinilor și destabilizărilor în Republica Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de Viorel Furtună, șeful PCCOCS. El a precizat că instituția pe care
Blocul Unirea Națiunii (BUN) se retrage din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În acest sens, părțile au semnat luni, 22 septembrie, un acord de colaborare politică între cele două formațiuni. Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat în cadrul unui briefing comun că
„Republica Moldova va face parte din Uniunea Europeană, iar noi suntem aici pentru a vă ajuta". Declarația a fost făcute de Iwona Piórko, noua ambasadoare UE la Chișinău. Ea s-a adresat cetățenilor Republicii Moldova prin intermediul unui mesaj video, subliniind că „Uniunea Europeană vă este alături". „De la venirea mea, acum două săptămâni, am simțit
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest sens au fost confirmate de către surse IPN, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Potrivit sursei citate, acesta ar fi ajuns în stânga
„Republica Moldova va face parte din Uniunea Europeană, iar noi suntem aici pentru a vă ajuta”. Declarația a fost făcute de Iwona Piórko, noua ambasadoare UE la Chișinău. Ea s-a adresat cetățenilor Republicii Moldova prin intermediul unui mesaj video, subliniind că „Uniunea Europeană vă este alături”. „De la venirea mea, acum două săptămâni, am simțit […] Articolul Ambasadoarea UE la Chișinău, mesaj pentru cetățenii R. Moldova: „Uniunea Europeană vă este alături” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Constantin Țuțu, reținut în iulie pe Aeroportul din Atena, a fost anunțat în căutare. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN. Pe 16 septembrie în cadrul unei ședințe în dosarul de îmbogățire ilicită a fostului parlamentar, procurorii au solicitat arest preventiv și
Investigația „Cinci luni sub acoperire: rețeaua Moscovei – acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală", realizată de jurnaliștii de la NordNews, va fi difuzată astăzi, 22 septembrie, începând cu ora 21:00, în direct, la Vocea Basarabiei Radio și TV. Timp de cinci luni, reporterii NordNews s-au infiltrat într-o rețea de influență coordonată prin intermediul ONG-ului
O persoană a fost reținută după ce, luni dimineața, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat percheziții la Chișinău, la Orhei, dar și în sudul Republicii Moldova. Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. Potrivit CNA, investigațiile vizează un
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat campania „7 moduri de a recunoaște dezinformarea" înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În acest sens, autoritatea electorală va oferi în următoarele zile „sfaturi simple și practice pentru identificarea și combaterea dezinformării". „În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, informațiile false circulă tot mai intens. Pentru ca fiecare alegător
România nu a blocat extrădarea din Grecia a lui Vladimir Plahotniuc. Declarația fost făcută de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean. Oficialul a explicat pentru presa de peste Prut că România a ajutat întotdeauna Republica Moldova. „Ca să fie foarte clar, România nu a blocat nimic, ba din contra, România întotdeauna ne-a ajutat, inclusiv pe dimensiunea
Poliția de Frontieră anunță introducerea unor măsuri speciale de acces la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, în perioada 25–30 septembrie 2025, în urma unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor. Începând cu 25 septembrie, ora 00:00, și până pe 30 septembrie, ora 23:59, accesul în terminal va fi permis exclusiv pasagerilor care
Peste 100 de producători autohtoni de vinuri vor participa la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale. Sub sloganul „Vinul Moldovei. Uimitor de bun", ediția din acest an marchează un record de participare: 106 vinării și-au confirmat prezența, dintre
Administrația Națională a Drumurilor a anunțat finalizarea lucrărilor de reconstrucție a podului rutier din localitatea Buțeni, situat pe drumul public G104.1 R3 – Buțeni – Molești – G104, la km 5,14, în raionul Hîncești. Circulația a fost reluată, iar traficul se desfășoară în prezent în condiții optime de siguranță și fluență. Podul, construit în anii
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat, în ședința din 21 septembrie, acreditarea a peste 300 de observatori și experți internaționali, precum și mai mulți jurnaliști, pentru monitorizarea și reflectarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025. Astfel, au fost acreditați: În același timp, CEC a confirmat și 21 de jurnaliști din partea mai multor instituții
Un eveniment aniversar a avut loc vineri, 19 septembrie, la Siret, pentru a marca 25 de ani de la înființarea Euroregiunii Prutul de Sus. Manifestarea a fost organizată de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, în parteneriat cu Fundația de caritate „Resurse și Inițiative Publice" din Cernăuți și Primăria orașului Siret, aceasta din urmă fiind
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger" și de angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile vizează peste 100 de persoane din mai multe localități ale țării și sunt parte a unei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Festivalul Etniilor, unde a transmis un mesaj despre importanța diversității etnice și a unității naționale. Șefa statului a subliniat bogăția culturală a țării, amintind că, de-a lungul secolelor, pe teritoriul moldovenesc s-au stabilit comunități variate care și-au adus contribuția la identitatea națională. „Am văzut cât de
Agenția Servicii Publice (ASP) va trece la un nou sistem informațional automatizat, care va permite prestarea serviciilor de stare civilă atât la ghișeu, cât și online. Modificările la Legea privind actele de stare civilă au fost promulgate prin decret prezidențial și vor intra în vigoare la 1 noiembrie, transmite IPN. Odată cu lansarea sistemului „Acte
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat Statelor Unite să impună „măsuri dure" împotriva Rusiei, după ce Uniunea Europeană a avansat către adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Apelul vine pe fondul atacurilor masive cu drone și rachete lansate de Moscova asupra Ucrainei și al intensificării tensiunilor în spațiul aerian al țărilor NATO din flancul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost prim-ministru al Franței și actual lider al partidului Renaissance, formațiunea fondată de Emmanuel Macron și cea mai mare fracțiune din Adunarea Națională franceză. Potrivit Președinției, discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, sprijin
Cele două turle gotice ale catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise publicului, după ce au fost complet restaurate în urma incendiului devastator din aprilie 2019, informează AGERPRES. Turlele, înalte de 69 de metri, au fost renovate integral și dotate cu noi scări spirale duble din stejar masiv, cântărind 20 de tone, până la […] Articolul Turlele gotice ale catedralei Notre Dame din Paris, redeschise pentru turiști după restaurare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarație înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025. Parlamentarii afirmă că există „probe clare și copleșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la […] Articolul Senatori americani avertizează asupra ingerinței Rusiei în alegerile din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care a introdus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, acuzați că promovează „narațiuni pro-ruse” și justifică agresiunea Federației Ruse. Printre cei vizați se numără Vasile Bolea, cunoscut pentru popularizarea politicii externe ruse în mass-media, și Dmitrii Konstantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, […] Articolul Ucraina sancționează 11 politicieni și activiști din Republica Moldova pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a provocat vineri seară întârzieri și anulări de zboruri pe mai multe aeroporturi importante din Europa, inclusiv Heathrow (Londra), Bruxelles și Berlin. Sistemele automate au devenit temporar inoperabile, forțând personalul să recurgă la proceduri manuale, au anunțat operatorii. Aeroportul din Bruxelles […] Articolul Atac cibernetic la un furnizor de servicii a perturbat check-in-ul și îmbarcarea pe mai multe aeroporturi europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, în ședința din 19 septembrie, a acreditat 12 observatori internaționali și nouă jurnaliști pentru monitorizarea și reflectarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025. Totodată, au fost confirmate 133 de persoane ca interpreți din partea OSCE/BIDDO. Noii observatori internaționali provin din partea: În ceea ce privește presa, CEC […] Articolul CEC a acreditat noi observatori și jurnaliști pentru alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un memorandum de cooperare privind implementarea inițiativei internaționale Media Ownership Monitor (MOM) a fost semnat astăzi, la Chișinău, de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului și organizația germană Global Media Registry gGmbH. Scopul acestui instrument este de a identifica și de a face publice informațiile despre proprietarii celor mai influente instituții media, precum și […] Articolul R.Moldova lansează inițiativa internațională Media Ownership Monitor pentru transparența proprietății media apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova a încheiat analiza Capitolului 22 – Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, primind doar aprecieri pozitive din partea partenerilor europeni. „Echipa noastră, din nou, a primit doar aprecieri pozitive pentru toate eforturile depuse, fapt pentru care felicit toți colegii cu care am lucrat cot la cot la acest capitol!”, a declarat viceprim-ministra pentru […] Articolul Republica Moldova finalizează analiza Capitolului 22 al negocierilor de aderare la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit cu o reacție după cea mai recentă încălcare a spațiului aerian al Estoniei de către Rusia. „Europa este alături de Estonia în fața celei mai recente încălcări a spațiului nostru aerian de către Rusia. Vom răspunde fiecărei provocări cu determinare, investind totodată într-un flanc estic mai […] Articolul Președinta Comisiei Europene, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei: „Vom răspunde fiecărei provocări cu determinare” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Există „dovezi clare și covârșitoare” că Rusia încearcă să influențe alegerile parlamentare din Republica Moldova. Este avertismentul făcut de un grup de senatori americani, în cadrul unei declarații oficiale, prin care au subliniat riscul unei interferențe externe. Declarația a fost semnată de grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai […] Articolul Senatori americani: Rusia încearcă să influențeze alegerile din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Trei avioane de vânătoare rusești au intrat vineri în spațiul aerian al Estoniei, reprezentând o escaladare semnificativă a tensiunilor la frontiera estică a NATO. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe al Estoniei, care l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Avioanele MiG-31 au pătruns până la cinci mile marine în teritoriu eston […] Articolul Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău au fost realizate în proporției de 87%. Până acum, au fost instalați 97 km de cabluri, iar în același timp se desfășoară lucrări la stațiile electrice de la Chișinău și Vulcănești. Potrivit Ministerului Energiei, proiectul va include peste 500 de piloni și 1 500 km de conductoare. Această liniei va […] Articolul Progres semnificativ în construcția liniei electrice Vulcănești–Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor putea circula liber pe teritoriul Uniunii Europene încă doi ani și jumătate. Acordul privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri a fost prelungit până la 31 martie 2027. Documentul a fost semnat astăzi, la Chișinău, de către Mircea Păscăluță, secretar de stat în domeniul transporturilor, și de Kristian Schmidt, […] Articolul Acordul de transport rutier R. Moldova-UE, prelungit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale avansate, donate de Uniunea Europeană, prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății. Donația include șase dispozitive medicale performante: bisturiu cu ultrasunet SONOCA 185, sistem de ablație prin radiofrecvență pentru tumori osoase, stație de lucru pentru pneumologie intervențională, aplicator pentru tratamentul cancerului de piele cu brahiterapie (BRA […] Articolul UE, donație de echipamente pentru Institutul Oncologic din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Inițiativa internațională Media Ownership Monitor (MOM) va fi implementată și în Republica Moldova. Este vorba despre un instrument care identifică și face publice informațiile despre proprietarii celor mai influente instituții media și despre interesele lor economice și politice. În acest sens, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului și organizația germană Global Media Registry gGmbH […] Articolul R. Moldova aderă la inițiativa internațională Media Ownership Monitor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Uniunea Europeană va elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova. Este vorba de prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi, 19 septembrie, o decizie privind creșterea accesului la piață unică pentru unele exporturi din Republica Moldova care nu au fost încă […] Articolul UE va elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
În Republica Moldova se dezvoltă rapid o rețea de canale pe Telegram, care se prezintă drept grupuri locale cu „informații utile”. Sub pretextul unor anunțuri despre vreme, lucrări de infrastructură sau evenimente culturale, aceste canale livrează constant conținut politic partizan, promovat în favoarea lui Ilan Șor și a apropiaților săi, relatează disinfo.md, citat de IPN. […] Articolul Rețea de propagandă pro-Șor pe Telegram, deghizată în canale locale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
