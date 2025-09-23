(AUDIO) Ion Ceban ar fi fost omul-cheie în relația PSRM–PDM

16:10

„Republica Moldova va face parte din Uniunea Europeană, iar noi suntem aici pentru a vă ajuta”. Declarația a fost făcute de Iwona Piórko, noua ambasadoare UE la Chișinău. Ea s-a adresat cetățenilor Republicii Moldova prin intermediul unui mesaj video, subliniind că „Uniunea Europeană vă este alături”. „De la venirea mea, acum două săptămâni, am simțit […] Articolul (VIDEO) Ambasadoarea UE la Chișinău, mesaj pentru cetățenii R. Moldova: „Uniunea Europeană vă este alături” apare prima dată în Vocea Basarabiei.