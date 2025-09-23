(AUDIO) Ion Ceban ar fi fost omul-cheie în relația PSRM–PDM
Vocea Basarabiei, 23 septembrie 2025 14:20
Actualul primar al capitalei, Ion Ceban, a fost omul-cheie în comunicarea dintre PSRM și PDM înaintea alegerilor parlamentare din 2019. Drept dovadă, o serie de conversații audio dintre liderul MAN, pe atunci președintele fracțiunii PSRM în CMC, și mâna dreaptă a lui Plahotniuc, Serghei Iaralov, au fost publicate luni, 22 septembrie, pe un canal de
• • •
Oligarhul fugar Ilan Șor i-a asigurat președintelui Kârgâzstanului, Sadâr Japarov, un avion de lux Gulfstream G450, printr-o rețea de persoane interpuse. Documente interne ale „grupului Șor", ajunse în posesia jurnaliștilor de la IPN, arată că schema a fost mascată sub forma unui contract de închiriere-cumpărare, prin intermediul unor intermediari turci. Tranzacția Potrivit IPN, pe 19
13:30
Fost președinte al R. Moldova, apel la unitate și responsabilitate în contextul alegerilor parlamentare # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a lansat miercuri un apel public în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. El a subliniat că Republica Moldova se află în fața unei alegeri importante: fie continuă pe calea europeană, fie riscă să rămână izolată de lumea civilizată. „Astăzi vorbesc nu doar ca șef al statului,
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a transmis un avertisment ferm Federației Ruse în cadrul unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, desfășurată luni, 22 septembrie, la New York. Declarațiile oficialului polonez vin în urma unui incident grav petrecut pe 19 septembrie, când trei avioane militare rusești au pătruns timp de
Subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice (ASP) vor lucra conform unui program special duminică, 28 septembrie, în ziua alegerilor parlamentare. Astfel, cetățenii care nu au acte de identitate vor putea obține gratuit cărți de identitate provizorii pentru a putea vota. Secțiile instituției vor activa intervalul orelor 07:00 – 21:00. „La solicitarea cetățenilor cu vârsta de
(VIDEO) Marta Kos: R. Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a aderării la UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a demonstrat încă o dată că este bine pregătită pentru următoarea etapă a aderării la UE. Declarații în acest sens au fost făcute de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Oficialul european a felicitat, prin intermediul unui mesaj video, cetățenii și autoritățile din Republica Moldova cu ocazia finalizării procesului screening bilateral cu UE.
(FOTO) Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: Peste 800.000 de lei ridicați și o persoană reținută # Vocea Basarabiei
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul CNA, în urma unei investigații de amploare privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au efectuat în această dimineață peste 30
În seara de 28 septembrie vom cunoaște deznodământul unei bătălii cruciale. Mica dar tenacea Republică Moldova, aflată la periferia geopolitică a Europei democratice, dar în același timp în regiunea centrală, fierbinte, a războiului lui Putin împotriva Occidentului, încearcă să supraviețuiască și să-și mențină deschisă fereastra istorică de oportunitate pentru integrarea în Uniunea Europeană, transmite IPN.
Peste 50 de companii din țară și din străinătate participă la „MoldMedizin & MoldDent” 2025 # Vocea Basarabiei
În perioada 25-27 septembrie, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo" din Chișinău are loc ediția din acest an a expoziției „MoldMedizin & MoldDent", la care participă 50 de companii din Republica Moldova, România și alte țări. Vizitatorii pot descoperi cele mai noi produse, echipamente și tehnologii pentru domeniul sănătății, inclusiv consumabile medicale, preparate farmaceutice, tehnică
O nouă ediție a emisiunii „Realitatea românească", difuzată la Vocea Basarabiei, a adus în fața publicului nu doar portretul scriitorului consacrat pe plan internațional, ci și al omului care privește literatura ca pe o formă de libertate și de adevăr. Invitatul ediției a fost Mircea Cărtărescu – poet, prozator, eseist, critic literar și publicist, una
Barajul lacului de acumulare din Râșcani, reconstruit după 50 de ani cu sprijinul Uniunii Europene # Vocea Basarabiei
Barajul lacului de acumulare din orașul Râșcani a fost complet reconstruit pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol. Lucrările, în valoare de peste 2,9 milioane de lei, au fost finanțate în mare parte de Uniunea Europeană și realizate cu sprijinul Solidarity Fund PL. Finalizarea proiectului a fost marcată printr-o competiție de pescuit,
Articolul STIRI cu Maria Filimon din 22.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Expert: În R. Moldova există democrație, iar alegerile nu sunt „desenate” ca în Rusia # Vocea Basarabiei
În Republica Moldova există democrație, iar rezultatele scrutinelor „nu sunt desenate" așa cum se întâmplă în Rusia, Belarus sau alte state autoritare. Declarații în acest sens au fost făcute de Angela Colațchi, doctor în sociologie la Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul emisiunii Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei. Profesorul universitar a explicat, în cadrul
Ministerul Culturii al R. Moldova, pași privind reconstrucția Filarmonicii Naționale # Vocea Basarabiei
Ministrul Culturii al Republicii Moldova, Sergiu Prodan, s-a întâlnit recent cu arhitectul Thorsten Kock, reprezentant al biroului german, care a câștigat concursul internațional de soluții pentru reconstrucția Filarmonicii din Chișinău. Părțile au abordat, în cadrul discuției, perspectivele avansării proiectului și pașii concreți pentru implementare. „Filarmonica nu este doar o clădire, ci un reper identitar și
Manifestațiile desfășurate luni în Italia împotriva ofensivei militare israeliene în Fâșia Gaza au degenerat în confruntări între protestatari și poliție la Milano și în alte orașe, în timp ce zeci de mii de persoane au mărșăluit la Roma, iar porturi italiene au fost blocate de lucrătorii acestora, transmite Agerpres. Demonstrațiile au făcut parte dintr-o grevă
Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia au lansat luni, 22 septembrie, un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale a Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova. Proiectul presupune consolidarea capacităților instituției în domeniul securității cibernetice și modernizarea infrastructurii de gestionare a crizelor. Astfel, cu sprijinul celor opt țări nordice și baltice, va fi
Republica Moldova a încheiat procesul de screening bilateral pentru aderarea la UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a încheiat, la Bruxelles, procesul de screening bilateral, care a început în iulie anul trecut. Astfel, timp de 15 luni, experții au analizat legislația Republicii Moldova în raport cu cea a Uniunii Europene. Ultimul capitol discutat a fost cel care se referă la prevederile financiare și bugetare. În acest context, viceprim-ministra pentru Integrare
Ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO se vor reuni marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru a discuta încălcarea spaţiului aerian al acestei ţări de către Rusia, a declarat luni agenţiei France Presse un oficial al alianţei. Estonia a convocat reprezentanţii aliaţilor la consultări conform Articolului 4 din Tratatul NATO, după ce avioane
Moldelectrica, în calitate de operator al sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, anunță lansarea Pieței Serviciilor de Sistem și a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare. Acestea au fost dezvoltate ca urmare a modificărilor operate la Regulile pieței energiei electrice și a cadrului normativ aprobat de ANRE, marcând o etapă importantă în procesul
Președintele R. Moldova, apel către cetățeni: „Să nu admitem predarea țării intereselor străine” # Vocea Basarabiei
Suveranitatea, independența, integritatea și viitorul european al Republicii Moldova sunt în pericol. Avertismentul vine de la Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care a îndemnat cetățenii să participe duminică la alegerile parlamentare și să nu admită predarea țării intereselor străine. Potrivit șefei statului, Kremlinul crede că „noi toți suntem de vânzare", dar Republica Moldova este casa
Zeci de persoane, reținute într-un dosar privind tentativele de destabilizare a R. Moldova # Vocea Basarabiei
74 de persoane au fost reținute luni, 22 septembrie, în urma celor 250 de percheziții efectuate de organele de drept într-o cauză penală pornită pentru intenții de organizare a dezordinilor și destabilizărilor în Republica Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de Viorel Furtună, șeful PCCOCS. El a precizat că instituția pe care
Un bloc politic se retrage din cursa electorală. Pe cine va susține la alegerile parlamentare # Vocea Basarabiei
Blocul Unirea Națiunii (BUN) se retrage din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În acest sens, părțile au semnat luni, 22 septembrie, un acord de colaborare politică între cele două formațiuni. Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat în cadrul unui briefing comun că
(VIDEO) Ambasadoarea UE la Chișinău, mesaj pentru cetățenii R. Moldova: „Uniunea Europeană vă este alături” # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova va face parte din Uniunea Europeană, iar noi suntem aici pentru a vă ajuta". Declarația a fost făcute de Iwona Piórko, noua ambasadoare UE la Chișinău. Ea s-a adresat cetățenilor Republicii Moldova prin intermediul unui mesaj video, subliniind că „Uniunea Europeană vă este alături". „De la venirea mea, acum două săptămâni, am simțit
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest sens au fost confirmate de către surse IPN, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Potrivit sursei citate, acesta ar fi ajuns în stânga
Ambasadoarea UE la Chișinău, mesaj pentru cetățenii R. Moldova: „Uniunea Europeană vă este alături” # Vocea Basarabiei
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Constantin Țuțu, reținut în iulie pe Aeroportul din Atena, a fost anunțat în căutare. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN. Pe 16 septembrie în cadrul unei ședințe în dosarul de îmbogățire ilicită a fostului parlamentar, procurorii au solicitat arest preventiv și
Investigația „Cinci luni sub acoperire: rețeaua Moscovei – acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală", realizată de jurnaliștii de la NordNews, va fi difuzată astăzi, 22 septembrie, începând cu ora 21:00, în direct, la Vocea Basarabiei Radio și TV. Timp de cinci luni, reporterii NordNews s-au infiltrat într-o rețea de influență coordonată prin intermediul ONG-ului
(FOTO) Noi percheziții într-un dosar de corupere electorală în R. Moldova: O persoană, reținută # Vocea Basarabiei
O persoană a fost reținută după ce, luni dimineața, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat percheziții la Chișinău, la Orhei, dar și în sudul Republicii Moldova. Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, sp
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat campania „7 moduri de a recunoaște dezinformarea” înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În acest sens, autoritatea electorală va oferi în următoarele zile „sfaturi simple și practice pentru identificarea și combaterea dezinformării”. „În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, informațiile false circulă tot mai intens. Pentru ca fiecare alegător […] Articolul CEC dă startul unei campanii împotriva dezinformării electorale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
România nu a blocat extrădarea din Grecia a lui Vladimir Plahotniuc. Declarația fost făcută de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean. Oficialul a explicat pentru presa de peste Prut că România a ajutat întotdeauna Republica Moldova. „Ca să fie foarte clar, România nu a blocat nimic, ba din contra, România întotdeauna ne-a ajutat, inclusiv pe dimensiunea […] Articolul Premierul Republicii Moldova: România nu a blocat extrădarea lui Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Măsuri speciale de acces la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău în perioada 25–30 septembrie # Vocea Basarabiei
Poliția de Frontieră anunță introducerea unor măsuri speciale de acces la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în perioada 25–30 septembrie 2025, în urma unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor. Începând cu 25 septembrie, ora 00:00, și până pe 30 septembrie, ora 23:59, accesul în terminal va fi permis exclusiv pasagerilor care […] Articolul Măsuri speciale de acces la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău în perioada 25–30 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Peste 100 de producători autohtoni de vinuri vor participa la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc pe 4 și 5 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale. Sub sloganul „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, ediția din acest an marchează un record de participare: 106 vinării și-au confirmat prezența, dintre […] Articolul Peste 100 de vinării la Ziua Națională a Vinului 2025: ediție record în PMAN apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Administrația Națională a Drumurilor a anunțat finalizarea lucrărilor de reconstrucție a podului rutier din localitatea Buțeni, situat pe drumul public G104.1 R3 – Buțeni – Molești – G104, la km 5,14, în raionul Hîncești. Circulația a fost reluată, iar traficul se desfășoară în prezent în condiții optime de siguranță și fluență. Podul, construit în anii […] Articolul Podul de la Buțeni, reconstruit complet: Trafic reluat în condiții de siguranță apare prima dată în Vocea Basarabiei.
CEC a acreditat peste 300 de observatori și experți internaționali pentru alegerile din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat, în ședința din 21 septembrie, acreditarea a peste 300 de observatori și experți internaționali, precum și mai mulți jurnaliști, pentru monitorizarea și reflectarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025. Astfel, au fost acreditați: În același timp, CEC a confirmat și 21 de jurnaliști din partea mai multor instituții […] Articolul CEC a acreditat peste 300 de observatori și experți internaționali pentru alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
25 de ani de la înființarea Euroregiunii Prutul de Sus, celebrați la Siret printr-un eveniment aniversar # Vocea Basarabiei
Un eveniment aniversar a avut loc vineri, 19 septembrie, la Siret, pentru a marca 25 de ani de la înființarea Euroregiunii Prutul de Sus. Manifestarea a fost organizată de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, în parteneriat cu Fundația de caritate „Resurse și Inițiative Publice” din Cernăuți și Primăria orașului Siret, aceasta din urmă fiind […] Articolul 25 de ani de la înființarea Euroregiunii Prutul de Sus, celebrați la Siret printr-un eveniment aniversar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Percheziții de amploare în Republica Moldova: peste 250 de descinderi, coordonate cu PCCOCS și SIS, pentru prevenirea dezordinilor în masă # Vocea Basarabiei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger” și de angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile vizează peste 100 de persoane din mai multe localități ale țării și sunt parte a unei […] Articolul Percheziții de amploare în Republica Moldova: peste 250 de descinderi, coordonate cu PCCOCS și SIS, pentru prevenirea dezordinilor în masă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu MARIA FILIMON, 20.09.2025 ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu Natalia Catan, 21.09.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu Natalia Catan, 21.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu, la Festivalul Etniilor: „Republica Moldova este mai frumoasă și mai puternică prin diversitatea sa” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Festivalul Etniilor, unde a transmis un mesaj despre importanța diversității etnice și a unității naționale. Șefa statului a subliniat bogăția culturală a țării, amintind că, de-a lungul secolelor, pe teritoriul moldovenesc s-au stabilit comunități variate care și-au adus contribuția la identitatea națională. „Am văzut cât de […] Articolul Maia Sandu, la Festivalul Etniilor: „Republica Moldova este mai frumoasă și mai puternică prin diversitatea sa” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu MARIA FILIMON, 20.09.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Agenția Servicii Publice (ASP) va trece la un nou sistem informațional automatizat, care va permite prestarea serviciilor de stare civilă atât la ghișeu, cât și online. Modificările la Legea privind actele de stare civilă au fost promulgate prin decret prezidențial și vor intra în vigoare la 1 noiembrie, transmite IPN. Odată cu lansarea sistemului „Acte […] Articolul Serviciile de stare civilă vor putea fi accesate online din 1 noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Zelenski cere SUA sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, pe fondul noilor atacuri și tensiunilor la granița NATO # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat Statelor Unite să impună „măsuri dure” împotriva Rusiei, după ce Uniunea Europeană a avansat către adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Apelul vine pe fondul atacurilor masive cu drone și rachete lansate de Moscova asupra Ucrainei și al intensificării tensiunilor în spațiul aerian al țărilor NATO din flancul […] Articolul Zelenski cere SUA sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, pe fondul noilor atacuri și tensiunilor la granița NATO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu s-a întâlnit la Chișinău cu guvernatorul Băncii Franței și liderul partidului Renaissance # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost prim-ministru al Franței și actual lider al partidului Renaissance, formațiunea fondată de Emmanuel Macron și cea mai mare fracțiune din Adunarea Națională franceză. Potrivit Președinției, discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, sprijinirea reformelor […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit la Chișinău cu guvernatorul Băncii Franței și liderul partidului Renaissance apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Turlele gotice ale catedralei Notre Dame din Paris, redeschise pentru turiști după restaurare # Vocea Basarabiei
Cele două turle gotice ale catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise publicului, după ce au fost complet restaurate în urma incendiului devastator din aprilie 2019, informează AGERPRES. Turlele, înalte de 69 de metri, au fost renovate integral și dotate cu noi scări spirale duble din stejar masiv, cântărind 20 de tone, până la […] Articolul Turlele gotice ale catedralei Notre Dame din Paris, redeschise pentru turiști după restaurare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Senatori americani avertizează asupra ingerinței Rusiei în alegerile din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarație înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025. Parlamentarii afirmă că există „probe clare și copleșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la […] Articolul Senatori americani avertizează asupra ingerinței Rusiei în alegerile din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ucraina sancționează 11 politicieni și activiști din Republica Moldova pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse” # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a semnat trei decrete prin care a introdus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, acuzați că promovează „narațiuni pro-ruse” și justifică agresiunea Federației Ruse. Printre cei vizați se numără Vasile Bolea, cunoscut pentru popularizarea politicii externe ruse în mass-media, și Dmitrii Konstantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, […] Articolul Ucraina sancționează 11 politicieni și activiști din Republica Moldova pentru „promovarea narațiunilor pro-ruse” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Atac cibernetic la un furnizor de servicii a perturbat check-in-ul și îmbarcarea pe mai multe aeroporturi europene # Vocea Basarabiei
Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a provocat vineri seară întârzieri și anulări de zboruri pe mai multe aeroporturi importante din Europa, inclusiv Heathrow (Londra), Bruxelles și Berlin. Sistemele automate au devenit temporar inoperabile, forțând personalul să recurgă la proceduri manuale, au anunțat operatorii. Aeroportul din Bruxelles […] Articolul Atac cibernetic la un furnizor de servicii a perturbat check-in-ul și îmbarcarea pe mai multe aeroporturi europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, în ședința din 19 septembrie, a acreditat 12 observatori internaționali și nouă jurnaliști pentru monitorizarea și reflectarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025. Totodată, au fost confirmate 133 de persoane ca interpreți din partea OSCE/BIDDO. Noii observatori internaționali provin din partea: În ceea ce privește presa, CEC […] Articolul CEC a acreditat noi observatori și jurnaliști pentru alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
