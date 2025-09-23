(FOTO) Centrul Național de Epileptologie din Chișinău, renovat

08:30

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger" și de angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile vizează peste 100 de persoane din mai multe localități ale țării și sunt parte a unei