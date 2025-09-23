Profil Electoral // Partidul Liberal: rol titular pe scena politică, antractul forțat și revenirea pe valul eurointegrării
După mai mulți ani de absență din politica activă, în anul curent Partidul Liberal (PL) a anunțat că va participa la alegerile parlamentare din septembrie 2025. În cariera sa politică, PL a fost membru în cadrul celor două alianțe parlamentare pentru integrare europeană – AIE I, care a avut un parcurs scurt din cauza dizolvării
Acum 4 ore
17:50
Sperietoare electorală sau informare obișnuită: „După alegeri la Soroca se va mări tariful la apă"
La redacția Observatorului de Nord am fost contactați de mai mulți soroceni care ne-au spus că în ultima săptămână sunt sunați de controlorii de la S.A. „Regia Apă-Canal Soroca", fiind informați că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va majora tarifele la apă după alegeri cu 10 lei. Desigur că se omite informația că
17:00
Riscă amendă de până la 150.000 de lei sau închisoare de la 1 la 4 ani pentru că a refuzat testarea alcoolscopică
Aseară, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu, raionul Drochia, inspectorii de patrulare au stopat un Volkswagen care se deplasa neuniform. La volan se afla un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, vizibil în stare de ebrietate avansatǎ. Acesta, însǎ, a refuzat testarea alcoolscopicǎ, fiind reținut pentru 72 de
Acum 6 ore
16:50
Antreprenorii moldoveni au discutat cu Siegfried Mureșan despre calea europeană a Republicii Moldova / VIDEO
Peste 40 de antreprenori din diferite regiuni ale Republicii Moldova au participat în această lună la o vizită de lucru în Bruxelles. Aceștia au vizitat inclusiv clădirea Parlamentului European și au purtat discuții cu europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Delegației pentru relațiile cu Republica Moldova. S-a vorbit și despre calea europeană a Republicii Moldova, lupta
16:50
Aseară, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu, raionul Drochia, inspectorii de patrulare au oprit un automobil de marca Volkswagen care se deplasa neuniform. La volan se afla un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, aflat vizibil în stare de ebrietate avansată. Conducătorul auto a refuzat testarea alcoolscopică, motiv
16:00
Propaganda Kremlinului promovează ideea că România pregătește o intervenție militară în R. Moldova după alegeri
Zeci de surse online (în special canale de Telegram) au răspândit în ultimele zile informația că România „plănuiește" să intervină militar în Republica Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Postările au citat o publicație poloneză cunoscută pentru răspândirea dezinformării pro-Kremlin. Cel puțin 17 canale de Telegram au scris în ultimele zile despre o posibilă
15:30
37.3 milioane lei – indemnizațiile de maternitate și pentru incapacitate temporară de muncă au fost finanțate de Casa Națională de Asigurări Sociale
Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că a fost finanțată plata pentru indemnizațiile de maternitate și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, în valoare totală de 37.3 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). Reamintim, că la rubrica Întrebări frecvente de pe pagina-web
15:20
„Pentru un Parlament Curat 2025": au fost publicate 50 de profiluri de integritate ale candidaților
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025", Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au realizat profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile au fost documentate de
15:20
Profil Electoral // Liga Orașelor și Comunelor: partidul primarilor și calea spre nivelul parlamentar
Partidul Liga Orașelor și Comunelor (LOC) a fost înregistrat în mai 2023, la inițiativa unui grup de aleși locali din Republica Moldova, care au definit formațiunea drept o mișcare social-politică a comunităților locale. Conducerea LOC este asigurată de trei copreședinți, ceea ce, în opinia membrilor partidului, subliniază ideea de susținere a politicilor pe principiul „de
Acum 8 ore
14:40
RAM Impact la Drochia: comunitatea a discutat despre combaterea dezinformării și vocile noi din spațiul digital / VIDEO
La 19 septembrie, Drochia a devenit punctul de întâlnire pentru lideri de comunitate, antreprenori, tineri și creatori de conținut, care au participat la o nouă ediție RAM Impact – un eveniment dedicat conectării comunităților, combaterii dezinformării și dezvoltării de noi voci în spațiul digital. Ediția de la Drochia a adus pe scenă invitați speciali –
14:00
Ieri, 22 septembrie 2025, elevii IP Liceul Teoretic „Constantin Stere", ghidați de doamna profesoară Aliona Florea, dar și cu alți invitați pasionați de literatură, au avut bucuria de a-l întâlni pe cunoscutul scriitor Nicolae Popa. Evenimentul a făcut parte din Campania Națională „Să citim împreună" și a oferit copiilor ocazia să descopere universul miniromanului Marele
13:20
La prima vedere a acestei poze, toată lumea se întreabă cine trece primul în intersecție. Ei bine, se pare că aceasta întrebare de la examenul teoretic pentru obținerea permisului auto da mari bătăi de cap cursanților. De multe ori șoferii sunt prinși pe picior greșit de agențîi de circulație. Fie pentru că sunt slab pregătiți, fie din
Acum 12 ore
12:20
Mâine va avea loc prima etapă a concursului pentru funcția de director la trei grădinițe din Soroca
Primăria municipiului Soroca informează că prima etapă a concursului pentru ocuparea funcției de director la grădinițele nr. 1, nr. 5 și nr. 13 va avea loc pe 24 septembrie 2025, începând cu ora 14:00, la sediul Primăriei. Această primă etapă constă în verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Ședința va fi organizată în biroul
11:40
Un șofer prins încercând să mituiască polițiștii, condamnat la amendă de 25.000 lei
Un șofer oprit de poliție pentru că se afla la volan fără permis de conducere a încercat să scape de sancțiune oferind mită ofițerilor de patrulare. Incidentul s-a produs în noaptea de 25 martie 2025, pe un drum din raionul Florești, iar dosarul a fost soluționat recent la Judecătoria Soroca, sediul Florești. Potrivit dosarului, bărbatul
11:00
Recent, pe 18 septembrie, comunitatea din Drochia a trăit un moment deosebit, prin găzduirea unui eveniment de anvergură în cadrul proiectului „Cultură, comunicare, informare", inițiat de Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău și finanțat de Ministerul Culturii prin Programul Național „Acces la Cultură". Evenimentul a fost marcat de prezența a două personalități de prim
10:40
Crimă la Drochia. O femeie ar fi fost ucisă de un individ pe care îl adăpostea de 8 ani
Un individ a fost reținut fiind suspectat că a omorât o femeie țintuită la pat. Cadavrul victimei a fost descoperit în după amiaza zilei de sâmbătă, 20 septembrie, în localitatea Șalvirii Vechi, din raionul Drochia. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 86 de ani, țintuită la pat. Femeia din 2017 l-ar
10:30
Cum să evităm intoxicarea cu dioxid de carbon în perioada fermentării vinului
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne atrage atenția cetățenilor cu privire la necesitatea de a fi extrem de prudenți în timpul procesului de fermentare a vinului. Pentru a preveni cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon, care se acumulează în încăperile închise în timpul acestui proces, specialiștii recomandă următoarele măsuri de
10:20
Comunitatea medicală din raionul Soroca cu profundă tristețe a primit vestea despre trecerea la cele veșnice a celei care a fost Doctor Polina Cucereavîi, un medic devotat și un coleg de neînlocuit. Timp de peste patru decenii, și-a dedicat întreaga viață îngrijirii și alinării suferințelor oamenilor, oferind nu doar profesionalism, ci și căldură sufletească fiecărui
10:10
Un tânăr din nordul țării a fost sancționat contravențional după ce, la mijlocul lunii iulie 2025, a manifestat un comportament huliganic pe o stradă din localitate, exprimându-se în public cu cuvinte necenzurate. Potrivit procesului-verbal întocmit de poliție, fapta se încadrează la huliganism nu prea grav, conform articolului 354 alin. (1) din Codul contravențional. În urma
09:30
Femeile de la țară – între tradiție și modernitate, între muncă și grijă pentru sine
Cine a spus, că femeia de la țară, are numai grija câmpului? Vă greșiți amarnic! După o zi întreagă de muncă, cu mâinile bătătorite de coada sapei și chipul ars de soare, câteva femei din comuna Șuri, cu inimile pline de ambiție, și-au făcut un obicei frumos: se întâlnesc într-o sală de fitness improvizată într-o
Acum 24 ore
07:10
O poveste de dragoste care continuă dincolo de viață: s-a stins medicul Polina Cucereavîi
Comunitatea medicală din Soroca este în doliu după trecerea în neființă a medicului Polina Cucereavîi, o profesionistă dedicată și parte a unei povești de dragoste care a durat mai bine de 60 de ani. Decesul său survine la patru ani după pierderea soțului, Alexandru Cucereavîi, care a încetat din viață în februarie 2021. Împreună, cei
07:00
Horoscop zilnic – 23 septembrie 2025: inspiră pe mulți să caute armonia în viața lor
Astăzi începe echinocțiul de toamnă, o zi care aduce echilibru între lumină și întuneric și îi inspiră pe mulți să caute armonia în viața lor. Este un moment potrivit pentru a lua decizii înțelepte, pentru a restabili relații și pentru a acorda atenție sănătății și echilibrului interior. Iată ce rezervă astrele pentru fiecare zodie: Berbec
06:40
Locuitorii Sorocii vor avea parte astăzi de o zi senină și plăcută, fără precipitații. Temperaturile se mențin într-un registru moderat, iar vântul va sufla slab până la moderat. Potrivit prognozei meteo noaptea cerul va fi senin, cu o temperatură de +14°C și vânt de 4 m/s. Dimineața, termometrele vor indica +15°C, iar vremea se va menține
06:10
Fostul complex turistic „Victoria" din Soroca este iarăși scos la vânzare, prețul se ridică la 750 mii euro
Un teren de aproape două hectare și cu 14 clădiri situate pe malul Nistrului, în imediata vecinătate a Cetății Soroca, sunt puse în vânzare. Complexul turistic „Victoria", cunoscut în perioada sovietică drept una dintre cele
Ieri
18:10
Maia Sandu, discurs către națiune în ajunul alegerilor parlamentare / LIVE VIDEO # Observatorul de Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se adresează în aceste momente cetățenilor cu un mesaj către întreaga societate, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Discursul are loc cu doar câteva zile înaintea scrutinului considerat decisiv pentru viitorul politic al statului. Șefa statului transmite mesajul în direct, subliniind importanța participării cetățenilor la vot și […] Post-ul Maia Sandu, discurs către națiune în ajunul alegerilor parlamentare / LIVE VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și anunță susținerea PAS / VIDEO # Observatorul de Nord
Blocul Unirea Națiunii (BUN) a anunțat retragerea din competiția electorală, declarându-și sprijinul pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost făcută publică în cadrul unui briefing de presă, cu doar câteva zile înainte de alegeri. Reprezentanții Blocului Unirea Națiunii au confirmat că formațiunea nu va mai continua cursa electorală și că își îndeamnă susținătorii […] Post-ul Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și anunță susținerea PAS / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Între 3 și 5 octombrie 2025, municipiul Soroca va deveni scena tenisului de câmp din Republica Moldova, odată cu desfășurarea turneului republican „Toamna de aur”, organizat pe terenurile Școlii Sportive din oraș. Evenimentul reunește sportivi din mai multe categorii de vârstă și promite competiții de înalt nivel. Turneul are ca obiectiv popularizarea tenisului și descoperirea […] Post-ul Soroca va găzdui turneul republican de tenis de câmp „Toamna de aur” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
Taximetrist din Soroca, amendat pentru conducere în stare de ebrietate și producerea unui accident # Observatorul de Nord
Un bărbat din raionul Soroca a fost găsit vinovat de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și de producerea unui accident rutier, potrivit instanței. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 15 iunie 2025, când șoferul, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul asupra mașinii și a lovit un pilon electric pe traseul G14, […] Post-ul Taximetrist din Soroca, amendat pentru conducere în stare de ebrietate și producerea unui accident apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Bătaie cu muzică la o benzinărie din Soroca: patru tineri condamnați pentru huliganism # Observatorul de Nord
O noapte care trebuia să se încheie cu muzică s-a transformat într-un scandal violent la o stație de alimentare cu combustibil aflată la ieșirea din municipiul Soroca. În noaptea 19 august 2025, în jurul orei 03:00, un grup de tineri a atacat mai multe persoane, provocând leziuni corporale și panică printre cei prezenți. Potrivit dosarului […] Post-ul Bătaie cu muzică la o benzinărie din Soroca: patru tineri condamnați pentru huliganism apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Promisiunile de gaz ieftin – o nouă minciună electorală, chiar „dacă ne vindem țara rușilor” # Observatorul de Nord
În plină campanie electorală, tarifele la gaze au devenit una dintre cele mai populare teme de propagandă. Un candidat la alegerile parlamentare promite un tarif final de 6–8 lei pentru un metru cub de gaz, însă analiza expertului economic Stas Madan arată că o asemenea promisiune este imposibil de realizat, chiar și în scenariul în […] Post-ul Promisiunile de gaz ieftin – o nouă minciună electorală, chiar „dacă ne vindem țara rușilor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Rusia, prin „Evrazia”, implicată în manipularea alegerilor din Republica Moldova – investigație NordNews / VIDEO # Observatorul de Nord
Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, colegii de la NordNews au publicat o amplă investigație despre modul în care Federația Rusă încearcă să influențeze procesul electoral din Republica Moldova. Timp de cinci luni, jurnaliștii s-au infiltrat într-o rețea de influență coordonată de ONG-ul „Evrazia”, controlat de Ilan Șor, și au […] Post-ul Rusia, prin „Evrazia”, implicată în manipularea alegerilor din Republica Moldova – investigație NordNews / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Mobilier școlar din Olanda a fost donat pentru 19 instituții din raionul Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Un transport umanitar cu peste 1000 de unități de mobilier școlar, donat de Fundația GAiN din Olanda și partenerii locali, a ajuns în raionul Soroca. Astfel 19 instituții de învățământ au primit scaune, bănci, mese și alte dotări în stare foarte bună, menite să îmbunătățească procesul educațional. La sfârșitul săptămânii trecute lotul de mobilier școlar […] Post-ul Mobilier școlar din Olanda a fost donat pentru 19 instituții din raionul Soroca / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
O tânără din Soroca, a ajuns în fața instanței după ce, în dimineața zilei de 9 iunie 2025, a fost oprită de polițiștii de patrulare pe traseul R-14, în apropierea localității Șeptelici. Potrivit oamenilor legii, tânăra se afla la volanul unui automobil, deși nu deținea permis de conducere valabil pentru Republica Moldova. Mai mult, agenții […] Post-ul O tânără din Soroca, judecată după ce a refuzat testarea alcooscopică apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Soroca devine în perioada 22–26 septembrie 2025 centrul baschetului juvenil, odată cu desfășurarea Campionatului Municipal la baschet pentru băieți, în sala sportivă a Palatului de Cultură. Evenimentul adună echipe din liceele și gimnaziile orașului, având ca scop atât promovarea sportului, cât și selecția reprezentativei municipiului pentru competițiile naționale. Competiția, organizată de Primăria municipiului Soroca în […] Post-ul Soroca găzduiește Campionatul Municipal de Baschet pentru juniori apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Opt școli din raionul Soroca ar putea primi aproape jumătate de milion de lei pentru reparații și dotări # Observatorul de Nord
Consiliul Raional Soroca a supus consultărilor publice un proiect de decizie ce prevede alocarea a 484,3 mii de lei din componenta raională pentru mai multe instituții de învățământ. Precizăm, fiindcă anterior Consiliul Raional Soroca și-a adjudecat niște merite care nu le aparțin, că acești bani nu provin din bugetul raionului, ci dintr-un mecanism național special […] Post-ul Opt școli din raionul Soroca ar putea primi aproape jumătate de milion de lei pentru reparații și dotări apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Observatorul de Nord
Un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit acuzării înaintate de procurori, inculpatul, în toamna anului 2019, fiind rugat de părinții unei minore de 9 […] Post-ul Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
„Există doar dorința de a ajuta” – Ilie Maxian, gest frumos pe șoseaua spre Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Ieri, în drum spre Soroca, interpretul Ilie Maxian a făcut un gest care i-a surprins pe localnici prin simplitatea și căldura lui. Pe marginea șoselei, artistul a zărit două doamne care duceau torbe grele. Fără să stea pe gânduri, le-a întrebat dacă au nevoie de ajutor și le-a oferit să le ducă până acasă. Una […] Post-ul „Există doar dorința de a ajuta” – Ilie Maxian, gest frumos pe șoseaua spre Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Un conducător auto a fost prins de poliție în timp ce se deplasa pe traseul R14, în apropiere de frontiera cu Ucraina, aflându-se la volan în stare de ebrietate. Cazul a avut loc pe 14 iulie 2025, dimineața. Testul efectuat cu aparatul Drager a arătat o concentrație de 0,22 mg/l alcool în aerul expirat, ceea […] Post-ul A urcat băut la volan și a rămas fără permis apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost decisă de cetățeni în toamna anului 2024. Este o alegere care deja schimbă viața de zi cu zi a oamenilor din sate și orașe. Drumurile pe care mergem, spitalele în care ne tratăm, școlile în care învață copiii noștri și locurile de muncă din comunitate – toate […] Post-ul Uniunea Europeană ajunge în fiecare sat și oraș din Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:40
Prognoza meteo pentru luni, 22 septembrie: cer senin și temperaturi de vară târzie # Observatorul de Nord
Luni, 22 septembrie, vremea se anunță deosebit de frumoasă în nordul țării, cu cer complet senin și fără precipitații pe tot parcursul zilei. Temperaturile vor urca până la +25°C, creând o atmosferă plăcută de vară târzie. Dimineața va începe blând, cu aproximativ +17°C, iar seara se va menține caldă, în jur de +19°C. Vântul va […] Post-ul Prognoza meteo pentru luni, 22 septembrie: cer senin și temperaturi de vară târzie apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:40
Horoscopul zilei: Luni, 22 septembrie 2025 – zi favorabilă pentru planuri noi # Observatorul de Nord
Săptămâna începe cu energie proaspătă și dorința de a pune lucrurile în mișcare. Este o zi favorabilă pentru planuri noi, dar și pentru clarificarea unor situații începute săptămânile trecute. Atenția și disciplina vor fi cheia reușitei, în timp ce flexibilitatea va ajuta la evitarea tensiunilor. ♈ BerbecZiua îți aduce multă energie, dar și agitație. Organizează-ți […] Post-ul Horoscopul zilei: Luni, 22 septembrie 2025 – zi favorabilă pentru planuri noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Utilizările bicarbonatului de sodiu în cosmetică sunt multiple, din ce în ce mai multe femei apelând la acest produs ieftin pentru a scăpa de anumite afecţiuni. Praful “magic” tratează acneea, redă aspectul sănătos al unghiilor îngălbenite de ojă şi elimină mătreaţa din păr. Are, însă, şi un efect miraculos pentru piele atunci când îl adaugi […] Post-ul A pus bicarbonat de sodiu în gelul de duș și s-a spălat normal. apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Duminica este ziua în care grijile săptămânii ar trebui puse deoparte, iar timpul să fie dedicat celor dragi. Nu e nevoie de planuri costisitoare pentru a transforma această zi într-una memorabilă. Iată șapte idei simple și plăcute pentru o duminică petrecută alături de familie. 1. Mic dejun prelungit în familie În loc de graba zilnică, […] Post-ul 7 idei pentru o duminică reușită în familie apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Piața europeană este deschisă pentru fructele și vinurile moldovenești, dar…nu suntem sortiți să facem doar agricultură # Observatorul de Nord
Uniunea Europeană este o piață enormă, cu circa 500.000 de consumatori, iar această piață este deja deschisă și pentru Republica Moldova. Or, după aderarea la Uniunea Europeană ponderea noastră pe această piață va crește, cu siguranță!, exponențial. Vinurile și fructele moldovenești au cucerit deja mai mulți consumatori și acest proces continuă. Pe de altă parte, […] Post-ul Piața europeană este deschisă pentru fructele și vinurile moldovenești, dar…nu suntem sortiți să facem doar agricultură apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Ultima săptămână din septembrie vine cu o energie intensă: începutul de toamnă aduce schimbări, clarificări și decizii importante. Fiecare zodie simte nevoia de a-și așeza viața pe un făgaș mai stabil, dar planetele pregătesc și câteva surprize. Este o perioadă potrivită pentru introspecție, dar și pentru curajul de a face pași noi. ♈ BerbecAi parte […] Post-ul Horoscop săptămânal: 22-28 septembrie 2025 – planetele vă pregătesc surprize apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Ai încercat mai multe tipuri de pastă de dinţi care promit multe, dar fără prea mare efect?! Specialiştii în produse naturale îţi recomandă să foloseşti bicarbonat de sodiu combinat cu un ingredient secret atunci când vrei să îţi albeşti dintii. Ce foloseşti pe lângă bicarbonat de sodiu când îţi albeşti dintii Despre bicarbonatul de sodiu ştie […] Post-ul Ce mai folosești pe lângă bicarbonat de sodiu când îți albești dinții apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
De ce nu este bine să ai relații intime până la căsătorie: perspectiva religioasă, medicală și socială # Observatorul de Nord
Relațiile intime înainte de cununie reprezintă un subiect intens dezbătut, care ridică întrebări nu doar morale și religioase, ci și medicale și sociale. De la valorile spirituale până la sănătatea fizică și emoțională, această alegere are implicații complexe ce merită analizate. Dimensiunea religioasă: curăția ca fundament al familiei În tradiția creștină, relațiile intime înainte de […] Post-ul De ce nu este bine să ai relații intime până la căsătorie: perspectiva religioasă, medicală și socială apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Zece sate din raionul Soroca în sărbătoare: Hramuri prilejuite de Nașterea Maicii Domnului # Observatorul de Nord
Astăzi, zece sate din raionul Soroca își sărbătoresc hramurile, eveniment care adună localnicii, rudele și oaspeții din alte localități la un prilej de bucurie și tradiție. Hramurile au loc cu ocazia Nașterii Maicii Domnului, sărbătorită anual pe 21 septembrie. În satele Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cureșnița, Egoreni, Mălcăuți, Oclanda, Slobozia-Cremene (Cremenea), Volovița și Zastânca, atmosfera […] Post-ul Zece sate din raionul Soroca în sărbătoare: Hramuri prilejuite de Nașterea Maicii Domnului apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:40
Duminică, 21 septembrie, nordul țării va avea parte de o zi călduroasă de toamnă, cu temperaturi maxime de +25°C. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla slab, fără riscuri de precipitații. Spre seară, temperatura va scădea treptat până la aproximativ +18°C, menținând însă o atmosferă plăcută și confortabilă pentru activități în aer liber. Ziua […] Post-ul Prognoza meteo pentru duminică, 21 septembrie: vreme caldă și stabilă apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:40
Horoscopul zilei: Duminică, 21 septembrie 2025 – simți impulsul de a face pași curajoși spre schimbare? # Observatorul de Nord
Duminica aduce o energie de calm și reconectare. Este o zi potrivită pentru relaxare, reflecție și petrecerea timpului alături de cei dragi. Totuși, unele zodii pot primi vești importante sau pot simți impulsul de a face pași curajoși spre schimbare. ♈ BerbecTe bucuri de o zi liniștită, dar apare ocazia de a discuta deschis cu […] Post-ul Horoscopul zilei: Duminică, 21 septembrie 2025 – simți impulsul de a face pași curajoși spre schimbare? apare prima dată în Observatorul de Nord.
