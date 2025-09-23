Fostul complex turistic „Victoria” din Soroca este iarăși scos la vânzare, prețul se ridică la 750 mii euro
Observatorul de Nord, 23 septembrie 2025 06:10
Un teren de aproape două hectare și cu 14 clădiri situate pe malul Nistrului, în imediata vecinătate a Cetății Soroca, sunt puse în vânzare. Complexul turistic „Victoria", cunoscut în perioada sovietică drept una dintre cele mai mari baze de odihnă din nordul republicii, se vinde cu o 750 mii euro. Potrivit unui raport de evaluare
• • •
Acum 10 minute
06:40
Locuitorii Sorocii vor avea parte astăzi de o zi senină și plăcută, fără precipitații. Temperaturile se mențin într-un registru moderat, iar vântul va sufla slab până la moderat. Potrivit prognozei meteo noaptea cerul va fi senin, cu o temperatură de +14°C și vânt de 4 m/s. Dimineața, termometrele vor indica +15°C, iar vremea se va menține
Acum o oră
06:10
Fostul complex turistic „Victoria” din Soroca este iarăși scos la vânzare, prețul se ridică la 750 mii euro # Observatorul de Nord
Un teren de aproape două hectare și cu 14 clădiri situate pe malul Nistrului, în imediata vecinătate a Cetății Soroca, sunt puse în vânzare. Complexul turistic „Victoria", cunoscut în perioada sovietică drept una dintre cele mai mari baze de odihnă din nordul republicii, se vinde cu o 750 mii euro. Potrivit unui raport de evaluare
Acum 12 ore
18:10
Maia Sandu, discurs către națiune în ajunul alegerilor parlamentare / LIVE VIDEO # Observatorul de Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se adresează în aceste momente cetățenilor cu un mesaj către întreaga societate, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Discursul are loc cu doar câteva zile înaintea scrutinului considerat decisiv pentru viitorul politic al statului. Șefa statului transmite mesajul în direct, subliniind importanța participării cetățenilor la vot și
Acum 24 ore
16:10
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și anunță susținerea PAS / VIDEO # Observatorul de Nord
Blocul Unirea Națiunii (BUN) a anunțat retragerea din competiția electorală, declarându-și sprijinul pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost făcută publică în cadrul unui briefing de presă, cu doar câteva zile înainte de alegeri. Reprezentanții Blocului Unirea Națiunii au confirmat că formațiunea nu va mai continua cursa electorală și că își îndeamnă susținătorii
15:10
Între 3 și 5 octombrie 2025, municipiul Soroca va deveni scena tenisului de câmp din Republica Moldova, odată cu desfășurarea turneului republican „Toamna de aur", organizat pe terenurile Școlii Sportive din oraș. Evenimentul reunește sportivi din mai multe categorii de vârstă și promite competiții de înalt nivel. Turneul are ca obiectiv popularizarea tenisului și descoperirea
14:10
Taximetrist din Soroca, amendat pentru conducere în stare de ebrietate și producerea unui accident # Observatorul de Nord
Un bărbat din raionul Soroca a fost găsit vinovat de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și de producerea unui accident rutier, potrivit instanței. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 15 iunie 2025, când șoferul, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul asupra mașinii și a lovit un pilon electric pe traseul G14,
14:00
Bătaie cu muzică la o benzinărie din Soroca: patru tineri condamnați pentru huliganism # Observatorul de Nord
O noapte care trebuia să se încheie cu muzică s-a transformat într-un scandal violent la o stație de alimentare cu combustibil aflată la ieșirea din municipiul Soroca. În noaptea 19 august 2025, în jurul orei 03:00, un grup de tineri a atacat mai multe persoane, provocând leziuni corporale și panică printre cei prezenți. Potrivit dosarului
13:40
Promisiunile de gaz ieftin – o nouă minciună electorală, chiar „dacă ne vindem țara rușilor” # Observatorul de Nord
În plină campanie electorală, tarifele la gaze au devenit una dintre cele mai populare teme de propagandă. Un candidat la alegerile parlamentare promite un tarif final de 6–8 lei pentru un metru cub de gaz, însă analiza expertului economic Stas Madan arată că o asemenea promisiune este imposibil de realizat, chiar și în scenariul în
13:10
Rusia, prin „Evrazia”, implicată în manipularea alegerilor din Republica Moldova – investigație NordNews / VIDEO # Observatorul de Nord
Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, colegii de la NordNews au publicat o amplă investigație despre modul în care Federația Rusă încearcă să influențeze procesul electoral din Republica Moldova. Timp de cinci luni, jurnaliștii s-au infiltrat într-o rețea de influență coordonată de ONG-ul „Evrazia", controlat de Ilan Șor, și au
12:40
Mobilier școlar din Olanda a fost donat pentru 19 instituții din raionul Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Un transport umanitar cu peste 1000 de unități de mobilier școlar, donat de Fundația GAiN din Olanda și partenerii locali, a ajuns în raionul Soroca. Astfel 19 instituții de învățământ au primit scaune, bănci, mese și alte dotări în stare foarte bună, menite să îmbunătățească procesul educațional. La sfârșitul săptămânii trecute lotul de mobilier școlar
12:20
O tânără din Soroca, a ajuns în fața instanței după ce, în dimineața zilei de 9 iunie 2025, a fost oprită de polițiștii de patrulare pe traseul R-14, în apropierea localității Șeptelici. Potrivit oamenilor legii, tânăra se afla la volanul unui automobil, deși nu deținea permis de conducere valabil pentru Republica Moldova. Mai mult, agenții
11:40
Soroca devine în perioada 22–26 septembrie 2025 centrul baschetului juvenil, odată cu desfășurarea Campionatului Municipal la baschet pentru băieți, în sala sportivă a Palatului de Cultură. Evenimentul adună echipe din liceele și gimnaziile orașului, având ca scop atât promovarea sportului, cât și selecția reprezentativei municipiului pentru competițiile naționale. Competiția, organizată de Primăria municipiului Soroca în
11:20
Opt școli din raionul Soroca ar putea primi aproape jumătate de milion de lei pentru reparații și dotări # Observatorul de Nord
Consiliul Raional Soroca a supus consultărilor publice un proiect de decizie ce prevede alocarea a 484,3 mii de lei din componenta raională pentru mai multe instituții de învățământ. Precizăm, fiindcă anterior Consiliul Raional Soroca și-a adjudecat niște merite care nu le aparțin, că acești bani nu provin din bugetul raionului, ci dintr-un mecanism național special
11:20
Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Observatorul de Nord
Un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit acuzării înaintate de procurori, inculpatul, în toamna anului 2019, fiind rugat de părinții unei minore de 9
10:00
„Există doar dorința de a ajuta” – Ilie Maxian, gest frumos pe șoseaua spre Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Ieri, în drum spre Soroca, interpretul Ilie Maxian a făcut un gest care i-a surprins pe localnici prin simplitatea și căldura lui. Pe marginea șoselei, artistul a zărit două doamne care duceau torbe grele. Fără să stea pe gânduri, le-a întrebat dacă au nevoie de ajutor și le-a oferit să le ducă până acasă. Una
09:40
Un conducător auto a fost prins de poliție în timp ce se deplasa pe traseul R14, în apropiere de frontiera cu Ucraina, aflându-se la volan în stare de ebrietate. Cazul a avut loc pe 14 iulie 2025, dimineața. Testul efectuat cu aparatul Drager a arătat o concentrație de 0,22 mg/l alcool în aerul expirat, ceea
09:20
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost decisă de cetățeni în toamna anului 2024. Este o alegere care deja schimbă viața de zi cu zi a oamenilor din sate și orașe. Drumurile pe care mergem, spitalele în care ne tratăm, școlile în care învață copiii noștri și locurile de muncă din comunitate – toate
Ieri
05:40
Prognoza meteo pentru luni, 22 septembrie: cer senin și temperaturi de vară târzie # Observatorul de Nord
Luni, 22 septembrie, vremea se anunță deosebit de frumoasă în nordul țării, cu cer complet senin și fără precipitații pe tot parcursul zilei. Temperaturile vor urca până la +25°C, creând o atmosferă plăcută de vară târzie. Dimineața va începe blând, cu aproximativ +17°C, iar seara se va menține caldă, în jur de +19°C. Vântul va
05:40
Horoscopul zilei: Luni, 22 septembrie 2025 – zi favorabilă pentru planuri noi # Observatorul de Nord
Săptămâna începe cu energie proaspătă și dorința de a pune lucrurile în mișcare. Este o zi favorabilă pentru planuri noi, dar și pentru clarificarea unor situații începute săptămânile trecute. Atenția și disciplina vor fi cheia reușitei, în timp ce flexibilitatea va ajuta la evitarea tensiunilor. ♈ BerbecZiua îți aduce multă energie, dar și agitație. Organizează-ți
21 septembrie 2025
14:30
Utilizările bicarbonatului de sodiu în cosmetică sunt multiple, din ce în ce mai multe femei apelând la acest produs ieftin pentru a scăpa de anumite afecţiuni. Praful "magic" tratează acneea, redă aspectul sănătos al unghiilor îngălbenite de ojă şi elimină mătreaţa din păr. Are, însă, şi un efect miraculos pentru piele atunci când îl adaugi
10:00
Duminica este ziua în care grijile săptămânii ar trebui puse deoparte, iar timpul să fie dedicat celor dragi. Nu e nevoie de planuri costisitoare pentru a transforma această zi într-una memorabilă. Iată șapte idei simple și plăcute pentru o duminică petrecută alături de familie. 1. Mic dejun prelungit în familie În loc de graba zilnică,
09:50
Piața europeană este deschisă pentru fructele și vinurile moldovenești, dar…nu suntem sortiți să facem doar agricultură # Observatorul de Nord
Uniunea Europeană este o piață enormă, cu circa 500.000 de consumatori, iar această piață este deja deschisă și pentru Republica Moldova. Or, după aderarea la Uniunea Europeană ponderea noastră pe această piață va crește, cu siguranță!, exponențial. Vinurile și fructele moldovenești au cucerit deja mai mulți consumatori și acest proces continuă. Pe de altă parte,
09:00
Ultima săptămână din septembrie vine cu o energie intensă: începutul de toamnă aduce schimbări, clarificări și decizii importante. Fiecare zodie simte nevoia de a-și așeza viața pe un făgaș mai stabil, dar planetele pregătesc și câteva surprize. Este o perioadă potrivită pentru introspecție, dar și pentru curajul de a face pași noi. ♈ BerbecAi parte
07:50
Ai încercat mai multe tipuri de pastă de dinţi care promit multe, dar fără prea mare efect?! Specialiştii în produse naturale îţi recomandă să foloseşti bicarbonat de sodiu combinat cu un ingredient secret atunci când vrei să îţi albeşti dintii. Ce foloseşti pe lângă bicarbonat de sodiu când îţi albeşti dintii Despre bicarbonatul de sodiu ştie
07:10
De ce nu este bine să ai relații intime până la căsătorie: perspectiva religioasă, medicală și socială # Observatorul de Nord
Relațiile intime înainte de cununie reprezintă un subiect intens dezbătut, care ridică întrebări nu doar morale și religioase, ci și medicale și sociale. De la valorile spirituale până la sănătatea fizică și emoțională, această alegere are implicații complexe ce merită analizate. Dimensiunea religioasă: curăția ca fundament al familiei În tradiția creștină, relațiile intime înainte de
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
Zece sate din raionul Soroca în sărbătoare: Hramuri prilejuite de Nașterea Maicii Domnului # Observatorul de Nord
Astăzi, zece sate din raionul Soroca își sărbătoresc hramurile, eveniment care adună localnicii, rudele și oaspeții din alte localități la un prilej de bucurie și tradiție. Hramurile au loc cu ocazia Nașterii Maicii Domnului, sărbătorită anual pe 21 septembrie. În satele Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cureșnița, Egoreni, Mălcăuți, Oclanda, Slobozia-Cremene (Cremenea), Volovița și Zastânca, atmosfera
05:40
Duminică, 21 septembrie, nordul țării va avea parte de o zi călduroasă de toamnă, cu temperaturi maxime de +25°C. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla slab, fără riscuri de precipitații. Spre seară, temperatura va scădea treptat până la aproximativ +18°C, menținând însă o atmosferă plăcută și confortabilă pentru activități în aer liber. Ziua
05:40
Horoscopul zilei: Duminică, 21 septembrie 2025 – simți impulsul de a face pași curajoși spre schimbare? # Observatorul de Nord
Duminica aduce o energie de calm și reconectare. Este o zi potrivită pentru relaxare, reflecție și petrecerea timpului alături de cei dragi. Totuși, unele zodii pot primi vești importante sau pot simți impulsul de a face pași curajoși spre schimbare. ♈ BerbecTe bucuri de o zi liniștită, dar apare ocazia de a discuta deschis cu
20 septembrie 2025
18:10
Cine își vinde votul seamănă cu cel care își dă calul pe rachiu, ca mai apoi să tragă singur la plug # Observatorul de Nord
„Eu cu politica n-am treabă!" – o expresie des întâlnită pe ulițele Moldovei și la mesele unde vorba e mai lungă decât paharul. Dar tocmai această „nepă
12:20
Funcționară din Soroca condamnată pentru trafic de influență: bani pretinși pentru examene și livret militar # Observatorul de Nord
Judecătoria Soroca a pronunțat o sentință într-un caz de corupție despre care s-a vorbit anterior. O funcționară a fost recunoscută vinovată de trafic de influență, după ce a pretins și primit bani pentru a aranja promovarea unui elev la examene și pentru obținerea unui livret militar fără efectuarea stagiului obligatoriu. Potrivit instanței, faptele s-au petrecut […] Post-ul Funcționară din Soroca condamnată pentru trafic de influență: bani pretinși pentru examene și livret militar apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Ritmul alert de zi cu zi ne împinge adesea către soluții rapide și mai puțin sănătoase, dar există o rețetă care dovedește că simplitatea poate fi cheia succesului în bucătărie. Este vorba despre un sos pentru paste, aclamat drept „cel mai bun din lume”, care are nevoie de numai trei ingrediente și a devenit un […] Post-ul Cel mai bun sos pentru paste din lume are doar trei ingrediente apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
După aderarea la UE, standardul de viață în România s-a dublat! Această performanță ne așteaptă și pe noi # Observatorul de Nord
Pentru cetățeanul nostru, care astăzi este și în postura de alegător, de votul căruia depinde prezentul și viitorul Republicii Moldova, în general, și a fiecăruia dintre noi, în particular cel mai mult contează faptele dar nu vorbele. În acest context, ziariștii noștri au fost în mai multe localități de peste Prut și avem tot dreptul […] Post-ul După aderarea la UE, standardul de viață în România s-a dublat! Această performanță ne așteaptă și pe noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Puține preparate aduc vara pe masă la fel de bine precum salata de vinete. Este un simbol culinar pentru mesele românești, simplu de pregătit, dar cu un gust care poate varia mult în funcție de modul în care vinetele sunt gătite. Oricine a încercat măcar o dată să prepare această rețetă știe că există un […] Post-ul Cum să coci vinetele pentru a nu fi amare apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Daunele consumului de carne de porc și alternativele sănătoase din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Carnea de porc este nelipsită de pe mesele moldovenilor, în special la sărbători și evenimente tradiționale. Totuși, consumul frecvent și în cantități mari ridică semne de întrebare din punct de vedere medical și nutrițional. Medicii atrag atenția asupra riscurilor pentru sănătate, iar specialiștii în alimentație recomandă alternative mai sigure și benefice. Riscurile medicale ale consumului […] Post-ul Daunele consumului de carne de porc și alternativele sănătoase din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Podcast OBSERVATORUL: Despre dezinformare și gândirea critică în preajma alegerilor parlamentare cu Petru Macovei / VIDEO # Observatorul de Nord
În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 observăm o avalanșă tot mai mare de dezinformare și răspândire a zvonurilor care au scopul destabilizării Republicii Moldova. Minciuni crase, sperietori și tot felul de pseudo articole inundă internetul pe diferite platforme, încât un consumator de informații cu greu mai distinge ce este fals și ce este […] Post-ul Podcast OBSERVATORUL: Despre dezinformare și gândirea critică în preajma alegerilor parlamentare cu Petru Macovei / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Prognoza meteo pentru sâmbătă, 20 septembrie: zi călduroasă și cer senin spre seară # Observatorul de Nord
Sâmbătă, 20 septembrie, locuitorii din nordul țării se vor bucura de o vreme plăcută, cu temperaturi de până la +23°C în timpul zilei. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Spre seară, condițiile meteo se vor îmbunătăți și mai mult: cerul va fi senin, fără precipitații, iar temperatura se […] Post-ul Prognoza meteo pentru sâmbătă, 20 septembrie: zi călduroasă și cer senin spre seară apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:30
Horoscopul zilei: Sâmbătă, 20 septembrie 2025 – potrivită pentru dialoguri sincere și decizii practice # Observatorul de Nord
Ziua de sâmbătă aduce energie schimbătoare și multe oportunități de introspecție. Unele zodii vor simți nevoia să își pună ordine în gânduri, altele vor primi impulsuri favorabile pentru a-și atinge obiectivele sau pentru a repara relații. Este o zi potrivită pentru dialoguri sincere, dar și pentru decizii practice. ♈ BerbecAi parte de o energie puternică, […] Post-ul Horoscopul zilei: Sâmbătă, 20 septembrie 2025 – potrivită pentru dialoguri sincere și decizii practice apare prima dată în Observatorul de Nord.
19 septembrie 2025
17:10
În școlile minorităților etnice va fi implementată educația multilingvă, cu accent pe predarea în română și în limba maternă a elevilor # Observatorul de Nord
Predarea în școlile minorităților etnice nu va mai fi monopolizată de limba rusă. În următorii doi ani, Ministerul Educației va pilota în mai multe instituții cadrul normativ privind educația multilingvă, așa încât, până în 2030, acest program să fie deja realizat în fiecare a doua școală unde învață elevi reprezentanți ai minorităților etnice, cu accent […] Post-ul În școlile minorităților etnice va fi implementată educația multilingvă, cu accent pe predarea în română și în limba maternă a elevilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
Un conflict vechi ce durează de mai mulți ani între două familii din dealul Sorocii a degenerat într-o ceartă în care s-a aruncat cu pietre și vorbe grele. Acțiunile huliganice au fost reclamate de ambele părți la organele de drept. Totul ar fi început pe drumul din preajma casei lor, iar fiecare dintre participanții la […] Post-ul Bătaie în dealul Sorocii: s-a aruncat cu pietre și acuzații grave / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Uniunea Europeană vrea să ofere acces liber pentru șapte produse agricole moldovenești # Observatorul de Nord
Uniunea Europeană ar putea ridica taxele vamale pentru șapte produse agricole din Moldova. Produsele vizate sunt prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Până acum, aceste exporturi erau posibile sub un regim temporar introdus în iulie 2022, ca răspuns la războiul din Ucraina. Acest regim a fost reînnoit până la […] Post-ul Uniunea Europeană vrea să ofere acces liber pentru șapte produse agricole moldovenești apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Peste 40 de antreprenori din diferite regiuni ale Republicii Moldova au participat la mijlocul lunii septembrie la o vizită de lucru în Bruxelles, la invitația comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos. „Observatorul de Nord” a fost prezent pentru a reflecta evenimentul și a transmite cititorilor mesajele oficialităților europene. Antreprenorii s-au întâlnit cu ambasadoarea Republicii Moldova […] Post-ul Ce-au aflat antreprenorii moldoveni aflați în vizită la Bruxelles / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Mitropolia Moldovei a anunțat în această săptămână că, printr-un decret semnat marți, 16 septembrie 2025, de către Mitropolitul Vladimir, Înaltpreasfințitul Ioan a fost eliberat din funcția de președinte al Sectorului Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media, precum și din cea de președinte al Comisiei de examinare a candidaților la hirotonie a Eparhiei Chișinăului. Înaltpreasfințitul […] Post-ul De ce se retrage Arhiepiscopul Ioan din funcțiile sinodale? apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Cercetătorii de la Universitatea Națională din Singapore au constatat că consumul regulat de băuturi energizante poate crește probabilitatea apariției gândurilor suicidare chiar și în doze mici. Această concluzie a fost obținută în urma analizei a 17 studii publicate anterior, care au implicat peste 1,5 milioane de persoane. Autorii au stabilit că o doză de băutură […] Post-ul Studiu: Consumul frecvent de energizante crește riscul gândurilor suicidare apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Rusia ar putea ataca Odesa prin Republica Moldova — avertismentul lui Oleksii Arestovici # Observatorul de Nord
Fostul consilier prezidențial ucrainean Oleksii Arestovici avertizează că Moscova ar putea încerca să deschidă un nou front împotriva Ucrainei prin Republica Moldova. Potrivit acestuia, demisia lui Dmitri Kozak, considerat singurul apropiat al lui Vladimir Putin care s-a opus invaziei, arată că la Kremlin a învins „partidul războiului”, iar extinderea conflictului este doar o chestiune de […] Post-ul Rusia ar putea ataca Odesa prin Republica Moldova — avertismentul lui Oleksii Arestovici apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Povestea Dianei Russu, tânăra din Drochia întoarsă acasă după 5 ani în străinătate # Observatorul de Nord
La fel ca mulți dintre cei peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova aflați peste hotare, Diana Russu a plecat din țară în căutarea unui viitor mai bun. Timp de cinci ani a trăit și a muncit în Anglia, unde viața i se așezase pe un făgaș confortabil. Cu toate acestea, inima ei a […] Post-ul Povestea Dianei Russu, tânăra din Drochia întoarsă acasă după 5 ani în străinătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Hram în mai multe sate și orașe din țară, poliția vine cu recomandări pentru cetățeni # Observatorul de Nord
Astăzi, 19 septembrie, 31 de localități din țară își serbează hramul. Polițiștii sunt alături de comunitate, pentru ca fiecare eveniment să fie petrecut în siguranță și liniște. Nu uitați: Nu conduceți dacă ați consumat alcool; Respectați liniștea și ordinea; Fiți atenți la bunurile personale și la copii. Poliția Republicii Moldova Post-ul Hram în mai multe sate și orașe din țară, poliția vine cu recomandări pentru cetățeni apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Cupa Prieteniei 2025: Florești a găzduit prima ediție a turneului republican de șah / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La data de 13–14 septembrie 2025, peste 110 tineri și adulți pasionați de șah din mai multe raioane ale Republicii Moldova s-au reunit la Centrul de Creație al Copiilor Florești, pentru prima ediție a Turneului Republican de Șah „Cupa Prieteniei”, 2025. Competiția, organizată de Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Florești […] Post-ul Cupa Prieteniei 2025: Florești a găzduit prima ediție a turneului republican de șah / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Într-o lume în care graba de zi cu zi ne consumă energia și visurile par adesea amânate, povestea unui tânăr sofian care a ales să-și urmeze chemarea spre sport devine o lecție de inspirație. El și-a transformat pasiunea pentru alergare într-un drum al disciplinei și al curajului, iar maratonul – cea mai dură probă a […] Post-ul Pași spre infinit: Visul lui Grigore Bălățel transformat în realitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Satul Cosăuți, supranumit pe bună dreptate „Muzeul sub cerul liber”, își deschide porțile către trecut printr-o expoziție fotografică ce valorifică patrimoniul istorico-arhitectural și natural al localității. Colecția expusă nu este doar o incursiune artistică, ci și un prilej de mândrie locală. Cosăuți găzduiește 34 de monumente, dintre care 17 au valoare națională, iar alte 17 […] Post-ul Cosăuți – satul-muzeu cu 34 de monumente istorico-arhitecturale apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Recomandări pentru evitarea intoxicațiilor în procesul de producere a vinului # Observatorul de Nord
Direcția Situații Excepționale mun. Soroca atenționează populația să fie foarte prudentă în timpul procesului de producere a vinului. Pentru a preveni cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon acumulat în încăperile închise, specialiștii recomandă: Evitați intrarea în încăperile în care are loc procesul de fermentare a vinului, fără a asigura ventilarea prealabilă. Excludeți amplasarea recipientelor […] Post-ul Recomandări pentru evitarea intoxicațiilor în procesul de producere a vinului apare prima dată în Observatorul de Nord.
