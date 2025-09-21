Horoscopul zilei: Duminică, 21 septembrie 2025 – simți impulsul de a face pași curajoși spre schimbare?

13:50

Dacă cineva îți oferă bani, cadouri sau servicii ca să votezi într-un anumit fel, gândește-te de două ori. Ți-ar putea spune că nu se va întâmpla nimic rău. Dar nu este adevărat. Vânzarea votului este o infracțiune. Poți fi amendat cu până la 37.500 de lei. Mii de persoane au fost deja prinse. Nu deveni […] Post-ul În Republica Moldova, cei care își vând votul riscă o amendă de până la 37.500 lei. apare prima dată în Observatorul de Nord.