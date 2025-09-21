De ce nu este bine să ai relații intime până la căsătorie: perspectiva religioasă, medicală și socială

16:10

În acest episod din „La Taclale cu Vânzare”, discutăm cu producători, meșteri și antreprenori locali despre eficiența participării la expo-târguri. Merită sau nu să investești timp și bani într-un astfel de eveniment? Ce câștigi? Cum trebuie să te prezinți? Ascultă episodul de mai jos și află cum un expo-târg poate fi începutul de care are nevoie […] Post-ul Ce câștigi la un expo-târg și cum să te prezinți corect? apare prima dată în Observatorul de Nord.