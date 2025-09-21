De ce nu este bine să ai relații intime până la căsătorie: perspectiva religioasă, medicală și socială
Observatorul de Nord, 21 septembrie 2025 07:10
Relațiile intime înainte de cununie reprezintă un subiect intens dezbătut, care ridică întrebări nu doar morale și religioase, ci și medicale și sociale. De la valorile spirituale până la sănătatea fizică și emoțională, această alegere are implicații complexe ce merită analizate. Dimensiunea religioasă: curăția ca fundament al familiei În tradiția creștină, relațiile intime înainte de
Acum 15 minute
07:50
Ai încercat mai multe tipuri de pastă de dinţi care promit multe, dar fără prea mare efect?! Specialiştii în produse naturale îţi recomandă să foloseşti bicarbonat de sodiu combinat cu un ingredient secret atunci când vrei să îţi albeşti dintii. Ce foloseşti pe lângă bicarbonat de sodiu când îţi albeşti dintii Despre bicarbonatul de sodiu ştie
Acum o oră
07:10
De ce nu este bine să ai relații intime până la căsătorie: perspectiva religioasă, medicală și socială # Observatorul de Nord
Relațiile intime înainte de cununie reprezintă un subiect intens dezbătut, care ridică întrebări nu doar morale și religioase, ci și medicale și sociale. De la valorile spirituale până la sănătatea fizică și emoțională, această alegere are implicații complexe ce merită analizate. Dimensiunea religioasă: curăția ca fundament al familiei În tradiția creștină, relațiile intime înainte de
Acum 2 ore
06:10
Zece sate din raionul Soroca în sărbătoare: Hramuri prilejuite de Nașterea Maicii Domnului # Observatorul de Nord
Astăzi, zece sate din raionul Soroca își sărbătoresc hramurile, eveniment care adună localnicii, rudele și oaspeții din alte localități la un prilej de bucurie și tradiție. Hramurile au loc cu ocazia Nașterii Maicii Domnului, sărbătorită anual pe 21 septembrie. În satele Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cureșnița, Egoreni, Mălcăuți, Oclanda, Slobozia-Cremene (Cremenea), Volovița și Zastânca, atmosfera
Acum 4 ore
05:40
Duminică, 21 septembrie, nordul țării va avea parte de o zi călduroasă de toamnă, cu temperaturi maxime de +25°C. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla slab, fără riscuri de precipitații. Spre seară, temperatura va scădea treptat până la aproximativ +18°C, menținând însă o atmosferă plăcută și confortabilă pentru activități în aer liber. Ziua
05:40
Horoscopul zilei: Duminică, 21 septembrie 2025 – simți impulsul de a face pași curajoși spre schimbare? # Observatorul de Nord
Duminica aduce o energie de calm și reconectare. Este o zi potrivită pentru relaxare, reflecție și petrecerea timpului alături de cei dragi. Totuși, unele zodii pot primi vești importante sau pot simți impulsul de a face pași curajoși spre schimbare. ♈ BerbecTe bucuri de o zi liniștită, dar apare ocazia de a discuta deschis cu
Acum 24 ore
18:10
Cine își vinde votul seamănă cu cel care își dă calul pe rachiu, ca mai apoi să tragă singur la plug # Observatorul de Nord
„Eu cu politica n-am treabă!" – o expresie des întâlnită pe ulițele Moldovei și la mesele unde vorba e mai lungă decât paharul. Dar tocmai această „nepăsare" este cea care, în timp, face ca statul să ajungă de râsul lumii. Și, ca să completăm tabloul tragicomic, mai există și practica vânzării votului: un mic favor,
12:20
Funcționară din Soroca condamnată pentru trafic de influență: bani pretinși pentru examene și livret militar # Observatorul de Nord
Judecătoria Soroca a pronunțat o sentință într-un caz de corupție despre care s-a vorbit anterior. O funcționară a fost recunoscută vinovată de trafic de influență, după ce a pretins și primit bani pentru a aranja promovarea unui elev la examene și pentru obținerea unui livret militar fără efectuarea stagiului obligatoriu. Potrivit instanței, faptele s-au petrecut
12:00
Ritmul alert de zi cu zi ne împinge adesea către soluții rapide și mai puțin sănătoase, dar există o rețetă care dovedește că simplitatea poate fi cheia succesului în bucătărie. Este vorba despre un sos pentru paste, aclamat drept „cel mai bun din lume", care are nevoie de numai trei ingrediente și a devenit un
09:40
După aderarea la UE, standardul de viață în România s-a dublat! Această performanță ne așteaptă și pe noi # Observatorul de Nord
Pentru cetățeanul nostru, care astăzi este și în postura de alegător, de votul căruia depinde prezentul și viitorul Republicii Moldova, în general, și a fiecăruia dintre noi, în particular cel mai mult contează faptele dar nu vorbele. În acest context, ziariștii noștri au fost în mai multe localități de peste Prut și avem tot dreptul
09:00
Puține preparate aduc vara pe masă la fel de bine precum salata de vinete. Este un simbol culinar pentru mesele românești, simplu de pregătit, dar cu un gust care poate varia mult în funcție de modul în care vinetele sunt gătite. Oricine a încercat măcar o dată să prepare această rețetă știe că există un
09:00
Daunele consumului de carne de porc și alternativele sănătoase din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Carnea de porc este nelipsită de pe mesele moldovenilor, în special la sărbători și evenimente tradiționale. Totuși, consumul frecvent și în cantități mari ridică semne de întrebare din punct de vedere medical și nutrițional. Medicii atrag atenția asupra riscurilor pentru sănătate, iar specialiștii în alimentație recomandă alternative mai sigure și benefice. Riscurile medicale ale consumului
Ieri
06:40
Podcast OBSERVATORUL: Despre dezinformare și gândirea critică în preajma alegerilor parlamentare cu Petru Macovei / VIDEO # Observatorul de Nord
În preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 observăm o avalanșă tot mai mare de dezinformare și răspândire a zvonurilor care au scopul destabilizării Republicii Moldova. Minciuni crase, sperietori și tot felul de pseudo articole inundă internetul pe diferite platforme, încât un consumator de informații cu greu mai distinge ce este fals și ce este
06:10
Prognoza meteo pentru sâmbătă, 20 septembrie: zi călduroasă și cer senin spre seară # Observatorul de Nord
Sâmbătă, 20 septembrie, locuitorii din nordul țării se vor bucura de o vreme plăcută, cu temperaturi de până la +23°C în timpul zilei. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Spre seară, condițiile meteo se vor îmbunătăți și mai mult: cerul va fi senin, fără precipitații, iar temperatura se
05:30
Horoscopul zilei: Sâmbătă, 20 septembrie 2025 – potrivită pentru dialoguri sincere și decizii practice # Observatorul de Nord
Ziua de sâmbătă aduce energie schimbătoare și multe oportunități de introspecție. Unele zodii vor simți nevoia să își pună ordine în gânduri, altele vor primi impulsuri favorabile pentru a-și atinge obiectivele sau pentru a repara relații. Este o zi potrivită pentru dialoguri sincere, dar și pentru decizii practice. ♈ BerbecAi parte de o energie puternică,
19 septembrie 2025
17:10
În școlile minorităților etnice va fi implementată educația multilingvă, cu accent pe predarea în română și în limba maternă a elevilor # Observatorul de Nord
Predarea în școlile minorităților etnice nu va mai fi monopolizată de limba rusă. În următorii doi ani, Ministerul Educației va pilota în mai multe instituții cadrul normativ privind educația multilingvă, așa încât, până în 2030, acest program să fie deja realizat în fiecare a doua școală unde învață elevi reprezentanți ai minorităților etnice, cu accent
17:00
Un conflict vechi ce durează de mai mulți ani între două familii din dealul Sorocii a degenerat într-o ceartă în care s-a aruncat cu pietre și vorbe grele. Acțiunile huliganice au fost reclamate de ambele părți la organele de drept. Totul ar fi început pe drumul din preajma casei lor, iar fiecare dintre participanții la
16:20
Uniunea Europeană vrea să ofere acces liber pentru șapte produse agricole moldovenești # Observatorul de Nord
Uniunea Europeană ar putea ridica taxele vamale pentru șapte produse agricole din Moldova. Produsele vizate sunt prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Până acum, aceste exporturi erau posibile sub un regim temporar introdus în iulie 2022, ca răspuns la războiul din Ucraina. Acest regim a fost reînnoit până la
16:20
Peste 40 de antreprenori din diferite regiuni ale Republicii Moldova au participat la mijlocul lunii septembrie la o vizită de lucru în Bruxelles, la invitația comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos. „Observatorul de Nord" a fost prezent pentru a reflecta evenimentul și a transmite cititorilor mesajele oficialităților europene. Antreprenorii s-au întâlnit cu ambasadoarea Republicii Moldova
15:50
Mitropolia Moldovei a anunțat în această săptămână că, printr-un decret semnat marți, 16 septembrie 2025, de către Mitropolitul Vladimir, Înaltpreasfințitul Ioan a fost eliberat din funcția de președinte al Sectorului Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media, precum și din cea de președinte al Comisiei de examinare a candidaților la hirotonie a Eparhiei Chișinăului. Înaltpreasfințitul
15:50
Cercetătorii de la Universitatea Națională din Singapore au constatat că consumul regulat de băuturi energizante poate crește probabilitatea apariției gândurilor suicidare chiar și în doze mici. Această concluzie a fost obținută în urma analizei a 17 studii publicate anterior, care au implicat peste 1,5 milioane de persoane. Autorii au stabilit că o doză de băutură
15:10
Rusia ar putea ataca Odesa prin Republica Moldova — avertismentul lui Oleksii Arestovici # Observatorul de Nord
Fostul consilier prezidențial ucrainean Oleksii Arestovici avertizează că Moscova ar putea încerca să deschidă un nou front împotriva Ucrainei prin Republica Moldova. Potrivit acestuia, demisia lui Dmitri Kozak, considerat singurul apropiat al lui Vladimir Putin care s-a opus invaziei, arată că la Kremlin a învins „partidul războiului", iar extinderea conflictului este doar o chestiune de
13:50
Povestea Dianei Russu, tânăra din Drochia întoarsă acasă după 5 ani în străinătate # Observatorul de Nord
La fel ca mulți dintre cei peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova aflați peste hotare, Diana Russu a plecat din țară în căutarea unui viitor mai bun. Timp de cinci ani a trăit și a muncit în Anglia, unde viața i se așezase pe un făgaș confortabil. Cu toate acestea, inima ei a
13:10
Hram în mai multe sate și orașe din țară, poliția vine cu recomandări pentru cetățeni # Observatorul de Nord
Astăzi, 19 septembrie, 31 de localități din țară își serbează hramul. Polițiștii sunt alături de comunitate, pentru ca fiecare eveniment să fie petrecut în siguranță și liniște. Nu uitați: Nu conduceți dacă ați consumat alcool; Respectați liniștea și ordinea; Fiți atenți la bunurile personale și la copii. Poliția Republicii Moldova
12:40
Cupa Prieteniei 2025: Florești a găzduit prima ediție a turneului republican de șah / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La data de 13–14 septembrie 2025, peste 110 tineri și adulți pasionați de șah din mai multe raioane ale Republicii Moldova s-au reunit la Centrul de Creație al Copiilor Florești, pentru prima ediție a Turneului Republican de Șah „Cupa Prieteniei", 2025. Competiția, organizată de Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Florești
12:10
Într-o lume în care graba de zi cu zi ne consumă energia și visurile par adesea amânate, povestea unui tânăr sofian care a ales să-și urmeze chemarea spre sport devine o lecție de inspirație. El și-a transformat pasiunea pentru alergare într-un drum al disciplinei și al curajului, iar maratonul – cea mai dură probă a
12:10
Satul Cosăuți, supranumit pe bună dreptate „Muzeul sub cerul liber", își deschide porțile către trecut printr-o expoziție fotografică ce valorifică patrimoniul istorico-arhitectural și natural al localității. Colecția expusă nu este doar o incursiune artistică, ci și un prilej de mândrie locală. Cosăuți găzduiește 34 de monumente, dintre care 17 au valoare națională, iar alte 17
11:30
Recomandări pentru evitarea intoxicațiilor în procesul de producere a vinului # Observatorul de Nord
Direcția Situații Excepționale mun. Soroca atenționează populația să fie foarte prudentă în timpul procesului de producere a vinului. Pentru a preveni cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon acumulat în încăperile închise, specialiștii recomandă: Evitați intrarea în încăperile în care are loc procesul de fermentare a vinului, fără a asigura ventilarea prealabilă. Excludeți amplasarea recipientelor
10:50
Încă 10 profiluri de integritate ale candidaților, publicate în campania de informare „Pentru un Parlament Curat 2025” # Observatorul de Nord
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025", Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlament și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație
10:50
UE ar putea interzice complet petrolul și gazul rusesc din 2028, cu restricții parțiale din 2026 # Observatorul de Nord
Comisia Europeană discută, în cadrul noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, o propunere care ar accelera renunțarea la gazul natural lichefiat (GNL) din Federația Rusă. Informația a fost relatată de Reuters joi, 18 septembrie, cu referire la surse europene, transmite Moldova1. Pe 16 septembrie, președinta Comisiei Europene,
10:10
Social Impact Award (SIA) 2025 a intrat într-o nouă etapă: Votul Comunității. Începând de astăzi, publicul larg are ocazia să își exprime sprijinul pentru ideile de afaceri sociale dezvoltate de tinerii antreprenori din România și Republica Moldova. Până la data de 1 Octombrie ora 23:00, fiecare persoană poate vota proiectul favorit accesând platforma: moldova.socialimpactaward.net sau […] Post-ul Start vot pentru Social Impact Award 2025 – Alege-ți favoritul! apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Astăzi dimineață, la ora 5:49, un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut loc la o adâncime de 122,5 kilometri și a fost resimțit slab în localitățile din apropiere. Epicentrul s-a aflat în partea de nord-vest a județului Buzău, relativ aproape de orașele Brașov, […] Post-ul Cutremur în apropiere de Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Modul avion a fost creat inițial pentru siguranța zborurilor, dar utilitatea lui depășește cu mult cabina unui avion. Oprind toate conexiunile wireless, această funcție simplă poate prelungi viața bateriei, poate îmbunătăți calitatea rețelei și îți protejează datele personale. Deși este adesea ignorat, modul avion poate deveni un aliat discret în viața de zi cu zi, […] Post-ul Activează modul avion pe telefon. Puțini știu de aceste 3 motive utile apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a făcut public topul celor mai bine plătite locuri de muncă disponibile în Republica Moldova. Persoanele care caută un job pot găsi salarii între 10.000 și 50.000 de lei, în funcție de poziție și companie. Cea mai mare ofertă este pentru postul de director la compania „Covoare-Ungheni”, […] Post-ul Topul celor mai bine plătite locuri de muncă din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Banca Națională a Moldovei a afișat astăzi, 19 septembrie, noile cotații valutare. Moneda europeană rămâne cea mai puternică în raport cu leul moldovenesc și înregistrează o creștere ușoară. Astfel, un euro este cotat la 19,4978 lei, cu aproape 1 ban mai mult față de ziua precedentă. Dolarul american urcă și el, ajungând la 16,4733 lei, […] Post-ul Cursul valutar pentru 19 septembrie: Euro se apropie de 19,50 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Ziua de 19 septembrie vine cu situații diferite pentru fiecare zodie. Unii au parte de noroc și energie bună, alții trebuie să fie mai atenți la ce decizii iau. Stelele arată că relațiile, banii și cariera sunt în centrul atenției. BerbecAstăzi ești plin de energie și vrei să rezolvi totul pe loc. Graba însă te […] Post-ul Horoscop 19 septembrie: Zi cu multe provocări, dar și oportunități apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Tableta de vineri: La 28 septembrie NU VOTEZ pentru furtuni și alte cataclisme, dar votez pentru viitorul copiilor și nepoților mei / VIDEO # Observatorul de Nord
Răspunsul la întrebarea „Dar eu, pentru cine votez duminică, 28 septembrie?” frământă mai multă lume, cu siguranță!, deși… totul este la suprafață – eu, bunăoară, nu o să votez pentru/împotriva PAS-ului, Maiei Sandu, cutare Bloc electoral, pentru o furtună sau alt cataclism care este pe cale să se producă. Eu voi vota, cu siguranță!, pentru […] Post-ul Tableta de vineri: La 28 septembrie NU VOTEZ pentru furtuni și alte cataclisme, dar votez pentru viitorul copiilor și nepoților mei / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Astăzi, atmosfera de sărbătoare cuprinde raionul Soroca, unde locuitorii satelor Parcani, Rublenița și Soloneț își cinstesc hramurile. Evenimentul are loc cu prilejul Minunii Sfântului Arhanghel Mihail, celebrată pe stil vechi la data de 19 septembrie. Cele trei localități din raionul Soroca sunt astăzi în sărbătoare, iar gospodarii își deschid larg porțile pentru rude, prieteni și […] Post-ul Astăzi este hram în trei sate din raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Ziua de vineri, 19 septembrie, vine cu o vreme relativ stabilă, dar cu cer acoperit de nori. Meteorologii anunță temperaturi potrivite pentru început de toamnă, cu maxime de până la 20 de grade Celsius și minime care pot coborî până la 8 grade Celsius. Dimineața este mai răcoroasă, iar cei care ies devreme din casă […] Post-ul Prognoza meteo pentru 19 septembrie: Cer noros și temperaturi moderate apare prima dată în Observatorul de Nord.
18 septembrie 2025
18:20
O femeie a ajuns la spital în stare gravă, după ce s-ar fi prăbușit în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe. Cazul a avut loc în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 11:00, pe strada Maria Dragan, din sectorul Ciocana al capitalei, susțin sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi […] Post-ul O femeie a căzut în gol de la etajul 5 al unui bloc de locuințe din Chișinău apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:20
Colegiul “Mihai Eminescu”: instruire împotriva fake news-ului despre UE și importanța votului! / VIDEO # Observatorul de Nord
Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca au participat la o instruire dedicată combaterii informațiilor false, organizată în contextul apropiatelor alegeri. Tinerii au discutat despre modul în care știrile manipulatorii pot influența opinia publică și despre importanța de a verifica sursele înainte de a lua o decizie. Un accent aparte s-a pus pe falsurile răspândite în […] Post-ul Colegiul “Mihai Eminescu”: instruire împotriva fake news-ului despre UE și importanța votului! / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:20
Joseba Arguiñano, un cunoscut bucătar și prezentator de televiziune din Ţara Bascilor (Spania), recunoscut mai ales pentru pasiunea sa pentru patiserie, pâine și bucătăria casnică, a prezentat pe contul său de Instagram o rețetă care poate fi servită fie ca aperitiv sănătos, fie cină ușoară, după cum a explicat chiar el pe rețelele sociale. Este […] Post-ul Cina perfectă pentru slăbit rapid. E gata în 15 minute, fără gătit apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:20
După mai multe ediții în care „Zilele Filmului Românesc” treceau Prutul și ajungeau inclusiv la Soroca, anul acesta va fi al doilea an consecutiv în care evenimentul nu mai ajunge la noi. Aceasta din cauza că anul trecut Consiliul Raional Soroca a refuzat să-i primească, iar după ce Observatorul de Nord a scris despre aceasta, […] Post-ul Nici în acest an „Zilele Filmului Românesc” nu ajung la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:20
Tragedie în Italia: Un moldovean de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină # Observatorul de Nord
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 30 de ani, și-a pierdut viața marți seara în sudul Italiei, după ce a fost lovit de o mașină. Tragedia s-a produs pe un drum intens circulat, în apropierea orașului Mondragone. Potrivit presei italiene, bărbatul mergea pe jos atunci când a fost izbit de autoturism. Șoferul s-a […] Post-ul Tragedie în Italia: Un moldovean de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:40
Primul documentar despre Republica Moldova va fi difuzat începând cu data de 24 septembrie, pe Netflix, cea mai mare rețea de televiziune online din lume. Iar miercuri, la Chișinău, a avut loc evenimentul de prelansare a filmului „Flavours of Moldova”, în traducere „Aromele Moldovei”, transmite Vocea Basarabiei. La eveniment a participat și ministrul Culturii, Sergiu […] Post-ul Republica Moldova, în premieră pe Netflix: „Flavours of Moldova” apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
În acest episod din „La Taclale cu Vânzare”, discutăm cu producători, meșteri și antreprenori locali despre eficiența participării la expo-târguri. Merită sau nu să investești timp și bani într-un astfel de eveniment? Ce câștigi? Cum trebuie să te prezinți? Ascultă episodul de mai jos și află cum un expo-târg poate fi începutul de care are nevoie […] Post-ul Ce câștigi la un expo-târg și cum să te prezinți corect? apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Ajutor financiar după pierderea partenerului de viață: Condiții și acte necesare # Observatorul de Nord
După decesul unuia dintre soți, partenerul rămas în viață poate solicita o indemnizație lunară. Acest ajutor financiar se acordă în cazul în care soțul decedat era pensionar și a primit pensie pentru limită de vârstă mai puțin de cinci ani de la data stabilirii ei. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, indemnizația poate fi cerută […] Post-ul Ajutor financiar după pierderea partenerului de viață: Condiții și acte necesare apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Un bărbat din Florești a fost surprins conducând un automobil în stare de ebrietate avansată, aproape de miezul nopții. Agenții de patrulare l-au oprit și l-au supus testului de alcoolemie. Rezultatul a arătat o concentrație de 0,87 mg/l alcool în aerul expirat, de peste două ori mai mult decât limita legală. Legea stabilește că depășirea […] Post-ul 93 750 de lei amendă pentru un șofer prins băut la volan apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Pe 17 septembrie curent, în comuna Șuri, istoria a prins glas între paginile de carte și emoțiile unei comunități unite. Biblioteca Publică din localitate a deschis larg porțile sufletului cultural prin evenimentul „Lecția trecutului pentru generația de azi”, cu istoricul Octavian Țîcu. Cu voce caldă, invitatul a transformat istoria într-o poveste vie, plină de înțelesuri. […] Post-ul O lecție a trecutului – istoria trăită, nu doar povestită / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
În Republica Moldova, cei care își vând votul riscă o amendă de până la 37.500 lei. # Observatorul de Nord
Dacă cineva îți oferă bani, cadouri sau servicii ca să votezi într-un anumit fel, gândește-te de două ori. Ți-ar putea spune că nu se va întâmpla nimic rău. Dar nu este adevărat. Vânzarea votului este o infracțiune. Poți fi amendat cu până la 37.500 de lei. Mii de persoane au fost deja prinse. Nu deveni […] Post-ul În Republica Moldova, cei care își vând votul riscă o amendă de până la 37.500 lei. apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Când auzim cuvântul traumă, cei mai mulți dintre noi se gândesc automat la accidente grave, dezastre sau pierderi majore. Însă psihologii atrag atenția asupra faptului că trauma nu înseamnă doar un eveniment cutremurător, vizibil din exterior. Ea poate fi subtilă, ascunsă în experiențe aparent „normale”, dar care lasă urme adânci în felul în care ne […] Post-ul Trauma nu înseamnă doar un accident grav – cum arată traumele mici / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
