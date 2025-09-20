Haos pe aeroporturile din Europa: un atac cibernetic masiv blochează check-in-ul și provoacă întârzieri de zboruri

Liber TV, 20 septembrie 2025 11:20

Mai multe aeroporturi europene se confruntă cu perturbări majore, după un atac cibernetic asupra unui furnizor extern de servicii, relatează BILD. Incidentul a avut loc vineri seara și a afectat funcționarea normală a unor huburi aeriene importante.La Berlin, din motive de securitate, accesul la sistemele informatice a fost complet întrerupt. Acest lucru a dus la cozi uriașe, întârzieri și anulări de zboruri, a confirmat administrația aeroportului. În lipsa sistemelor digitale, check-in-ul și îmbarcarea s-au făcut manual, ceea ce a prelungit așteptarea pasagerilor cu mai multe ore.Deși nu a fost țintă directă a atacului, aeroportul din Berlin a resimțit puternic efectele acestuia. Situații similare au fost raportate și la Bruxelles, unde autoritățile au avertizat asupra „perturbărilor semnificative” și au sfătuit pasagerii să ajungă mai devreme la aeroport.Probleme tehnice au fost confirmate și la Heathrow, Londra, unde incidentul a fost catalogat drept „defecțiune tehnică”. În schimb, aeroporturile din Frankfurt și Hamburg au anunțat că își desfășoară activitatea normal, fără restricții.Potrivit BILD, amploarea atacului este uriașă, deoarece furnizorul vizat asigură servicii pentru mai multe aeroporturi europene. În prezent, compania afectată încearcă să restabilească funcționarea sistemelor.

Acum 30 minute
11:20
Acum 2 ore
10:10
Irina Vlah solicită diplomaților și observatorilor să monitorizeze cazul Partidului „Inima Moldovei” Liber TV
Liderul Partidului Republican Inima Moldovei, Irina Vlah, a transmis un mesaj către observatorii acreditați la alegerile parlamentare și către reprezentanții corpului diplomatic din Republica Moldova, în care reclamă „abuzuri” comise împotriva formațiunii politice pe care o conduce.Potrivit Irinei Vlah, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a avertizat partidul și a solicitat Ministerului Justiției să examineze posibilitatea limitării activității acestuia, instituția a sesizat Curtea de Apel Centru cu o cerere în acest sens. Lidera Inima Moldovei susține că demersul ar fi fost făcut înainte ca instanța să se pronunțe asupra contestației depuse de formațiune și înainte de finalizarea controlului financiar inițiat de CEC.„Este o dovadă directă a faptului că se execută o comandă politică împotriva noastră. Atât în cazul deciziei CEC, cât și a demersului Ministerului Justiției, avem de a face cu o gravă încălcare a principiului prezumției nevinovăției”, afirmă Vlah în adresare.Ea mai susține că avocații partidului nu au avut acces imediat la copia cererii depuse de Ministerul Justiției, document ce ar urma să fie pus la dispoziție abia luni, în timp ce o decizie privind limitarea activității formațiunii ar putea fi luată încă din 20 septembrie.Irina Vlah consideră că aceste acțiuni „creează un precedent periculos” și compromit standardele democratice, motiv pentru care a cerut diplomaților și observatorilor internaționali să urmărească atent desfășurarea cazului.Ministerul Justiției și CEC nu au comentat deocamdată acuzațiile.
10:00
Incendiu puternic la Antalya: turiști evacuați din hotelurile din Belek Liber TV
Un incendiu de proporții a izbucnit în apropierea stațiunii Belek, din Antalya, forțând autoritățile să evacueze turiștii direct din hotelurile aflate în zona de risc. Flăcările s-au extins rapid în pădurile din jurul zonei turistice, iar fumul dens se ridică deasupra orașului.Potrivit autorităților locale, evacuarea este în curs, iar echipele de intervenție încearcă să oprească înaintarea focului către unitățile de cazare. Pe rețelele de socializare au apărut imagini care arată coloane uriașe de fum, semnalând amploarea incendiului.Antalya este una dintre cele mai populare destinații turistice din Turcia, atrăgând anual sute de mii de vizitatori străini. Situația actuală ar putea afecta mii de turiști aflați în stațiunile din regiune.
Acum 24 ore
20:20
Chișinău: O sculptură simbol a protecției copilului, inaugurată pe bd. Mircea cel Bătrân Liber TV
O nouă sculptură care reprezintă un copil în palmă a fost dezvelită pe aleea din bd. Mircea cel Bătrân, sectorul Ciocana, Chișinău. Monumentul simbolizează iubirea și protecția copilului și are scopul de a reaminti adulților responsabilitatea pe care o poartă față de cei mici, scrie primarul degrevat Ion Ceban într-o postare pe rețelele sociale. „Aceasta simbolizează iubirea și protecția copilului și trebuie să aducă aminte adulților despre responsabilitatea pe care o poartă pentru copii”, a scris Ion Ceban pe pagina sa oficială.Lucrarea a fost realizată de sculptorul Veaceslav Jiglițchi, Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău, și a fost instalată la inițiativa Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, cu sprijinul Primăriei municipiului Chișinău și al Preturii Ciocana.În ultimii ani, spațiile publice din capitală au fost îmbogățite cu mai multe monumente din bronz, toate creații ale lui Veaceslav Jiglițchi, devenind astfel un artist recunoscut pentru contribuția sa la patrimoniul cultural al orașului.
19:00
Donald Trump anunță o vizită oficială în China la începutul lui 2026, după o convorbire telefonică cu Xi Jinping Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că va efectua o vizită în China la începutul anului 2026, în urma unei convorbiri telefonice cu liderul de la Beijing, Xi Jinping.Trump a descris discuția drept „foarte productivă”, menționând că s-au făcut progrese pe mai multe subiecte de importanță majoră: relațiile comerciale, combaterea fentanilului, necesitatea opririi războiului dintre Rusia și Ucraina și aprobarea tranzacției privind platforma TikTok.„Am convenit să ne întâlnim la summitul APEC din Coreea de Sud, iar eu voi merge în China la începutul anului viitor. Președintele Xi, la rândul său, va veni în Statele Unite la momentul potrivit”, a scris Trump pe rețelele de socializare.Liderul american a adăugat că apreciază susținerea lui Xi pentru acordul referitor la TikTok și că ambii așteaptă cu interes întâlnirea din cadrul APEC.
18:50
Andrei Năstase, la Northampton: promite consulat, centre comunitare și soluții pentru recunoașterea permiselor moldovenilor din Marea Britanie Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a avut o întâlnire cu membrii comunității de moldoveni din Northampton, Marea Britanie, pe care a descris-o drept „o întâlnire de suflet”. Politicianul afirmă că a ascultat problemele cu care se confruntă diaspora și s-a angajat să promoveze soluții concrete în cazul în care va obține un mandat de deputat.Printre prioritățile sale, Năstase a menționat: recunoașterea și preschimbarea extinsă a permiselor de conducere, inclusiv pentru moldovenii stabiliți de mai mult de cinci ani în Regatul Unit; deschiderea unui consulat al Republicii Moldova la Northampton; crearea unor centre comunitare dedicate educației în limba și tradițiile românești, dar și pentru lăcașe de cult.„Moldovenii din Diasporă merită respect, sprijin și soluții concrete. Voi rămâne mereu alături de ei și voi transforma aceste angajamente în fapte”, a declarat Năstase, care candidează ca independent pentru Parlament, având poziția 4 pe buletinul de vot.
16:00
Caz revoltător: medic și asistent medical reținuți după ce au sustras lanțul de aur al antrenorului decedat Radu Malcic Liber TV
Un caz șocant a ieșit la iveală în urma accidentului rutier produs pe 11 septembrie, lângă localitatea Step-Soci din raionul Orhei. Radu Malcic, antrenor și profesor de judo, care a fost grav rănit în urma impactului, a decedat la spital, iar în timpul intervenției medicale i-a fost furat lanțul de aur pe care îl purta la gât.Potrivit Poliției, tatăl victimei a semnalat dispariția bijuteriei, estimată la circa 70 000 de lei. În urma investigațiilor s-a stabilit că medicul echipajului de Asistență Medicală Urgentă care a intervenit la fața locului a sustras lanțul și l-a vândut ulterior la un amanet pentru 37 500 de lei. O parte din bani a fost deja cheltuită pe bunuri personale, inclusiv un cazan și o pompă.În cadrul perchezițiilor efectuate de polițiști, lanțul a fost recuperat din casa de amanet. Medicul și asistentul medical din echipajul AMU au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați penal pentru furt.Reamintim că accidentul de pe șoseaua Orhei – Step-Soci a fost provocat de șoferul unui BMW, care a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de o Dacia. În urma impactului, șoferul BMW-ului a murit pe loc, iar alte două persoane au fost transportate la spital. La scurt timp, a decedat și șoferul Daciei, Radu Malcic, antrenor și profesor de judo, lăsând în urmă o mare durere în comunitatea sportivă.
16:00
Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară Liber TV
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca. „Da, trebuie să recunoaștem că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice din Republica Moldova sunt date în arendă. Chiar și un obiect strategic – Lacul de acumulare Ghidighici, important pentru asigurarea Chișinăului cu apă în caz de avarie, a fost dat în arendă în anul 2019 pe o perioadă de 50 de ani. Noi vom revedea tot acest absurd și vom revizui toate contractele și legislația în acest domeniu!”, a declarat Renato Usatîi.El a spus că este mândru de primarii Partidului Nostru, inclusiv, pentru faptul că nu au permis transmiterea în arendă a niciunui lac. Mai mult, au fost populate mai multe lacuri orășenești din țară. „Sunt des întrebat, inclusiv la Basarabeasca. Eu am populat cu pește lacurile municipale și sătești, la care oamenii au acces liber. Așa le răspund și proprietarilor privați care mă invită să populez cu pește iazurile lor arendate. Eu, ca pescar, îi înțeleg pe pescari – astăzi aproape că nu mai ai unde merge la pescuit. Multe lucruri au fost deja jefuite și nu totul poate fi restituit – de exemplu, utilajul dus în Turcia sub pretext de fier vechi. Dar lacurile au rămas și oamenii vor putea pescui acolo unde acest lucru va fi permis”, a explicat președinte Partidului Nostru.El a vorbit și despre ilegalitățile în procedurile de arendă: „Cu acești arendași vom avea o altă discuție. Pentru că știu cum stau lucrurile și cum se întâmplă. E una când cineva a luat un teren de la zero, a săpat un bazin artificial, a investit bani, a construit un dig și tot așa — asta e de înțeles. Dar, din păcate, la noi majoritatea «specialiștilor» și-au pus mâna pe ceva ce nu au creat. Și pentru niște bănuți pe care îi plătesc sub formă de arendă, i-au lipsit pe oameni, practic, de ultima bucurie”.
15:40
Ion Ceban: „PAS știe că nu obține majoritatea și lansează zvonuri pentru a manipula opinia publică” Liber TV
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a comentat zvonurile potrivit cărora, unii deputați ar urma să părăsească blocul după ce ajung în Parlament.Astfel, în cadrul unei emisiuni moderate de jurnalistul Gheorghe Gonța, Ion Ceban, a subliniat că aceste zvonuri sunt lansate din interiorul PAS, care știe deja că nu va obține majoritatea. „Există certitudinea pe intern că PAS nu obține nicio majoritate și manipulează opinia publică prin diferite metode. Nu este așa cum încearcă ei să sperie și să convingă oamenii.”Ion Ceban a adăugat că aceste zvonuri sunt lansate tocmai pentru a influența opinia publică.„Frica internă, manipularea publică, dezinformarea, chemarea la ură și dezbinarea sunt, de fapt, instrumente folosite de PAS pentru a controla procesul politic. După patru ani de inactivitate și dezastru, ei vor cu tot dinadinsul să se mențină la guvernare. Nu va fi așa.”Blocul electoral Alternativ susține că va monitoriza atent acțiunile PAS și nu va permite manipularea opiniei publice.
15:30
Șarpe veninos, descoperit într-un Lincoln MKZ adus din SUA: intervenție a pompierilor pe o stradă din Chișinău Liber TV
O misiune mai puțin obișnuită a avut loc vineri, 19 septembrie, pe strada Bucovina nr. 35 din Chișinău, unde un șarpe veninos a fost depistat într-un automobil de model Lincoln MKZ, importat din California, SUA.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:35, după ce reptila a fost observată în compartimentul motor al mașinii. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri, care au încercuit zona și au efectuat recunoașterea pentru a preveni riscurile pentru oameni.Operațiunea a fost desfășurată împreună cu specialiștii Grădinii Zoologice din Chișinău și reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. În jurul orei 14:20, pompierii au reușit să extragă șarpele, care a fost preluat de echipa Grădinii Zoologice.Reptila va fi plasată ulterior într-un habitat sigur, care să îi asigure condiții prielnice de viață, fără a pune în pericol siguranța populației.
15:10
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Pentru Ministerul Justiției nu mai contează deloc legea, ci doar ordinele pe care le primeşte Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii. Potrivit partidului, această decizie este total nefondată şi are drept scop evident de a reduce la tăcere Partidul Republican „Inima Moldovei”, scrie Telegraph.md. „Ministerul Justiţiei nu a aşteptat nici măcar decizia instanţei de judecată, pe marginea hotărârii Comisiei Electorale Centrale. Or, noi am anunţat că astăzi vom contesta decizia abuzivă a CEC prin care Ministerului i s-a cerut limitarea activităţii formaţiunii noastre.De asemenea, Ministerul Justiţiei nu a aşteptat nici rezultatele controlului financiar iniţiat de CEC, care ar fi dovedit vinovăţia sau nevinovăţia formaţiunii noastre. Astfel, s-a încălcat flagrant principiul constituţional al prezumţiei nevinovăţiei.De asemenea, Ministerul Justiţiei a ignorat în totalitate art. 21 din Legea privind partidele politice, care prevede că activitatea formaţiunilor politice nu poate fi limitată pe durata campaniei electorale” – se spune în declarația „Inima Moldovei”.Formațiunea condusă de Irina Vlah a mai menționat că „este absolut evident că Ministerul Justiţiei execută o comandă politică. Pentru acest Minister nu mai contează deloc legea, ci doar ordinele pe care le primeşte. Iar acţiunile sale trebuie catalogate ca atare, urmând ca ulterior persoanele vinovate de acest abuz evident să fie trase la răspundere”.În context, Partidul Republican „Inima Moldovei” a lansat apeluri către observatori, cetățeni și întreaga clasă politică: „Facem apel către observatorii ce monitorizează alegerile parlamentare să ia la evidenţă acest caz ieşit din comun şi să se expună pe marginea lui, în limita competenţelor pe care le au.Totodată, facem apel către cetăţeni, către întreaga clasă politică să conştientizeze că s-a creat un grav precedent, care compromite democraţia din Republica Moldova pentru mulţi ani înainte”.
13:30
Noi percheziții în capitală: oamenii legii au descins la persoane ce ar fi manipulat și dezinformat opinia publică prin sondaje plătite din bani iliciți Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din Chișinău, desfășoară astăzi, 19 septembrie, percheziții în Capitală într-un dosar penal ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în circumstanțe agravante.Potrivit datelor preliminare, ancheta privește activitățile unui grup de persoane implicat în dezinformare și manipularea opiniei publice contra cost, în interesul unor formațiuni politice. Oamenii legii au stabilit că, la solicitarea unei forțe politice, mai multe persoane ar fi influențat percepțiile publice prin „sondaje” și cercetări comandate, pentru care ar fi primit remunerații provenite din surse ilicite.„În scopul realizării sarcinii, grupul recruta alte persoane pe care le remunera din surse nedeclarate; acestea aveau rolul de a colecta informații în baza unor anchete privind preferințele alegătorilor pentru anumite partide politice”, a comunicat CNA. În aceeași cauză sunt documentate acțiuni presupus ilegale derulate în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, constând în recrutarea alegătorilor și/sau a susținătorilor, cărora li s-ar fi promis bani, bunuri, servicii sau alte foloase pentru a-și exercita drepturile electorale într-un anumit mod, în favoarea unei formațiuni politice. CNA a consemnat și fluxuri financiare între membrii grupului, inclusiv transmiterea de sume în diverse valute, în scopul remunerării operațiunilor.
12:30
Grecia a reluat procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Decizia anterioară de suspendare a fost anulată Liber TV
Procedura de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost reluată în Grecia, după ce Ministerul Justiției elen a anulat decizia prin care suspendase anterior procesul. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, hotărârea a fost luată pe 18 septembrie 2025, în urma discuțiilor purtate între autoritățile de la Chișinău și cele de la Atena.„Domnul Plahotniuc, împreună cu apărarea sa, insistă în continuare pe aplicarea procedurii simplificate de extrădare, așa cum s-a cerut încă de la bun început, iar toate tergiversările nu sunt la inițiativa noastră”, a declarat la rândul său avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac. În continuare, urmează ca Republica Moldova și Grecia să stabilească modalitatea și termenii de predare a lui Plahotniuc. Procuratura precizează că va informa publicul despre pașii următori ai procedurii.Miercuri, Procuratura Generală a anunțat că procedura de extrădare a fostului lider democrat a fost suspendată de autoritățile elene, fără a oferi detalii privind motivele.
Ieri
11:10
Două persoane din mun. Chișinău, cercetate penal de CNA și procurori pentru trafic de influență cu o mită de 16 000 de euro Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unei cauze de trafic de influență, în care este vizat un cuplu din capitală. Persoanele sunt bănuite că ar fi pretins și primit remunerații ilicite de la doi figuranți într-o cauză penală, în schimbul influențării unor agenți publici și determinarea acestora de a adopta o decizie favorabilă pe marginea unui dosar aflat în gestiune. Astfel, din materialele administrate în cadrul cauzei penale rezultă că bănuiții ar fi pretins și primit câte 8 000 de euro de la denunțători.În prezent, Centrul Național Anticorupție desfășoară percheziții, sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Chișinău, în vederea stabilirii și documentării tuturor persoanelor implicate în acțiunile ilegale menționate și atragerii la răspundere penală a acestora.
10:00
Fost ministru al Justiției: „Autoritățile noastre fac tot posibilul ca Plahotniuc să fie tratat drept victimă politică și să fie refuzată extrădarea acestuia” Liber TV
Separarea dosarului lui Vlad Plahotniuc de restul inculpaților în cauza penală „Furtul miliardului” arată că procesul este grăbit artificial pentru a-l condamna pe fostul lider al PDM înainte de a fi extrădat. Opinia aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a adăugat că acum asistăm la un proces grăbit, cu reguli „adaptate” și cu miză electorală. „Nu e justiție. E teatru prost”, a adăugat Nagacevschi, scrie UNIMEDIA.„Când ai de judecat un dosar complicat, ce faci? Aștepți persoana vizată să fie extrădată, mai ales atunci când aceasta este reținută și își dă acordul pentru extrădare? Respecți dreptul la apărare? Sau bagi turbo și judeci în lipsă, cu avocat din oficiu, deși omul are deja unul? Exact! Justiția noastră a ales varianta „la repezeală”. Plahotniuc e în Grecia, avocatul e cu el – dar instanța vrea să-l judece de parcă ar lipsi nemotivat. Și nu doar că e grăbit totul… Se vrea separarea dosarului de restul inculpaților. Fix pe 19 septembrie, de parcă ar fugi termenul-limită la alegeri. Când legea încurcă, ocolim. Când avocatul lipsește motivat, inventăm unul din oficiu. Când extrădarea se apropie, ne facem că nu știm. Ce avem aici? Un proces grăbit, cu reguli „adaptate” și cu miză electorală. Nu e justiție. E teatru prost. Se încearcă a se acoperi eșecul extrădării printr-un proces politic împotriva lui Plahotniuc? Justiția nu se face pe fugă, cu calcule electorale. Se face cu profesionalism, claritate și responsabilitate. Am impresia că autoritățile noastre fac tot posibilul pentru ca Plahotniuc să fie tratat drept victimă politică și să fie refuzată extrădarea acestuia de către autoritățile din Grecia”, a scris Nagacevschi.Nagacevschi a mai scris pe Facebook că toate aceste lucruri arată că justiția se face cu „telefonul la ureche”, fiind controlată politic.„Justiția noastră – reformată, vetată și… făcută de râs internațional. Se pare că după milioane de euro investiți în vetting, am ajuns tot acolo: cu o justiție controlată politic care se poticnește în propriile scheme. Când vine vorba de dosare grele – hop și bâlbâiala. Când vine extrădarea lui Plahotniuc – „stați așa!”. Europa se uită. Grecia așteaptă clarificări. Noi ne încurcăm în propriii pași. Ce încredere să aibă cineva în reforma noastră, dacă nici o extrădare a unei persoane care se cere singură acasă nu o putem duce la capăt corect? Vettingul e pentru afișe. Justiția e tot cu nume și cu telefonul la ureche. Rezultatul? O rușine internațională ambalată în comunicate seci și tăceri strategice. Dar nu ne oprim aici, continuăm cu justiția în stil moldovenesc: cu avocat… sau fără! Când ai de judecat un dosar complicat, ce faci?”, a mai declarat Nagacevschi.
09:50
Rusia ar fi pierdut peste 1,09 milioane de militari în Ucraina. Zelenski: „Forțele ucrainene au reușit să elibereze 160 de metri pătrați în estul regiunii Donețk” Liber TV
Rusia a pierdut 1.099.530 de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă din 24 februarie 2022, a anunțat pe 19 septembrie Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit raportului, numai în ultimele 24 de ore, armata rusă a înregistrat 1.150 de pierderi. De asemenea, Rusia a pierdut:  • 11.191 de tancuri,  • 23.278 de vehicule blindate de luptă,  • 62.044 de vehicule și cisterne de combustibil,  • 32.896 de sisteme de artilerie,  • 1.492 de lansatoare multiple de rachete,  • 1.218 sisteme de apărare antiaeriană,  • 422 de avioane și 341 de elicoptere,  • 60.680 de drone,  • 28 de nave și un submarin. În paralel, președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 18 septembrie că forțele ucrainene au reușit să elibereze 160 km² de teritoriu în estul regiunii Donețk, în cadrul unei operațiuni contraofensive. „Ucraina își apără pe bună dreptate pozițiile și pământul. Noi zădărnicim toate planurile Rusiei — planuri de a ne distruge statul”, a afirmat Zelenski. Liderul ucrainean a precizat că trupele Kievului au recucerit șapte localități în sectoarele Dobropillia și Pokrovsk și au capturat aproape 100 de soldați ruși. Conform raportului prezentat de comandantul-șef Oleksandr Sîrski, în ultimele săptămâni Rusia a pierdut peste 2.500 de militari doar în direcția Pokrovsk, dintre care 1.300 au fost uciși. „Operațiunile noastre contraofensive în regiunea Donețk continuă”, a adăugat Zelenski.
18 septembrie 2025
18:50
Ion Ceban: „Chișinăul a devenit un oraș al tinerilor – incubatoare, centre de afaceri și o mulțime de locuri de muncă Liber TV
Liderul MAN și primar degrevat al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat într-un clip video că în ultimii ani capitala a fost transformată într-un „oraș al tinerilor”, datorită investițiilor majore în programe, centre și infrastructură dedicate lor.„Chișinăul a fost transformat într-un oraș al tinerilor. Aici, ei își dezvoltă capacitățile, interacționează între ei și mulți vor să devină întreprinzători. Investițiile municipale în crearea Centrelor de tineret, a Incubatorului de Afaceri, precum și în programe și activități dedicate tinerilor au fost majorate de 400 de ori”, a afirmat Ceban.Edilul a menționat că o clădire abandonată a fost transformată în Incubatorul Municipal de Afaceri, devenit un spațiu de co-working pentru tinerii până la 40 de ani, dar și pentru refugiați sau membrii familiilor din diaspora. Într-un singur an, aproape 10.000 de persoane au beneficiat de instruiri și mentorat, au fost inițiate 16 proiecte, iar absolvenții acestora au creat deja 450 de locuri de muncă, atrăgând în economia orașului 33 de milioane de lei.„În fiecare sector al Chișinăului și în suburbii au fost deschise centre pentru tineret. În clădiri abandonate anterior acum sunt săli de cursuri și instruiri. Toate activitățile sunt gratuite. Scopul este să fii ajutat să ai o afacere sustenabilă”, a explicat liderul MAN.Ion Ceban consideră că astfel de proiecte trebuie extinse la nivel național, pentru ca tinerii să fie motivați să rămână acasă: „Astfel de obiective pot și trebuie să fie dezvoltate și implementate la scară largă la nivel de țară. ALTERNATIVA este. Votați echipa care a demonstrat și aduce rezultate.”
18:30
Tragedie în Italia! Un tânăr de 30 de ani originar din Republica Moldova a murit după ce a fost spulberat de o mașină Liber TV
Un tânăr de 30 de ani, originar din Republica Moldova, a murit în data de marți seara, după ce a fost lovit de un autoturism pe o șosea intens circulată din apropierea orașului Mondragone, în sudul Italiei.Potrivit Casertanews.it, bărbatul se deplasa pe jos pe marginea drumului când a fost izbit puternic de un autoturism. Șoferul, un tânăr italian, s-a oprit imediat pentru a-i acorda ajutor, însă impactul a fost fatal, iar medicii nu au mai putut face nimic.Conducătorul auto riscă să fie cercetat pentru omor din culpă. Poliția italiană a început investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.Corpul neînsuflețit al moldoveanului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Caserta pentru autopsie.
17:40
Andrei Năstase, după suspendarea extrădării lui Plahotniuc: „Instituțiile statului nu sunt pregătite” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a criticat dur autoritățile de la Chișinău după decizia Greciei de a suspenda procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta a declarat că situația arată lipsa de pregătire a instituțiilor statului și erodarea încrederii partenerilor europeni.„Am înfrânt regimul Plahotniuc când acesta controla totul și regret că autoritățile de azi sunt depășite chiar și cu el în cătușe. Suspendarea extrădării arată clar lipsa de pregătire a instituțiilor noastre”, a subliniat Năstase.El a menționat că demisiile recente din Procuratură și IGSU confirmă instabilitatea și incapacitatea instituțiilor de a gestiona dosare complexe exact în momente-cheie.„Republica Moldova are nevoie de instituții puternice și oameni competenți, nu de funcții împărțite politic. Dreptatea nu se face cu lozinci, ci cu responsabilitate și rezultate”, a adăugat candidatul independent.Năstase candidează ca independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, având poziția 4 pe buletinul de vot.
16:30
Renato Usatîi: “Vom reconstrui Întreprinderea Calea Ferată din Moldova, iar angajații CFM vor primi salariile la timp” Liber TV
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că una dintre priorități ale formațiunii sale este reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) și asigurarea plății salariilor angajaților la timp prin egalarea acestora cu cele ale bugetarilor. ”Au găsit sute de milioane de euro pentru a fi împărțite sub formă de ‘ajutoare’ și ‘majorări’ medicilor, profesorilor, pensionarilor – bani pentru campania electorală. Pentru toate s-au găsit resurse, numai nu pentru angajații CFM”, a declarat Renato Usatîi.Acesta a subliniat că CFM este o întreprindere strategică, de importanță aproape militară, iar pregătirea specialiștilor feroviari este una dintre cele mai dificile și costisitoare. „Dacă ceferiștii vor pleca să lucreze în construcții la Moscova, Germania sau Italia, atunci mâine, când vom avea posibilitatea să reconstruim calea ferată, nu vom mai avea oameni pregătiți pentru aceasta. Azi poți într-un timp record să înveți o persoană să conducă un tractor, să confecționeze haine sau să devină tâmplar, dar este foarte complicat și costisitor să pregătești un angajat la CFM”, a avertizat președintele Partidului Nostru.Renato Usatîi s-a arătat indignat de modul în care autoritățile gestionează criza de la CFM, menționând că „funcționarii se laudă că au rezolvat problema salariilor reducând cu 40% numărul angajaților. Despre asemenea ‘realizări’ mai bine să tacă!”.În viziunea liderului Partidului Nostru, soluțiile pentru CFM sunt clare: egalarea salariilor ceferiștilor cu cele ale bugetarilor, pentru a închide definitiv problema restanțelor salariale și reconstrucția totală a Căii Ferate, cu sprijinul companiilor și uzinelor internaționale. „Am experiența și contactele necesare. Știu pe cine să invit și cum să pun în mișcare acest proces – fie că vorbim de Siemens în Germania, Uzina de Mașini din Tver sau alte întreprinderi”, a conchis Renato Usatîi.În perioada anilor 2020-2024, numărul angajaților la CFM s-a redus aproape la jumătate. Doar în ultimele câteva luni au fost concediate peste 2.000 de persoane, iar în prezent la CFM lucrează aproximativ 3.700 de angajați, comparativ cu 10.000 în 2020. Totodată, conducerea întreprinderii a anunțat închiderea majorității stațiilor și reducerea curselor.
15:50
Surse Euronews: Furtună vizată de retragerea cetățeniei române. Reacția liderului „Moldova Mare”: „Voi fi prima care va renunța la pașaportul român dacă poporul va decide” Liber TV
Autoritatea pentru Cetățenie din România ar analiza posibilitatea retragerii cetățeniei române a Victoriei Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”. Potrivit Euronews România, care citează surse proprii, dosarul se află în verificări, însă motivele pentru care ar putea fi aplicată această măsură nu sunt cunoscute.Legea 21/1991 prevede mai multe situații în care cetățenia română poate fi retrasă, printre care: înrolarea în forțele armate ale unui stat ostil României, legături cu entități teroriste sau obținerea cetățeniei prin mijloace frauduloase.După apariția informațiilor, șefa „Moldova Mare” a venit cu o reacție vehementă într-un clip video, unde a calificat totul drept „o minciună și o manipulare” pusă la cale de actuala guvernare.„Destul cu minciuna și manipularea! (…) Nimeni nu mi-a retras nimic. Această informație este o minciună creată în cabinetele puterii pentru intimidare și discreditare”, a declarat Furtună.Lidera „Moldova Mare” a amintit că partidul său promovează interzicerea dublei cetățenii pentru funcționarii publici și a precizat că ea însăși ar fi gata să renunțe la pașaportul român, dar numai prin voința poporului, nu la „comanda corupților de la putere”.„Voi fi prima care va renunța la pașaportul român dacă poporul Moldovei va decide că deputații și președintele nu trebuie să aibă cetățenie dublă. (…) Dar numai prin voința poporului!”, a subliniat aceasta.Victoria Furtună a adăugat că nu are și nu va avea dosare penale, acuzând guvernarea că încearcă să o discrediteze prin „falsuri murdare”. Ea a invocat și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, amintind cazuri precum „Tănase vs. Republica Moldova” și „Lupșa vs. România”, despre care spune că demonstrează abuzurile unor regimuri împotriva opoziției.În finalul mesajului, lidera partidului „Moldova Mare” și-a îndemnat susținătorii să participe la alegerile din 28 septembrie: „Mergem înainte! Moldova Mare va învinge!”.
15:30
Igor Munteanu acuză campanie de intimidare împotriva CUB: „Chiar și buturuga mică poate răsturna carul mare” Liber TV
Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Igor Munteanu, a lansat acuzații dure la adresa guvernării și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), susținând că formațiunea sa este ținta unei campanii de intimidare și atacuri fără precedent în actualele alegeri parlamentare.Într-un mesaj video, Munteanu a declarat că susținătorii CUB sunt agresați verbal, iar fruntașii partidului sunt etichetați drept „asociați cu grupuri ostile democrației” de către persoane care se prezintă ca pro-europeni autentici. „Ni se transmite să ne retragem din cursă pentru a favoriza un singur partid, considerat capabil să ducă Moldova în Europa”, a subliniat acesta.Potrivit lui Munteanu, presiunile s-ar manifesta la toate nivelurile – de la „mercenari media” care ar acționa în favoarea PAS, până la instituții de stat și universități. El a acuzat conducerea Universității Tehnice a Moldovei (UTM) că ar fi interzis profesorilor și studenților participarea la întâlniri cu reprezentanții CUB, menționând că rectorul instituției figurează pe listele PAS.De asemenea, liderul CUB a reclamat incidente la Drochia, unde activiștii partidului ar fi fost sancționați de poliție pentru un afiș electoral instalat „într-un loc public”, pe motiv că umbrea materialele altor concurenți.„Vă este frică, tremurați de frică pentru că puterea pe care o pretindeți se risipește ca un castel de nisip, iar votul vine negreșit. Chiar și buturuga mică poate răsturna carul mare și incompetent, și gras, care a falimentat țara!”, a afirmat Igor Munteanu.Acesta a mai adăugat că formațiunea sa „nu măsluiește sondaje și nu fură libertatea altora, ci respectă pluralismul politic”, susținând că CUB reprezintă „Moldova adevărată, nu cea pictată în rapoarte false”.
13:50
Emmanuel Macron va prezenta „dovezi științifice” într-un proces de defăimare din SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie Liber TV
Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, intenționează să furnizeze dovezi fotografice și științifice într-un proces de defăimare intentat în SUA împotriva comentatoarei conservatoare Candace Owens. Cuplul dorește să demonstreze, „atât generic, cât și specific”, că afirmațiile potrivit cărora Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat sunt false.Avocatul familiei, Tom Clare, a declarat pentru podcastul BBC Fame Under Fire că acuzațiile au fost „incredibil de supărătoare” și au reprezentat o distragere de la activitatea oficială a președintelui.„Când familia ta este atacată, te afectează. Și el nu este imun la asta, deoarece este președintele unei țări”, a spus Clare, adăugând că Brigitte Macron este pregătită să se supună unui proces public dificil pentru a „lămuri lucrurile”.Avocatul a confirmat că vor fi prezentate inclusiv fotografii cu Brigitte Macron însărcinată și alături de copii, în conformitate cu standardele de probă ale instanței. De asemenea, vor fi aduse mărturii de specialitate „de natură științifică”, fără a detalia exact ce tip de teste vor fi implicate.„Este incredibil de supărător să te gândești că trebuie să prezinți acest tip de dovezi. Dar este 100% pregătită să își asume această povară”, a spus Clare.Speculațiile despre identitatea de gen a Primei Doamne au apărut online în 2021, fiind propagate de bloggerițele franceze Amandine Roy și Natacha Rey. Familia Macron a câștigat inițial un proces de defăimare în Franța în 2024, însă hotărârea a fost anulată în apel în 2025 pe motive ce țin de libertatea de exprimare.În iulie 2025, Emmanuel și Brigitte Macron au intentat un proces de defăimare împotriva lui Owens în SUA, acuzând-o că a ignorat „toate dovezile credibile” și a preferat să amplifice teorii conspiraționiste.
13:30
Traian Băsescu respinge scenariul unui atac rusesc asupra Ucrainei lansat din Republica Moldova Liber TV
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat miercuri scenariul vehiculat de serviciile ucrainene privind un eventual atac al forțelor ruse asupra sudului Ucrainei, lansat de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit acestuia, varianta nu este una plauzibilă. Serviciile de informații de la Kiev au speculat că, în cazul în care Rusia și-ar instala o administrație proprie la Chișinău, ar putea transforma Republica Moldova într-o bază de operațiuni, inclusiv prin infiltrarea de mercenari în stânga Nistrului. De acolo, forțele ar putea fi folosite pentru o ofensivă asupra regiunii de sud a Ucrainei. Traian Băsescu a respins o asemenea ipoteză, explicând că planul nu i se pare fezabil, chiar dacă liderul de la Kremlin continuă să urmărească obiectivul strategic al așa-numitei „Novorossia”. „Nu mi se pare realist, chiar dacă Putin are ca obiectiv Novorossia. Acesta este proiectul pe care l-a declanșat în momentul în care a invadat Ucraina. Novorossia înseamnă de la Lugansk, Donețk, Zaporojie și până la Dunăre”, a declarat fostul șef al statului român într-o emisiune televizată. Conceptul de „Novorossia” este folosit intens de Kremlin încă din 2014 și presupune extinderea influenței ruse asupra sud-estului Ucrainei, pentru a obține controlul deplin asupra litoralului Mării Negre și acces direct la Dunăre.
13:10
„Abuz evident al Comisiei Electorale Centrale”. Partidul Republican „Inima Moldovei” s-a adresat observatorilor naționali și internaționali Liber TV
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a venit astăzi cu o nouă adresare către observatorii internaţionali şi naţionali ce monitorizează campania electorală a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025, precizând că adresarea e determinată de un abuz evident al Comisiei Electorale Centrale, informează Telegraph.md. Politiciana a relatat că, pe data de 17 septembrie, Comisia Electorală Centrală a examinat demersurile a două formaţiuni politice – Partidul Naţional Moldovenesc şi Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa.„În ambele demersuri se solicita excluderea noastră din cursa electorală, iar drept motiv erau invocate nişte interceptări apărute în spaţiul public după percheziţiile efectuate de poliţie la mai multe persoane. Din start, noi am atenţionat opinia publică că interceptările şi persoanele respective nu au nimic în comun cu formaţiunea pe care am onoarea să o conduc – Partidul Republican „Inima Moldovei” şi am solicitat Poliţiei să recunoască acest lucru public. Deci, era evident că nu exista nici un temei pentru a examina demersurile respective. Mai mult ca atât, fiind solicitat de CEC, Inspectoratul General al Poliţiei, a răspuns oficial că nu are informaţii relevante pe care să le prezinte CEC în contextul celor două demersuri. Comisia Electorală Centrală a insistat însă să examineze demersurile menţionate şi şi-a permis chiar să adopte, în baza lor, decizii de-a dreptul halucinante şi care nu au nimic în comun cu logica şi cu prevederile legislaţiei în vigoare. La concret, CEC a decis să ne avertizeze, chiar dacă încă nu are rezultatele controlului financiar ce ar urma să fie efectuat atât la Partidul Republican „Inima Moldovei”, cât şi la Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei. De asemenea, neaşteptând rezultatele controlului menţionat, CEC a decis să se adreseze Ministerului Justiţiei cu solicitarea să fie examinată aplicarea prevederilor art. 21 din Legea privind partidele politice (limitarea activităţii partidului politic). Caracterul abuziv al acestei decizii este evident, deoarece CEC şi-a permis să încalce grosolan principiul prezumţiei nevinovăţiei, s-a poziţionat peste toate structurile abilitate ale statului şi peste prevederile Constituţiei Republicii Moldova. Noi considerăm că această decizie este motivată politic şi vă solicităm respectuos să daţi aprecierile de rigoare, în limitele competenţelor pe care le aveţi. De asemenea, considerăm că CEC a creat un precedent periculos, care ar putea genera efecte extrem de grave şi pe viitor”, a menționat ea.Irina Vlah a reiterat că „Inima Moldovei” va contesta pe cale legală acest abuz evident al Comisiei Electorale Centrale şi, la fel cum a obţinut în instanţă obligarea CEC să examineze utilizarea de către Premierul Dorin Recean a funcţiei şi a resurselor administrative în campania electorală, crede că vor obţine şi anularea deciziei respective.„Dat fiind cele menţionate, stimaţi observatori, vin către dvs., cu solicitarea să luaţi la control acest caz ieşit din comun, să urmăriţi evoluţia din continuare a evenimentelor şi să includeţi în rapoartele cu care veţi veni ulterior şi calificativele pe care le merită CEC după decizia abuzivă adoptată pe data de 17 septembrie 2025” – a mai declarat liderul „Inima Moldovei” în adresarea sa.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
CEC va tipări circa 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară.Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba găgăuză, 1 827 în limba bulgară și 416 în limba rromani. Pentru secțiile de votare organizate pentru localitățile din stânga Nistrului tirajul total este de 23 500 buletine de vot, dintre care 14 500 în limba română și 9 000 în limba rusă.Prețul unui buletin de vot este de 0,69 lei, iar costul total este de 1 929 070, 95 lei.Buletinul va conține 23 de patrulatere. Lățimea unui buletin de vot este de 14 cm și lungimea de 58,7 cm. Acesta se va tipări pe hârtie opacă (mată) de culoare albastru ceruleum. Concurenții electorali sunt înscriși în buletinul de vot cu litere majuscule de aceeași mărime, aceleași caractere, în ordinea stabilită de Comisie.
10:20
CNA și procurorii mun. Bălți desfășoară percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a formațiunilor politice Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Investigațiile aflate în derulare au în vizor o schemă infracțională, pusă în aplicare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025 de către factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice. La această oră, în zona de nord a țării sunt în derulare peste 50 de percheziții domiciliare și la sediile unei formațiuni politice, vizând  32 de persoane. Potrivit probatoriului acumulat, persoanele menționate, acționând în mod organizat și având roluri bine determinate, sunt bănuite de implicare în transferul și convertirea bunurilor provenite din venituri ilicite, cu scopul de a deghiza originea acestora; utilizarea conturilor bancare și a portmoneelor electronice, inclusiv în străinătate, pentru retragerea și redistribuirea mijloacelor bănești și introducerea ilegală a fondurilor pe teritoriul Republicii Moldova, ulterior fiind utilizate pentru finanțarea ilegală a activităților politice, contrar prevederilor legale. În paralel, sunt documentate acțiuni de corupere electorală unde persoane afiliate politic identifică și recrutează alegători sau susținători cărora le sunt promise sume de bani, bunuri ori alte foloase, cu scopul de a le influența comportamentul electoral. La moment, acțiunile procesuale sunt în derulare, iar cu detalii vom reveni la finalul operațiunii. În acest context, CNA încurajează cetățenii să sesizeze acțiunile suspecte legate de coruperea electorală și reamintește despre activarea a două linii telefonice destinate inclusiv recepționării sesizărilor privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, tentativele de influențare ilegală a votului sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral. Sesizările pot fi transmise și anonim, toate apelurile fiind examinate cu maximă seriozitate și confidențialitate. Linia Fierbinte a CNA – +373 78 710 116 , disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp. Linia Națională Anticorupție – 0800 55555, apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova.
10:10
Reuters: Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată la cererea României Liber TV
Grecia a decis să suspende extrădarea în Republica Moldova a omului de afaceri și fostului politician Vladimir Plahotniuc, după o solicitare venită din partea autorităților române, relatează Reuters.Surse judiciare elene au declarat că amânarea este legată de o anchetă desfășurată în România privind posibile falsuri, iar procurorii greci au cerut explicații suplimentare.Amintim, Procuratura Generală anunță că procedura de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție în Grecia din 22 iulie 2025, a fost suspendată temporar. Potrivit comunicatului instituției, autoritățile elene au admis inițial toate cererile de extrădare formulate de Republica Moldova, iar Plahotniuc urma să fie predat autorităților moldovene pentru a fi tras la răspundere penală pentru infracțiunile comise.Însă, conform notificării recepționate prin canalele Interpol, Ministerul Justiției al Republicii Elene a decis la 17 septembrie 2025 suspendarea extrădării, fără a preciza motivele acestei măsuri.
09:10
Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb Liber TV
Luptătoarea Irina Rîngaci (65 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb după ce a învins o dublă medaliată olimpică.Ea a dispus de ucraineanca Iryna Koliadenko – argint la Jocurile Olimpice de la Paris și bronz la Olimpiada de la Tokyo.La Zagreb, Irina le-a mai învins pe Aylah Mayali (Palestina) și Kadriye Kocak (Turcia), dar în semifinale a fost învinsă de viitoarea campioană mondială, japoneza Miwa Morikawa.Irina Rîngaci a fost campioană mondială în 2021, iar la edițiile din 2022 și 2023 a cucerit bronzul.
17 septembrie 2025
20:50
Blocul Electoral ALTERNATIVA: „Moldova Verde – dreptate pentru oameni și natură” Liber TV
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul ”Moldova Verde - teritoriu al vieții”. Ana-Maria Păunescu, unul dintre candidații la funcția de deputat, a anunțat că ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma Republica Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura.„Moldova verde este o necesitate urgentă, care nu mai așteaptă amânare. Țara noastră suferă - râurile seacă, aerul devine tot mai poluat, iar gunoiștile neautorizate au ajuns să fie la marginea fiecărui sat și oraș. Dacă nu facem nimic, în câțiva ani vom avea o țară mai săracă, mai bolnavă și mai puțin locuibilă”, a declarat Ana-Maria Păunescu.Principalele obiective din programul Moldova Verde:- Gestionarea deșeurilor: Închiderea tuturor gunoiștilor neautorizate; Crearea unei infrastructuri moderne de colectare în toate localitățile; Colectare separată pentru plastic, sticlă, hârtie și deșeuri biodegradabile; Reciclarea și valorificarea energetică a deșeurilor.- Reciclare și economie circulară: Construirea a trei centre regionale de reciclare (Nord, Centru, Sud); Reducerea cu 95% a deșeurilor care ajung la groapa de gunoi; Crearea de locuri de muncă și dezvoltarea industriei de reciclare.- Împădurire și protecția solului: Plantarea de păduri pe 25% din suprafața țării; Crearea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor și câmpurilor agricole; Reîmpădurirea zonelor afectate de defrișări și eroziuni.- Protecția apelor: Reabilitarea zonelor riverane și protecția râurilor mici; Modernizarea stațiilor de epurare; Programe naționale de curățare a apelor; Acces la apă curată pentru fiecare localitate.- Rezervații naturale și ecoturism: Extinderea și modernizarea parcurilor și rezervațiilor naturale; Dezvoltarea ecoturismului și a traseelor educaționale; Valorificarea economică a patrimoniului natural prin turism sustenabil.„Protecția mediului nu mai poate fi amânată. Este o investiție în sănătatea noastră și în viitorul copiilor noștri. O țară europeană nu înseamnă doar drumuri bune și salarii mai mari, ci și sate curate, râuri limpezi și aer respirabil”, a subliniat Ana-Maria Păunescu.Blocul Electoral ALTERNATIVA îi îndeamnă pe cetățeni să participe la scrutinul din 28 septembrie și să opteze pentru un viitor verde și durabil: „Împreună putem aduce dreptate pentru fiecare – și pentru oameni, și pentru natură.”
18:30
Irina Vlah – reacție la hotărârea CEC: O vom contesta. E motivată politic Liber TV
„Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. E și logic, pentru că noi din start am demonstrat că demersurile celor două formațiuni sunt neîntemeiate” – este reacția Irinei Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, la hotărârea de astăzi a Comisiei Electorale Centrale urmare a examinării celor două demersuri depuse împotriva formațiunii.Totuși – a remarcat politiciana – Comisia Electorală Centrală nu s-a putut abține și, folosindu-se de situație, și-a demonstrat atașamentul politic față de guvernare.„Astfel, fără a aștepta rezultatele controlului financiar, pe care tot CEC l-a inițiat, și care ar fi demonstrat vinovăția sau nevinovăția noastră, ne-a aplicat avertisment și a sesizat Ministerul Justiției să examineze posibilitatea aplicării în raport cu noi a art. 21 din Legea privind partidele politice (limitarea activității partidului politic). Astfel, CEC a încălcat principiul prezumției nevinovăției și s-a plasat mai presus de orice în stat”, a subliniat Irina Vlah.Ea a anunțat că „Inima Moldovei” va contesta această decizie, pe care o consideră neîntemeiată și motivată politic. „Lupta continuă!”, a conchis ea.
17:30
ULTIMA ORĂ! Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, suspendată de autoritățile elene Liber TV
Procuratura Generală anunță că procedura de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție în Grecia din 22 iulie 2025, a fost suspendată temporar.Potrivit comunicatului instituției, autoritățile elene au admis inițial toate cererile de extrădare formulate de Republica Moldova, iar Plahotniuc urma să fie predat autorităților moldovene pentru a fi tras la răspundere penală pentru infracțiunile comise.Însă, conform notificării recepționate prin canalele Interpol, Ministerul Justiției al Republicii Elene a decis la 17 septembrie 2025 suspendarea extrădării, fără a preciza motivele acestei măsuri.Procuratura Generală afirmă că va continua să monitorizeze situația și va reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi disponibile, reiterând angajamentul de transparență față de societate.
16:30
CEC cere limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”. Irina Vlah: „Decizie motivată politic, vom contesta” Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în ședința din 17 septembrie, să sesizeze Ministerul Justiției privind posibilitatea limitării activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, formațiune care participă la alegerile parlamentare pe lista Blocului „Patriotic”.Decizia a fost luată după ce CEC a constatat nereguli în finanțarea partidului pe durata campaniei electorale.„Sunt probate sută la sută aspectele de finanțare ilegală. Nu putem stabili, la această etapă, doar cuantumul”, a declarat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.De cealaltă parte, reprezentanții „Inima Moldovei” au criticat hotărârea instituției. „Cereți limitarea unui partid care din născare încă nu are nici un an pe unele momente presupuse, care nu sunt dovedite”, a declarat reprezentanta formațiunii prezentă la ședință. Partidul a anunțat că va contesta decizia.CEC a dispus, de asemenea, controlul finanțării atât a activității Partidului „Inima Moldovei”, cât și a Blocului „Patriotic”.Lidera formațiunii a calificat decizia drept un act cu motivație politică:„Tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor de buzunar, de a ne scoate din cursa electorală, a eșuat. (…) CEC nu s-a putut abține și și-a demonstrat atașamentul politic față de guvernare. Fără a aștepta rezultatele controlului financiar, ne-a aplicat avertisment și a sesizat Ministerul Justiției. Evident, vom contesta această decizie, pe care o considerăm neîntemeiată și motivată politic. Lupta continuă!”, a transmis Irina Vlah.
16:10
Cetățean american, extrădat din Republica Moldova în Statele Unite ale Americii. Ambasada SUA mulțumește autorităților moldovene Liber TV
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a transmis un mesaj de recunoștință către autoritățile moldovene, după extrădarea reușită a unui cetățean american căutat de justiția din SUA.Potrivit comunicatului, săptămâna trecută, Procuratura Generală, Inspectoratul General al Poliției și Poliția de Frontieră au colaborat pentru a asigura predarea unui cetățean american urmărit penal pentru agresiune cu circumstanțe agravante în Philadelphia, Pennsylvania.„Această extrădare a fost rezultatul direct al cooperării noastre excelente în domeniul aplicării legii și evidențiază puterea relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și Republica Moldova”, se arată în mesajul Ambasadei SUA.Reprezentanții ambasadei au subliniat că astfel de acțiuni demonstrează nivelul înalt de colaborare în domeniul justiției și consolidarea parteneriatului strategic dintre Chișinău și Washington.
16:00
Igor Grosu: „Vor fi lansate capturi de ecran false, fabricate de propaganda rusă împreună cu rețeaua Șor” Liber TV
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat într-un clip video că în următoarele zile ar urma să apară în spațiul public „pretinse capturi de ecran” false, fabricate de propaganda rusă în colaborare cu rețeaua criminală Șor.„Propaganda rusă le desenează acum împreună cu rețeaua criminală Șor. Ca să dea o percepție de credibilitate, ei încearcă să spargă o serie de conturi pentru ca apoi să fabrice conversații și să le dea drept reale”, a afirmat Igor Grosu.Declarațiile vin după ce, săptămâna trecută, atât Igor Grosu, cât și premierul Dorin Recean au prezentat la o conferință de presă teze similare privind pericolul unei majorități pro-Kremlin. Atunci, liderul PAS a avertizat asupra riscurilor unei eventuale majorități pro-Kremlin în Parlament, enumerând consecințe precum: pierderea libertății de circulație și revenirea la regimul vizelor; oprirea finanțării europene; limitarea dreptului de vot al diasporei; anularea referendumului privind integrarea europeană; riscul ca tinerii să fie implicați în războaiele Rusiei. 
15:50
Victoria Furtună: „Mai puțini deputați înseamnă mai multă responsabilitate și mai puțină corupție” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat în cadrul întâlnirilor cu alegătorii că formațiunea sa propune reducerea numărului de deputați din Parlament la jumătate. Potrivit acesteia, o astfel de reformă ar aduce economii substanțiale la buget și ar contribui la responsabilizarea clasei politice.„Deputații nu trebuie să trăiască pe banii contribuabililor. Trebuie să muncească și să câștige din profesia lor de bază. Numai atunci vor înțelege cum funcționează legile pe care le votează”, a declarat Victoria Furtună.Printre argumentele invocate de lidera partidului se numără: Economie bugetară – un deputat costă statul aproximativ 700 de mii de lei anual. Reducerea numărului acestora la jumătate ar însemna economii de circa 34 de milioane de lei pe an, bani care ar putea fi direcționați spre educație, sănătate și infrastructură. Mai multă eficiență și transparență – un Parlament mai mic ar însemna mai puține comisii și structuri birocratice, decizii luate mai rapid și mai clar. Reducerea corupției politice – cu mai puțini deputați, cumpărarea voturilor pentru formarea unei majorități ar deveni mult mai dificilă. Modelul european – țări precum România și Ungaria au un număr de deputați raportat la populație mult mai mic decât Moldova. „Cu 51 de deputați, Moldova ar avea o densitate comparabilă, de 1 ales la circa 49 de mii de cetățeni”, a explicat Furtună. O relație mai directă cu alegătorii – fiecare deputat ar fi responsabil de o anumită regiune, iar cetățenii ar putea cere mai ușor socoteală aleșilor lor.Lidera Moldova Mare a subliniat că reducerea numărului de deputați ar fi „un pas spre o guvernare cinstită, responsabilă și eficientă — în slujba cetățeanului, nu a privilegiilor personale”.„Vacanțele să și le petreacă aici, copiii lor să învețe în școlile noastre, iar tratamentele să le facă în spitalele din Moldova. Numai așa vom avea o schimbare reală”, a punctat Furtună.
15:40
(FOTO) Accident grav în raionul Sîngerei: două persoane au ajuns la spital după ce un Mercedes s-a ciocnit cu un camion Liber TV
Două persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs astăzi, 17 septembrie, în raionul Sîngerei. Incidentul a avut loc în jurul orei 13:20, pe traseul R-6 Bălți – Chișinău, relatează PulsMedia.md.Potrivit poliției, un bărbat de 57 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mercedes, a pierdut controlul volanului și s-a ciocnit frontal cu un camion Volvo, condus regulamentar de un bărbat de 49 de ani.În urma impactului, șoferul Mercedesului și pasagera sa, o femeie de 66 de ani, au fost preluați de ambulanță și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.„Polițiștii au constatat preliminar că un bărbat de 57 ani, conducând un Mercedes, a pierdut controlul volanului și s-a ciocnit frontal cu un camion Volvo, condus de un bărbat de 49 ani, ce se deplasa regulamentar. În urma impactului, șoferul Mercedesului și pasagera acestuia de 66 ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului”, a declarat pentru PulsMedia.md Liliana Harea, ofițerul de presă al IP Sîngerei.La fața locului au intervenit pompierii și polițiștii, iar în zonă s-au format ambuteiaje.
15:20
CUB propune un program național pentru repatrierea diasporei: locuințe accesibile și centre pentru vârstnici Liber TV
Partidul CUB – Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, condus de Igor Munteanu, anunță lansarea unui proiect amplu dedicat repatrierii cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare, pe care îi consideră „un pilon strategic al dezvoltării naționale”.Potrivit CUB, circa 1,3 milioane de moldoveni trăiesc în străinătate, dar mulți își doresc să revină în țară. Pentru a facilita acest proces, formațiunea propune un program integrat de reintegrare socio-economică, care include: Construcția a peste 3.000 de locuințe moderne și accesibile, în următorii trei ani, în special în regiunile afectate de depopulare. Prețuri estimate între 40.000 – 55.000 euro pe unitate locativă, cu finanțare combinată din fonduri publice, credite preferențiale și contribuții din economiile diasporei. Crearea a peste 5.000 de locuri de muncă în construcții și sectoarele conexe. Suport complet pentru repatriați, inclusiv recunoașterea calificărilor profesionale, acces la servicii sociale și programe de integrare.O altă componentă majoră a inițiativei vizează repatrierea vârstnicilor, estimată la circa 100.000 de persoane. În acest scop, CUB propune o rețea națională de centre geriatrice moderne, publice și private, dedicate repatriaților seniori. Aceste centre ar urma să ofere servicii medicale, de îngrijire și socializare, cu accent pe incluziunea socială și protecția persoanelor în vârstă.„CUB transformă diaspora într-un pilon solid al dezvoltării noastre. Susține ‘O casă pentru revenirea acasă’ și fii parte din schimbare”, a declarat Igor Munteanu, președintele partidului.
15:00
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare Liber TV
Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare a ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală, a fost atacată la Curtea de Apel. Cei „galbeni” au intervenit și au propus ca ședința Curții să fie fixată după alegeri, ca să mă „pună la perete”. Pe mine nu m-a strâns la perete FSB, Plahotniuc… Orice încercare de a mă intimida sau de a mă presa se va termina foarte dureros pentru ei, chiar în aceeași zi! Nu poate nimeni să mă „pună la zid”!”, a declarat Renato Usatîi.Președintele Partidului Nostru spune că după toată experiența prin care a trecut în 11 ani de activitate politică, aceste sperietori nu sunt decât vorbe goale.  ”Nici FSB-ul nu a reușit să mă oprească, atunci când au încercat să-i intimideze pe părinții mei. Nici când mă șantajau că, dacă nu semnez anumite acorduri, voi fi întemnițat în celula lui Magnițki. Nici atunci când doamnele din Partidul Nostru și părinții mei primeau video-uri cu amenințări din partea celor din Wagner, ca să mă oblige să ies din cursa prezidențială. Acum cine să mă sperie? Grosu? Recean? Maximum cu ce mă pot „amenința” astăzi este să nu permită formației „Ruki Vverh” sau lui DJ Smash să intre în țară”, a mai spus Renato Usatîi.Liderul Partidului Nostru a dezvăluit recent că un grup de deputați PAS, împreună cu controversatul bancher Gherman Gorbunțov și judecătorul Valeriu Curicheru, au anulat în secret ordonanța Procuraturii Generale din 2022 prin care Renato Usatîi a fost scos de sub învinuire penală. Ulterior, Renato Usatîi a contestat decizia la Curtea de Apel.
13:40
(VIDEO) Vlad Plahotniuc, mesaj despre Edelweiss: „Proiectele pentru oameni au fost șterse de PAS” Liber TV
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de caritate, desfășurate de Fundația Edelweiss, al cărui fondator este, pe care o numește proiectul său „de suflet”. Autorii menționează că de aceste programe, care au fost implementate în timpul guvernării PDM au beneficiat aproximativ 400 de mii de oameni, scrie UNIMEDIA.„Am crezut întotdeauna în lucrul bine făcut și mereu am încercat să perfecționez orice proiect pe care l-am început, fie că a fost vorba despre afaceri sau politică. Și mi-a reușit. Unul dintre proiectele mele de suflet este, fără îndoială, Fundația „Edelweiss”. Știu că a adus multă lumină și rezultate concrete pentru mii de oameni. Cei care au beneficiat de proiectele „Edelweiss” nu au uitat de acest sprijin. Nu uit nici eu mesajele lor de mulțumire”, a scris Vlad Plahotniuc, în postarea alăturată.Acesta a mai ținut să accentueze că, după ce PAS a preluat guvernarea, toate proiectele fundației au fost „șterse cu buretele fără remușcări”, iar în loc a adus „sărăcie, deznădejde și regres”.„Edelweiss a fost o poveste frumoasă. Însă povestea nu s-a încheiat. Am crezut și cred în continuare în acest proiect. Și vă invit să credem împreună în lucruri bune și frumoase pentru oameni”, se mai spune în mesajul lui Plahotniuc.﻿Fundația „Edelweiss”, creată de Vlad Plahotniuc, a fost una dintre cele mai ample inițiative de caritate din Republica Moldova. Proiectele sale au fost diverse, de la modernizarea Institutului Mamei și Copilului și distribuirea cutiilor-cadou pentru nou-născuți, până la cabinete pediatrice mobile, tratamente gratuite pentru pacienți oncologici și programe dedicate vârstnicilor sau persoanelor vulnerabile.De asemenea, fundația a finanțat peste 40 de terenuri de joacă în sate, a modernizat infrastructura rurală prin programul „Satul Viitorului”, a sprijinit educația prin burse și dotări pentru școli și a contribuit la salvarea patrimoniului cultural.
12:40
Dorin Recean spune că Țuțu nu se află în regiunea transnistreană, dar intenționează să ajungă în stânga Nistrului Liber TV
Premierul Dorin Recean susține că deține informații operative conform cărora fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, ar intenționa să ajungă în stânga Nistrului. Potrivit lui Recean, instituțiile statului investighează cazul, pentru a determina intenția reală a lui Țuțu și a persoanelor care l-ar ajuta.„La această etapă, după câte cunosc, este vorba doar de o informație operativă referitoare la intenția de a se afla în regiunea transnitreană. Pentru asta nu este neapărat nevoie să traversezi frontiera Republicii Moldova, controlată de autoritățile constituționale”, a subliniat premierul. Marți, în cadrul unei noi ședințe în dosarul de îmbogățire ilicită a fostului parlamentar, procurorii au solicitat arest preventiv și anunțarea în căutare a fostului deputat Constantin Țuțu. Acuzatorii de stat au precizat că există suspiciuni că fostul deputat s-ar afla în regiunea transnistreană, chiar dacă are interdicția de a părăsi Grecia. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, urmează să examineze demersul procurorilor pe 22 septembrie. De altă parte, Ion Negura, avocatul lui Constantin Țuțu, a spus că nu este de acord cu demersul procurorului. „Or, informațiile prezentate nu corespund realității. Dumnealui este în Grecia și va reveni în cel mai scurt timp, deoarece nu are careva impedimente/interdicții. Este liber și poate să vină în țară oricând”, a explicat el.
12:20
(FOTO) CNA și Procuratura mun. Bălți desfășoară peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante. Potrivit investigațiilor preliminare, s-a constatat o bănuială rezonabilă privind  activitatea unui grup de persoane suspectate că ar fi pus în aplicare un plan infracțional coordonat, în perioada preelectorală, premergătoare alegerilor parlamentare stabilite pentru data de 28 septembrie 2025. Printre persoanele vizate se numără factori de decizie afiliați unor partide politice, membri și simpatizanți, care ar fi creat o schemă de introducere în țară a mijloacelor bănești ilicite, destinate susținerii ilegale a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali. În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, purtători de in formații, înscrisuri de ciornă, alte materiale relevante pentru anchetă. Acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, iar CNA și procurorii vor reveni cu detalii suplimentare pe măsura avansării investigațiilor.
11:30
Festivalul Etniilor 2025, ediția a XXIV-a: tradiții, gastronomie și curți etnice în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” Liber TV
Primăria municipiului Chișinău anunță că duminică, 21 septembrie 2025, între orele 10:00–17:00, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, va avea loc cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor, desfășurat sub genericul „Unitate prin diversitate”.Evenimentul, considerat o sărbătoare a multiculturalismului și toleranței interetnice, va aduce în fața publicului tradițiile, porturile, dansurile și gastronomia comunităților etnice din Republica Moldova. Participanții vor putea vizita curțile etnice, expozițiile tematice și târgul de artizanat, dar și vor asista la spectacole artistice și activități interactive.Programul va începe la ora 10:00 cu ceremonia de depunere de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, urmată de întâmpinarea oaspeților în Casa Mare (Scuarul Europei) și Hora Prieteniei „Unitate prin diversitate”, la havuzul central din Grădina Publică. La ora 11:00 este programată inaugurarea oficială pe scena principală.Pe parcursul zilei, vizitatorii vor putea participa la master-class-uri gastronomice, demonstrații de meșteșuguri tradiționale (țesut, broderie, lemnărit, olărit) și activități menite să promoveze dialogul intercultural.Festivalul va reuni și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău.Potrivit organizatorilor, obiectivul evenimentului este valorificarea și perpetuarea tradițiilor comunităților etnice din Republica Moldova, precum și consolidarea relațiilor de prietenie dintre reprezentanții diverselor etnii care locuiesc în țară.
10:40
SUA investesc 130 milioane de dolari în construcția liniei energetice Strășeni–Gutinaș, anunță premierul Dorin Recean Liber TV
Republica Moldova face un nou pas spre independența energetică, a anunțat premierul Dorin Recean într-un mesaj video difuzat astăzi, înaintea ședinței de Guvern.Potrivit acestuia, Guvernul Statelor Unite va finanța integral construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș, cu o investiție de 130 milioane de dolari. Noua infrastructură va avea o lungime de 190 km și va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua europeană de energie.„Această linie înseamnă eliminarea șantajului energetic și garanția energiei electrice pentru Republica Moldova. Mulțumesc Guvernului Statelor Unite pentru această investiție în viitorul european al țării noastre”, a declarat Dorin Recean.Premierul a menționat că proiectul se înscrie în strategia mai amplă de interconectare energetică. După linia Chișinău–Vulcănești, care urmează să fie finalizată în acest an, vor mai fi realizate alte două conexiuni: Bălți–Suceava, aflată la etapa de proiectare, și Strășeni–Gutinaș, finanțată acum de SUA.Recean a subliniat că, spre deosebire de perioadele anterioare, când „nu s-a pus o cărămidă și nu s-a tras un singur fir electric pentru a dezlega Moldova de șantaj”, în ultimii patru ani guvernul a reușit să pună bazele independenței energetice prin parteneriate strategice cu aliații occidentali.Guvernul urmează să anunțe în perioada următoare calendarul lucrărilor pentru noua linie de interconexiune.
10:30
Partidul Republican „Inima Moldovei” se adresează cetățenilor: PAS vrea să vă priveze de dreptul la alegere, dar nu vor reuși dacă fiecare dintre noi va merge la urne și va vot! Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei” atrage atenția publicului și a observatorilor asupra faptului că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), „pentru a se menține la putere, are o strategie bazată pe limitarea dreptului de vot al cetățenilor, pe teroarea politică împotriva oponenților, precum și pe intimidarea și dezinformarea cetățenilor, care este o tentativă masivă de a priva poporul Moldovei de dreptul la alegeri libere și corecte”.„Primul element al acestei strategii este intimidarea a sute de mii de cetățeni care nu susțin PAS. Autoritățile încearcă să-i convingă pe toți cei care gândesc diferit să nu participe la vot, pentru a evita probleme cu organele de forță. Timp de mai multe săptămâni, puterea a transmis zilnic publicului imagini cu percheziții și rețineri în rândurile opoziției. Pe acest fundal, apar propagandiștii PAS care îndeamnă deschis oamenii să stea acasă. Logica lor cinică este simplă: nu votezi – înseamnă că ești „curat”, dar dacă ai votat – pregătește-te de probleme. Aceasta este o tentativă conștientă de a-i priva de dreptul la vot pe cei care nu susțin puterea”, se spune în declarație.Reprezentanții „Inima Moldovei” afirmă că, al doilea element este atacarea alegătorilor din stânga Nistrului.„Mai întâi, PAS a redus fără niciun motiv numărul secțiilor de votare pentru acești cetățeni. Acum, activiștii PAS amenință că vor bloca drumurile în ziua votului, pentru ca cetățenii moldoveni din Regiunea Transnistreană să nu poată ajunge la secții. Aceasta este o încălcare directă a dreptului electoral, dar pentru PAS este doar un mod de a elimina alegătorii incomozi. Al treilea element este falsificarea rezultatelor în străinătate. PAS a refuzat în mod conștient să deschidă un număr suficient de secții la est, unde nu au susținere. În schimb, în occident, numărul secțiilor a fost majorat cu 70 față de alegerile precedente. Mai mult, au fost tipărite 864 de mii de buletine de vot pentru diasporă, deși recordul – și acela „desenat” – este de doar 328 de mii. Toate acestea sunt însoțite de declarațiile Maiei Sandu și ale anturajului său, conform cărora din străinătate „cu siguranță” vor veni între 400 și 500 de mii de voturi. Toată lumea înțelege că acest lucru este imposibil și reprezintă o pregătire deschisă pentru falsificări masive”, se mai spune în document.Partidul Republican „Inima Moldovei”, în context, se adresează fiecărui cetățean al Republicii Moldova: „Țara noastră a fost capturată de o grupare criminală care nu se va opri în fața la nimic. Ei încalcă legea, calcă în picioare drepturile cetățenilor, scuipă pe democrație și pe poziția observatorilor. Există un singur lucru capabil să-i oprească pe bandiții „galbeni” – acesta este votul poporului. Pe 28 septembrie, se va decide soarta țării noastre. PAS vrea să vă priveze de dreptul la alegere, dar nu vor reuși dacă fiecare dintre noi va merge la urne și va vota. Facem apel la toți cetățenii – indiferent de locul de trai, naționalitate sau viziuni politice – să vină la vot și să spună „Nu!” criminalilor și jefuitorilor PAS. Facem apel să spunem „Da!” unei Moldove independente, puternice și prospere”. 
10:20
Percheziții la un trust media din Republica Moldova: Poliția investighează spălare de bani și evaziune fiscală. Reacția televiziunilor vizate Liber TV
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, sprijiniți de trupele speciale „Fulger”, au desfășurat la 16 septembrie o serie de percheziții în cadrul unei cauze penale deschise pentru evaziune fiscală și spălare de bani.Potrivit poliției, investigațiile au vizat organizația criminală „Șor” și rețeaua de finanțare prin care aceasta ar fi susținut un trust media implicat în propagandă pro-rusă și dezinformare. Oamenii legii susțin că banii proveneau din tranzacții fictive realizate printr-o companie de construcții și o firmă petrolieră, cu implicarea unor angajați străini.În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, tehnică de calcul, surse bănești în valoare de aproximativ 5 milioane de lei și alte probe. Poliția a anunțat că a reținut un bărbat considerat intermediar al spălării de bani, care anterior fusese condamnat pentru omor și dat în căutare. Totodată, la domiciliul unei administratoare din trustul media vizat a fost descoperită o substanță verde, asemănătoare drogurilor, care urmează să fie expertizată.Autoritățile precizează că investigațiile continuă pentru identificarea altor persoane implicate în schemă.De cealaltă parte, reprezentanții „Primul Canal din Moldova”, instituție media vizată de acțiunile poliției, afirmă că descinderile și confiscarea echipamentelor ar fi motivate politic. Într-o declarație publicată după percheziții, aceștia susțin că televiziunea a ajuns în această situație pentru că ar fi prestat anterior servicii de publicitate unei companii de construcții anchetate de autorități.„Nu este o luptă împotriva evaziunii fiscale, ci o încercare de a priva opoziția de o voce și de a bloca răspândirea adevărului despre eșecurile actualei guvernări”, se arată în comunicatul postat de televiziune.Postul critică faptul că, în timp ce echipamentele sale au fost confiscate și studiourile închise, „marile companii petroliere implicate în aceeași afacere continuă să funcționeze”. Reprezentanții instituției media consideră măsurile autorităților drept „o încercare de a reduce numărul surselor independente de informare”.Poliția nu a comentat, deocamdată, acuzațiile lansate de televiziunea vizată.
10:00
Zelenski: Rusia pregătește două noi ofensive majore, după trei eșecuri în acest an Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru Sky News, publicat pe 16 septembrie, că Rusia se pregătește să lanseze încă două campanii militare de amploare în această toamnă, după ce precedentele trei încercări din 2025 au eșuat.„Se pregătesc pentru două ofensive majore în toamnă. Au mai fost trei până acum, iar înaintea noastră… urmează încă două campanii grele”, a spus Zelenski.Declarațiile liderului de la Kiev vin în contextul informațiilor potrivit cărora Vladimir Putin le-ar fi transmis oficialilor americani că intenționează să cucerească întreaga regiune Donbas până la finalul anului 2025. Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi convins că Rusia „câștigă”, în ciuda progreselor limitate.De la începutul invaziei, în februarie 2022, Rusia a reușit să ocupe mai puțin de 1% din teritoriul suplimentar al Ucrainei, chiar dacă ofensiva din vara acestui an a fost una dintre cele mai rapide de după 2024. Zelenski a explicat eșecurile Moscovei prin pierderile masive de soldați și tehnică militară.„Au pierdut pentru că au avut un număr foarte mare de victime în rândul personalului și o cantitate mare de echipament distrus. Le-am spus europenilor și le-am spus și la Casa Albă… rușii nu vor putea lua estul nostru”, a afirmat președintele ucrainean.Acesta a respins și speculațiile potrivit cărora Rusia ar putea cuceri orașe precum Sumî, numindu-le „minciuni și manipulări”. Armata rusă deschisese un nou front în regiunea Sumî la începutul verii, ocupând câteva sate, însă Zelenski a precizat că ofensiva a fost „complet zădărnicită” în septembrie.„Cred că rușii stau mai prost decât se așteptau. Ei stau mult mai prost decât îi spun lui Putin. El nu știe asta”, a adăugat Zelenski.Estimările The Economist arată că Rusia ar fi pierdut aproximativ 31.000 de militari între 1 mai și 9 iulie 2025, în timp ce Statul Major al Ucrainei susține că, de la începutul războiului pe scară largă, numărul total al pierderilor rusești depășește 1,1 milioane de oameni.În august, Zelenski sublinia că Moscova ar avea nevoie de cel puțin patru ani pentru a reuși o ocupare completă a Donbasului, regiune formată din Luhansk (controlată aproape integral de Rusia) și Donetsk (parțial ocupată).
10:00
Andrei Năstase: „Vreau să fiu vocea independentă a cetățenilor în viitorul Parlament” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase și-a prezentat mesajul electoral printr-un comunicat de presă, în care a subliniat importanța unei alternative la dominația partidelor politice din Parlamentul Republicii Moldova.Avocat și lider al protestelor antioligarhice, Năstase susține că intrarea unui candidat independent în competiția parlamentară reprezintă „o șansă istorică” pentru democrația moldovenească. El afirmă că instituțiile statului au fost controlate în ultimele trei decenii de partide, ceea ce ar fi dus la compromisuri și la pierderea încrederii cetățenilor.„A venit momentul să aducem în Legislativ o voce cu adevărat liberă, care să răspundă doar cetățenilor”, a declarat acesta, menționând exemplul Estoniei, unde independența politică și implicarea civică ar fi contribuit la modernizarea statului.Năstase a precizat că viziunea sa se bazează pe ideea de independență reală a instituțiilor, eliberate de influența partidelor și de interesele de grup. „Independența adevărată înseamnă să avem instituții eliberate de partide, oameni care decid singuri și o democrație în care cetățenii își fac singur dreptate prin vot”, a adăugat candidatul.Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt programate pentru 28 septembrie 2025, iar Andrei Năstase este unul dintre puținii candidați independenți care și-au anunțat participarea.
09:40
Grav accident, soldat cu o persoană decedată și două rănite, la Ialoveni Liber TV
Un bărbat a murit, iar două femei au ajuns la spital, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 09:05, pe o stradă din localitatea Costești, din raionul Ialoveni.Potrivit informațiilor preliminare, un șofer în vârstă de 63 de ani, în timp ce se afla la volanul unui automobil de marca Citroen Berlingo, din motive încă necunoscute și-ar fi pierdut cunoștința, iar mașina a derapat de pe traseu și s-a izbit violent într-un gard de pe acostament.În urma impactului bărbatul a murit pe loc, până la venirea ambulanței, iar pasagerele sale, două femeie de 55 de ani și respectiv 63 de ani, s-ar fi ales cu multiple traumatisme și au fost transportate la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău pentru a le fi acordate ajutorul medical necesar.Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
16 septembrie 2025
19:30
Premieră în Parlamentul European. Ursula von der Leyen, vizată de două moțiuni de cenzură Liber TV
Parlamentul European va dezbate și apoi va vota două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, consultat de POLITICO.Două grupuri politice, Patrioții pentru Europa, de extremă dreapta, și Stânga, au depus moțiuni separate de neîncredere împotriva Comisiei Europene pe 10 septembrie, la miezul nopții, cel mai devreme moment permis de regulamentele parlamentare.Patrioții au depus moțiunea cu 20 de secunde înaintea Stângii, au declarat doi oficiali.Aceste demersuri au avut loc la doar câteva ore după ce Ursula von der Leyen a ținut discursul său istoric despre starea Uniunii în fața Parlamentului de la Strasbourg și la doar două luni după ultimul vot de încredere adresat acesteia, pe care l-a câștigat, dar care a evidențiat fragmentarea politică din Parlamentul European.Patrioții, grup din care fac parte partidul francez RN al lui Marine Le Pen și Fidesz-ul lui Viktor Orbán din Ungaria, o acuză pe von der Leyen de lipsă de transparență și responsabilitate și critică acordurile comerciale Mercosur (cu America de Sud) și cel cu SUA.Stânga critică, de asemenea, politica comercială a Comisiei, dar pune un accent mai mare pe ceea ce consideră a fi inacțiunea executivului UE în contextul războiului dintre Israel și Gaza.Depunerea a două moțiuni de cenzură în același timp este fără precedent și a stârnit dezbateri în Parlament cu privire la modul în care se vor desfășura cele două dezbateri și voturi.Momentul dezbaterilor și al voturilor va fi decis de liderii grupurilor politice atunci când vor stabili agenda finală a plenului, pe 1 octombrie, a declarat purtătoarea de cuvânt a Parlamentului, Delphine Colard.Cea mai probabilă opțiune este desfășurarea unei dezbateri comune luni, 6 octombrie, urmată de două voturi separate joi, 9 octombrie, potrivit a două persoane familiarizate cu procedura parlamentară.Patrioții vor revendica, cel mai probabil, dreptul de a avea primul vot, întrucât au câștigat „cursa” pentru depunerea documentelor la timp.Parlamentul European a respins, la 10 iulie, o moțiune de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.Inițiată de extrema dreaptă, mai precis de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, moțiunea a fost susținută de 175 de eurodeputați și respinsă de 360, în timp ce 18 s-au abținut.Inițiatorii au dorit să o sancționeze pe șefa Comisiei pentru lipsa de transparență în scandalul „Pfizergate”.
Mai multe ştiri
