Armata rusă a lovit Ucraina cu zeci de rachete și sute de drone
Veridica.md, 20 septembrie 2025 11:30
„Fiecare astfel de atac nu răspunde unei necesități militare, ci mai degrabă unei strategii rusești deliberate de a teroriza civilii și de a ne distruge infrastructura” acuză președintele Volodimir Zelenski.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 30 minute
11:30
„Fiecare astfel de atac nu răspunde unei necesități militare, ci mai degrabă unei strategii rusești deliberate de a teroriza civilii și de a ne distruge infrastructura” acuză președintele Volodimir Zelenski.
Acum o oră
11:10
Poliţiştii români de frontieră au depistat pe aeroportul Otopeni trei cetăţeni iranieni care voiau să intre ilegal în spaţiul Schengen # Veridica.md
Aveau cărţi de identitate false, cu însemnele autorităţilor din Ungaria şi din Olanda.
Acum 2 ore
10:30
ALEGERI PARLAMENTARE/ Investigație: Diaspora, noul front electoral. Rețeaua Șor se extinde în Europa # Veridica.md
Moldoveni din diaspora ar fi fost racolați contra 500 de euro pentru a acționa ca „observatori” la alegeri, într-o schemă atribuită rețelei lui Ilan Șor, potrivit Anticoruptie.md.
Acum 6 ore
07:40
ALEGERI PARLAMENTARE/ Senatori americani: „Există probe clare că Rusia desfăşoară o campanie suţinută de stat pentru a influența alegerile din Moldova” # Veridica.md
Într-o declarație emisă vineri, 19 septembrie, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, un grup de senatori americani subliniază că Federația Rusă folosește propagandă, constrângeri economice și scheme de cumpărare a voturilor.
Acum 24 ore
20:10
Incidentul a fost al patrulea de acest fel, de la începutul anului.
19:00
România: procurorii anticorupție au reținut un secretar de stat și un manager de spital # Veridica.md
Potrivit presei, amândoi ar fi protejații longevivului politician de stânga Ion Mocioalcă.
15:50
Unul e în regiunea Donețk, celălalt în Zaporojie.
15:40
R. Moldova, sprijinită de foști oficiali americani în fața amenințărilor ruse:„ Libertatea Moldovei este libertatea noastră” # Veridica.md
Opt foști ambasadori ai Statelor Unite și-au exprimat sprijinul față de R. Moldova într-o scrisoare publică, avertizând asupra pericolelor pe care le implică influența rusă în alegerile parlamentare din 28 septembrie.
13:50
ALEGERI PARLAMENTARE/ Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului „Inima Moldovei” # Veridica.md
Ministerul Justiției din R. Moldova a solicitat vineri suspendarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru o perioadă de un an, invocând suspiciuni legate de finanțarea ilegală a formațiunii.
12:20
Promo-LEX: Rețea masivă de conturi false pe TikTok manipulează opinia publică înainte de alegeri # Veridica.md
O rețea extinsă de conturi false pe TikTok este folosită pentru a răspândi dezinformare și mesaje coordonate împotriva guvernului și a orientării pro-europene a R. Moldova, avertizează Promo-LEX, una dintre principalele organizații de monitorizare electorală din țară.
12:10
Democrații vor propune o lege pentru "a proteja libertatea de exprimare" în fața lui Trump # Veridica.md
Aceştia acuză administrația Trump că încalcă libertatea cuvântului și denunță drept cenzură suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel.
11:50
Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a procedurii de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc.
Ieri
11:10
Premierul Edi Rama susține că, grație acestuia, licitațiile publice vor fi „100% lipsite de corupție (și) pe deplin transparente”.
11:10
Tik-tak-tik-tak-tik-tak... Bate ceasul schimbării, numărătoarea inversă s-o pornit la drum, cum s-ar numi, popular grăind.
10:40
Suspendarea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, aterizarea lui Constantin Țuțu în regiunea transnistreană și deconspirarea întregii scheme de finanțare a rețelei Șor, cu toți marii actori implicați, inclusiv fostul polițist fugar Ion Perju, sunt știrile care au marcat penultima săptămână din preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c.
09:50
Premierul român, Ilie Bolojan, a declarat că are încredere în votul cetăţenilor din Republica Moldova # Veridica.md
România nu îşi doreşte „un proxy” al Moscovei la conducerea statului vecin - a spus șeful guvernului de la București.
09:30
Partidul Nostru este unul din actorii politici creditați în sondaje cu șanse de accedere în Parlament. Formal, acest partid își are originile încă în 1994, când a fost înregistrat cu denumirea de Partidul Țărănesc Creștin Democrat din Moldova.
07:00
Principala bază a forțelor americane din Afganistan a fost abandonată după retragerea haotică din 2021.
05:50
Atacatorul, cetăţean iordanian, a fost "neutralizat" de forţele armate israeliene.
00:00
Urmărește al doilea episod al seriei animate „Cum n-o dai!”
18 septembrie 2025
19:20
Președintele Vladimir Putin: peste 700.000 de soldați ruși sunt desfășurați de-a lungul așa-zisei „linii de contact” de pe frontul din Ucraina invadată # Veridica.md
Moscova, care a mobilizat resurse umane și materiale enorme, câștigă teren în unele zone, suferind, în același timp, pierderi militare grele, potrivit estimărilor independente.
15:40
Apropiat al președintelui Putin, Dmitri Kozak era un critic al războiul din Ucraina.
15:40
Poliţiştii români de frontieră au descoperit un autovehicul căutat de autorităţile din Norvegia # Veridica.md
Mașina era condusă de un bărbat din Republica Moldova.
15:20
Ambasadorul Victor Chirilă pentru AGERPRES: Federaţia Rusă poartă împotriva Republicii Moldova „un război hibrid total, nemilos” # Veridica.md
El apreciază că aproximativ 30.000 dintre concetăţenii săi, stabiliţi permanent sau temporar în România, vor merge la vot pe 28 septembrie.
13:20
Opoziţia din Republica Moldova constată că drepturile regiunii autonome găgăuze nu au fost respectate de mult timp, iar Chişinăul întreprinde măsuri pentru lichidarea acesteia, a declarat oligarhul fugar Ilan Șor.
13:10
CEC va tipări 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
12:50
Importurile de vinuri spumante în Republica Moldova s-au dublat, în 2024, față de anul precedent, reprezentând o presiune tot mai mare pe această piață.
12:30
Peste 50 de percheziții se desfășoară la domiciliile și la sediile unei formațiuni politice, vizând 32 de persoane.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Sute de mercenari înrolați în „armata digitală a Kremlinului”. ZdG deconspiră cum este plătită rețaua „direct de la Moscova” # Veridica.md
Ziarul de Gardă a continuat, sub acoperire, să urmărească cum funcționează „armata digitală a Kremlinului”.
11:00
Fraudă, frică, falsuri: cum amenință propaganda rusă alegerile parlamentare din Republica Moldova # Veridica.md
Propaganda rusă își centrează în continuare atacurile asupra Republicii Moldova, promovând narațiuni despre fraudarea alegerilor pentru a submina încrederea în procesul democratic, a descuraja participarea la vot – mai ales în diaspora – și a pregăti terenul pentru proteste post-electorale.
09:10
La începutul săptămânii, acesta a ridicat o dronă deasupra unor clădiri guvernamentale din Varșovia.
09:00
Lituania trimite în judecată 15 persoane, pentru atentate cu colete-capcană în numele Rusiei # Veridica.md
Rețeaua era coordonată de cetățeni ruși, asociați cu serviciile de informații militare rusești.
17 septembrie 2025
19:30
CEC va sesiza Ministerul Justiției în vederea examinării aplicabilității prevederilor legale ce țin de limitarea activității partidelor politice.
19:00
Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc a fost suspendată de autoritățile elene, fără a anunța motivele.
17:10
DEZINFORMARE ELECTORALĂ/ TikTok a eliminat mii de materiale, a blocat sute de mii de conturi false și milioane de aprecieri și urmăritori falși # Veridica.md
Platforma TikTok anunță că, în peroada 1 iulie - 9 septembrie, a eliminat peste 4 500 de materiale care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat de inteligență artificială
16:40
Poliția și CNA desfășoară în această săptămână zeci de percheziții și acțiuni de urmărire penală privind finanțarea ilegală a formațiunilor politice, în contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc peste zece zile.
15:00
Teste efectuate independent în două laboratoare ar arăta că Alexei Navalnîi a fost ucis în închisoare.
14:20
București: opoziția afirmă că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, slăbește securitatea energetică a României # Veridica.md
Deputatul basarabean Valeriu Munteanu o acuză că tergiversează avizele şi transmite mesaje publice ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de Revoluția anticomunistă din 1989.
13:40
Invadatorii au vizat infrastructura feroviară.
12:40
România: poliția de la Iași face cercetări privind posibile cazuri de campanie electorală ilegală pentru alegerile din Republica Moldova # Veridica.md
Urmează să se facă schimb de informaţii cu autorităţile de la Chișinău şi să se dispună măsuri.
12:20
Ion Ceban, primar al Chișinăului și unul dintre liderii Blocului electoral „Alternativa”, a răbufnit zilele trecute, afectat profund de un pliant electoral difuzat de PAS, în care cetățenii sunt avertizați despre posibilele consecințe ale alegerilor din 28 septembrie, dacă vor vota venirea la putere a unor formațiuni pro-rusești.
11:50
Astfel de informații „ar putea fi folosite împotriva intereselor de securitate națională ale Letoniei și ale altor state din regiunea baltică”.
11:30
Mii de slovaci au manifestat în capitala Bratislava împotriva măsurilor de austeritate propuse de guvern # Veridica.md
Cabinetul a decis ca oamenii să plătească mai mult pentru asigurările de sănătate.
11:00
Soldatul Moscovei: Cum conduce Ilan Șor războiul hibrid al Rusiei împotriva Moldovei înaintea parlamentarelor # Veridica.md
Oligarhul fugar Ilan Șor rămâne în continuare vârful de lance al războiul hibrid dus de Rusia împotriva Republicii Moldova cu scopul stabilit de a deraia statul din parcursul său european prin orice mijloace. Rețeaua sa de influențare a votului cuprinde elemente și figuri criminale care acționează piramidal de sus în jos.
08:30
Ion Perju, urmărit mai multe luni pentru a deconspira schema de spălare a banilor din rețeaua lui Șor # Veridica.md
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru moartea lui Valeriu Boboc și aflat în cătare din 2015, a fost reținut pe 16 septembrie în timpul unor descinderi la rețeaua Șor.
08:00
Un trust media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, vizat în perchezițiile Poliției # Veridica.md
Au fost ridicate aproximativ 5 milioane de lei. Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale care asigura răspândirea propagandei pro-ruse și a dezinformării.
05:40
Procurorul a anunţat că va cere pedeapsa cu moartea.
05:30
Preşedintele SUA se află în cea de-a doua sa vizită de stat în Regatul Unit.
16 septembrie 2025
20:50
Fugar de cinci ani, fostul director general al gigantului financiar digital german Wirecard, austriacul Jan Marsalek, ar fi la ruși # Veridica.md
Este căutat de Interpol pentru prăbușirea fostei companii DAX, principalul indice bursier german, considerată unul dintre cele mai mari scandaluri economice din țară.
17:10
Un blogger din opoziția azeră a fost condamnat, în lipsă, la șase ani și jumătate de închisoare # Veridica.md
Mahammad Mirzali a supraviețuit unei tentative de înjunghiere în orașul francez Nantes, după un atac pe care l-a calificat drept motivat politic.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.