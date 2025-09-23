Leonid Vaca, fostul bodyguard al lui Șor, a fost condamnat pentru plicurile „Din tot sufletul”
TVR Moldova, 23 septembrie 2025 15:50
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, Leonid Vaca, a fost condamnat la cinci ani cu executarea pedepsei în închisoare de tip semiînchis pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șansă”, potrivit Procuraturii Anticorupție. Leonid vacaeste un fost angajat al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. El este unul dintre cei doi foști polițiști prinși în flagrant cu transmiterea a 613.500 de lei pentru finanțarea Partului „Șansă” pe 1 martie 2024.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
15:50
Leonid Vaca, fostul bodyguard al lui Șor, a fost condamnat pentru plicurile „Din tot sufletul” # TVR Moldova
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, Leonid Vaca, a fost condamnat la cinci ani cu executarea pedepsei în închisoare de tip semiînchis pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șansă”, potrivit Procuraturii Anticorupție. Leonid vacaeste un fost angajat al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. El este unul dintre cei doi foști polițiști prinși în flagrant cu transmiterea a 613.500 de lei pentru finanțarea Partului „Șansă” pe 1 martie 2024.
Acum o oră
15:20
Avocatul Lucian Rogac spune că Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie și nu vrea „show public” # TVR Moldova
Procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, va avea loc pe 25 septembrie, anunță avocatul oligarhului, Luсian Rogac.
15:10
„Trasee profesionale pentru tineri": Inițiativă care îi ghidează pe tineri în alegerea carierei # TVR Moldova
Ghidarea în carieră este un sprijin important pentru tinerii din Republica Moldova. De aceea, sunt lansate mai multe inițiative, care să-i ajute să-și aleagă viitoarea profesie, în funcție de interesele lor. Această temă a fost abordată și în cadrul unu proiect ce a avut loc recent, la Centrul Republican ARTICO.
Acum 2 ore
14:50
„O reacție isterică”. Spionajul rusesc, după mesajul Maiei Sandu legat de alegerile din R. Moldova # TVR Moldova
Serviciul extern de informații al Rusiei (SVR) a difuzat un comunicat potrivit căruia liderii NATO ar intenționa să trimită trupe în Republica Moldova imediat după alegerile din 28 septembrie. Drept reacție, autoritățile de la Chișinău au afirmat că așa-zisele „alerte” despre pretinse planuri de ocupare a Moldovei de Europa sunt o reacție isterică fabricată de serviciile ruse la mesajul de ieri al președintei Maia Sandu.
14:10
O cetățeană a Federației Ruse a fost prinsă încercând să transporte peste frontieră 62.500 de dolari americani fără a-i declara, la postul vamal Aeroport din Chișinău. Incidentul a avut loc în timpul controlului unei pasagere care urma să călătorească pe ruta Chișinău–Istanbul.
Acum 4 ore
13:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va căuta să obțină mai mult sprijin din partea aliaților atunci când se va adresa ONU și se va întâlni cu Donald Trump săptămâna aceasta, însă, în spatele ușilor închise, Kievul se pregătește discret pentru o nouă fază a războiului, în care se va baza tot mai mult pe propriile forțe, scrie TVR Info.
13:00
Poliția din Iași verifică locațiile în care sunt stabiliți moldoveni, ucraineni și ruși # TVR Moldova
Polițiști din Iași efectuează, marți dimineață, percheziții de amploare pentru a verifica stabilirea în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova și Ucraina, precum și din Federația Rusă și alte state, la locațiile de interes.
12:20
Oportunități pentru jurnaliști prin Programul „Bursele Europene pentru Jurnaliști”, ediția 2025-2026. Jurnaliști din Republica Moldova vor avea posibilitatea să obțină expertiză în problematica europeană, beneficiind de instruiri în diverse tematici legate de Uniunea Europeană (UE), în cadrul Programului „Bursele Europene pentru Jurnaliști”, ediția 2025-2026, lansat de Asociația pentru Inițiative Responsabile (ASPIR).
Acum 6 ore
12:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe strada Maria Drăgan – tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și Ciocana – se execută lucrări de reparație.
11:40
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj Republicii Moldova cu ocazia finalizării screeningului bilateral, o parte importantă a negocierilor de aderare la UE. Oficialul european a menționat că Republica Moldova este bine pregătită pentru următoarea etapă a aderării la UE și că următorul pas constă în deschiderea primului cluster denumit „fundamentele aderării la UE”.
11:20
Cetățenii pot ridica cărți de identitate provizorii inclusiv în ziua scrutinului, anunță ASP # TVR Moldova
Agenția Servicii Publice (ASP) informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, duminică, 28 septembrie 2025, subdiviziunile sale teritoriale vor activa în regim special, între orele 07:00 și 21:00, pentru a asigura exercitarea dreptului la vot.
10:40
Finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede: peste 800.000 de lei confiscați de CNA # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au anunțat marți dimineață desfășurarea a peste 30 de percheziții, în cadrul unei ample investigații ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea de bani și coruperea alegătorilor în circumstanțe agravante.
10:30
Ofițeri de investigații, amendați cu câte 15.000, pentru că au cerut mită 20.000 de lei # TVR Moldova
Doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de trafic de influență. Aceștia ar fi pretins 20.000 de lei de la un cetățean vizat într-o cauză penală pentru șantaj, anunță Procuratura Anticorupție.
10:10
Ambasadorul R. Moldova la București: „Diaspora ar putea decide 15 mandate în Parlament” # TVR Moldova
Diaspora Moldovei este supusă și ea acelorași practici de manipulare și de corupere înainte de alegerile din 28 septembrie, a spus luni seara, la Prim Plan, ambasadorul Moldovei în România, Victor Chirilă: Un vot se ridică până la 100 de euro. Importanța votului cetățenilor din afara Moldovei este crucial, crede diplomatul, pentru că ei ar putea decide 15 locuri în Parlamentul Moldovei.
Acum 8 ore
09:10
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat luni că este pregătit să extindă cu un an ultimul tratat de control al armelor dintre Washington şi Moscova, care limitează numărul de arme nucleare deţinute de fiecare parte, dacă omologul său american Donald Trump va face acelaşi lucru.
08:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat transmite pentru ziua de marți, 23 septembrie, vreme caldă de toamnă, cu maxime de până la 28 grade Celsius.
Acum 12 ore
07:50
Țuțu a fost dat în căutare, Plahotniuc va compărea în judecată pe 26 septembrie în „Frauda Bancară” # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc luni, 22 septembrie.
Acum 24 ore
21:00
O parte din persoanele vizate în cauza penală deschisă de oamenii legii - INI PCCOCS și SIS - pentru pregătirea dezordinilor în masă și a destabilizărilor, din cei 74 de inși, sunt membri ai unor formațiuni politice, inclusiv membri ai organizațiilor criminale coordonate din Federația Rusă, precizează Inspectoratul General al Poliției.
20:10
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală pentru alegerile parlamentare în favoarea Partidul Acțiunii și Solidaritate, în vederea obținerii unui rezultat care să asigure continuarea integrării ţării în Uniunea Europeană.
19:40
Partidul Liberal a chemat partidele unioniste și pro-europene să se retragă din cursa electorală în favoarea unui singur concurent. Apelul liberalilor a fost ignorat și nicio formatiune politica nu a acceptat inițiativa.
19:10
Mersul pe jos, cu bicicleta sau folosirea mijloacelor de transport în comun din marile oraşe sunt încurajate, în fiecare an, pe 22 septembrie, când în toată lumea este marcată Ziua Mondială fără Maşini. E un bun prilej să conştientizăm impactul negativ pe care poluarea produsă de traficul auto îl are asupra mediului şi asupra sănătăţii noastre. În Chişinău, însă, prea puţini au renunţat astăzi la maşina personală, iar ziua a început cu trafic intens, zgomot şi ambuteiaje.
18:40
Comisia Electorala avertizează că pot apărea noi metode de dezinformare în spațiul public. Un concurent electoral a comandat unui agent economic tipărirea unor buletine de vot de măriMea celor tipărite de autorități, dar cu ștampila Votat pusă în dreptul candidatului. Membrii CEC nu spun despre cine este vorba si nu au stabilit clar dacă sunt materiale promoționale sau de dezinformare.
18:20
Maia Sandu: Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu e o bucată de pământ pe care o poți vinde # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel ferm către toți cetățenii țării, de acasă și din diaspora, avertizând asupra pericolului pe care îl reprezintă influența Rusiei asupra procesului electoral și stabilității statului.
18:10
Mihai Țopescu este un artist vizual din Târgu Jiu, parte a generației ’80, considerată una de aur pentru arta în sticlă. Creațiile sale nu sunt doar expresii estetice, ci și manifeste sociale, iar în ultimii ani, tema centrală a operei sale a devenit protecția mediului.
17:40
Armata israeliană a anunţat luni că a întărit toate fronturile sale de luptă cu forţe aeriene, terestre şi navale pe parcursul sărbătoririi Anului Nou evreiesc, relatează Reuters.
17:40
SIS: Rusia mobilizează membri ai grupării Șor pentru acțiuni de destabilizare în R. Moldova # TVR Moldova
Autoritățile din Republica Moldova au identificat o rețea responsabilă de coordonarea unor acțiuni subversive, orchestrate din Serbia și finanțate de Federația Rusă. Alexandru Musteață, directorul Serviciului de Informații și Securitate, a prezentat detalii dintr-o anchetă complexă care arată implicarea directă a serviciilor speciale ruse în planificarea și coordonarea acestor activități pe teritoriul R. Moldova.
17:30
Republica Moldova a încheiat, astăzi, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în luna iulie a anului trecut - 15 luni de analiză a legislației naționale în raport cu cea europeană și peste 100 000 de pagini de legislație analizate de experții din instituțiile noastre publice. Ultimul capitol discutat a fost Capitolul 33 – Prevederi financiare și bugetare.
17:10
Peste 367 de mii de vehicule sunt în Chișinău. Cât de dispuși sunt oamenii să renunțe la mașini? # TVR Moldova
În fiecare an, pe 22 septembrie, este marcată Ziua Mondială fără Transport. Evenimentul are scopul de a încuraja oamenii să renunțe, măcar pentru o zi, la mașinile personale și să opteze pentru mersul pe jos, bicicletă sau transport public.
17:00
Premierul polonez Donald Tusk a declarat luni că ţara sa este dispusă să ia „orice decizie” pentru doborârea unor ţinte aeriene ce ar putea reprezenta o ameninţare, cum ar fi avioane sau drone ruseşti, dar numai în situaţii clare de încălcare de către acestea a spaţiului aerian polonez şi numai dacă există un sprijin unanim din partea aliaţilor din NATO, scrie TVR Info.
16:50
/LIVE/ Briefing de presǎ susținut de șeful IGP, directorul SIS, și procurorul șef al PCCOCS # TVR Moldova
Briefing de presǎ susținut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtunǎ.
16:40
L-au amenințat cu moartea pentru 500 de euro. Doi bărbați din Chișinău, trimiși în judecată # TVR Moldova
Doi bărbați cu vârste cuprinse între 36 și 47 de ani au fost trimiși în judecată, după ce au amenințat cu moartea un alt bărbat din Chișinău pentru 500 de euro, informează Procuratura Generală.
16:30
Trenul Literaturii și „Literatura la Castel” – experiențe unice în Săptămâna FILIT Chișinău # TVR Moldova
Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație un loc special: Castel MIMI. Trenul Literaturii pornește din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00. Pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic.
16:20
Pe 22 septembrie 2025, cele opt țări nordice și baltice – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia – au lansat un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE).
16:10
/VIDEO/ Ambasadoarea UE la Chişinău: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune" # TVR Moldova
A venit în Republica Moldova într-un moment crucial al istoriei şi a dat asigurări că țara noastră va face parte din Uniunea Europeană. Asta a relatat în primul său mesaj către cetăţeni Excelenţa Sa Iwona Piórko, care recent a preluat mandatul de Ambasadoare a Uniunii Europene la Chişinău. Diplomata a reafirmat angajamentul UE față de parcursul european al Republicii Moldova și a promis că va vizita toate localitățile pentru a sprijini comunitățile. SINCRON
16:10
Echipe de detectare a materialelor nucleare și specialiști ai Agenției Naționale pentru Reglementare Nucleară au intervenit, luni după-amiază, pe strada Sfântul Andrei 20 din sectorul Râșcani din Chișinău după ce la Serviciul 112 a fost raportată o creștere a nivelului de radiație.
Ieri
15:40
80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite: Reuniune specială la New York # TVR Moldova
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, moment marcat la New York printr-o reuniune specială în cadrul sesiunii anuale a Adunării Generale.
15:40
Centrul Maternal „În Brațele Mamei” a împlinit 14 ani de activitate – 14 ani de muncă neobosită, de vieți schimbate și de copii care au rămas alături de mamele lor. Pentru a marca acest moment deosebit, pe 20 septembrie, la Oliva Verde, a fost organizat „Șezătoarea Zânelor Bune” – Ediția de Toamnă, o seară în care emoția, tradiția și solidaritatea s-au împletit firesc.
15:30
„Caruselul de buletine”: O nouă metodă de falsificare de voturi ticluită de Șor pentru parlamentare # TVR Moldova
Noi modalități de fraudare a voturilor sunt pregătite pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie în diaspora, a dezvăluit șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernățeanu, într-un interviu pentru TVR Moldova.
15:20
Foto cu Țuțu în Transnistria. Unde a fost surprins apropiatul lui Plahotniuc, anunțat în căutare # TVR Moldova
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false, scrie IPN, informație confirmată pentru TVR Moldova de surse din cadrul instituțiilor de drept.
15:10
Piese legendare a muzicii disco, interpretate original de Orchestra Aldea-Teodorovici, la Chișinău # TVR Moldova
Un eveniment muzical inedit s-a desfășurat, aseară, în scuarul Catedralei din Chişinău. Piese legendare din epoca de aur a muzicii disco au fost interpretate într-un mod original de Orchestra Aldea-Teodorovici. Proiectul artistic a fost susţinut de Ministerul Culturii şi Primăria Muncipiului Chişinău.
14:40
Ce se întâmplă cu singurul dosar al lui Plahotniuc, trimis în judecată, în ajunul extrădării? # TVR Moldova
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” a fost amânată pentru 26 septembrie. Potrivit lui Alexandru Cernei, procuror anticorupție, drept motiv pentru amânarea ședinței a fost că avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, s-a r fi îmbolnăvit și ar fi fost preluat de ambulanță.
14:40
Marta Kos: Aderarea la UE nu ţine doar de Guvern sau Parlament, ci de comunitatea de afaceri # TVR Moldova
Accesarea fondurilor europene, alinierea la standardele blocului comunitar şi libera circulație a mărfurilor au fost printre subiectele discutate de un grup de antreprenori din Republica Moldova cu oficiali de la Bruxelles, la invitaţia comisarului pentru Extindere al UE, Marta Kos. Aceasta a reamintit interesul comunităţii europene pentru stimularea investițiilor în Republica Moldova, prin intermediul Planului de Creștere Economică.
14:10
Oboseala constantă, creșterea în greutate și senzația de foame imediat după masă pot fi semnale ale rezistenței la insulină – o afecțiune tot mai frecventă, asociată cu riscul crescut de diabet de tip 2.
14:10
„Cinci luni sub acoperire” într-un laborator de influențare a alegerilor parlamentare din R. Moldova # TVR Moldova
Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa în contextul scrutinului parlamentar care va avea loc pe 28 septembrie. Reporterii NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul fugar Ilan Șor.
13:20
Fiica „patrioatei” Greceanîi a obținut pașaport rusesc în perioada în care lucra la MAE al RM # TVR Moldova
RISE Moldova a descoperit că fiica Zinaidei Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare și unul dintre liderii socialiștilor, a obținut un pașaport rusesc chiar în perioada în care lucra la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, iar mama ei era deputată.Oxana Greceanîi a fost angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, potrivit unei investigații Rise Moldova.
13:10
Ziua Națională a Vinului, marcată pe 4 și 5 octombrie, sub sloganul „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” # TVR Moldova
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se transformă într-un loc de întâlnire pentru pasionații de vin, turiști și prieteni ai Vinului Moldovei. Ziua Națională a Vinului aduce împreună producători locali și vizitatori pentru degustări, povești despre vin și experiențe culturale autentice.
13:10
Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare conform unei decizii a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care a admis parțial demersul procurorilor anticorupție. Această decizie a fost luată după ce fostul deputat democrat a părăsit ilegal Grecia și s-a stabilit în regiunea transnistreană.
12:50
O nouă ședință în dosarul „Frauda bancară” a fost amânată. Avocatul lui Plahotniuc s-a îmbolnăvit # TVR Moldova
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” a fost amânată pentru 26 septembrie. Potrivit lui Alexandru Cernei, procuror anticorupție, drept motiv pentru amânarea ședinței a fost că avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, s-a r fi îmbolnăvit și ar fi fost preluat de ambulanță.
12:50
Parlamentare 2025: Maia Sandu, mesaj către cetățeni. Urmăriți la TVR MOLDOVA adresarea președintei # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
12:40
AIPA: 30 septembrie - termenul limită de solicitare a subvențiilor pentru măsuri complementare # TVR Moldova
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește că 30 septembrie curent, este data limită de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor pentru măsurile complementare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.