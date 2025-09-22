Trenul Literaturii și „Literatura la Castel” – experiențe unice în Săptămâna FILIT Chișinău

19:10

Cu o săptămână înainte de scrutinul crucial din 28 septembrie, un grup de tineri a discutat, astăzi, la Parlamentul din Chişinău, despre aportul generaţiei lor la progresul ţării. La conferinţa "Tinerii decid viitorul Republicii Moldova", organizată de Federaţia Tinerilor Basarabeni, noua generaţie, împreună cu autorităţile, mediul academic şi jurnalişti, au căutat soluţii pentru ca ţara să devină un stat european și modern, prin participarea societăţii la alegeri.