Detalii despre instruirile din Serbia: Instructor GRU, bani și structura rețelei
TVR Moldova, 22 septembrie 2025 21:00
O parte din persoanele vizate în cauza penală deschisă de oamenii legii - INI PCCOCS și SIS - pentru pregătirea dezordinilor în masă și a destabilizărilor, din cei 74 de inși, sunt membri ai unor formațiuni politice, inclusiv membri ai organizațiilor criminale coordonate din Federația Rusă, precizează Inspectoratul General al Poliției.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
21:00
O parte din persoanele vizate în cauza penală deschisă de oamenii legii - INI PCCOCS și SIS - pentru pregătirea dezordinilor în masă și a destabilizărilor, din cei 74 de inși, sunt membri ai unor formațiuni politice, inclusiv membri ai organizațiilor criminale coordonate din Federația Rusă, precizează Inspectoratul General al Poliției.
Acum 2 ore
20:10
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală pentru alegerile parlamentare în favoarea Partidul Acțiunii și Solidaritate, în vederea obținerii unui rezultat care să asigure continuarea integrării ţării în Uniunea Europeană.
19:40
Partidul Liberal a chemat partidele unioniste și pro-europene să se retragă din cursa electorală în favoarea unui singur concurent. Apelul liberalilor a fost ignorat și nicio formatiune politica nu a acceptat inițiativa.
Acum 4 ore
19:10
Mersul pe jos, cu bicicleta sau folosirea mijloacelor de transport în comun din marile oraşe sunt încurajate, în fiecare an, pe 22 septembrie, când în toată lumea este marcată Ziua Mondială fără Maşini. E un bun prilej să conştientizăm impactul negativ pe care poluarea produsă de traficul auto îl are asupra mediului şi asupra sănătăţii noastre. În Chişinău, însă, prea puţini au renunţat astăzi la maşina personală, iar ziua a început cu trafic intens, zgomot şi ambuteiaje.
18:40
Comisia Electorala avertizează că pot apărea noi metode de dezinformare în spațiul public. Un concurent electoral a comandat unui agent economic tipărirea unor buletine de vot de măriMea celor tipărite de autorități, dar cu ștampila Votat pusă în dreptul candidatului. Membrii CEC nu spun despre cine este vorba si nu au stabilit clar dacă sunt materiale promoționale sau de dezinformare.
18:20
Maia Sandu: Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu e o bucată de pământ pe care o poți vinde # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel ferm către toți cetățenii țării, de acasă și din diaspora, avertizând asupra pericolului pe care îl reprezintă influența Rusiei asupra procesului electoral și stabilității statului.
18:10
Mihai Țopescu este un artist vizual din Târgu Jiu, parte a generației ’80, considerată una de aur pentru arta în sticlă. Creațiile sale nu sunt doar expresii estetice, ci și manifeste sociale, iar în ultimii ani, tema centrală a operei sale a devenit protecția mediului.
17:40
Armata israeliană a anunţat luni că a întărit toate fronturile sale de luptă cu forţe aeriene, terestre şi navale pe parcursul sărbătoririi Anului Nou evreiesc, relatează Reuters.
17:40
SIS: Rusia mobilizează membri ai grupării Șor pentru acțiuni de destabilizare în R. Moldova # TVR Moldova
Autoritățile din Republica Moldova au identificat o rețea responsabilă de coordonarea unor acțiuni subversive, orchestrate din Serbia și finanțate de Federația Rusă. Alexandru Musteață, directorul Serviciului de Informații și Securitate, a prezentat detalii dintr-o anchetă complexă care arată implicarea directă a serviciilor speciale ruse în planificarea și coordonarea acestor activități pe teritoriul R. Moldova.
17:30
Republica Moldova a încheiat, astăzi, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în luna iulie a anului trecut - 15 luni de analiză a legislației naționale în raport cu cea europeană și peste 100 000 de pagini de legislație analizate de experții din instituțiile noastre publice. Ultimul capitol discutat a fost Capitolul 33 – Prevederi financiare și bugetare.
Acum 6 ore
17:10
Peste 367 de mii de vehicule sunt în Chișinău. Cât de dispuși sunt oamenii să renunțe la mașini? # TVR Moldova
În fiecare an, pe 22 septembrie, este marcată Ziua Mondială fără Transport. Evenimentul are scopul de a încuraja oamenii să renunțe, măcar pentru o zi, la mașinile personale și să opteze pentru mersul pe jos, bicicletă sau transport public.
17:00
Premierul polonez Donald Tusk a declarat luni că ţara sa este dispusă să ia „orice decizie” pentru doborârea unor ţinte aeriene ce ar putea reprezenta o ameninţare, cum ar fi avioane sau drone ruseşti, dar numai în situaţii clare de încălcare de către acestea a spaţiului aerian polonez şi numai dacă există un sprijin unanim din partea aliaţilor din NATO, scrie TVR Info.
16:50
/LIVE/ Briefing de presǎ susținut de șeful IGP, directorul SIS, și procurorul șef al PCCOCS # TVR Moldova
Briefing de presǎ susținut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtunǎ.
16:40
L-au amenințat cu moartea pentru 500 de euro. Doi bărbați din Chișinău, trimiși în judecată # TVR Moldova
Doi bărbați cu vârste cuprinse între 36 și 47 de ani au fost trimiși în judecată, după ce au amenințat cu moartea un alt bărbat din Chișinău pentru 500 de euro, informează Procuratura Generală.
16:30
Trenul Literaturii și „Literatura la Castel” – experiențe unice în Săptămâna FILIT Chișinău # TVR Moldova
Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație un loc special: Castel MIMI. Trenul Literaturii pornește din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00. Pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic.
16:20
Pe 22 septembrie 2025, cele opt țări nordice și baltice – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia – au lansat un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE).
16:10
/VIDEO/ Ambasadoarea UE la Chişinău: „Am venit într-un moment crucial al istoriei noastre comune" # TVR Moldova
A venit în Republica Moldova într-un moment crucial al istoriei şi a dat asigurări că țara noastră va face parte din Uniunea Europeană. Asta a relatat în primul său mesaj către cetăţeni Excelenţa Sa Iwona Piórko, care recent a preluat mandatul de Ambasadoare a Uniunii Europene la Chişinău. Diplomata a reafirmat angajamentul UE față de parcursul european al Republicii Moldova și a promis că va vizita toate localitățile pentru a sprijini comunitățile. SINCRON
16:10
Echipe de detectare a materialelor nucleare și specialiști ai Agenției Naționale pentru Reglementare Nucleară au intervenit, luni după-amiază, pe strada Sfântul Andrei 20 din sectorul Râșcani din Chișinău după ce la Serviciul 112 a fost raportată o creștere a nivelului de radiație.
15:40
80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite: Reuniune specială la New York # TVR Moldova
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, moment marcat la New York printr-o reuniune specială în cadrul sesiunii anuale a Adunării Generale.
15:40
Centrul Maternal „În Brațele Mamei” a împlinit 14 ani de activitate – 14 ani de muncă neobosită, de vieți schimbate și de copii care au rămas alături de mamele lor. Pentru a marca acest moment deosebit, pe 20 septembrie, la Oliva Verde, a fost organizat „Șezătoarea Zânelor Bune” – Ediția de Toamnă, o seară în care emoția, tradiția și solidaritatea s-au împletit firesc.
15:30
„Caruselul de buletine”: O nouă metodă de falsificare de voturi ticluită de Șor pentru parlamentare # TVR Moldova
Noi modalități de fraudare a voturilor sunt pregătite pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie în diaspora, a dezvăluit șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernățeanu, într-un interviu pentru TVR Moldova.
Acum 8 ore
15:20
Foto cu Țuțu în Transnistria. Unde a fost surprins apropiatul lui Plahotniuc, anunțat în căutare # TVR Moldova
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false, scrie IPN, informație confirmată pentru TVR Moldova de surse din cadrul instituțiilor de drept.
15:10
Piese legendare a muzicii disco, interpretate original de Orchestra Aldea-Teodorovici, la Chișinău # TVR Moldova
Un eveniment muzical inedit s-a desfășurat, aseară, în scuarul Catedralei din Chişinău. Piese legendare din epoca de aur a muzicii disco au fost interpretate într-un mod original de Orchestra Aldea-Teodorovici. Proiectul artistic a fost susţinut de Ministerul Culturii şi Primăria Muncipiului Chişinău.
14:40
Ce se întâmplă cu singurul dosar al lui Plahotniuc, trimis în judecată, în ajunul extrădării? # TVR Moldova
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” a fost amânată pentru 26 septembrie. Potrivit lui Alexandru Cernei, procuror anticorupție, drept motiv pentru amânarea ședinței a fost că avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, s-a r fi îmbolnăvit și ar fi fost preluat de ambulanță.
14:40
Marta Kos: Aderarea la UE nu ţine doar de Guvern sau Parlament, ci de comunitatea de afaceri # TVR Moldova
Accesarea fondurilor europene, alinierea la standardele blocului comunitar şi libera circulație a mărfurilor au fost printre subiectele discutate de un grup de antreprenori din Republica Moldova cu oficiali de la Bruxelles, la invitaţia comisarului pentru Extindere al UE, Marta Kos. Aceasta a reamintit interesul comunităţii europene pentru stimularea investițiilor în Republica Moldova, prin intermediul Planului de Creștere Economică.
14:10
Oboseala constantă, creșterea în greutate și senzația de foame imediat după masă pot fi semnale ale rezistenței la insulină – o afecțiune tot mai frecventă, asociată cu riscul crescut de diabet de tip 2.
14:10
„Cinci luni sub acoperire” într-un laborator de influențare a alegerilor parlamentare din R. Moldova # TVR Moldova
Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa în contextul scrutinului parlamentar care va avea loc pe 28 septembrie. Reporterii NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul fugar Ilan Șor.
Acum 12 ore
13:20
Fiica „patrioatei” Greceanîi a obținut pașaport rusesc în perioada în care lucra la MAE al RM # TVR Moldova
RISE Moldova a descoperit că fiica Zinaidei Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare și unul dintre liderii socialiștilor, a obținut un pașaport rusesc chiar în perioada în care lucra la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, iar mama ei era deputată.Oxana Greceanîi a fost angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, potrivit unei investigații Rise Moldova.
13:10
Ziua Națională a Vinului, marcată pe 4 și 5 octombrie, sub sloganul „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” # TVR Moldova
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se transformă într-un loc de întâlnire pentru pasionații de vin, turiști și prieteni ai Vinului Moldovei. Ziua Națională a Vinului aduce împreună producători locali și vizitatori pentru degustări, povești despre vin și experiențe culturale autentice.
13:10
Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare conform unei decizii a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care a admis parțial demersul procurorilor anticorupție. Această decizie a fost luată după ce fostul deputat democrat a părăsit ilegal Grecia și s-a stabilit în regiunea transnistreană.
12:50
O nouă ședință în dosarul „Frauda bancară” a fost amânată. Avocatul lui Plahotniuc s-a îmbolnăvit # TVR Moldova
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” a fost amânată pentru 26 septembrie. Potrivit lui Alexandru Cernei, procuror anticorupție, drept motiv pentru amânarea ședinței a fost că avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, s-a r fi îmbolnăvit și ar fi fost preluat de ambulanță.
12:50
Parlamentare 2025: Maia Sandu, mesaj către cetățeni. Urmăriți la TVR MOLDOVA adresarea președintei # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
12:40
AIPA: 30 septembrie - termenul limită de solicitare a subvențiilor pentru măsuri complementare # TVR Moldova
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește că 30 septembrie curent, este data limită de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor pentru măsurile complementare.
12:40
O nouă ședință în dosarul „Frauda bancară”, amânată. Avocatul lui Plahotniuc s-a îmbolnăvit # TVR Moldova
Ședința de judecată în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” a fost amânată pentru 26 septembrie. Potrivit lui Alexandru Cernei, procuror anticorupție, drept motiv pentru amânarea ședinței a fost că avocatul desemnat din oficiu, Alexandru Rusu, s-a r fi îmbolnăvit și ar fi fost preluat de ambulanță.
12:10
Vladimir Putin aruncă totul în războiul din Ucraina. Care este noua strategie a Rusiei # TVR Moldova
Vladimir Putin aruncă totul în luptă, e noua strategie a Rusiei în Ucraina. Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei, convins că Donald Trump nu va interveni semnificativ în conflict. Surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Bloomberg că liderul rus consideră escaladarea militară drept cea mai eficientă metodă de a forța Kievul să accepte negocieri în termeni favorabili Moscovei. Această concluzie vine după discuțiile directe cu Trump, care i-au sugerat lui Putin că administrația americană va rămâne rezervată în a sprijini suplimentar Ucraina, informează TVR Info.
11:40
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante.În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul republicii. În urma acestor acțiuni, a fost reținută o persoană, existând bănuieli rezonabile privind implicarea sa în comiterea infracțiunilor menționate.
11:40
Trei oameni au murit și alți câțiva au fost răniți în urma atacurilor aeriene lansate de Rusia, noaptea trecută, asupra orașului Zaporojie.
11:30
O persoană reținută a fost reținută în urma perchezițiilor în dosarul coruperii alegătorilor # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante.În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul republicii. În urma acestor acțiuni, a fost reținută o persoană, existând bănuieli rezonabile privind implicarea sa în comiterea infracțiunilor menționate.
11:20
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb, în categoria de greutate 63 kg.
11:10
Bloomberg: Planul secret al lui Putin de a interveni în alegerile cruciale din Republica Moldova # TVR Moldova
Documente consultate de Bloomberg arată că Rusia intenţionează să intervină în alegerile din Republica Moldova prin tactici de recrutare a alegătorilor moldoveni în străinătate, organizarea de proteste și o campanie de dezinformare.
11:10
În weekend, polițiștii au identificat peste 5100 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere comise de șoferi. Cele mai grave abateri au fost conducerea sub influența alcoolului și depășirea limitei legale de viteză.
10:50
Acces restricționat în Aeroportul Internațional Chișinău pentru 25 septembrie. Care este cauza? # TVR Moldova
Ca urmare a deciziei Grupului de management a riscurilor, Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” informează că, în perioada 25 septembrie 2025, începând cu ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, vor fi instituite măsuri privind accesul limitat în terminalul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Sursele TVR Moldova spun că această decizie este legată de pericolul unor destabilizări în contextul alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie.
10:30
Un minor de 16 ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident de circulație produs, duminică, pe traseul L/206 din raionul Rezina, cu implicarea unui ATV și a unui automobil.
10:20
Trecerea în anotimpul toamnă din punct de vedere astronomic este marcată de echinocțiul de toamnă, pe 22 septembrie, ora 21.19 (ora României). Există două astfel de fenomene: echinocțiul de primăvară și echinocțiul de toamnă. În timpul echinocţiului, Soarele se află exact pe ecuatorul ceresc, iar ziua şi noaptea au o durată egală în orice loc al planetei, cu excepţia regiunilor polare. În emisfera sudică a Pământului, data de 22 septembrie marchează începutul primăverii, potrivit tvrinfo.ro.
09:30
„Percheziții la colegii din nord”. Igor Dodon reacționează la descinderile din această dimineață # TVR Moldova
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, spune că oamenii legii au descins cu percheziții în dimineața zilei de luni, 22 septembrie, la conducătorii organizațiilor teritoriale ai PSRM din Drochia și Rîșcani.
08:40
Șefa Comisiei Europene transmite Moscovei: UE își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său # TVR Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis - într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir - că Uniunea Europeană 'își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său' în fața provocărilor rusești și a făcut apel la o 'mai mare autonomie și independență' a blocului comunitar în materie de apărare, relatează EFE, potrivit Agerpres.
08:40
Un eveniment aniversar a fost organizat la Siret, pe 19 septembrie, pentru a marca 25 de ani de la înființarea Euroregiunii Prutul de Sus. Manifestarea a fost organizată de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, în parteneriat cu Fundația de caritate „Resurse și Inițiative Publice” din Cernăuți și Primăria orașului Siret. Aceasta din urmă a fost gazda evenimentului, desfășurat într-o clădire aflată în vecinătatea Parcului Științific și Tehnologic Eastern Border Siret, potrivit www.obiectivdesuceava.ro.
08:30
250 de percheziții în toată R. Moldova, peste 100 de oameni suspectați în pregătire de dezordini # TVR Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, luni dimineață, cu peste 250 de percheziții. Sunt vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din Republica Moldova.
Ieri
20:00
O prezentare de modă inedită a adus pe scenă 15 persoane cu nevoi speciale, care şi-au spus povestea de viaţă emoţionantă pentru a arăta că frumuseţea interioară nu cunoaşte limite. Evenimentul, organizat de Fundaţia de binefacere MCharity, şi-a propus să promoveze incluziunea socială şi să dea un semnal de alarmă asupra problemelor cu care se confruntă, zi de zi, aceşti oameni.
18:40
„Cât de frumoasă este Moldova”: La Chișinău, a fost organizată ediţia 24 a Festivalului Etniilor # TVR Moldova
Reprezentanţi ai 30 de etnii din Republica Moldova s-au încins astăzi într-o horă a prieteniei, în centrul Chişinăului, la un festival dedicat minorităţilor naţionale. La această sărbătoare ei şi-au adus, cu mândrie, bucatele tradiţionale, cântecele, dansurile, costumele şi obiceiurile, spre încântarea vizitatorilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.