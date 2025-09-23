Partidul lui Vasile Costiuc ar putea fi scos din cursa electorală, spun mai multe surse. Subiectul va fi examinat chiar astăzi de către CEC
Ziua, 23 septembrie 2025 14:20
Încă o formațiune politică de opoziție ar ptea fi împiedicată să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Este vorba despre Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, împotriva ar fi fost depusă o sesizare din partea Serviciului de Informații și Securitate. Despre acest lucru a scris inițial portalul Telegraph.md, care a publicat și niște
Acum 30 minute
14:20
14:10
Un teren multifuncțional de sport, inaugurat la Taraclia datorită unei finanțări din partea Guvernului Bulgariei # Ziua
Un proiect inițiat în prezența legendei fotbalului bulgar și mondial Hristo Stoicikov, a fost inaugurat în prezența vicepreședintelui Bulgariei, Iliana Iotova, la Taraclia. Este vorba despre un teren de sport multifuncțional, construit de Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului și transmis în folosință copiilor de la Gimnaziul Taraclia. Proiectul, în valoare de peste 1
Acum o oră
14:00
SURSE | Zeci de percheziții în România, înaintea alegerilor din R. Moldova. Vizată este și Victoria Furtună, liderul partidul „Moldova Mare” # Ziua
Polițiștii din Iași au desfășurat marți, 23 septembrie, o amplă operațiune ce a vizat 23 de locații din municipiu și din județ, în cadrul căreia au fost legitimate 30 de persoane. Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de G4Media, printre cei vizați se află și Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare". Potrivit presei din România,
13:40
Un bărbat și o minoră, exploatați la o fermă din Edineț. Proprietarul, condamnat la 16 ani de închisoare # Ziua
Proprietarul unei ferme din raionul Edineț a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a persoanelor pe teritoriul gospodăriei sale. Învinuitul, în vârstă de 43 de ani, l-a agresat fizic și l-a obligat să muncească la fermă pe un bărbat de 39 de ani cu o situație financiară precară. Inculpatul l-a
Acum 2 ore
13:00
VIDEO | Emmanuel Macron, blocat pe străzile din New York de coloana lui Donald Trump. Președintele francez, nevoit să o ia la pas # Ziua
Vizita președintelui francez Emmanuel Macron la New York a fost marcată de un incident neașteptat. După discursul său la Adunarea Generală a ONU, unde Franța a recunoscut oficial statul Palestina, Macron a fost blocat pe o stradă de poliția americană, care a semnalat apropierea coloanei prezidențiale a lui Trump. „Îmi pare rău, domnule președinte, totul
12:50
Sentință pentru doi ofițeri de investigație. Inculpații, amendați cu câte 150 de mii de lei pentru trafic de influență # Ziua
Doi ofițeri de investigație ai Poliției Chișinău au fost condamnați de Oficiul Buiucani al Judecătoriei Chișinău pentru trafic de influență. Instanța a dispus aplicarea amenzii de 150 de mii de lei pentru fiecare inculpat și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Potrivit anchetei Procuraturii Anticorupție și Serviciului protecție internă și
Acum 4 ore
12:30
Președintele României a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, pentru a stabili cine poate ordona doborârea avioanelor și dronelor neautorizate # Ziua
Președintele Nicușor Dan a convocat joi, 25 septembrie, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), la Palatul Cotroceni, pentru a stabili cine poate ordona sau aproba măsuri împotriva „aeronavelor și vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național". Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi se află: Ministrul roman al Apărării, Ionuț Moșteanu, a
12:10
639 de ani de la începutul domniei lui Mircea cel Bătrân, voievodul care intră în primele confruntări dure cu Imperiul Otoman # Ziua
Acum 639 de ani, în septembrie 1386, tronul Țării Românești este preluat de domnitorul Mircea, supranumit ulterior în cronici „cel Bătrân", voievodul care a adus cea mai mare extindere din istorie pentru Valahia și care a purtat primele confruntări dure cu otomanii, consemnate în izvoare europene și turcești, inclusiv la Rovine și la Nicopole. A
11:40
Statele Unite au încheiat două contracte majore cu Kazahstanul și Uzbekistanul, în valoare totală de peste 12 miliarde de dolari, întărind relațiile economice și strategice cu Asia Centrală. SUA și Kazahstanul au semnat cel mai mare acord de locomotive din istorie, în valoare de 4,2 miliarde de dolari. Înțelegerea a fost parafată după o convorbire
11:20
VIDEO | Un echipaj al poliției, surprins cum rupe, în timpul nopții, afișe de pe un panou electoral. Cazul, sesizat de Ion Ceban # Ziua
Un polițist din Capitală a fost surprins, noaptea trecută, în timp ce rupea mai multe afișe ale Blocului „Alternativa" de pe un panou electoral de la intersecția străzilor Pan Halippa și Alexei Mateevici. Cazul a fost sesizat de unul dintre liderii Blocului „Alternativa", Ion Ceban, care califică gestul inspectorilor drept o comandă politică. „Îmi pare
11:00
Trump asociază utilizarea paracetamolului „cu un risc foarte crescut” de autism la copil și îndeamnă femeile însărcinate „să evite” medicamentul # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii ar putea fi legată de un risc crescut de autism la copii. El a subliniat că nivelul autismului a crescut cu peste 400% din anul 2000 și a încurajat cercetările pentru identificarea cauzelor acestei situații. Trump a făcut acest anunț luni în Biroul
10:50
Noi percheziții la Bălți ce vizează o schemă de finanțare ilegală a partidelor. O persoană reținută și 800 de mii de lei ridicați de anchetatori # Ziua
CNA și Procuratura Bălți anunță despre o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia. În urma unor alte 30 de percheziții, desfășurate în municipiul Bălți, anchetatorii au ridicat peste 800 de mii de lei ridicați, iar o persoană reținută, se spune într-un comunicat remis presei. Potrivit CNA, desciderile au avut
10:40
Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” # Ziua
Franța a recunoscut oficial statul palestinian luni, devenind ultima dintr-o serie de state care au făcut deja acest pas la Adunarea Generală a ONU. În discursul său la ONU, la New York, președintele Emmanuel Macron a declarat că „a sosit momentul păcii" și că „nimic nu justifică războiul în curs din Gaza". „Fidel angajamentului istoric
Acum 6 ore
10:20
Andrei Năstase i-a transmis o scrisoare lui Donald Trump în care îi cere să corecteze „nedreptatea tarifelor comerciale” aplicate R. Moldova # Ziua
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare și fost vicepremier și ministru de Interne, cere administrației Trump să ajusteze tarifele comerciale impuse Republicii Moldova. Într-o scrisoare adresată președintelui american, acesta susține că abordarea în cazul nostru, comparativ cu țările din Uniunea Europeană, este una discriminatorie. „Republica Moldova nu poate fi tratată ca o țară de
10:10
VIDEO | Italia zguduită de proteste pro-palestiniene. Confruntări între manifestanți și poliție la Milano și Veneția # Ziua
Italia a fost paralizată luni de o grevă generală de 24 de ore organizată de principalele sindicate, în semn de solidaritate cu populația civilă din Gaza și în sprijinul misiunii umanitare internaționale Global Sumud, care încearcă să trimită ajutoare în enclava afectată de război. Protestele au vizat atât sectorul public, cât și cel privat, afectând
09:40
Din banii oferiți de opt state europene, Ministerul de Externe își va moderniza sistemul digital și securitatea cibernetică # Ziua
Ministerul de Externe urmează să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și sistemul digital, dar și infrastructura de gestionare a crizelor în cadrul unui proiect susținut de cele cinci țări din Europa de Nord, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca și Islanda, și de țările baltice. Proiectul, care va fi implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, urmează să fie
09:10
VIDEO | Alertă aeriană în capitala Rusiei! Avion uriaș Antonov An-124 surprins zburând printre blocuri în Moscova # Ziua
Un avion de transport militar Antonov An-124 a fost surprins zburând la o altitudine extrem de joasă deasupra Moscovei în această seară. Imaginile spectaculoase cu aeronava trecând pe lângă blocuri înalte au fost publicate pe rețelele sociale. Potrivit primelor informații, manevra ar fi fost legată de măsurile de securitate adoptate în urma unei noi serii
09:10
Președintele Ucrainei a ajuns la New York. Zelenski a discutat cu emisarul american Keith Kellogg # Ziua
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit pe 22 septembrie, la New York, cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Discuțiile au vizat evoluția situației de pe front și consolidarea cooperării militare dintre Kiev și Washington. Potrivit lui Zelenski, întâlnirea s-a concentrat pe operațiunile contraofensive din apropiere de Dobropolie și Pokrovsk, unde
08:50
Mai multe drone au paralizat aeroporturile din Danemarca și Norvegia. Zeci de zboruri deviate # Ziua
Activitatea aeroporturilor din Copenhaga și Oslo a fost suspendată luni seara după ce mai multe drone au fost semnalate în apropierea pistelor, determinând autoritățile să închidă temporar spațiul aerian. Potrivit poliției daneze, două sau trei drone au fost observate în zona aeroportului din Copenhaga, ceea ce a dus la paralizarea totală a operațiunilor. Potrivit datelor
Acum 8 ore
08:30
Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul „Balonul de Aur", acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, luni seara, 22 septembrie, în cadrul unei ceremonii organizate la Paris. Dembele l-a devansat pe fotbalistul spaniol al FC Barcelona, Lamine Yamal, iar pe locul trei s-a clasat Vitinha (PSG). „Este extraordinar ceea
08:20
Republica Moldova a încheiat, luni, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în luna iulie a anului trecut. Anunțul a fost făcut pe Facebook de către vicepremierul Cristina Gherasimov . Ultimul capitol discutat a fost Capitolul 33 – Prevederi financiare și bugetare. Acesta marchează trecerea de la reforme și procese tehnice la asumarea rolului de
Acum 24 ore
18:50
Șefa statului, Maia Sandu, le-a transmis moldovenilor un mesaj înainte de parlamentare: Interesul național este pacea # Ziua
Cu șase zile înainte de scrutinul parlamentar, șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj pentru cetățeni. Președintele le-a vorbit cetățenilor despre importanța dezvoltării economice, a luptei împotriva corupției, despre integrarea europeană, dar și despre amenințările și influențele din exterior, care ar pune în pericol securitatea R. Moldova. „Mă adresez tuturor cetățenilor: să nu
18:50
Uniunea Europeană și Republica Moldova au convenit să prelungească până la 31 martie 2027 acordul privind transportul rutier, menit să faciliteze accesul țării la piețele globale și să consolideze legăturile economice cu spațiul comunitar, a anunțat luni Comisia Europeană. În vigoare din 29 iunie 2022, acordul a permis liberalizarea parțială a transportului rutier de marfă,
18:00
Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare # Ziua
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat luni că Varșovia este pregătită să doboare orice obiect care pătrunde în spațiul aerian național, subliniind că aceasta va fi o decizie automată, fără dezbateri suplimentare. Declarația sa a fost preluată de postul public Polskie Radio. „Vreau să fie absolut clar: fără discuții suplimentare, vom decide să doborâm obiectele
17:40
Peste 70 de persoane, reținute în dosarul dezordinelor în masă. Aceștia erau instruiți în Serbia sub coordonarea unor agenți de la Moscova # Ziua
Polițiștii, procurorii și ofițerii SIS anunță că au deconspirat și destructurat o nouă rețea suspectată de pregătirea dezordinilor în masă. În urma celor peste 250 de percheziții organizate azi, structurile de forță susțin că au reținut 74 de persoane, cu vârste între 19 și 45 de ani, care au fost instruite în Serbia, fiind ghidați
17:10
Acum 193 de ani, la București se năștea Grigore Cantacuzino, unul dintre cei mai bogați și influenți români din istorie, supranumit Nababul # Ziua
Acum 193 de ani, în 22 septembrie 1832, la București se năștea Gheorghe Grigore Cantacuzino, prinț și descendent al neamului Cantacuzinilor, cu legături în vechiul Imperiu Bizantin, unul dintre cei mai influenți și bogați români din toate timpurile. Supranumit Nababul pentru averile sale, care nu au putut fi estimate exact niciodată, a fost un mare
17:10
PSDE cere CEC excluderea din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună # Ziua
Partidul Social Democrat European (PSDE) a depus o sesizare oficială la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere eliminarea din competiția electorală a Partidului „Moldova Mare", pe care îl acuză de finanțare ilegală și de propaganda coordonată din afara R. Moldova. PSDE face trimitere la investigația „Nordnews", în care, timp de cinci luni, reporterii au
16:50
VIDEO | Blocul „Alternativa” cheamă alegătorii la „protest în cabina de vot”: Să votați împotriva fărădelegilor PAS # Ziua
Blocul „Alternativa" îi cheamă pe alegători să protesteze cu voturi, în 28 septembrie, față de Partidul Acțiune și Solidaritate. Unul dintre liderii blocului Ion Ceban susține că, în acest mod, cetățenii vor condamna presiunile, ilegalitățile și abuzurile actualei guvernări. Candidatul condamnă abuzurile și presiunile din actuala campanie electorală și pledează pentru alegeri libere și corecte.
16:40
BUN se retrage din cursa electorală în favoarea PAS. Un gest spre unirea forțelor pro-europene, spune Igor Grosu # Ziua
Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și își îndeamnă simpatizații să voteze pentru PAS.
16:30
Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul în economia europeană # Ziua
Investițiile gigantului Philip Morris International (PMI) în economia Uniunea Europeană au depășit 43 miliarde de euro, în perioada anilor 2019-2023, ceea ce a generat o amprentă economică de aproape 290 miliarde de euro. Datele se conțin într-un studiu complex realizat de EY-Parthenon care evidențiază contribuția PMI la economia Uniunii Europene. Potrivit cercetării, în ultimii cinci […] Articolul Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul în economia europeană apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Rusia ar putea continua să respecte tratatul New START și după 2026, dar condiționează prelungirea de pași similari din partea SUA # Ziua
Rusia este pregătită să continue să respecte restricțiile prevăzute de Tratatul de reducere a armelor strategice ofensive (New START) și după 5 februarie 2026, când expiră oficial acordul, a declarat președintele Vladimir Putin la o ședință a Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Liderul de la Kremlin a subliniat că menținerea actualului status quo în […] Articolul Rusia ar putea continua să respecte tratatul New START și după 2026, dar condiționează prelungirea de pași similari din partea SUA apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Nivel ridicat de radiație pe o stradă din Chișinău. Zona a fost securizată de specialiștii IGSU # Ziua
Un posibil nivel ridicat de radiație a fost înregistrat în centrul vechi al Chișinăului. Pe strada Sfântul Andrei din sectorul Râșcani a intervenit o echipă specială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru a face verificările de rigoare. IGSU anunță că echipe specializate CBRN ale instituției, împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale de Reglementare […] Articolul Nivel ridicat de radiație pe o stradă din Chișinău. Zona a fost securizată de specialiștii IGSU apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Germania, urmând exemplul Cehiei și Lituaniei, cere doborârea avioanelor rusești care intră în spațiul NATO # Ziua
Un parlamentar german a sugerat că avioanele de luptă rusești care intră ilegal în spațiul aerian NATO ar trebui doborâte. Într-un articol publicat duminică de grupul media RND, Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) pentru politică externă din Bundestag, a declarant că „aceste provocări și teste din partea Rusiei se vor încheia […] Articolul Germania, urmând exemplul Cehiei și Lituaniei, cere doborârea avioanelor rusești care intră în spațiul NATO apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
SURSE: Constantin Țuțu s-ar afla la Tiraspol. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina # Ziua
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, s-ar afla în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina, scrie IPN, cu trimitere la surse. Acesta ar fi ajuns în regiunea separatistă cu ajutorul unui intermediar din Ucraina, care se ocupă de migrația ilegală. Constantin Țuțu a fost reținut pe 22 iulie, în aceeași zi […] Articolul SURSE: Constantin Țuțu s-ar afla la Tiraspol. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Primăria Costești lansează o ofertă publică de obligațiuni municipale, în valoare de de 4,5 milioane de lei # Ziua
Primăria Costești din raionul Ialoveni a lansat prima sa ofertă publică de obligațiuni municipale, în valoare de 4,5 milioane de lei. Fondurile obținute vor fi folosite pentru finalizarea sistemului de canalizare și a stației de epurare din localitate. Oferta conține trei clase de obligațiuni, fiecare cu maturități și condiții de dobândă diferite, pentru a oferi […] Articolul Primăria Costești lansează o ofertă publică de obligațiuni municipale, în valoare de de 4,5 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:30
Flux intens de vehicule se înregistrează în această după-amiază la Vama Palanca de la frontiera cu Ucraina. Aglomerația este pe sensul de intrare în Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă”, anunță instituția. Astfel, cetățenii care vor să […] Articolul Vama moldo-ucraineană de la Palanca, supraglomerată în după-amiaza de luni apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
ONU marchează deschiderea celei de-a 80-a Adunări Generale. Pe agendă figurează teme majore precum statalitatea Palestinei și războiul din Ucraina # Ziua
Liderii mondiali se reunesc începând de marți la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU, care se va desfășura până pe 27 septembrie, având pe agendă teme majore precum războiul din Ucraina, recunoașterea statului Palestina, sancțiuni împotriva Iranului, crizele umanitare și schimbările climatice. În cadrul sesiunii vor lua cuvântul reprezentanți ai celor 193 […] Articolul ONU marchează deschiderea celei de-a 80-a Adunări Generale. Pe agendă figurează teme majore precum statalitatea Palestinei și războiul din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
VIDEO | Zeci de mii de pelerini israelieni au ajuns în Ucraina pentru a sărbători Anul Nou evreiesc # Ziua
Aproximativ 30.000 de pelerini israelieni au ajuns în orașul central ucrainean Uman în ultimele zile pentru a participa la pelerinajul anual de Rosh Hashanah, Anul Nou evreiesc, care va fi sărbătorit în acest an între 23 și 24 septembrie, transmite The Times of Israel. Pelerinajul, concentrat în jurul mormântului Rabbi Nachman din Breslov (1772-1810), atrage […] Articolul VIDEO | Zeci de mii de pelerini israelieni au ajuns în Ucraina pentru a sărbători Anul Nou evreiesc apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare internațională, într-un dosar mai vechi în care este acuzat de îmbogățire ilicită # Ziua
Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, reținut în iulie pe Aeroportul din Atena, a fost anunțat în căutare. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, potrivit IPN. Procurorii au solicitat și aplicarea măsurii de arest preventiv, însă instanța a respins această cerere. Cererea din partea anchetatorilor a fost făcută în 16 septembrie, […] Articolul Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare internațională, într-un dosar mai vechi în care este acuzat de îmbogățire ilicită apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
În dosarul destabilizărilor, polițiștii și procurorii au descins azi și la patru penitenciare # Ziua
Polițiștii și procurorii, împreună cu mascații de la „Fulger”, au descins azi cu percheziții și în patru penitenciare în cadrul cauzei penale privind destabilizările în masă. Informația a fost confirmată de Administrația Națională a Penitenciarelor. „ANP sprijină și asigură, în limitele competențelor legale, desfășurarea tuturor acțiunilor necesare de către organele abilitate, pentru consolidarea ordinii de […] Articolul În dosarul destabilizărilor, polițiștii și procurorii au descins azi și la patru penitenciare apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Aeroportul Bruxelles solicită companiilor aeriene să anuleze jumătate din zboruri pe 22 septembrie # Ziua
Aeroportul Bruxelles, afectat de o atac cibernetic major pe 19 septembrie, a cerut companiilor aeriene să anuleze aproximativ jumătate din zborurile programate pentru luni, 22 septembrie, transmite Euronews. În ziua precedentă, pe 21 septembrie, aeroportul a înregistrat 45 de zboruri anulate și 30 de aterizări întârziate, iar reprezentantul aeroportului, Ihsan Chiuă Lehli, a declarat că […] Articolul Aeroportul Bruxelles solicită companiilor aeriene să anuleze jumătate din zboruri pe 22 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Percheziții CNA la Chișinău, Orhei și în raioanele de sud într-o nouă cauză de finanțare ilegală a partidelor și de corupere a alegătorilor # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au organizat percheziții la Chișinău, în Orhei și în sudul R. Moldova într-o nouă cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor, spălarea banilor și coruperea alegătorilor. În urma acțiunilor, a fost reținută o persoană, care a fost plasată în izolatorul CNA. Potrivit anchetei, investigațiile vizează un grup organizat, format din factori de decizie, […] Articolul Percheziții CNA la Chișinău, Orhei și în raioanele de sud într-o nouă cauză de finanțare ilegală a partidelor și de corupere a alegătorilor apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Banca Națională a Moldovei prognozează că, pană la sfârșitul anului, rata inflației va ajunge sub 6,5%. Declarația aparține guvernatorului BNM, Anca Dragu, într-un interviu pentru Agerpres. Dragu a menționat că Republica Moldova a traversat un șoc inflaționist la începutul anului 2025, cauzat de prețurile la energie, însă în prezent inflația este în scădere. „Suntem într-un […] Articolul BNM prognozează că, până la sfârșitul anului, rata inflației va scădea sub 6,5 la sută apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
INVESTIGAȚIE | Cinci luni sub acoperire: Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală # Ziua
Jurnaliștii de la NordNews s-au infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul fugar Ilan Șor. Timp de cinci luni, colegii noștri de la Bălți au lucrat „cot la cot” cu oameni trimiși de Moscova, au intrat în cercul lor de încredere și au ajuns chiar să […] Articolul INVESTIGAȚIE | Cinci luni sub acoperire: Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
VIDEO | Cel puțin trei morți în urma unor atacuri masive rusești cu drone și rachete asupa Ucrainei # Ziua
Forțele ruse au lansat atacuri nocturne asupra regiunilor Zaporojie, Sumî și Kiev, pe 22 septembrie, soldate cu cel puțin trei morți și mai mulți răniți, potrivit autorităților ucrainene. La Zaporijia, rachetele au lovit infrastructură civilă și industrială, provocând incendii majore care au distrus blocuri de locuințe, case particulare și vehicule. Echipele de intervenție ale Serviciului […] Articolul VIDEO | Cel puțin trei morți în urma unor atacuri masive rusești cu drone și rachete asupa Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Zeci de mii de oameni s-au adunat în Arizona pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Charlie Kirk # Ziua
Zeci de mii de persoane au participat duminică la ceremonia publică de adio pentru activistul conservator Charlie Kirk, desfășurată pe stadionul State Farm din Glendale, în apropiere de Phoenix. Potrivit estimărilor, aproximativ 100.000 de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu fondatorului organizației Turning Point USA. Încă de la primele ore ale dimineții, mulțimea […] Articolul Zeci de mii de oameni s-au adunat în Arizona pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Charlie Kirk apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
NEWS ALERT | Accesul în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău va fi din nou restricționat pentru însoțitori # Ziua
Accesul în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” va fi din nou restricționat pentru persoanele terțe. Din data de 25 septembrie până în 30 septembrie, în aerogară vor putea intra doar pasagerilor care dețin bilet și documente de călătorie, precum și personalului autorizat și echipajelor aeronavelor. Într-un comunicat de presă, AIC anunță că limitările vin […] Articolul NEWS ALERT | Accesul în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău va fi din nou restricționat pentru însoțitori apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Retailerul român de bricolaj Dedeman anunță că își extinde operațiunile în Republica Moldova printr-o investiție strategică. Decizia a fost luată de conducerea Dedeman în urma unei întâlniri cu prim-ministrul Dorin Recean și alți oficiali ai Guvernului de la Chișinău, transmite Economedia.ro. „Republica Moldova este o piață cu potențial real de dezvoltare, care demonstrează că este […] Articolul Retailerul român de bricolaj Dedeman se extinde în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Israelul amenință cu „distrugerea autorității teroriste palestiniene” după valul de recunoașteri internaționale ale statului Palestina # Ziua
Israelul a reacționat dur după ce Portugalia, Franța, Andorra, Australia, Belgia, Canada, Luxemburg, Malta, Marea Britanie și San Marino au anunțat oficial recunoașterea statului Palestina. Ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a calificat decizia drept „o recompensă pentru criminali” și a promis „contramăsuri imediate”. Într-un mesaj publicat pe platforma X, el a cerut „instaurarea imediată a […] Articolul Israelul amenință cu „distrugerea autorității teroriste palestiniene” după valul de recunoașteri internaționale ale statului Palestina apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Igor Dodon, reacție la perchezițiile matinale ale Poliției: Regimul PAS încearcă să ne intimideze # Ziua
Unul dintre liderii Blocului electoral Patriotic, Igor Dodon, susține că cele peste 250 de percheziții matinale, anunțate de Poliție într-un dosar privind organizarea destabilizărilor, sunt făcute la comandă, iar prin aceste acțiuni PAS ar încerca să intimideze candidații blocului. Socialistul susține că în descinderi sunt vizați conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Râșcani. „În aceste […] Articolul Igor Dodon, reacție la perchezițiile matinale ale Poliției: Regimul PAS încearcă să ne intimideze apare prima dată în ZIUA.md.
