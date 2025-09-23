VIDEO // Maia Sandu cheamă cetățenii R. Moldova la unitate: „Casa noastră nu e de vânzare. Să nu admitem predarea țării intereselor străine”
SafeNews, 23 septembrie 2025 06:20
Să nu admitem predarea Republicii Moldova intereselor străine. Declarația a fost făcută de șeful statului, Maia Sandu, într-un mesaj adresat cetățenilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit președintelui, astăzi, suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. „Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii […] Articolul VIDEO // Maia Sandu cheamă cetățenii R. Moldova la unitate: „Casa noastră nu e de vânzare. Să nu admitem predarea țării intereselor străine” apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
06:40
R. Moldova își consolidează securitatea cibernetică cu sprijinul țărilor nordice și baltice # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova își va consolida securitatea cibernetică și va moderniza infrastructura de gestionare a crizelor, cu sprijinul unui proiect comun lansat de opt țări nordice și baltice. Inițiativa, implementată de PNUD, urmează să fie finalizată până în 2028, transmite IPN. Valeriu Mija, secretar de stat la MAE, și-a exprimat recunoștința pentru […] Articolul R. Moldova își consolidează securitatea cibernetică cu sprijinul țărilor nordice și baltice apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
06:30
O furtună puternică a lovit Milano și întreaga regiune Lombardia, provocând inundații, blocaje de trafic și pagube materiale. Râul Seveso a ieșit din matcă la Bovisio Masciago și Niguarda, iar drumurile provinciale, în special în zona lacului Como și a Brianzei, sunt complet blocate. Autoritățile locale cer populației să evite deplasările și să respecte măsurile […] Articolul Italia sub Cod Roșu: Ploi torențiale și inundații masive la Milano apare prima dată în SafeNews.
06:20
VIDEO // Maia Sandu cheamă cetățenii R. Moldova la unitate: „Casa noastră nu e de vânzare. Să nu admitem predarea țării intereselor străine” # SafeNews
Să nu admitem predarea Republicii Moldova intereselor străine. Declarația a fost făcută de șeful statului, Maia Sandu, într-un mesaj adresat cetățenilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit președintelui, astăzi, suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. „Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii […] Articolul VIDEO // Maia Sandu cheamă cetățenii R. Moldova la unitate: „Casa noastră nu e de vânzare. Să nu admitem predarea țării intereselor străine” apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
06:10
„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. Marea Britanie transmite un mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei # SafeNews
Forțele britanice și cele ale Alianței Nord-Atlantice (NATO) „vor confrunta” avioanele rusești, dacă va fi necesar, a declarat luni Yvette Cooper, ministrul de externe al Marii Britanii, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, reuniune care se desfășoară la New York. „Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele care operează fără permisiune în spațiul aerian […] Articolul „Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. Marea Britanie transmite un mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
18:10
LIVE // Mesajul președintei R. Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # SafeNews
Articolul LIVE // Mesajul președintei R. Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în SafeNews.
18:00
O expertă a ONU spune că medici din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici. Au fost cel puțin 50 de cazuri # SafeNews
Medici şi personal medical din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici, potrivit unui raport întocmit de o expertă ONU mandatată de Consiliul Drepturilor Omului. Mariana Kaţarova, raportoarea specială a ONU pentru situaţia drepturilor omului în Federaţia Rusă, a spus că a documentat cel puţin 50 de astfel de cazuri de abuz, potrivit Agerpres. […] Articolul O expertă a ONU spune că medici din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici. Au fost cel puțin 50 de cazuri apare prima dată în SafeNews.
17:50
VIDEO // Igor Grosu, mesaj către Igor Dodon: „Ieșiți public și condamnați practicile de finanțare ilegală a partidelor” # SafeNews
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, lansează un apel direct către fostul președinte Igor Dodon, cerându-i să se pronunțe public asupra practicilor de finanțare ilegală a partidelor politice. „Ieșiți public și condamnați practicile de finanțare ilegală a partidelor. Sau acesta e modelul de politică pe care îl susțineți și de care profitați?”, a scris Igor […] Articolul VIDEO // Igor Grosu, mesaj către Igor Dodon: „Ieșiți public și condamnați practicile de finanțare ilegală a partidelor” apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:30
Directorul SIS: Doi agenți ruși au instruit peste 100 de tineri moldoveni în tabere din Serbia pentru a provoca destabilizări și violențe la proteste # SafeNews
Autoritățile moldovene au descoperit că taberele militare desfășurate în Serbia, în care au fost instruiți peste 100 de tineri din Republica Moldova pentru a provoca tulburări în timpul protestelor, sunt orchestrate de serviciile secrete ruse, inclusiv de GRU. Anunțul a fost făcut de Alexandru Musteață, directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), în cadrul unei […] Articolul Directorul SIS: Doi agenți ruși au instruit peste 100 de tineri moldoveni în tabere din Serbia pentru a provoca destabilizări și violențe la proteste apare prima dată în SafeNews.
17:20
Peste 70 de persoane au fost reținute pentru tentativă de destabilizare a Moldovei înaintea alegerilor, sub coordonarea Rusiei # SafeNews
În urma unei operațiuni ample desfășurate astăzi, peste 70 de persoane au fost reținute pentru implicare într-o tentativă de destabilizare a Republicii Moldova înainte de alegerile parlamentare. Anunțul a fost făcut de Victor Furtună, procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit procurorului, încă din luna iulie, PCCOCS a monitorizat un […] Articolul Peste 70 de persoane au fost reținute pentru tentativă de destabilizare a Moldovei înaintea alegerilor, sub coordonarea Rusiei apare prima dată în SafeNews.
17:00
Vladimir Putin propune SUA să respecte încă un an tratatul dezarmării nucleare New START, care expiră în februarie # SafeNews
Preşedintele rus Vladimir Putin propune luni o prelungire – cu un an – a tratatului de dezarmare nucleară New START, încheiat de către Rusia cu Statele Unite, care urmează să expire în februarie, relatează AFP. ”Rusia este pregătită, după 5 februarie 2026, să continue să respecte restricţiile cantitative centrale prevăzute de Tratatul START”, anunţă într-o […] Articolul Vladimir Putin propune SUA să respecte încă un an tratatul dezarmării nucleare New START, care expiră în februarie apare prima dată în SafeNews.
16:50
Marian Lupu: „Pe 28 septembrie vom alege între frică și respect. Am intrat în săptămâna patimilor politice” # SafeNews
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, afirmă că ultima săptămână a campaniei electorale este una decisivă, în care cetățenii vor trebui să aleagă între frica cultivată de guvernarea PAS și respectul pe care îl propune echipa sa. El a numit această perioadă „săptămâna patimilor politice”, acuzând actuala putere că recurge la intimidare, manipulare și persecutarea […] Articolul Marian Lupu: „Pe 28 septembrie vom alege între frică și respect. Am intrat în săptămâna patimilor politice” apare prima dată în SafeNews.
16:40
LIVE // Briefing de presă susținut de șeful IGP, directorul SIS și procurorul șef al PCCOCS privind tentativa de destabilizare a R. Moldova, coordonată de Rusia # SafeNews
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, alături de directorul SIS, Alexandru Mustață, și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtună, susțin un briefing de presă în cadrul căruia vor vorbi despre rezultatele operațiunii de astăzi, în care au fost vizate peste 100 de persoane suspectate de organizarea dezordinilor și destabilizărilor în R. Moldova. Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de șeful IGP, directorul SIS și procurorul șef al PCCOCS privind tentativa de destabilizare a R. Moldova, coordonată de Rusia apare prima dată în SafeNews.
16:30
Legătura dintre paracetamol și autism. Donald Trump susține că va face un anunț „uimitor” # SafeNews
Conform presei americane, oficialii administrației Trump intenționează să facă legătura între utilizarea analgezicului Tylenol (n.red.paracetamol) la femeile însărcinate și autism. La un eveniment organizat luni în Biroul Oval, președintele american ar urma să recomande femeilor însărcinate din SUA să ia doar Tylenol, cunoscut în alte țări sub denumirea de paracetamol, pentru a combate febra mare, […] Articolul Legătura dintre paracetamol și autism. Donald Trump susține că va face un anunț „uimitor” apare prima dată în SafeNews.
16:10
Blocul Electoral „Unirea Națiunii” se retrage din cursa electorală în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut astăzi, 22 septembrie, în cadrul unui briefing de presă. „Este de fapt un răspuns la multiplele și frecventele chemări și solicitări, justificate, foarte bine argumentate, către forțele politice pro-europene naționale de a-și uni eforturile în […] Articolul ULTIMA ORĂ! Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală în favoarea PAS apare prima dată în SafeNews.
16:10
Dmitri Peskov vine cu lămuriri după ce trei avioane ale Rusiei au intrat în spațiul aerian al Estoniei # SafeNews
Kremlinul acuză luni statele membre NATO de faptul că agravează tensiunile prin acuzaţiile lor ”nefondate” potrivit cărora Rusia le-a încălcat anumite spaţii aeriene, după ce Estonia a acuzat-o săptămâna trecută că i-a survolat teritoriul. ”Noi considerăm aceste declaraţii drept goale de sens, nefondate şi înscriindu-se în continuitatea unui politici complet sfruntate care constă în aţâţarea […] Articolul Dmitri Peskov vine cu lămuriri după ce trei avioane ale Rusiei au intrat în spațiul aerian al Estoniei apare prima dată în SafeNews.
15:30
„Trebuie să fiu absolut sigur că toți aliații vor trata acest lucru la fel ca noi”. Premierul polonez, anunț după incidentele de securitate provocate de Rusia # SafeNews
Polonia nu va ezita să doboare obiectele care îi încalcă spațiul aerian și reprezintă o amenințare, a declarat luni premierul Donald Tusk, conform Reuters. Incidentele de securitate provocate de Rusia urmează să fie discutate, astăzi și de Consiliul de Securitate al ONU, la cererea Estoniei, care a reclamat, săptămâna trecută, că trei avioane rusești i-au încălcat […] Articolul „Trebuie să fiu absolut sigur că toți aliații vor trata acest lucru la fel ca noi”. Premierul polonez, anunț după incidentele de securitate provocate de Rusia apare prima dată în SafeNews.
15:20
FOTO // Alertă de radiații pe strada Sfântul Andrei din Chișină: intervenție de urgență a autorităților # SafeNews
O alertă privind un posibil nivel crescut de radiații a mobilizat astăzi echipele specializate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), pe strada Sfântul Andrei nr. 20 din municipiul Chișinău. Apelul a fost recepționat în cursul după-amiezii prin Serviciul 112, iar în scurt timp, la adresa indicată au fost trimise echipe CBRN, împreună cu […] Articolul FOTO // Alertă de radiații pe strada Sfântul Andrei din Chișină: intervenție de urgență a autorităților apare prima dată în SafeNews.
15:10
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 22 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:00
Republica Moldova avansează pe calea integrării europene: Screeningul bilateral s-a încheiat # SafeNews
Republica Moldova a finalizat procesul de screening bilateral – un pas esențial în drumul către aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Cristina Gherasimov, vicepremier responsabil de integrarea europeană, care a subliniat că această etapă a marcat un efort instituțional remarcabil și o demonstrație de angajament ferm față de valorile europene. Evaluarea legislației […] Articolul Republica Moldova avansează pe calea integrării europene: Screeningul bilateral s-a încheiat apare prima dată în SafeNews.
15:00
Articolul LIVE // Briefing de presă susținut de președintele PAS, Igor Grosu apare prima dată în SafeNews.
14:40
Doi indivizi violenți, trimiși în judecată: au bătut și jefuit o victimă pentru o „datorie” inventată # SafeNews
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani, a trimis în judecată doi bărbați din capitală, acuzați că au pătruns forțat într-o locuință, au agresat fizic o persoană, au cerut bani sub amenințarea cu moartea și au comis fapte de tâlhărie și huliganism. Unul dintre inculpați are un trecut penal și este suspectat și de alte fapte de […] Articolul Doi indivizi violenți, trimiși în judecată: au bătut și jefuit o victimă pentru o „datorie” inventată apare prima dată în SafeNews.
14:40
Proteste masive în Italia: grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transporturi, școli și spitale, paralizate # SafeNews
Italia este blocată luni de o grevă generală care a scos în stradă zeci de mii de oameni, în semn de solidaritate cu civilii din Gaza. Manifestațiile, organizate în toate marile orașe, vizează atragerea atenției asupra situației dramatice din Orientul Mijlociu și transmiterea unui mesaj către guvernul italian pentru încetarea oricărei colaborări militare și instituționale […] Articolul Proteste masive în Italia: grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transporturi, școli și spitale, paralizate apare prima dată în SafeNews.
14:20
Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost lovit de un automobil în timp ce traversa regulamentar strada pe o trecere pentru pietoni. Incidentul s-a produs luni, 22 septembrie, pe strada Miorița din capitală la ora 11:00. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul implicat, un bărbat în vârstă de 49 de ani, aflat la volanul […] Articolul Lovit pe zebră: Un pieton a ajuns la spital după un accident în capitală apare prima dată în SafeNews.
14:10
Soldații nemți care păzesc permanent granița NATO din Lituania primesc prăjituri în cafenele și oamenii le mulțumesc pe stradă # SafeNews
Germania va staționa permanent o brigadă de tancuri în Lituania, pe flancul estic al NATO, la mică distanță de Belarus și de enclava rusă Kaliningrad. Decizia vine pe fondul tensiunilor regionale și al exercițiilor militare ruso-belaruse „Zapad”, desfășurate recent în apropiere, relatează Berliner Zeitung. Lituania a devenit un punct central de interes pentru ministrul german […] Articolul Soldații nemți care păzesc permanent granița NATO din Lituania primesc prăjituri în cafenele și oamenii le mulțumesc pe stradă apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO // Noul ambasador al UE la Chișinău, mesaj de susținere pentru cetățenii R. Moldova: „UE vă este alături” # SafeNews
Iwona Piórko, noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, își începe oficial mandatul cu un mesaj cald adresat cetățenilor, subliniind angajamentul UE de a susține țara pe drumul său european. În primele sale declarații publice de la sosirea la Chișinău, diplomata europeană a vorbit despre deschiderea de a colabora strâns cu oamenii și comunitățile […] Articolul VIDEO // Noul ambasador al UE la Chișinău, mesaj de susținere pentru cetățenii R. Moldova: „UE vă este alături” apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO // Boris Volosatîi, liderul AUR din Republica Moldova, adresare către agenții economici: „Unirea înseamnă piață europeană, fonduri nerambursabile și stabilitate pentru afacerile voastre” # SafeNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, s-a adresat astăzi antreprenorilor și agenților economici, subliniind că ei reprezintă forța care menține țara pe picioare, în ciuda birocrației și a dificultăților din mediul actual de afaceri, se arată într-un comunicat de presă emis de partid. „Dragi antreprenori, dragi agenți economici, voi sunteți cei care creați locuri […] Articolul VIDEO // Boris Volosatîi, liderul AUR din Republica Moldova, adresare către agenții economici: „Unirea înseamnă piață europeană, fonduri nerambursabile și stabilitate pentru afacerile voastre” apare prima dată în SafeNews.
13:40
„Vladimir Putin va face o declarație importantă azi”. Anunț al purtătorului de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov # SafeNews
Anunțul va fi făcut în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, a spus oficialul de la Kremlin, citat de agenția publică de știri Tass. Președintele rus Vladimir Putin va face anunțuri importante pe 22 septembrie, în cadrul unei reuniuni cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, a anunțat secretarul de presă Dmitri Peskov, potrivit Tass. […] Articolul „Vladimir Putin va face o declarație importantă azi”. Anunț al purtătorului de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov apare prima dată în SafeNews.
13:30
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu este căutat la nivel internațional, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o decizie în acest sens luni, 22 septembrie. Măsura vine în urma unei solicitări formulate de procurori, care au cerut și arest preventiv pentru 30 de zile, cerere respinsă însă de instanță. Între timp, Procuratura pentru Combaterea […] Articolul Constantin Țuțu, dat în urmărire internațională. Procurorii au cerut și arest preventiv apare prima dată în SafeNews.
13:10
Tensiunile dintre Israel și Turcia cresc după atacurile israeliene din Qatar, care au intensificat temerile Ankarei privind ambițiile Tel Avivului de a-și extinde influența în Orientul Mijlociu. Pe rețelele sociale online, academicianul și politicianul israelian Meir Masri a scris: „Astăzi Qatar, mâine Turcia”, stârnind un răspuns dur din partea Turciei. Un consilier apropiat președintelui RecepTayyip […] Articolul După atacurile din Doha, Israelul ar putea să-și extindă țintele: Turcia este în alertă apare prima dată în SafeNews.
13:00
Trei hectare de vegetație uscată au fost cuprinse de flăcări la periferia satului Coștangalia, în raionul Cimișlia # SafeNews
Pompierii din sudul țării au intervenit în după-amiaza zilei de 21 septembrie 2025 pentru a stinge un incendiu de vegetație uscată izbucnit în apropierea localității Coștangalia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:35, iar la fața locului a fost trimisă de urgență o echipă de salvatori și pompieri din cadrul IGSU. Potrivit […] Articolul Trei hectare de vegetație uscată au fost cuprinse de flăcări la periferia satului Coștangalia, în raionul Cimișlia apare prima dată în SafeNews.
12:50
Președinta Maia Sandu Maia Sandu se va adresa cetățenilor astăzi, la ora 18:00, în contextul alegerilor parlamentare # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține în această seară, de la ora 18:00, un discurs adresat populației, în contextul alegerilor parlamentare care urmează să aibă loc pe 28 septembrie. Intervenția publică a șefei statului va fi transmisă în direct atât la televiziunea publică Moldova 1, cât și pe alte canale naționale și regionale, inclusiv […] Articolul Președinta Maia Sandu Maia Sandu se va adresa cetățenilor astăzi, la ora 18:00, în contextul alegerilor parlamentare apare prima dată în SafeNews.
12:40
Intervenție salvatoare pe Aeroportul din Chișinău: Un bărbat ucrainean a fost resuscitat cu succes # SafeNews
Un cetățean ucrainean în vârstă de 74 de ani a fost salvat de la moarte de echipa de urgență SAMU Botanica, după ce a suferit un stop cardio-respirator în incinta Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Incidentul s-a petrecut joi, 19 septembrie, în jurul orei 12:40. Bărbatul se afla în zona publică a aeroportului când […] Articolul Intervenție salvatoare pe Aeroportul din Chișinău: Un bărbat ucrainean a fost resuscitat cu succes apare prima dată în SafeNews.
12:20
Tentativa de destabilizare a R. Moldova, coordonată de Rusia. ANP: „Deținuți din patru penitenciare, vizați de percheziții” # SafeNews
Autoritățile din Republica Moldova desfășoară o amplă operațiune de prevenire a unei tentative de destabilizare internă, coordonată din Federația Rusă cu implicarea rețelelor criminale. În acest context, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că percheziții au avut loc în patru instituții penitenciare din țară, vizând deținuți suspectați că ar fi implicați în planuri de […] Articolul Tentativa de destabilizare a R. Moldova, coordonată de Rusia. ANP: „Deținuți din patru penitenciare, vizați de percheziții” apare prima dată în SafeNews.
12:20
VIDEO // Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului” # SafeNews
Pentru prima dată de la începutul războiului, forțele ucrainene au lovit două hidroavioane rusești Be-12 Chayka în Crimeea ocupată, a raportat serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) pe 22 septembrie. Atacul a fost efectuat pe 21 septembrie de unitatea specială „Primari” a HUR, potrivit declarației, scrie Kyiv Independent. „Este primul atac asupra unui Be-12 […] Articolul VIDEO // Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului” apare prima dată în SafeNews.
11:50
FOTO // Finanțare ilegală a partidelor și corupere a alegătorilor: CNA și Procuratura au descins cu percheziții în mai multe localități, o persoană reținută # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară o amplă operațiune într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor. În această dimineață au fost efectuate percheziții în Chișinău, Orhei și în sudul țării, fiind reținută o persoană bănuită de implicare în activități ilegale cu caracter electoral. Potrivit […] Articolul FOTO // Finanțare ilegală a partidelor și corupere a alegătorilor: CNA și Procuratura au descins cu percheziții în mai multe localități, o persoană reținută apare prima dată în SafeNews.
11:30
Zinaida Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare, a făcut schimb de case de milioane în suburbia Chișinăului cu fiul său, transmite SafeNews.md referitor la investigația RISE MOLDOVA. În același timp, fiica ei, Oxana, fostă angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, s-a mutat cu traiul la Moscova. […] Articolul Pașaportul rusesc din familia Grecianîi apare prima dată în SafeNews.
11:10
Mii de șoferi sancționați într-un singur weekend. Poliția a depistat peste 5100 de încălcări în trafic # SafeNews
Weekendul trecut a fost unul plin pentru polițiștii rutieri, care au identificat peste 5100 de încălcări ale regulilor de circulație în întreaga țară. Printre cele mai grave abateri se numără conducerea sub influența alcoolului, depășirea vitezei legale și nerespectarea semnalizării rutiere. Potrivit datelor centralizate, 81 de șoferi au fost trași pe dreapta după ce au […] Articolul Mii de șoferi sancționați într-un singur weekend. Poliția a depistat peste 5100 de încălcări în trafic apare prima dată în SafeNews.
11:00
Planul secret al lui Putin de destabilizare a alegerilor din Republica Moldova – analiză Bloomberg # SafeNews
Documente analizate de Bloomberg dezvăluie un plan coordonat de Kremlin pentru a influența alegerile din 28 septembrie din Moldova, prin recrutarea diasporei, campanii de dezinformare și presiuni asupra oficialilor. Scopul este slăbirea partidului Maiei Sandu și devierea Moldovei de la parcursul său european. Rusia a conceput un plan pentru a interveni în alegerile din Moldova și […] Articolul Planul secret al lui Putin de destabilizare a alegerilor din Republica Moldova – analiză Bloomberg apare prima dată în SafeNews.
10:40
Un individ a fost reținut fiind suspectat că a omorât o femeie țintuită la pat. Cadavrul victimei a fost descoperit în după amiaza zilei de sâmbătă, 20 septembrie, în localitatea Șalvirii Vechi, din raionul Drochia, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 86 […] Articolul Crimă la Drochia. O femeie ar fi fost ucisă de un individ pe care îl adopostea de 8 ani apare prima dată în SafeNews.
10:30
Elon Musk și Donald Trump au îngropat securea războiului la funeraliile lui Charlie Kirk, marcând o apropiere surprinzătoare # SafeNews
Președintele american Donald Trump și multimiliardarul Elon Musk au fost văzuți dând mâna și stând alături la funeraliile activistului politic de extremă-dreapta Charlie Kirk, relatează Fox News. Funeraliile lui Charlie Kirk au avut loc duminică după-amiază pe stadionul State Farm din Glendale, statul Arizona. Activistul politic de extremă-dreapta, cofondator al organizației Turning Point USA, a […] Articolul Elon Musk și Donald Trump au îngropat securea războiului la funeraliile lui Charlie Kirk, marcând o apropiere surprinzătoare apare prima dată în SafeNews.
10:20
Măsuri speciale de acces la Aeroportul Internațional Chișinău între 25 și 30 septembrie. Află detalii # SafeNews
Autoritățile anunță restricții temporare de acces în incinta Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în perioada 25–30 septembrie 2025, ca urmare a unei decizii luate de Grupul de management al riscurilor. Potrivit unui comunicat oficial, începând cu ora 00:00 din 25 septembrie și până la ora 23:59 din 30 septembrie, accesul în terminal va fi […] Articolul Măsuri speciale de acces la Aeroportul Internațional Chișinău între 25 și 30 septembrie. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ministerul de Externe al Rusiei după atacul cu drone din Crimeea: NATO şi UE trebuie să se „privească în oglindă” pentru a găsi agresorul # SafeNews
NATO şi Uniunea Europeană, care caută sursa agresiunii pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a o vedea, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pentru TASS, în urma atacului cu drone ucrainene în Yalta şi în alte zone din Crimeea. „Un alt act de terorism al […] Articolul Ministerul de Externe al Rusiei după atacul cu drone din Crimeea: NATO şi UE trebuie să se „privească în oglindă” pentru a găsi agresorul apare prima dată în SafeNews.
10:00
Un bărbat a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiat cu cuțitul de către fratele său. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:10, în localitatea Răspopeni, din raionul Șoldănești, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Este vorba despre doi frați, unul în vârstă de 41 de ani și […] Articolul Ceartă la cuțite între frați, la Șoldănești. Unul la spital, altul la poliție apare prima dată în SafeNews.
09:50
Un bărbat va sta 15 ani în închisoare pentru abuzuri sexuale asupra a două fetițe, una dintre ele fiind fina lui # SafeNews
Un prieten de familie, considerat „om de încredere”, se va afla după gratii pentru următorii 15 ani. Instanța l-a găsit vinovat că a comis acțiuni sexuale neconsimțite asupra a două surori, una dintre ele fiind chiar fina lui. Tragedia a început în 2019, când bărbatul, acum în vârstă de 56 de ani, a fost lăsat […] Articolul Un bărbat va sta 15 ani în închisoare pentru abuzuri sexuale asupra a două fetițe, una dintre ele fiind fina lui apare prima dată în SafeNews.
09:30
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri # SafeNews
Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa s-au străduit duminică să revină la operațiuni normale după ce un atac cibernetic major a perturbat sistemele automate de check-in, Bruxelles cerând companiilor aeriene să anuleze jumătate dintre plecările programate pentru luni din cauza problemelor persistente, transmite agenția Reuters. Vineri, hackerii au vizat furnizorul de sisteme de check-in […] Articolul Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri apare prima dată în SafeNews.
09:00
Victoria Furtună, liderul Partidului Moldova Mare și fost procuror anticorupție, a venit cu acuzații la adresa conducerii Republicii Moldova și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Ea a declarat că deține probe privind „crime grave și deosebit de grave, trădare de Patrie, corupție și abuz de putere” comise de actualii guvernanți. „Astăzi nu vorbesc ca […] Articolul Victoria Furtună acuză conducerea PAS de acțiuni contrare interesului național apare prima dată în SafeNews.
09:00
VIDEO // Ruslan Petrusenco: „Moldova trebuie să se dezvolte echilibrat, cu respect pentru fiecare localitate” # SafeNews
Dezvoltarea țării trebuie să fie una echilibrată, astfel încât nu doar capitala să beneficieze de investiții și oportunități, ci fiecare localitate. Declarația a fost făcută de Ruslan Petrusenco, președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului „Respect Moldova”, la o dezbatere electorală organizată de postul Elita Tv. „Este adevărat că în capitală se construiesc fabrici și întreprinderi, […] Articolul VIDEO // Ruslan Petrusenco: „Moldova trebuie să se dezvolte echilibrat, cu respect pentru fiecare localitate” apare prima dată în SafeNews.
09:00
Emmanuel Macron acuză Rusia că testează în mod deliberat NATO și solicită acțiuni colective: „Nu este vorba de nicio greșeală” # SafeNews
Liderul francez contestă abordarea administrației Trump față de Moscova, argumentând că Europa și-a redus deja dependența de energia rusă și trebuie acum să intensifice presiunea asupra lui Putin și Kremlinului. Președintele francez Emmanuel Macron a emis un avertisment sever că recentele incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO au fost acte deliberate de […] Articolul Emmanuel Macron acuză Rusia că testează în mod deliberat NATO și solicită acțiuni colective: „Nu este vorba de nicio greșeală” apare prima dată în SafeNews.
08:50
Recean: Obiectivul nostru este să dublăm economia țării, astfel încât fiecare cetățean să simtă acest lucru. # SafeNews
Avem o asistență financiară generoasă, inclusiv prin Planul de Creștere al UE, obiectivul nostru este să dublăm economia țării, într-o măsură în care acest lucru să fie simțit de fiecare cetățean. Afirmațiile au fost făcute de premierul Dorin Recean. Șeful Guvernului a subliniat că sectorul privat este motorul economiei și că Guvernul va continua să […] Articolul Recean: Obiectivul nostru este să dublăm economia țării, astfel încât fiecare cetățean să simtă acest lucru. apare prima dată în SafeNews.
08:50
O femeie din Midlothian, statul american Virginia, a câștigat 150.000 de dolari la loterie folosind numere generate de ChatGPT. Kerri Edwards a donat întreaga sumă unor organizații caritabile. Powerball este un joc oferit de 45 de loterii din SUA ca și un joc comun. Este coordonat de Multi-State Lottery Association (MUSL), o organizație non-profit. Se […] Articolul ChatGPT a ajutat o femeie să ghicească numerele la loterie. Ce sumă a câștigat apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.