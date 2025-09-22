Legătura dintre paracetamol și autism. Donald Trump susține că va face un anunț „uimitor”

09:50

Un prieten de familie, considerat „om de încredere”, se va afla după gratii pentru următorii 15 ani. Instanța l-a găsit vinovat că a comis acțiuni sexuale neconsimțite asupra a două surori, una dintre ele fiind chiar fina lui. Tragedia a început în 2019, când bărbatul, acum în vârstă de 56 de ani, a fost lăsat […] Articolul Un bărbat va sta 15 ani în închisoare pentru abuzuri sexuale asupra a două fetițe, una dintre ele fiind fina lui apare prima dată în SafeNews.