FOTO // Finanțare ilegală a partidelor și corupere a alegătorilor: CNA și Procuratura au descins cu percheziții în mai multe localități, o persoană reținută

07:30

Volodimir Zelenski spune că îi va cere lui Donald Trump să impună sancțiuni Rusiei atunci când se vor întâlni săptămâna viitoare la Națiunile Unite, la New York, și le-a cerut aliaților Ucrainei să „înceteze să mai piardă timpul”. Zelenski a spus că se așteaptă la impunerea de noi sancțiuni dacă Vladimir Putin refuză să se […] Articolul Mesaj dur al lui Zelenski pentru aliați, înainte de întâlnirea cu Trump la ONU apare prima dată în SafeNews.