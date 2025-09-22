La Cernăuți a avut loc expoziția de fotografii „Născuți nu pentru război”

Libertatea Cuvântului, 22 septembrie 2025 23:30

Expoziția a fost organizată de către Asociația familiilor militarilor dispăruți, capturați și căzuți pe câmpul de luptă ai Brigăzii 82 Separate de Asalt

Acum 2 ore
23:30
Acum 4 ore
22:00
Concurs al cântecului patriotic Libertatea Cuvântului
La Palatul Orășenesc al Copiilor și Tineretului din Cernăuți, s-a desfășurat  etapa orășenească a festivalului-concurs regional de cântec patriotic ucrainean „Cu Ucraina în
21:10
Ziua păcii la Liceul din Cupca Libertatea Cuvântului
Cea mai mare dorință a oamenilor pe pământ este pacea. Pentru noi, cetățenii Ucrainei, această dorință este rostită în fiecare rugăciune, la fiecare
Acum 6 ore
20:30
„Cea mai bună strategie de apărare”: ce regiuni ar putea acoperi zona de excludere aeriană deasupra Ucrainei Libertatea Cuvântului
Analistul american, Mark Voyger, consideră că recente încălcări ale spațiului aerian al țărilor NATO au forțat Occidentul să-și revizuiască poziția cu privire la
20:20
Un elev a pus la dispoziția Gărzii Naționale două motociclete Libertatea Cuvântului
Elevul de clasa a zecea din Bucovina, Oleksandr Kostețki, a predat a doua motocicletă  în scurt timp militarilor din unitatea locală a Gărzii
20:20
Sala de Marmură a Universității din Cernăuți a fost deschisă după încheierea lucrărilor de restaurare Libertatea Cuvântului
Lucrările au fost efectuate din fonduri de grant de la Fondul Ambasadei SUA pentru Conservarea Culturală (Fondul AFCP) în valoare de peste 11
20:20
135 de cazuri de COVID-19 înregistrate în regiunea Cernăuți săptămâna precedentă Libertatea Cuvântului
În regiune au fost detectate 135 de cazuri de COVID-19, dintre care 36 la copii. Au fost spitalizate 27 de persoane, inclusiv șase
20:20
Contrabandă de 8 milioane de grivne: s-a încercat introducerea a 148 de iPhone-uri din Germania la Cernăuți Libertatea Cuvântului
La granița ucraineano-polonă din regiunea Lviv, grănicerii din Detașamentul 7 de Grăniceri Carpați au oprit o tentativă de mutare ilegală de tehnică în
Acum 24 ore
10:10
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE» A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
 Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Din generația de studenți ai anilor 70 Mihai Agrigoroaie
10:00
Nu pot fi ignorate: Kellogg a explicat cum să reacționezi la amenințările nucleare ale lui Putin Libertatea Cuvântului
În opinia reprezentantului special al Președintelui SUA, noile alianțe ale Rusiei cu China, Iranul și Coreea de Nord reprezintă o amenințare pentru comunitatea
Ieri
22:50
UE a evaluat riscurile izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial Libertatea Cuvântului
Uniunea Europeană consideră că lumea se află într-o stare de pericol crescut, dar un conflict mondial la scară largă nu este prevăzut. Acest
22:40
Tărăsăuți: Un frumos cadou pentru copii de ziua hramului satului Libertatea Cuvântului
La 21 septembrie, în ziua hramului satului Tărăsăuți, CT Vancicăuți, a fost inaugurat un teren de joacă pentru copiii, situat în centrul localității.
22:20
De la începutul invaziei la scară largă, în Bucovina a crescut numărul studenților care se retrag din proprie inițiativă Libertatea Cuvântului
De la începutul invaziei la scară largă, tot mai mulți studenți se retrag din proprie inițiativă de la Universitatea Națională din Cernăuți. Dacă
22:10
Un nou record. Peste 200 de copii dintr-un liceu bucovinean au format un „porumbel al păcii” viu Libertatea Cuvântului
Pe 21 septembrie, întreaga lume a sărbătorit Ziua Internațională a Păcii – o zi în care oamenii vorbesc despre liniște, bunătate și înțelegere
22:00
Din nou, o pierdere amară: încă un locuitor al regiunii noastre a căzut eroic în luptele pentru independența Ucrainei Libertatea Cuvântului
Iurii Martyniuk, originar din satul Mihalkove, și-a pierdut viața în luptele crâncene din direcția Kupiansk. Despre aceasta s-a anunțat pe pagina de socializare
Mai mult de 2 zile în urmă
23:40
O ceremonie deosebită în vechea urbe cernăuțeană Libertatea Cuvântului
Așteptam acest eveniment. De cum a apărut cartea respectivă. E vorba de prezentarea cărții despre binecunoscutul om, a unei personalități, unui patriot ce
23:10
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE” A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene „Enciclopedia vie a Bucovinei” Dumitru Covalciuc şi-a făcut apariţia
23:00
Moment de întărire a credinței și a valorilor creștine Libertatea Cuvântului
La 21 septembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc, pe stil vechi, Nașterea Maicii Domnului, prima mare sărbătoare religioasă a noului an bisericesc. Această zi este
20:30
Andrii Melnyk: „NATO reacționează slab la provocările Rusiei în Europa” Libertatea Cuvântului
Europa trebuie să fie pregătită pentru acțiuni provocatoare pe termen lung din partea Rusiei, a avertizat reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrii
20:20
Cadou minunat, oferit copiilor din familiile apărătorilor Ucrainei Libertatea Cuvântului
Copiii din familiile apărătorilor și prietenii lor au întreprins o mică excursie pe cele mai apropiate coline, de unde se deschid priveliști pitorești
18:30
A plecat voluntar pe front, a fost de trei ori rănit și continuă să rămână în rândurile armatei Libertatea Cuvântului
A trăit o viață normală, și-a construit o carieră și și-a planificat viitorul. Geodez de profesie, înainte de războiul la scară largă, Mykita
18:10
Toată noaptea Ucraina a fost supusă unui atac masiv al Rusiei Libertatea Cuvântului
„Inamicul a folosit 40 de rachete, de croazieră și balistice, și aproximativ 580 de drone de diferite tipuri. Le mulțumesc tuturor luptătorilor noștri
18:00
Delegația regiunii Cernăuți a participat la evenimentele prilejuite de aniversarea Euroregiunii „Prutul de Sus” Libertatea Cuvântului
După cum v-am informat anterior, la 19 septembrie, în orașul Siret (România) a avut loc o masă rotundă cu ocazia celei de-a 25-a
17:40
Crește numărul mașinile ecologice: Câte vehicule electrice au fost înregistrate anul acesta în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
De la începutul anului, în centrele de servicii ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din regiunea Cernăuți au fost înregistrate 1.029 de mașini electrice.
10:00
NĂSCUT ÎN PERIOADA ECHINOCȚIULUI DE TOAMNĂ Libertatea Cuvântului
La 20 septembrie își marchează ziua de naștere poetul și pedagogul din Biserica Albă, regiunea Transcarpatică, Iurie Moiș. El este un bun prieten
09:40
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE» A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică de la Universitatea cernăuțeană „Daţi-mi voie să vă iubesc” El s-a născut
09:30
Serviciul de Informații a numit numărul de ucraineni returnați din captivitatea Federației Ruse Libertatea Cuvântului
De la începutul invaziei la scară largă, Ucraina a reușit să elibereze din captivitatea rusă peste șapte mii de cetățeni ai săi. În
09:00
Toamna negocierilor fără soluții reale Libertatea Cuvântului
La o întâlnire cu Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, Președintele american, Donald Trump, a deschis o nouă sesiune de eforturi diplomatice pentru a pune
19 septembrie 2025
22:30
„Bătrânii”  în tranșee, iar tinerii în străinătate… Libertatea Cuvântului
Expertul militar, Igor Romanenko, este convins că mobilizarea trebuie să fie echitabilă, iar tinerii ar trebui implicați în activitatea întreprinderilor complexului militar-industrial (CMI).
22:20
S-au încheiat lucrările de reparație a Sălii de Marmură a Universității din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Lucrările de restaurare a Sălii de Marmură a Universității Naționale „Iuri  Fedkovyci” din Cernăuți au început în iunie. În această perioadă de timp
22:00
Omul televiziunii, Dumitru Amihalachioaie, a plecat la cele veşnice Libertatea Cuvântului
La 19 septembrie am primit o veste tristă de la Chişinău: s-a stins din viaţă Dumitru Amihalachioaie, cunoscut prezentator TV din capitala Moldovei.
20:40
Euroregiunea „Prutul de Sus”: un sfert de veac de colaborare transfrontalieră Libertatea Cuvântului
Astăzi, 19 septembrie, la Siret a fost o mare concentrație de personalități importante din Suceava, Cernăuți, București, Iași, Botoșani, Siret, Bălți, Constanța, Ivano-Frankivsk.
20:10
Naștere la telefon: o femeie dintr-un sat de munte din Bucovina a născut înainte de sosirea medicilor Libertatea Cuvântului
Datorită muncii bine coordonate a specialiștilor Centrului de Medicină de Urgență și Calamități, încă o viață a venit pe lume. În satul  Rostoki,
19:00
Târg de caritate la Liceul din Vancicăuți Libertatea Cuvântului
Astăzi la Liceul din Vancicăuți a avut loc un târg de caritate, la care s-au vândut diverse bunătăți, toate aduse de elevi și
09:40
Confortul în școală pornește de la ordine și curățenie Libertatea Cuvântului
Ziua Mondială a Curățeniei a fost marcată la Gimnaziul nr. 10 cu limba română de predare din Cernăuți. Elevii și profesorii au participat
09:20
În regiunea Cernăuți, la granița cu România, a fost oprit un microbuz cu 350 kg de metale rare Libertatea Cuvântului
La granița cu România a fost oprită o tentativă de a scoate ilegal din Ucraina metale rare,  a informat Serviciul de Stat de
08:00
Nu este momentul să-i ceri lui Putin un armistițiu: Trump a numit o modalitate de a pune capăt războiului Libertatea Cuvântului
Președintele american a promis să acționeze ferm, dacă va fi nevoie. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, consideră că acum nu este momentul să-i
18 septembrie 2025
21:40
Trump a făcut o declarație dură despre Putin și războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Donald Trump l-a criticat deschis pe Putin, afirmând că „relațiile sale personale” nu au ajutat la încheierea războiului, care este însoțit de pierderi
21:30
Simbolica Ucrainei în desenele elevilor Libertatea Cuvântului
Nicoleta Gociu, o cititoare a Bibliotecii „Ion Chilaru” din Molnița, a participat la Concursul panucrainean de creație pentru copii „Simbolica Ucrainei: studiem, respectăm,
21:10
Cumpărăm combustibil, dar vindem lemn: regiunea Cernăuți face comerț cu UE, China și Turcia Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie-iulie 2025, regiunea Cernăuți a cumpărat mai multe produse din străinătate decât a vândut. Volumul exporturilor a fost de 114,9 milioane
19:50
Instrument european modern: Grup European de Cooperare Teritorială Libertatea Cuvântului
Președintele interimar al Consiliului Regional Cernăuți, Mykola Guitor, s-a aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Astăzi, 18 septembrie, la Chișinău, a
19:40
La Mamivți, un fermier local a amenajat cel mai mare câmp de dovleci din Ucraina, pe o suprafață de trei hectare Libertatea Cuvântului
În satul Mamaivți, de lângă Cernăuți, a fost amenajat cel mai mare câmp de dovleci din Ucraina, pe trei hectare, unde au fost
10:40
HORA STRĂMOȘEASCĂ ÎN CURTEA LICEULUI „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” DIN ROPCEA Libertatea Cuvântului
În mijloc de septembrie, la Ropcea, CT Storojineț, s-a desfășurat Festivalul folcloric „Din lada cu zestre”, prevăzut de Proiectul înaintat de Organizația publică
10:30
Recomandă nutriţioniştii.   Iaurt grecesc: O delicatesă sănătoasă și cremoasă Libertatea Cuvântului
Iaurtul grecesc, acest produs lactat cremos și bogat, a cucerit lumea cu gustul său unic și textura sa catifelată. Dar ce îl face
09:20
A fost întocmit un clasament al regiunilor după rezultatele testului național la mai multe discipline: pe ce loc se află regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți se află pe locul 14 în clasamentul regiunilor după rezultatele testului național la mai multe discipline. Resursa educațională de informare „Osvita.ua”
09:20
Considerat dispărut: astăzi va fi condus pe ultimul drum apărătorul Ucrainei, Volodymyr Ianișevski, din Hotin Libertatea Cuvântului
După cum informează Consiliul Orășenesc Hotin, soldatul a murit în timp ce apăra Ucraina de inamic pe direcția Pokrovsk, în octombrie 2024, dar
09:00
Regele britanic, la întâlnirea cu Trump, a declarat sprijinul pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Regele Marii Britanii, Charles al III-lea, a declarat sprijinul pentru Ucraina în timpul unui dineu de stat cu Președintele SUA, Donald Trump, scrie
08:50
Un joc complicat: de ce nici victoria, nici înfrângerea Ucrainei nu sunt benefice pentru SUA și China Libertatea Cuvântului
Expertul a explicat de ce nici pentru Beijing, nici pentru Washington nu este avantajoasă o înfrângere a Federației Ruse. O înfrângere a Rusiei
17 septembrie 2025
21:30
Martor milenar al istoriei omenirii Libertatea Cuvântului
Acum 4.000 de ani, acest măslin a început să înmugurească. În acea perioadă, bronzul era descoperit în China, iar mamuții încă trăiau pe
21:10
Inima a încetat să mai bată: a fost anunțată moartea unui jurnalist și scriitor din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Myhailo Brozynski – jurnalist, editor, scriitor, membru al Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina, personalitate publică și culturală. Pierderea a fost anunțată de
