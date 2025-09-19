S-au încheiat lucrările de reparație a Sălii de Marmură a Universității din Cernăuți
Libertatea Cuvântului, 19 septembrie 2025 22:20
Lucrările de restaurare a Sălii de Marmură a Universității Naționale „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți au început în iunie. În această perioadă de timp
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum o oră
22:30
Expertul militar, Igor Romanenko, este convins că mobilizarea trebuie să fie echitabilă, iar tinerii ar trebui implicați în activitatea întreprinderilor complexului militar-industrial (CMI).
22:20
S-au încheiat lucrările de reparație a Sălii de Marmură a Universității din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Lucrările de restaurare a Sălii de Marmură a Universității Naționale „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți au început în iunie. În această perioadă de timp
Acum 2 ore
22:00
La 19 septembrie am primit o veste tristă de la Chişinău: s-a stins din viaţă Dumitru Amihalachioaie, cunoscut prezentator TV din capitala Moldovei.
Acum 4 ore
20:40
Euroregiunea „Prutul de Sus”: un sfert de veac de colaborare transfrontalieră # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 19 septembrie, la Siret a fost o mare concentrație de personalități importante din Suceava, Cernăuți, București, Iași, Botoșani, Siret, Bălți, Constanța, Ivano-Frankivsk.
20:10
Naștere la telefon: o femeie dintr-un sat de munte din Bucovina a născut înainte de sosirea medicilor # Libertatea Cuvântului
Datorită muncii bine coordonate a specialiștilor Centrului de Medicină de Urgență și Calamități, încă o viață a venit pe lume. În satul Rostoki,
Acum 6 ore
19:00
Astăzi la Liceul din Vancicăuți a avut loc un târg de caritate, la care s-au vândut diverse bunătăți, toate aduse de elevi și
Acum 24 ore
09:40
Ziua Mondială a Curățeniei a fost marcată la Gimnaziul nr. 10 cu limba română de predare din Cernăuți. Elevii și profesorii au participat
09:20
În regiunea Cernăuți, la granița cu România, a fost oprit un microbuz cu 350 kg de metale rare # Libertatea Cuvântului
La granița cu România a fost oprită o tentativă de a scoate ilegal din Ucraina metale rare, a informat Serviciul de Stat de
08:00
Nu este momentul să-i ceri lui Putin un armistițiu: Trump a numit o modalitate de a pune capăt războiului # Libertatea Cuvântului
Președintele american a promis să acționeze ferm, dacă va fi nevoie. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, consideră că acum nu este momentul să-i
Ieri
21:40
Donald Trump l-a criticat deschis pe Putin, afirmând că „relațiile sale personale” nu au ajutat la încheierea războiului, care este însoțit de pierderi
21:30
Nicoleta Gociu, o cititoare a Bibliotecii „Ion Chilaru” din Molnița, a participat la Concursul panucrainean de creație pentru copii „Simbolica Ucrainei: studiem, respectăm,
21:10
Cumpărăm combustibil, dar vindem lemn: regiunea Cernăuți face comerț cu UE, China și Turcia # Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie-iulie 2025, regiunea Cernăuți a cumpărat mai multe produse din străinătate decât a vândut. Volumul exporturilor a fost de 114,9 milioane
19:50
Președintele interimar al Consiliului Regional Cernăuți, Mykola Guitor, s-a aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Astăzi, 18 septembrie, la Chișinău, a
19:40
La Mamivți, un fermier local a amenajat cel mai mare câmp de dovleci din Ucraina, pe o suprafață de trei hectare # Libertatea Cuvântului
În satul Mamaivți, de lângă Cernăuți, a fost amenajat cel mai mare câmp de dovleci din Ucraina, pe trei hectare, unde au fost
10:40
În mijloc de septembrie, la Ropcea, CT Storojineț, s-a desfășurat Festivalul folcloric „Din lada cu zestre”, prevăzut de Proiectul înaintat de Organizația publică
10:30
Iaurtul grecesc, acest produs lactat cremos și bogat, a cucerit lumea cu gustul său unic și textura sa catifelată. Dar ce îl face
09:20
A fost întocmit un clasament al regiunilor după rezultatele testului național la mai multe discipline: pe ce loc se află regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți se află pe locul 14 în clasamentul regiunilor după rezultatele testului național la mai multe discipline. Resursa educațională de informare „Osvita.ua”
09:20
Considerat dispărut: astăzi va fi condus pe ultimul drum apărătorul Ucrainei, Volodymyr Ianișevski, din Hotin # Libertatea Cuvântului
După cum informează Consiliul Orășenesc Hotin, soldatul a murit în timp ce apăra Ucraina de inamic pe direcția Pokrovsk, în octombrie 2024, dar
09:00
Regele britanic, la întâlnirea cu Trump, a declarat sprijinul pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Regele Marii Britanii, Charles al III-lea, a declarat sprijinul pentru Ucraina în timpul unui dineu de stat cu Președintele SUA, Donald Trump, scrie
08:50
Un joc complicat: de ce nici victoria, nici înfrângerea Ucrainei nu sunt benefice pentru SUA și China # Libertatea Cuvântului
Expertul a explicat de ce nici pentru Beijing, nici pentru Washington nu este avantajoasă o înfrângere a Federației Ruse. O înfrângere a Rusiei
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Acum 4.000 de ani, acest măslin a început să înmugurească. În acea perioadă, bronzul era descoperit în China, iar mamuții încă trăiau pe
21:10
Inima a încetat să mai bată: a fost anunțată moartea unui jurnalist și scriitor din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Myhailo Brozynski – jurnalist, editor, scriitor, membru al Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina, personalitate publică și culturală. Pierderea a fost anunțată de
20:50
O familie din regiunea Cernăuți plănuiește să plece în interese private în România vecină, așa că chiar și pentru cel mai mic călător
20:40
În memoria eroilor căzuți din Putila și pentru salvarea celor vii, Valerii Monarha, un voluntar cu dizabilități, a participat pentru a cincea oară
11:30
Moment astrologic. Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Nativii sunt plini de noroc, au încredere și forță interioară # Libertatea Cuvântului
În următoarele 2 săptămâni Universul aduce vești extraordinare pentru aceste semne zodiacale. Astrologii prevăd că au energie, motivație și putere. BERBECUL. Porți cu
11:00
Profesoara de la Gimnaziul nr.10 cu limba română de predare din Cernăuți, Ana Picireanu, își marchează la 17 septembrie un tânăr jubileu. În
10:30
În cea mai mare școală din Cernăuți, părinții elevilor au ales limba română ca a doua limbă străină # Libertatea Cuvântului
La Liceul nr. 13 din Cernăuți, care este cea mai mare școală din oraș după numărul de elevi, elevii, începând cu clasa a
10:20
O femeie, ținută în captivitate în Rusia timp de peste șase ani, a fost returnată în Ucraina # Libertatea Cuvântului
Ucraina a reușit să aducă înapoi o femeie civilă care fusese ținută captivă în Rusia timp de peste șase ani. Potrivit ombudsmanului Dmytro
09:10
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene „Să ard şi să renasc până la infinit” Din
08:50
De la fascinație la ură aprigă: de ce a devenit interviul cu Alla Pugaciova un subiect de top și cum a împărțit opiniile ucrainenilor # Libertatea Cuvântului
Noul interviu cu Alla Pugaiova a fost vizionat de peste 16 milioane de oameni. În doar câteva zile, a stârnit un val de
08:30
„El vrea cu siguranță să înșele Statele Unite. El face cu siguranță totul pentru ca Statele Unite ale Americii și Președintele Trump să
16 septembrie 2025
23:00
Pe șoseaua din Bucovina, lângă granița cu România, se consolidează acostamentul # Libertatea Cuvântului
Pe șoseaua internațională M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Terebleche, în apropierea graniței dintre Ucraina și România, se desfășoară lucrări de consolidare
18:30
Doi locuitori din Bucovina au fost reținuți pentru că au incendiat, la comanda rușilor, infrastructura „UkrZaliznyția” (Căile Ferate Ucrainene) # Libertatea Cuvântului
Procurorii din cadrul Procuraturii Regionale Cernăuți, în colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), au reținut doi rezidenți din Zastavna, care au
18:30
Închiderea spațiului aerian pentru dronele rusești: România refuză, dar este gata să-și revadă poziția # Libertatea Cuvântului
România nu intenționează deocamdată să participe la crearea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, dar această poziție s-ar putea schimba pe viitor.
10:30
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene „Neamul meu, din moşi-strămoşi…” Din oastea studenţească a visătorilor
10:20
În cântec a știut să reflecte tot ce-i preocupa pe oameni: sentimente de iubire și pierdere, speranțe și îngrijorări, credință și lumină. De
07:50
Polonia ar putea doborî drone rusești deasupra Ucrainei, dar există o nuanță — care este aceasta? # Libertatea Cuvântului
Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radosław Sikorski, consideră oportună introducerea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Polonia ar putea ajuta Ucraina în
15 septembrie 2025
21:40
Pe 17 septembrie, la Cernăuți, în Sala de expoziții a Centrului de Cultură „Vernisaj” va avea loc deschiderea expoziției personale a lui Volodymyr
21:00
„Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit»: Fedir Venislavski a numit factorul cheie # Libertatea Cuvântului
O întâlnire trilaterală între Zelenski, Putin și Trump ar putea duce, în perspectivă, la pace. Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit. Acest
20:50
Cu flori și drapele galben-albastre, locuitorii din CT Secureni l-a întâmpinat pe Serghii Ogorodnyk, care s-a întors din captivitatea rusă. Oamenii l-au îmbrățișat
20:50
De obicei, castanii înfloresc primăvara, dar uneori pot fi văzuți înfloriți și la mijlocul toamnei. La Cernăuți poate fi văzut acest fenomen. Fotografia
20:40
În regiunea Cernăuți scade incidența de coronavirus. În săptămâna 37, au fost înregistrați 156 de pacienți cu COVID-19, cu 23% mai puțin decât
11:00
Alimentația și a maturilor, și a copiilor trebuie să fie echilibrată și să conțină cât mai multe produse benefice. Nutriţioniştii au selectat 10
10:50
În mijloc de septembrie, la Ropcea, CT Storojineț, s-a desfășurat Festivalul folcloric „Din lada cu zestre”, prevăzut de Proiectul înaintat de Organizația publică
08:40
În CT Noua Suliță a început implementarea unui proiect comun cu Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite (UNICEF) pentru a oferi servicii sociale
08:20
Politico: Pentru Putin continuarea războiului în Ucraina este cheia supraviețuirii politice # Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin le-a promis rușilor victoria nu doar asupra Ucrainei, ci și asupra «Occidentului colectiv», motiv pentru care nu poate, pur
08:10
Le Monde: Europa ia în considerare inițiativa Sky Shield pentru a doborî rachete rusești deasupra Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Oficialii occidentali susțin inițiativa Sky Shield, care prevede interceptarea dronelor și rachetelor rusești în spațiul aerian al Ucrainei, înainte ca acestea să se
14 septembrie 2025
23:00
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Un erudit fiu al satului Ropcea În oastea visătorilor
22:50
Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă și-a extins ingerința în alegerile parlamentare din țară # Libertatea Cuvântului
Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă și-a extins ingerința în alegerile parlamentare din țară, programate pentru 28 septembrie 2025, incluzând
22:40
Economiștii și psihologii bat recorduri: la Universitatea din Cernăuți au fost înmatriculați în anul întâi circa 3600 de studenți # Libertatea Cuvântului
Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți în acest an a bătut recorduri la numărul de cereri de înscriere. Universitatea a primit cu 20%
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.