Simbolica Ucrainei în desenele elevilor

Libertatea Cuvântului, 18 septembrie 2025 21:30

Nicoleta Gociu, o cititoare a Bibliotecii „Ion Chilaru” din Molnița, a participat la Concursul panucrainean de creație pentru copii „Simbolica Ucrainei: studiem, respectăm,

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum o oră
21:40
Trump a făcut o declarație dură despre Putin și războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Donald Trump l-a criticat deschis pe Putin, afirmând că „relațiile sale personale” nu au ajutat la încheierea războiului, care este însoțit de pierderi
21:30
Simbolica Ucrainei în desenele elevilor Libertatea Cuvântului
Nicoleta Gociu, o cititoare a Bibliotecii „Ion Chilaru” din Molnița, a participat la Concursul panucrainean de creație pentru copii „Simbolica Ucrainei: studiem, respectăm,
Acum 2 ore
21:10
Cumpărăm combustibil, dar vindem lemn: regiunea Cernăuți face comerț cu UE, China și Turcia Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie-iulie 2025, regiunea Cernăuți a cumpărat mai multe produse din străinătate decât a vândut. Volumul exporturilor a fost de 114,9 milioane
Acum 4 ore
19:50
Instrument european modern: Grup European de Cooperare Teritorială Libertatea Cuvântului
Președintele interimar al Consiliului Regional Cernăuți, Mykola Guitor, s-a aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Astăzi, 18 septembrie, la Chișinău, a
19:40
La Mamivți, un fermier local a amenajat cel mai mare câmp de dovleci din Ucraina, pe o suprafață de trei hectare Libertatea Cuvântului
În satul Mamaivți, de lângă Cernăuți, a fost amenajat cel mai mare câmp de dovleci din Ucraina, pe trei hectare, unde au fost
Acum 12 ore
10:40
HORA STRĂMOȘEASCĂ ÎN CURTEA LICEULUI „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” DIN ROPCEA Libertatea Cuvântului
În mijloc de septembrie, la Ropcea, CT Storojineț, s-a desfășurat Festivalul folcloric „Din lada cu zestre”, prevăzut de Proiectul înaintat de Organizația publică
10:30
Recomandă nutriţioniştii.   Iaurt grecesc: O delicatesă sănătoasă și cremoasă Libertatea Cuvântului
Iaurtul grecesc, acest produs lactat cremos și bogat, a cucerit lumea cu gustul său unic și textura sa catifelată. Dar ce îl face
Acum 24 ore
09:20
A fost întocmit un clasament al regiunilor după rezultatele testului național la mai multe discipline: pe ce loc se află regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți se află pe locul 14 în clasamentul regiunilor după rezultatele testului național la mai multe discipline. Resursa educațională de informare „Osvita.ua”
09:20
Considerat dispărut: astăzi va fi condus pe ultimul drum apărătorul Ucrainei, Volodymyr Ianișevski, din Hotin Libertatea Cuvântului
După cum informează Consiliul Orășenesc Hotin, soldatul a murit în timp ce apăra Ucraina de inamic pe direcția Pokrovsk, în octombrie 2024, dar
09:00
Regele britanic, la întâlnirea cu Trump, a declarat sprijinul pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Regele Marii Britanii, Charles al III-lea, a declarat sprijinul pentru Ucraina în timpul unui dineu de stat cu Președintele SUA, Donald Trump, scrie
08:50
Un joc complicat: de ce nici victoria, nici înfrângerea Ucrainei nu sunt benefice pentru SUA și China Libertatea Cuvântului
Expertul a explicat de ce nici pentru Beijing, nici pentru Washington nu este avantajoasă o înfrângere a Federației Ruse. O înfrângere a Rusiei
Ieri
21:30
Martor milenar al istoriei omenirii Libertatea Cuvântului
Acum 4.000 de ani, acest măslin a început să înmugurească. În acea perioadă, bronzul era descoperit în China, iar mamuții încă trăiau pe
21:10
Inima a încetat să mai bată: a fost anunțată moartea unui jurnalist și scriitor din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Myhailo Brozynski – jurnalist, editor, scriitor, membru al Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina, personalitate publică și culturală. Pierderea a fost anunțată de
20:50
Pașaport extern pentru un bebeluș de câteva săptămâni Libertatea Cuvântului
O familie din regiunea Cernăuți plănuiește să plece în interese private în România vecină, așa că chiar și pentru cel mai mic călător
20:40
Al cincilea maraton al voluntarului-invalid, Valerii Monarha Libertatea Cuvântului
În memoria eroilor căzuți din Putila și pentru salvarea celor vii, Valerii Monarha, un voluntar cu dizabilități, a participat pentru a cincea oară
11:30
Moment astrologic. Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Nativii sunt plini de noroc, au încredere și forță interioară Libertatea Cuvântului
În următoarele 2 săptămâni Universul aduce vești extraordinare pentru aceste semne zodiacale. Astrologii prevăd că au energie, motivație și putere. BERBECUL.  Porți cu
11:00
Un tânăr jubileu al profesoarei de română, Ana Picireanu Libertatea Cuvântului
Profesoara de la Gimnaziul nr.10 cu limba română de predare din Cernăuți, Ana Picireanu, își marchează la 17 septembrie un tânăr jubileu. În
10:30
În cea mai mare școală din Cernăuți, părinții elevilor au ales limba română ca a doua limbă străină Libertatea Cuvântului
La Liceul nr. 13 din Cernăuți, care este cea mai mare școală din oraș după numărul de elevi, elevii, începând cu clasa a
10:20
O femeie, ținută în captivitate în Rusia timp de peste șase ani, a fost returnată în Ucraina Libertatea Cuvântului
Ucraina a reușit să aducă înapoi o femeie civilă care fusese ținută captivă în Rusia timp de peste șase ani. Potrivit ombudsmanului Dmytro
09:10
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE” A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene   „Să ard şi să renasc până la infinit” Din
08:50
De la fascinație la ură aprigă: de ce a devenit interviul cu Alla Pugaciova un subiect de top și cum a împărțit opiniile ucrainenilor Libertatea Cuvântului
Noul interviu cu Alla Pugaiova a fost vizionat de peste 16 milioane de oameni. În doar câteva zile, a stârnit un val de
08:30
Zelenski a explicat ce vrea Putin de la Trump Libertatea Cuvântului
„El vrea cu siguranță să înșele Statele Unite. El face cu siguranță totul pentru ca Statele Unite ale Americii și Președintele Trump să
16 septembrie 2025
23:00
Pe șoseaua din Bucovina, lângă granița cu România, se consolidează acostamentul Libertatea Cuvântului
Pe șoseaua internațională M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Terebleche, în apropierea graniței dintre Ucraina și România, se desfășoară lucrări de consolidare
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Doi locuitori din Bucovina au fost reținuți pentru că au incendiat, la comanda rușilor, infrastructura „UkrZaliznyția” (Căile Ferate Ucrainene) Libertatea Cuvântului
Procurorii din cadrul Procuraturii Regionale Cernăuți, în colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), au reținut doi rezidenți din Zastavna, care au
18:30
Închiderea spațiului aerian pentru dronele rusești: România refuză, dar este gata să-și revadă poziția Libertatea Cuvântului
România nu intenționează deocamdată să participe la crearea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, dar această poziție s-ar putea schimba pe viitor.
10:30
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE” A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene „Neamul meu, din moşi-strămoşi…” Din oastea studenţească a visătorilor
10:20
Pentru el, cântecul nu era doar o ocupație, ci o vocație și sensul vieții… Libertatea Cuvântului
În cântec a știut să reflecte tot ce-i preocupa pe oameni: sentimente de iubire și pierdere, speranțe și îngrijorări, credință și lumină. De
07:50
Polonia ar putea doborî drone rusești deasupra Ucrainei, dar există o nuanță — care este aceasta? Libertatea Cuvântului
Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radosław Sikorski, consideră oportună introducerea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Polonia ar putea ajuta Ucraina în
15 septembrie 2025
21:40
Expoziția jubiliară a lui Volodymyr Krasnov Libertatea Cuvântului
Pe 17 septembrie, la Cernăuți, în Sala de expoziții a Centrului de Cultură „Vernisaj” va avea loc deschiderea expoziției personale a lui Volodymyr
21:00
„Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit»: Fedir Venislavski a numit factorul cheie Libertatea Cuvântului
O întâlnire trilaterală între Zelenski, Putin și Trump ar putea duce, în perspectivă, la pace. Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit. Acest
20:50
S-a întors acasă  după doi ani petrecuți în captivitatea rusă… Libertatea Cuvântului
Cu flori și drapele galben-albastre, locuitorii din CT Secureni l-a întâmpinat pe Serghii Ogorodnyk, care s-a întors din captivitatea rusă. Oamenii l-au îmbrățișat
20:50
La Cernăuți castanii  înfloresc și  toamna… Libertatea Cuvântului
De obicei, castanii înfloresc primăvara, dar uneori pot fi văzuți înfloriți și la mijlocul toamnei. La Cernăuți poate fi văzut acest fenomen. Fotografia
20:40
Scăderea incidenței de coronavirus în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți scade incidența de coronavirus. În săptămâna 37, au fost înregistrați 156 de pacienți cu COVID-19, cu 23% mai puțin decât
11:00
Sfat util pentru părinţi. Top 10 alimente foarte benefice pentru copii Libertatea Cuvântului
Alimentația și a maturilor, și a copiilor trebuie să fie echilibrată și să conțină cât mai multe produse benefice. Nutriţioniştii au selectat 10
10:50
Hora strămoșească în curtea Liceului „Ștefan cel Mare” din Ropcea Libertatea Cuvântului
În mijloc de septembrie, la Ropcea, CT Storojineț, s-a desfășurat Festivalul folcloric „Din lada cu zestre”, prevăzut de Proiectul înaintat de Organizația publică
08:40
În CT Noua Suliță a început implementarea unui proiect comun cu UNICEF Libertatea Cuvântului
În CT Noua Suliță a început implementarea unui proiect comun cu Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite (UNICEF) pentru a oferi servicii sociale
08:20
Politico: Pentru Putin continuarea războiului în Ucraina este cheia supraviețuirii politice Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin le-a promis rușilor victoria nu doar asupra Ucrainei, ci și asupra «Occidentului colectiv», motiv pentru care nu poate, pur
08:10
Le Monde: Europa ia în considerare inițiativa Sky Shield pentru a doborî rachete rusești deasupra Ucrainei Libertatea Cuvântului
Oficialii occidentali susțin inițiativa Sky Shield, care prevede interceptarea dronelor și rachetelor rusești în spațiul aerian al Ucrainei, înainte ca acestea să se
14 septembrie 2025
23:00
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE” A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Un erudit fiu al satului Ropcea În oastea visătorilor
22:50
Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă și-a extins ingerința în alegerile parlamentare din țară Libertatea Cuvântului
Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă și-a extins ingerința în alegerile parlamentare din țară, programate pentru 28 septembrie 2025, incluzând
22:40
Economiștii și psihologii bat recorduri: la Universitatea din Cernăuți au fost înmatriculați în anul întâi circa 3600 de studenți Libertatea Cuvântului
Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți în acest an a bătut recorduri la numărul de cereri de înscriere. Universitatea a primit cu 20%
22:30
Reacția UE la dronele rusești în România, numind incidentul o „încălcare inacceptabilă” Libertatea Cuvântului
Pătrunderea dronelor rusești în România este considerată „inacceptabilă” în Europa. Despre aceasta a declarat Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas,
11:40
Snijana Morari – campioană absolută a Ucrainei la pankration și grappling Libertatea Cuvântului
La Cernăuți s-a desfășurat Campionatul Ucrainei la pankration și grappling. Cele  trei zile de competiții au fost de real succes pentru sportiva Snijana
11:30
Concert la Cernăuți cu ocazia împlinirii a 55 de ani de la primul concert cu melodiile „Ruta roșie” și „Jocul apelor” Libertatea Cuvântului
Pe Piața Teatrală din Cernăuți a avut loc un concert dedicat aniversării a 55 de ani de la prima interpretare a melodiilor „Ruta
10:10
Keith Kellogg a numit țara de care depinde sfârșitul războiului din Ucraina Libertatea Cuvântului
Reprezentantul special al SUA, Keith Kellogg, a declarat că războiul din Ucraina se menține doar datorită sprijinului extern acordat Rusiei, în special din
09:30
Înălţarea Sfintei Cruci, unul dintre cele mai importante simboluri creştine Libertatea Cuvântului
Sărbători şi tradiţii Înălţarea Sfintei Cruci, prăznuită la 14 septembrie (stil nou), este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt, ca aducere
09:20
România a reacționat la provocările cu drone ale Rusiei Libertatea Cuvântului
Ministrul român de Externe, Oana-Silvia Țoiu, a numit provocările Rusiei cu lansarea de drone pe teritoriul țării sale drept nesăbuite și a promis
13 septembrie 2025
21:00
Avioanele F-16 au interceptat o dronă rusească deasupra României Libertatea Cuvântului
Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească în spațiul aerian național. Două avioane F-16 au escortat drona pe o distanță de aproximativ
20:50
Zelenski: O dronă rusească a pătruns 10 kilometri în teritoriul României și a rămas în spațiul aerian timp de 50 de minute Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a relatat despre atacuri cu drone rusești în diverse regiuni ale Ucrainei și în țările NATO. Potrivit afirmațiilor sale,
16:50
Cea mai de preț comoară pentru om este sănătatea, iar cel mai bun prieten al sănătății a fost și rămâne sportul Libertatea Cuvântului
Sub acest motto, în Liceul „Gheorghe Asachi” din Herța s-a desfășurat Săptămâna Olimpică – o frumoasă tradiție care, an de an, unește elevii,
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.