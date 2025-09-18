Simbolica Ucrainei în desenele elevilor
Libertatea Cuvântului, 18 septembrie 2025 21:30
Nicoleta Gociu, o cititoare a Bibliotecii „Ion Chilaru” din Molnița, a participat la Concursul panucrainean de creație pentru copii „Simbolica Ucrainei: studiem, respectăm,
Acum o oră
21:40
Donald Trump l-a criticat deschis pe Putin, afirmând că „relațiile sale personale” nu au ajutat la încheierea războiului, care este însoțit de pierderi
21:30
Acum 2 ore
21:10
Cumpărăm combustibil, dar vindem lemn: regiunea Cernăuți face comerț cu UE, China și Turcia # Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie-iulie 2025, regiunea Cernăuți a cumpărat mai multe produse din străinătate decât a vândut. Volumul exporturilor a fost de 114,9 milioane
Acum 4 ore
19:50
Președintele interimar al Consiliului Regional Cernăuți, Mykola Guitor, s-a aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Astăzi, 18 septembrie, la Chișinău, a
19:40
La Mamivți, un fermier local a amenajat cel mai mare câmp de dovleci din Ucraina, pe o suprafață de trei hectare # Libertatea Cuvântului
În satul Mamaivți, de lângă Cernăuți, a fost amenajat cel mai mare câmp de dovleci din Ucraina, pe trei hectare, unde au fost
Acum 12 ore
10:40
În mijloc de septembrie, la Ropcea, CT Storojineț, s-a desfășurat Festivalul folcloric „Din lada cu zestre”, prevăzut de Proiectul înaintat de Organizația publică
10:30
Iaurtul grecesc, acest produs lactat cremos și bogat, a cucerit lumea cu gustul său unic și textura sa catifelată. Dar ce îl face
Acum 24 ore
09:20
A fost întocmit un clasament al regiunilor după rezultatele testului național la mai multe discipline: pe ce loc se află regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți se află pe locul 14 în clasamentul regiunilor după rezultatele testului național la mai multe discipline. Resursa educațională de informare „Osvita.ua”
09:20
Considerat dispărut: astăzi va fi condus pe ultimul drum apărătorul Ucrainei, Volodymyr Ianișevski, din Hotin # Libertatea Cuvântului
După cum informează Consiliul Orășenesc Hotin, soldatul a murit în timp ce apăra Ucraina de inamic pe direcția Pokrovsk, în octombrie 2024, dar
09:00
Regele britanic, la întâlnirea cu Trump, a declarat sprijinul pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Regele Marii Britanii, Charles al III-lea, a declarat sprijinul pentru Ucraina în timpul unui dineu de stat cu Președintele SUA, Donald Trump, scrie
08:50
Un joc complicat: de ce nici victoria, nici înfrângerea Ucrainei nu sunt benefice pentru SUA și China # Libertatea Cuvântului
Expertul a explicat de ce nici pentru Beijing, nici pentru Washington nu este avantajoasă o înfrângere a Federației Ruse. O înfrângere a Rusiei
Ieri
21:30
Acum 4.000 de ani, acest măslin a început să înmugurească. În acea perioadă, bronzul era descoperit în China, iar mamuții încă trăiau pe
21:10
Inima a încetat să mai bată: a fost anunțată moartea unui jurnalist și scriitor din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Myhailo Brozynski – jurnalist, editor, scriitor, membru al Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina, personalitate publică și culturală. Pierderea a fost anunțată de
20:50
O familie din regiunea Cernăuți plănuiește să plece în interese private în România vecină, așa că chiar și pentru cel mai mic călător
20:40
În memoria eroilor căzuți din Putila și pentru salvarea celor vii, Valerii Monarha, un voluntar cu dizabilități, a participat pentru a cincea oară
11:30
Moment astrologic. Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Nativii sunt plini de noroc, au încredere și forță interioară # Libertatea Cuvântului
În următoarele 2 săptămâni Universul aduce vești extraordinare pentru aceste semne zodiacale. Astrologii prevăd că au energie, motivație și putere. BERBECUL. Porți cu
11:00
Profesoara de la Gimnaziul nr.10 cu limba română de predare din Cernăuți, Ana Picireanu, își marchează la 17 septembrie un tânăr jubileu. În
10:30
În cea mai mare școală din Cernăuți, părinții elevilor au ales limba română ca a doua limbă străină # Libertatea Cuvântului
La Liceul nr. 13 din Cernăuți, care este cea mai mare școală din oraș după numărul de elevi, elevii, începând cu clasa a
10:20
O femeie, ținută în captivitate în Rusia timp de peste șase ani, a fost returnată în Ucraina # Libertatea Cuvântului
Ucraina a reușit să aducă înapoi o femeie civilă care fusese ținută captivă în Rusia timp de peste șase ani. Potrivit ombudsmanului Dmytro
09:10
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene „Să ard şi să renasc până la infinit” Din
08:50
De la fascinație la ură aprigă: de ce a devenit interviul cu Alla Pugaciova un subiect de top și cum a împărțit opiniile ucrainenilor # Libertatea Cuvântului
Noul interviu cu Alla Pugaiova a fost vizionat de peste 16 milioane de oameni. În doar câteva zile, a stârnit un val de
08:30
„El vrea cu siguranță să înșele Statele Unite. El face cu siguranță totul pentru ca Statele Unite ale Americii și Președintele Trump să
16 septembrie 2025
23:00
Pe șoseaua din Bucovina, lângă granița cu România, se consolidează acostamentul # Libertatea Cuvântului
Pe șoseaua internațională M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Terebleche, în apropierea graniței dintre Ucraina și România, se desfășoară lucrări de consolidare
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Doi locuitori din Bucovina au fost reținuți pentru că au incendiat, la comanda rușilor, infrastructura „UkrZaliznyția” (Căile Ferate Ucrainene) # Libertatea Cuvântului
Procurorii din cadrul Procuraturii Regionale Cernăuți, în colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), au reținut doi rezidenți din Zastavna, care au
18:30
Închiderea spațiului aerian pentru dronele rusești: România refuză, dar este gata să-și revadă poziția # Libertatea Cuvântului
România nu intenționează deocamdată să participe la crearea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, dar această poziție s-ar putea schimba pe viitor.
10:30
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene „Neamul meu, din moşi-strămoşi…” Din oastea studenţească a visătorilor
10:20
În cântec a știut să reflecte tot ce-i preocupa pe oameni: sentimente de iubire și pierdere, speranțe și îngrijorări, credință și lumină. De
07:50
Polonia ar putea doborî drone rusești deasupra Ucrainei, dar există o nuanță — care este aceasta? # Libertatea Cuvântului
Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radosław Sikorski, consideră oportună introducerea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Polonia ar putea ajuta Ucraina în
15 septembrie 2025
21:40
Pe 17 septembrie, la Cernăuți, în Sala de expoziții a Centrului de Cultură „Vernisaj” va avea loc deschiderea expoziției personale a lui Volodymyr
21:00
„Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit»: Fedir Venislavski a numit factorul cheie # Libertatea Cuvântului
O întâlnire trilaterală între Zelenski, Putin și Trump ar putea duce, în perspectivă, la pace. Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit. Acest
20:50
Cu flori și drapele galben-albastre, locuitorii din CT Secureni l-a întâmpinat pe Serghii Ogorodnyk, care s-a întors din captivitatea rusă. Oamenii l-au îmbrățișat
20:50
De obicei, castanii înfloresc primăvara, dar uneori pot fi văzuți înfloriți și la mijlocul toamnei. La Cernăuți poate fi văzut acest fenomen. Fotografia
20:40
În regiunea Cernăuți scade incidența de coronavirus. În săptămâna 37, au fost înregistrați 156 de pacienți cu COVID-19, cu 23% mai puțin decât
11:00
Alimentația și a maturilor, și a copiilor trebuie să fie echilibrată și să conțină cât mai multe produse benefice. Nutriţioniştii au selectat 10
10:50
În mijloc de septembrie, la Ropcea, CT Storojineț, s-a desfășurat Festivalul folcloric „Din lada cu zestre”, prevăzut de Proiectul înaintat de Organizația publică
08:40
În CT Noua Suliță a început implementarea unui proiect comun cu Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite (UNICEF) pentru a oferi servicii sociale
08:20
Politico: Pentru Putin continuarea războiului în Ucraina este cheia supraviețuirii politice # Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin le-a promis rușilor victoria nu doar asupra Ucrainei, ci și asupra «Occidentului colectiv», motiv pentru care nu poate, pur
08:10
Le Monde: Europa ia în considerare inițiativa Sky Shield pentru a doborî rachete rusești deasupra Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Oficialii occidentali susțin inițiativa Sky Shield, care prevede interceptarea dronelor și rachetelor rusești în spațiul aerian al Ucrainei, înainte ca acestea să se
14 septembrie 2025
23:00
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Un erudit fiu al satului Ropcea În oastea visătorilor
22:50
Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă și-a extins ingerința în alegerile parlamentare din țară # Libertatea Cuvântului
Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă și-a extins ingerința în alegerile parlamentare din țară, programate pentru 28 septembrie 2025, incluzând
22:40
Economiștii și psihologii bat recorduri: la Universitatea din Cernăuți au fost înmatriculați în anul întâi circa 3600 de studenți # Libertatea Cuvântului
Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți în acest an a bătut recorduri la numărul de cereri de înscriere. Universitatea a primit cu 20%
22:30
Reacția UE la dronele rusești în România, numind incidentul o „încălcare inacceptabilă” # Libertatea Cuvântului
Pătrunderea dronelor rusești în România este considerată „inacceptabilă” în Europa. Despre aceasta a declarat Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas,
11:40
La Cernăuți s-a desfășurat Campionatul Ucrainei la pankration și grappling. Cele trei zile de competiții au fost de real succes pentru sportiva Snijana
11:30
Concert la Cernăuți cu ocazia împlinirii a 55 de ani de la primul concert cu melodiile „Ruta roșie” și „Jocul apelor” # Libertatea Cuvântului
Pe Piața Teatrală din Cernăuți a avut loc un concert dedicat aniversării a 55 de ani de la prima interpretare a melodiilor „Ruta
10:10
Reprezentantul special al SUA, Keith Kellogg, a declarat că războiul din Ucraina se menține doar datorită sprijinului extern acordat Rusiei, în special din
09:30
Sărbători şi tradiţii Înălţarea Sfintei Cruci, prăznuită la 14 septembrie (stil nou), este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt, ca aducere
09:20
Ministrul român de Externe, Oana-Silvia Țoiu, a numit provocările Rusiei cu lansarea de drone pe teritoriul țării sale drept nesăbuite și a promis
13 septembrie 2025
21:00
Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească în spațiul aerian național. Două avioane F-16 au escortat drona pe o distanță de aproximativ
20:50
Zelenski: O dronă rusească a pătruns 10 kilometri în teritoriul României și a rămas în spațiul aerian timp de 50 de minute # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a relatat despre atacuri cu drone rusești în diverse regiuni ale Ucrainei și în țările NATO. Potrivit afirmațiilor sale,
16:50
Cea mai de preț comoară pentru om este sănătatea, iar cel mai bun prieten al sănătății a fost și rămâne sportul # Libertatea Cuvântului
Sub acest motto, în Liceul „Gheorghe Asachi” din Herța s-a desfășurat Săptămâna Olimpică – o frumoasă tradiție care, an de an, unește elevii,
