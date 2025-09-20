Moment de întărire a credinței și a valorilor creștine

Libertatea Cuvântului, 20 septembrie 2025 23:00

La 21 septembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc, pe stil vechi, Nașterea Maicii Domnului, prima mare sărbătoare religioasă a noului an bisericesc. Această zi este

Acum o oră
23:40
O ceremonie deosebită în vechea urbe cernăuțeană Libertatea Cuvântului
Așteptam acest eveniment. De cum a apărut cartea respectivă. E vorba de prezentarea cărții despre binecunoscutul om, a unei personalități, unui patriot ce
Acum 2 ore
23:10
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE” A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene „Enciclopedia vie a Bucovinei” Dumitru Covalciuc şi-a făcut apariţia
23:00
Acum 4 ore
20:30
Andrii Melnyk: „NATO reacționează slab la provocările Rusiei în Europa” Libertatea Cuvântului
Europa trebuie să fie pregătită pentru acțiuni provocatoare pe termen lung din partea Rusiei, a avertizat reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrii
20:20
Cadou minunat, oferit copiilor din familiile apărătorilor Ucrainei Libertatea Cuvântului
Copiii din familiile apărătorilor și prietenii lor au întreprins o mică excursie pe cele mai apropiate coline, de unde se deschid priveliști pitorești
Acum 6 ore
18:30
A plecat voluntar pe front, a fost de trei ori rănit și continuă să rămână în rândurile armatei Libertatea Cuvântului
A trăit o viață normală, și-a construit o carieră și și-a planificat viitorul. Geodez de profesie, înainte de războiul la scară largă, Mykita
Acum 8 ore
18:10
Toată noaptea Ucraina a fost supusă unui atac masiv al Rusiei Libertatea Cuvântului
„Inamicul a folosit 40 de rachete, de croazieră și balistice, și aproximativ 580 de drone de diferite tipuri. Le mulțumesc tuturor luptătorilor noștri
18:00
Delegația regiunii Cernăuți a participat la evenimentele prilejuite de aniversarea Euroregiunii „Prutul de Sus” Libertatea Cuvântului
După cum v-am informat anterior, la 19 septembrie, în orașul Siret (România) a avut loc o masă rotundă cu ocazia celei de-a 25-a
17:40
Crește numărul mașinile ecologice: Câte vehicule electrice au fost înregistrate anul acesta în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
De la începutul anului, în centrele de servicii ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din regiunea Cernăuți au fost înregistrate 1.029 de mașini electrice.
Acum 24 ore
10:00
NĂSCUT ÎN PERIOADA ECHINOCȚIULUI DE TOAMNĂ Libertatea Cuvântului
La 20 septembrie își marchează ziua de naștere poetul și pedagogul din Biserica Albă, regiunea Transcarpatică, Iurie Moiș. El este un bun prieten
09:40
09:30
Serviciul de Informații a numit numărul de ucraineni returnați din captivitatea Federației Ruse Libertatea Cuvântului
De la începutul invaziei la scară largă, Ucraina a reușit să elibereze din captivitatea rusă peste șapte mii de cetățeni ai săi. În
09:00
Toamna negocierilor fără soluții reale Libertatea Cuvântului
La o întâlnire cu Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, Președintele american, Donald Trump, a deschis o nouă sesiune de eforturi diplomatice pentru a pune
Ieri
22:30
„Bătrânii”  în tranșee, iar tinerii în străinătate… Libertatea Cuvântului
Expertul militar, Igor Romanenko, este convins că mobilizarea trebuie să fie echitabilă, iar tinerii ar trebui implicați în activitatea întreprinderilor complexului militar-industrial (CMI).
22:20
S-au încheiat lucrările de reparație a Sălii de Marmură a Universității din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Lucrările de restaurare a Sălii de Marmură a Universității Naționale „Iuri  Fedkovyci” din Cernăuți au început în iunie. În această perioadă de timp
22:00
Omul televiziunii, Dumitru Amihalachioaie, a plecat la cele veşnice Libertatea Cuvântului
La 19 septembrie am primit o veste tristă de la Chişinău: s-a stins din viaţă Dumitru Amihalachioaie, cunoscut prezentator TV din capitala Moldovei.
20:40
Euroregiunea „Prutul de Sus”: un sfert de veac de colaborare transfrontalieră Libertatea Cuvântului
Astăzi, 19 septembrie, la Siret a fost o mare concentrație de personalități importante din Suceava, Cernăuți, București, Iași, Botoșani, Siret, Bălți, Constanța, Ivano-Frankivsk.
20:10
Naștere la telefon: o femeie dintr-un sat de munte din Bucovina a născut înainte de sosirea medicilor Libertatea Cuvântului
Datorită muncii bine coordonate a specialiștilor Centrului de Medicină de Urgență și Calamități, încă o viață a venit pe lume. În satul  Rostoki,
19:00
Târg de caritate la Liceul din Vancicăuți Libertatea Cuvântului
Astăzi la Liceul din Vancicăuți a avut loc un târg de caritate, la care s-au vândut diverse bunătăți, toate aduse de elevi și
09:40
Confortul în școală pornește de la ordine și curățenie Libertatea Cuvântului
Ziua Mondială a Curățeniei a fost marcată la Gimnaziul nr. 10 cu limba română de predare din Cernăuți. Elevii și profesorii au participat
09:20
În regiunea Cernăuți, la granița cu România, a fost oprit un microbuz cu 350 kg de metale rare Libertatea Cuvântului
La granița cu România a fost oprită o tentativă de a scoate ilegal din Ucraina metale rare,  a informat Serviciul de Stat de
08:00
Nu este momentul să-i ceri lui Putin un armistițiu: Trump a numit o modalitate de a pune capăt războiului Libertatea Cuvântului
Președintele american a promis să acționeze ferm, dacă va fi nevoie. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, consideră că acum nu este momentul să-i
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Trump a făcut o declarație dură despre Putin și războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Donald Trump l-a criticat deschis pe Putin, afirmând că „relațiile sale personale” nu au ajutat la încheierea războiului, care este însoțit de pierderi
21:30
Simbolica Ucrainei în desenele elevilor Libertatea Cuvântului
Nicoleta Gociu, o cititoare a Bibliotecii „Ion Chilaru” din Molnița, a participat la Concursul panucrainean de creație pentru copii „Simbolica Ucrainei: studiem, respectăm,
21:10
Cumpărăm combustibil, dar vindem lemn: regiunea Cernăuți face comerț cu UE, China și Turcia Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie-iulie 2025, regiunea Cernăuți a cumpărat mai multe produse din străinătate decât a vândut. Volumul exporturilor a fost de 114,9 milioane
19:50
Instrument european modern: Grup European de Cooperare Teritorială Libertatea Cuvântului
Președintele interimar al Consiliului Regional Cernăuți, Mykola Guitor, s-a aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Astăzi, 18 septembrie, la Chișinău, a
19:40
La Mamivți, un fermier local a amenajat cel mai mare câmp de dovleci din Ucraina, pe o suprafață de trei hectare Libertatea Cuvântului
În satul Mamaivți, de lângă Cernăuți, a fost amenajat cel mai mare câmp de dovleci din Ucraina, pe trei hectare, unde au fost
10:40
HORA STRĂMOȘEASCĂ ÎN CURTEA LICEULUI „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” DIN ROPCEA Libertatea Cuvântului
În mijloc de septembrie, la Ropcea, CT Storojineț, s-a desfășurat Festivalul folcloric „Din lada cu zestre”, prevăzut de Proiectul înaintat de Organizația publică
10:30
Recomandă nutriţioniştii.   Iaurt grecesc: O delicatesă sănătoasă și cremoasă Libertatea Cuvântului
Iaurtul grecesc, acest produs lactat cremos și bogat, a cucerit lumea cu gustul său unic și textura sa catifelată. Dar ce îl face
09:20
A fost întocmit un clasament al regiunilor după rezultatele testului național la mai multe discipline: pe ce loc se află regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți se află pe locul 14 în clasamentul regiunilor după rezultatele testului național la mai multe discipline. Resursa educațională de informare „Osvita.ua”
09:20
Considerat dispărut: astăzi va fi condus pe ultimul drum apărătorul Ucrainei, Volodymyr Ianișevski, din Hotin Libertatea Cuvântului
După cum informează Consiliul Orășenesc Hotin, soldatul a murit în timp ce apăra Ucraina de inamic pe direcția Pokrovsk, în octombrie 2024, dar
09:00
Regele britanic, la întâlnirea cu Trump, a declarat sprijinul pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Regele Marii Britanii, Charles al III-lea, a declarat sprijinul pentru Ucraina în timpul unui dineu de stat cu Președintele SUA, Donald Trump, scrie
08:50
Un joc complicat: de ce nici victoria, nici înfrângerea Ucrainei nu sunt benefice pentru SUA și China Libertatea Cuvântului
Expertul a explicat de ce nici pentru Beijing, nici pentru Washington nu este avantajoasă o înfrângere a Federației Ruse. O înfrângere a Rusiei
17 septembrie 2025
21:30
Martor milenar al istoriei omenirii Libertatea Cuvântului
Acum 4.000 de ani, acest măslin a început să înmugurească. În acea perioadă, bronzul era descoperit în China, iar mamuții încă trăiau pe
21:10
Inima a încetat să mai bată: a fost anunțată moartea unui jurnalist și scriitor din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Myhailo Brozynski – jurnalist, editor, scriitor, membru al Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina, personalitate publică și culturală. Pierderea a fost anunțată de
20:50
Pașaport extern pentru un bebeluș de câteva săptămâni Libertatea Cuvântului
O familie din regiunea Cernăuți plănuiește să plece în interese private în România vecină, așa că chiar și pentru cel mai mic călător
20:40
Al cincilea maraton al voluntarului-invalid, Valerii Monarha Libertatea Cuvântului
În memoria eroilor căzuți din Putila și pentru salvarea celor vii, Valerii Monarha, un voluntar cu dizabilități, a participat pentru a cincea oară
11:30
Moment astrologic. Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Nativii sunt plini de noroc, au încredere și forță interioară Libertatea Cuvântului
În următoarele 2 săptămâni Universul aduce vești extraordinare pentru aceste semne zodiacale. Astrologii prevăd că au energie, motivație și putere. BERBECUL.  Porți cu
11:00
Un tânăr jubileu al profesoarei de română, Ana Picireanu Libertatea Cuvântului
Profesoara de la Gimnaziul nr.10 cu limba română de predare din Cernăuți, Ana Picireanu, își marchează la 17 septembrie un tânăr jubileu. În
10:30
În cea mai mare școală din Cernăuți, părinții elevilor au ales limba română ca a doua limbă străină Libertatea Cuvântului
La Liceul nr. 13 din Cernăuți, care este cea mai mare școală din oraș după numărul de elevi, elevii, începând cu clasa a
10:20
O femeie, ținută în captivitate în Rusia timp de peste șase ani, a fost returnată în Ucraina Libertatea Cuvântului
Ucraina a reușit să aducă înapoi o femeie civilă care fusese ținută captivă în Rusia timp de peste șase ani. Potrivit ombudsmanului Dmytro
09:10
08:50
De la fascinație la ură aprigă: de ce a devenit interviul cu Alla Pugaciova un subiect de top și cum a împărțit opiniile ucrainenilor Libertatea Cuvântului
Noul interviu cu Alla Pugaiova a fost vizionat de peste 16 milioane de oameni. În doar câteva zile, a stârnit un val de
08:30
Zelenski a explicat ce vrea Putin de la Trump Libertatea Cuvântului
„El vrea cu siguranță să înșele Statele Unite. El face cu siguranță totul pentru ca Statele Unite ale Americii și Președintele Trump să
16 septembrie 2025
23:00
Pe șoseaua din Bucovina, lângă granița cu România, se consolidează acostamentul Libertatea Cuvântului
Pe șoseaua internațională M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Terebleche, în apropierea graniței dintre Ucraina și România, se desfășoară lucrări de consolidare
18:30
Doi locuitori din Bucovina au fost reținuți pentru că au incendiat, la comanda rușilor, infrastructura „UkrZaliznyția” (Căile Ferate Ucrainene) Libertatea Cuvântului
Procurorii din cadrul Procuraturii Regionale Cernăuți, în colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), au reținut doi rezidenți din Zastavna, care au
18:30
Închiderea spațiului aerian pentru dronele rusești: România refuză, dar este gata să-și revadă poziția Libertatea Cuvântului
România nu intenționează deocamdată să participe la crearea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, dar această poziție s-ar putea schimba pe viitor.
10:30
10:20
Pentru el, cântecul nu era doar o ocupație, ci o vocație și sensul vieții… Libertatea Cuvântului
În cântec a știut să reflecte tot ce-i preocupa pe oameni: sentimente de iubire și pierdere, speranțe și îngrijorări, credință și lumină. De
07:50
Polonia ar putea doborî drone rusești deasupra Ucrainei, dar există o nuanță — care este aceasta? Libertatea Cuvântului
Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radosław Sikorski, consideră oportună introducerea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Polonia ar putea ajuta Ucraina în
