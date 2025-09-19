Omul televiziunii, Dumitru Amihalachioaie, a plecat la cele veşnice

Libertatea Cuvântului, 19 septembrie 2025 22:00

La 19 septembrie am primit o veste tristă de la Chişinău: s-a stins din viaţă Dumitru Amihalachioaie, cunoscut prezentator TV din capitala Moldovei.

Acum o oră
22:30
„Bătrânii”  în tranșee, iar tinerii în străinătate… Libertatea Cuvântului
Expertul militar, Igor Romanenko, este convins că mobilizarea trebuie să fie echitabilă, iar tinerii ar trebui implicați în activitatea întreprinderilor complexului militar-industrial (CMI).
22:20
S-au încheiat lucrările de reparație a Sălii de Marmură a Universității din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Lucrările de restaurare a Sălii de Marmură a Universității Naționale „Iuri  Fedkovyci” din Cernăuți au început în iunie. În această perioadă de timp
Acum 2 ore
22:00
Acum 4 ore
20:40
Euroregiunea „Prutul de Sus”: un sfert de veac de colaborare transfrontalieră Libertatea Cuvântului
Astăzi, 19 septembrie, la Siret a fost o mare concentrație de personalități importante din Suceava, Cernăuți, București, Iași, Botoșani, Siret, Bălți, Constanța, Ivano-Frankivsk.
20:10
Naștere la telefon: o femeie dintr-un sat de munte din Bucovina a născut înainte de sosirea medicilor Libertatea Cuvântului
Datorită muncii bine coordonate a specialiștilor Centrului de Medicină de Urgență și Calamități, încă o viață a venit pe lume. În satul  Rostoki,
Acum 6 ore
19:00
Târg de caritate la Liceul din Vancicăuți Libertatea Cuvântului
Astăzi la Liceul din Vancicăuți a avut loc un târg de caritate, la care s-au vândut diverse bunătăți, toate aduse de elevi și
Acum 24 ore
09:40
Confortul în școală pornește de la ordine și curățenie Libertatea Cuvântului
Ziua Mondială a Curățeniei a fost marcată la Gimnaziul nr. 10 cu limba română de predare din Cernăuți. Elevii și profesorii au participat
09:20
În regiunea Cernăuți, la granița cu România, a fost oprit un microbuz cu 350 kg de metale rare Libertatea Cuvântului
La granița cu România a fost oprită o tentativă de a scoate ilegal din Ucraina metale rare,  a informat Serviciul de Stat de
08:00
Nu este momentul să-i ceri lui Putin un armistițiu: Trump a numit o modalitate de a pune capăt războiului Libertatea Cuvântului
Președintele american a promis să acționeze ferm, dacă va fi nevoie. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, consideră că acum nu este momentul să-i
Ieri
21:40
Trump a făcut o declarație dură despre Putin și războiul din Ucraina Libertatea Cuvântului
Donald Trump l-a criticat deschis pe Putin, afirmând că „relațiile sale personale” nu au ajutat la încheierea războiului, care este însoțit de pierderi
21:30
Simbolica Ucrainei în desenele elevilor Libertatea Cuvântului
Nicoleta Gociu, o cititoare a Bibliotecii „Ion Chilaru” din Molnița, a participat la Concursul panucrainean de creație pentru copii „Simbolica Ucrainei: studiem, respectăm,
21:10
Cumpărăm combustibil, dar vindem lemn: regiunea Cernăuți face comerț cu UE, China și Turcia Libertatea Cuvântului
În perioada ianuarie-iulie 2025, regiunea Cernăuți a cumpărat mai multe produse din străinătate decât a vândut. Volumul exporturilor a fost de 114,9 milioane
19:50
Instrument european modern: Grup European de Cooperare Teritorială Libertatea Cuvântului
Președintele interimar al Consiliului Regional Cernăuți, Mykola Guitor, s-a aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Astăzi, 18 septembrie, la Chișinău, a
19:40
La Mamivți, un fermier local a amenajat cel mai mare câmp de dovleci din Ucraina, pe o suprafață de trei hectare Libertatea Cuvântului
În satul Mamaivți, de lângă Cernăuți, a fost amenajat cel mai mare câmp de dovleci din Ucraina, pe trei hectare, unde au fost
10:40
HORA STRĂMOȘEASCĂ ÎN CURTEA LICEULUI „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” DIN ROPCEA Libertatea Cuvântului
În mijloc de septembrie, la Ropcea, CT Storojineț, s-a desfășurat Festivalul folcloric „Din lada cu zestre”, prevăzut de Proiectul înaintat de Organizația publică
10:30
Recomandă nutriţioniştii.   Iaurt grecesc: O delicatesă sănătoasă și cremoasă Libertatea Cuvântului
Iaurtul grecesc, acest produs lactat cremos și bogat, a cucerit lumea cu gustul său unic și textura sa catifelată. Dar ce îl face
09:20
A fost întocmit un clasament al regiunilor după rezultatele testului național la mai multe discipline: pe ce loc se află regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți se află pe locul 14 în clasamentul regiunilor după rezultatele testului național la mai multe discipline. Resursa educațională de informare „Osvita.ua”
09:20
Considerat dispărut: astăzi va fi condus pe ultimul drum apărătorul Ucrainei, Volodymyr Ianișevski, din Hotin Libertatea Cuvântului
După cum informează Consiliul Orășenesc Hotin, soldatul a murit în timp ce apăra Ucraina de inamic pe direcția Pokrovsk, în octombrie 2024, dar
09:00
Regele britanic, la întâlnirea cu Trump, a declarat sprijinul pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Regele Marii Britanii, Charles al III-lea, a declarat sprijinul pentru Ucraina în timpul unui dineu de stat cu Președintele SUA, Donald Trump, scrie
08:50
Un joc complicat: de ce nici victoria, nici înfrângerea Ucrainei nu sunt benefice pentru SUA și China Libertatea Cuvântului
Expertul a explicat de ce nici pentru Beijing, nici pentru Washington nu este avantajoasă o înfrângere a Federației Ruse. O înfrângere a Rusiei
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Martor milenar al istoriei omenirii Libertatea Cuvântului
Acum 4.000 de ani, acest măslin a început să înmugurească. În acea perioadă, bronzul era descoperit în China, iar mamuții încă trăiau pe
21:10
Inima a încetat să mai bată: a fost anunțată moartea unui jurnalist și scriitor din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Myhailo Brozynski – jurnalist, editor, scriitor, membru al Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina, personalitate publică și culturală. Pierderea a fost anunțată de
20:50
Pașaport extern pentru un bebeluș de câteva săptămâni Libertatea Cuvântului
O familie din regiunea Cernăuți plănuiește să plece în interese private în România vecină, așa că chiar și pentru cel mai mic călător
20:40
Al cincilea maraton al voluntarului-invalid, Valerii Monarha Libertatea Cuvântului
În memoria eroilor căzuți din Putila și pentru salvarea celor vii, Valerii Monarha, un voluntar cu dizabilități, a participat pentru a cincea oară
11:30
Moment astrologic. Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Nativii sunt plini de noroc, au încredere și forță interioară Libertatea Cuvântului
În următoarele 2 săptămâni Universul aduce vești extraordinare pentru aceste semne zodiacale. Astrologii prevăd că au energie, motivație și putere. BERBECUL.  Porți cu
11:00
Un tânăr jubileu al profesoarei de română, Ana Picireanu Libertatea Cuvântului
Profesoara de la Gimnaziul nr.10 cu limba română de predare din Cernăuți, Ana Picireanu, își marchează la 17 septembrie un tânăr jubileu. În
10:30
În cea mai mare școală din Cernăuți, părinții elevilor au ales limba română ca a doua limbă străină Libertatea Cuvântului
La Liceul nr. 13 din Cernăuți, care este cea mai mare școală din oraș după numărul de elevi, elevii, începând cu clasa a
10:20
O femeie, ținută în captivitate în Rusia timp de peste șase ani, a fost returnată în Ucraina Libertatea Cuvântului
Ucraina a reușit să aducă înapoi o femeie civilă care fusese ținută captivă în Rusia timp de peste șase ani. Potrivit ombudsmanului Dmytro
09:10
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE” A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene   „Să ard şi să renasc până la infinit” Din
08:50
De la fascinație la ură aprigă: de ce a devenit interviul cu Alla Pugaciova un subiect de top și cum a împărțit opiniile ucrainenilor Libertatea Cuvântului
Noul interviu cu Alla Pugaiova a fost vizionat de peste 16 milioane de oameni. În doar câteva zile, a stârnit un val de
08:30
Zelenski a explicat ce vrea Putin de la Trump Libertatea Cuvântului
„El vrea cu siguranță să înșele Statele Unite. El face cu siguranță totul pentru ca Statele Unite ale Americii și Președintele Trump să
16 septembrie 2025
23:00
Pe șoseaua din Bucovina, lângă granița cu România, se consolidează acostamentul Libertatea Cuvântului
Pe șoseaua internațională M-19 Domanove – Kovel – Cernăuți – Terebleche, în apropierea graniței dintre Ucraina și România, se desfășoară lucrări de consolidare
18:30
Doi locuitori din Bucovina au fost reținuți pentru că au incendiat, la comanda rușilor, infrastructura „UkrZaliznyția” (Căile Ferate Ucrainene) Libertatea Cuvântului
Procurorii din cadrul Procuraturii Regionale Cernăuți, în colaborare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), au reținut doi rezidenți din Zastavna, care au
18:30
Închiderea spațiului aerian pentru dronele rusești: România refuză, dar este gata să-și revadă poziția Libertatea Cuvântului
România nu intenționează deocamdată să participe la crearea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, dar această poziție s-ar putea schimba pe viitor.
10:30
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE” A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene „Neamul meu, din moşi-strămoşi…” Din oastea studenţească a visătorilor
10:20
Pentru el, cântecul nu era doar o ocupație, ci o vocație și sensul vieții… Libertatea Cuvântului
În cântec a știut să reflecte tot ce-i preocupa pe oameni: sentimente de iubire și pierdere, speranțe și îngrijorări, credință și lumină. De
07:50
Polonia ar putea doborî drone rusești deasupra Ucrainei, dar există o nuanță — care este aceasta? Libertatea Cuvântului
Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radosław Sikorski, consideră oportună introducerea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Polonia ar putea ajuta Ucraina în
15 septembrie 2025
21:40
Expoziția jubiliară a lui Volodymyr Krasnov Libertatea Cuvântului
Pe 17 septembrie, la Cernăuți, în Sala de expoziții a Centrului de Cultură „Vernisaj” va avea loc deschiderea expoziției personale a lui Volodymyr
21:00
„Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit»: Fedir Venislavski a numit factorul cheie Libertatea Cuvântului
O întâlnire trilaterală între Zelenski, Putin și Trump ar putea duce, în perspectivă, la pace. Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit. Acest
20:50
S-a întors acasă  după doi ani petrecuți în captivitatea rusă… Libertatea Cuvântului
Cu flori și drapele galben-albastre, locuitorii din CT Secureni l-a întâmpinat pe Serghii Ogorodnyk, care s-a întors din captivitatea rusă. Oamenii l-au îmbrățișat
20:50
La Cernăuți castanii  înfloresc și  toamna… Libertatea Cuvântului
De obicei, castanii înfloresc primăvara, dar uneori pot fi văzuți înfloriți și la mijlocul toamnei. La Cernăuți poate fi văzut acest fenomen. Fotografia
20:40
Scăderea incidenței de coronavirus în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți scade incidența de coronavirus. În săptămâna 37, au fost înregistrați 156 de pacienți cu COVID-19, cu 23% mai puțin decât
11:00
Sfat util pentru părinţi. Top 10 alimente foarte benefice pentru copii Libertatea Cuvântului
Alimentația și a maturilor, și a copiilor trebuie să fie echilibrată și să conțină cât mai multe produse benefice. Nutriţioniştii au selectat 10
10:50
Hora strămoșească în curtea Liceului „Ștefan cel Mare” din Ropcea Libertatea Cuvântului
În mijloc de septembrie, la Ropcea, CT Storojineț, s-a desfășurat Festivalul folcloric „Din lada cu zestre”, prevăzut de Proiectul înaintat de Organizația publică
08:40
În CT Noua Suliță a început implementarea unui proiect comun cu UNICEF Libertatea Cuvântului
În CT Noua Suliță a început implementarea unui proiect comun cu Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite (UNICEF) pentru a oferi servicii sociale
08:20
Politico: Pentru Putin continuarea războiului în Ucraina este cheia supraviețuirii politice Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin le-a promis rușilor victoria nu doar asupra Ucrainei, ci și asupra «Occidentului colectiv», motiv pentru care nu poate, pur
08:10
Le Monde: Europa ia în considerare inițiativa Sky Shield pentru a doborî rachete rusești deasupra Ucrainei Libertatea Cuvântului
Oficialii occidentali susțin inițiativa Sky Shield, care prevede interceptarea dronelor și rachetelor rusești în spațiul aerian al Ucrainei, înainte ca acestea să se
14 septembrie 2025
23:00
OASTEA ,,VISĂTORILOR DE PROFESIE” A IUBITULUI PROFESOR Libertatea Cuvântului
Către aniversarea a 150-a a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Un erudit fiu al satului Ropcea În oastea visătorilor
22:50
Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă și-a extins ingerința în alegerile parlamentare din țară Libertatea Cuvântului
Președintele Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă și-a extins ingerința în alegerile parlamentare din țară, programate pentru 28 septembrie 2025, incluzând
22:40
Economiștii și psihologii bat recorduri: la Universitatea din Cernăuți au fost înmatriculați în anul întâi circa 3600 de studenți Libertatea Cuvântului
Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți în acest an a bătut recorduri la numărul de cereri de înscriere. Universitatea a primit cu 20%
